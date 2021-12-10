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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Зачем приходить и что смотреть в ГЭС-2 — бывшей электростанции, которая стала главным российским культурным центром Статьи редакции

Редактор TJ сходила в недавно открывшееся общественное место года — и делится впечатлениями (и фотографиями).

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ГЭС-2 Фото TJ

Словом недели в начале декабря стало, кажется, ГЭС-2 — открывшееся 4 декабря новое культурное пространство в Москве. О нём писали все архитектурные журналы, говорили на федеральных каналах, рассказывали урбанисты на ютубе и писали в твиттере обычные посетители.
Так что же это за ГЭС-2 и почему о нём все говорят? Редактор TJ посетила общественное пространство, а теперь рассказывает и показывает, как изменили электростанцию начала 20 века, для чего туда приходить и что там делать.

ГЭС-2 — вторая старейшая электростанция, пришедшая в запустение в начале нулевых

До 1899 года в Москве работали лишь конно-железные дороги, не справлявшиеся с растущим числом пассажиров. Тогда в городе запустили электрическую трамвайную сеть, а с 1905 по 1907 построили электростанцию, которая обеспечивала электричеством развивающийся новый транспорт и называлась «Трамвайная».

Станцию в псевдорусском стиле спроектировал архитектор Василий Башкиров, разместив огромные окна в производственных помещениях, расположившихся вдоль реки. Здание наполнялось светом также благодаря окнам в виде арки в торцевой части и частично стеклянной крыше. Пол производственных помещений уложили популярной в то время метлахской плиткой.

После революции станция обеспечивала электричеством не только трамвайную сеть, но и направляла его на нужны города. В 1925 году «Трамвайную» переименовали в ГЭС-2. В советское время станцию несколько раз модернизировали, но в 2006 году закрыли из-за общего износа и высокой стоимости производства энергии.

Спустя три года здание получило статус объекта культурного наследия, но ещё пять лет простояло в запустении — с бесконечными пристройками, разбитыми окнами и осыпающимся фасадом.

ГЭС-2 — бесплатное общественное пространство, которое призывают не называть музеем

История практически заброшенной ГЭС-2, которая к 2014 году работала лишь как небольшая тепловая станция, могла бы закончиться печально — как и в случае многих промышленных зданий. Но в 2014 году предприниматель Леонид Михельсон, увлекающийся современным искусством, решил создать в России место, где представляли бы российских художников.

Фонд V-A-C (Victoria — the Art of Being Contemporary) в 2009 году основали предприниматель и акционер компаний «Новатэк» и «Сибур» Михельсон, а также искусствовед и арт-менеджер Тереза Мавика. V-A-C представлял современных российских художников за рубежом, например, в Венеции, а теперь открыл площадку и в России.

Партнёр бизнесмена искусствовед Тереза Мавика во время поисков и приметила здание ГЭС-2. «Я не ожидала, что это целый город в городе – основное здание, новый корпус, внутренние постройки, гаражи, трубы, всё грязное, старое. Леонид Викторович, как инженер, сразу оценил эту архитектуру [...]. Он сказал: „Тейт“ (британская галерея современного искусства — прим. TJ) отдыхает», — делилась Мавика.

Михельсон приобрёл здание ГЭС-2, а также примыкающие к нему постройки, чтоы их снести, за 2,78 миллиарда рублей. Сколько потратили на реконструкцию станции — неизвестно, но в инвестиционный проект предполагал затраты около восьми миллиардов. Заммэра Москвы Владимир Ефимов отмечал, что финансирование проекта увеличили до 10 миллиардов.

В будущем центр планируют финансировать из эндаумент-фонда: пожертвованные в V-A-C деньги не станут расходовать сразу, а доверят управляющей компании. Доходы с этих средств потратят на нужды ГЭС-2.

Вход в ГЭС-2 для посетителей бесплатный — платить нужно только за закрытые представления и кинопоказы. Мавика рассказала «Ведомостям», что она предлагала разместить в одном из зданий небольшой отель, чтобы проект приносил прибыль, однако Михельсон тогда заявил, что ГЭС-2 «не про бизнес», а для культуры и людей.

В V-A-C утверждают, что ГЭС-2 — не музей в привычном понимании, а часть города и пространство, где сами посетители становятся частью и творят искусство. Реализовать задумку основатели фонда пригласили известного итальянского архитектора, создавшего Центр Помпиду в Париже, Ренцо Пьяно. Мавика в интервью «Ведомостям» отметила, что привлечение такого именитого архитектора стало для фонда большой удачей. Пьяно максимально сохранил исторический экстерьер и интерьер, при этом интегрировал современные элементы и национальный колорит — берёзовую рощу.

Но одно понятно: это место не создается для того, чтобы давать ответы. Мы не Третьяковская галерея, которая одним своим статусом может что-то легитимировать. Мы скорее ставим вопросы. И хотим дать людям возможность самостоятельно искать ответы и творить.

Тереза Мавика
арт-менеджер и сооснователь V-A-C

Что смотреть и что делать в ГЭС-2 — впечатления редактора TJ

Об открытии ГЭС-2 практически невозможно было не узнать. Об этом писали не только архитектурные медиа и урбанисты, но рассказывали и государственные СМИ, а на открытии побывали Владимир Путин и Сергей Собянин. В первые дни работы попасть в ГЭС-2 было практически невозможно — на ближайшие даты билеты разобрали. Планировать посещение лучше заранее, особенно на выходные. Вход бесплатный, но нужен QR-код о пройденной вакцинации.

Один из существенных плюсов восстановления ГЭС-2 для Москвы — объект культурного наследия наконец стал частью города, а не отделённым забором промышленным историческим зданием. Серая постройка как бы слилась с широкими тротуарами, дорогой и каскадной набережной из таких же серых ступеней, создав большое открытое пространство (почти без заборов — они есть у реки) с ярким акцентом из синих труб.

«Вызывающий», как его часто называют в СМИ, синий цвет труб выбрал Пьяно — это ультрамариновый синий, который в 1960 году получил художник Ив Кляйн. Задумывалось, что цвет труб будет темнее и глубже, но в процессе реализации он чуть изменился. В любом случае он, с одной стороны, перекликается с цветом неба, а с другой — ярко контрастирует с застройкой и выделяется в городском пейзаже даже издалека.

Не все оценили смелый для Москвы выбор архитектора. В сети трубы называли «пластиковыми», «неуместными», «слишком бросающимися в глаза» и считали, что они портят и «захламляют» исторический центр. Но в основном реакция на них положительная. Опрошенные у ГЭС-2 прохожие, в том числе жители Дома на набережной, в чьём дворе фактически находится бывшая станция, считают, что благодаря «вызывающим» трубам общественное пространство привлечёт и задержит внимание горожан.

Андрей Золотов @voruy_ubivay
эти трубы гэс-2 настолько совершенны, что я их хочу с любого ракурса. не понимаю как они кому-то могли не понравиться (видел несколько обратных Мнений в интернете)

Урбанист Аркадий Гершман в ролике о ГЭС-2 отметил, что в рендере предполагалось озеленение не только задней части территории здания, но и набережной — но планы в реальность не воплотили. Из-за этого пространство у культурного центра действительно выглядит пустынным и серым. В тёплое время серость разбавляли синие, в цвет труб, кресла. Возможно, зелень, например, кадки с деревьями, появятся весной.

Пока первое, что встречает посетителя ГЭС-2 — очереди. Сперва на вход, затем в гардероб — в общем потратила на это минут 30. Но это вполне ожидаемо, учитывая, насколько популярно у москвичей место. На выходе проверяют QR-код о вакцинации, паспорт и билет. Можно избежать очереди на этом этапе, если приехать на машине и оставить её на подземной парковки — на выходе из неё людей совсем нет.

Знакомство в ГЭС-2 сложно не начать с огромного, наполненного светом, почти белоснежного пространства первого этажа — оно сильно впечатляет. Но экспозиция находится этажом ниже.

Ближайшие 2,5 года в ГЭС-2 пройдёт программа «Святые Варвары», разделённая на пять сезонов по полгода. Программа исследует фундаментальные клише, которые сопутствуют восприятию образа России.

От гардероба к экспозиции можно пойти разными путями, например, начав с тёмного пространства за стеклом с двумя большими экранами и ступенями напротив. Слышала, как две пожилые посетительницы пошли именно туда, увидев известную картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». На экране — видеоинсталляция художника Рагнара Кьяртанссона (его работ в центре очень много) «Грозный-прегрозный», в котором автор осмысляет реальное «нападение» на картину.

Инсталляция станет частью фестиваля-конференции «Шок и слава», в котором искусствоведы и социологи будут анализировать экстремальные реакции при столкновении с искусством. При первом просмотре у меня возникли иные ассоциации: вне зависимости от эпохи люди критикуют и не понимают искусство — и от своего непонимания ведут себя агрессивно.

Если вы собираетесь пойти в ГЭС-2, то лучше не смотрите видео ниже, чтобы увидеть происходящее на экранах вживую и получить максимум эмоций.

Следующий зал такой же тёмный — но теперь уже с четырьмя огромными экранами, расположенными в виде ромба посреди помещения. На экранах показывают также снимками антипатриархального перформанса середины 20 века.

Далее темнота сменяется светом — инсталляцией об «археологии будущего», созданной из повседневных вещей, замурованных в стены ГЭС. Интересная работа «Сцены из западной культуры» — ролики на нескольких телевизорах с клишированными изображениями счастливых западных семей и «типичными» картинками их будней.

Впечатляет зал со 144 картинами, написанными во время перформанса — Рагнар Кьяртанссон каждый день по шесть часов рисовал будничные моменты художника Палла Хаукура Бьорнссона. Целая стена работ, которые можно разглядывать очень долго, а затем отправить друзьям фотографию инсталляции со словами «Какой ты сегодня». Вам точно пришлют варианты, ведь в картинах каждый найдёт «себя за работой».

Интересная инсталляция — козёл-вагонетка (это не официальное название). Не стала снимать на видео полный круг, чтобы оставить интригу.

Следующее большое помещение — проект российских художников, в котором они переосмысляют карнавальную культуру. Показывать все инсталляции, конечно, не буду, скажу одно — посмотреть действительно есть на что, даже если вы не большой фанат современного искусства (как и я).

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Одна из них вызвала недоумение у посетителей — точнее, её название. Перформанс Кьяртанссона God, Moscow перевели как «Без названия». Заметившей ошибку участнице Pussy Riot Марии Алёхиной пояснили в ГЭС, что писать «бог» им запретили.

Все инсталляции центра не разрозненные работы, а части общей программы. Первый сезон в ГЭС-2, названный «Санта Барбара», исследует зарождение современной России, поиск нового пути некогда советских граждан и их исследование западной культуры. В течение 100 дней на первом этаже посреди культурного центра будут снимать свою версию популярного в девяностые сериала «Санта Барбара».

Но интересны не только инсталляции, но и само обновлённое здание ГЭС-2. Если вы знакомы с центром Помпиду (Париж), то в промышленном интерьере культурного центра со множеством металлических распорок узнаете работу архитектора Пьяно. Бывшая станция теперь — широкое пространство, наполненное воздухом и светом. Несмотря на масштаб, в нём совсем не чувствуешь себя «придавленным» объёмом, как, например, в базиликах.

Бетонные и металлические конструкции, которыми усеян ГЭС-2, кажутся очень лёгкими. Вероятно, ажурные распорки под потолком спроектированы в том числе советским архитектором и инженером Владимиром Шуховым. Использование архитектурного бетона позволило сделать «подвешенные» площадки тонкими, а белый цвет расширил пространство. Обилия света добились в том числе за счёт остекления крыши, часть которой состоит из солнечных панелей, так что, фактически, ГЭС до сих пор производит энергию.

Белоснежное пространство разбавляют яркие акценты — синие трубы и кран-балка под потолком. Трубы оставили не только ради сохранения промышленной эстетики — они забирают более чистый воздух на высоте 74 метра, затем очищают и распределяют его по зданию через системы вентиляции. А вот кран не выполняет никакой задачи, только напоминает о первоначальном предназначении здания.

При реконструкции ГЭС-2 сохранили некоторые промышленные советские элементы — насосы, находящиеся на первом этаже, и пульт управления у входа на парковку.

На первом этаже также располагается библиотека, магазин с книгами и мерчем (я не удержалась и купила блокнот и ручку из переработанных материалов), а также кофейня с выпечкой, которую готовят в хлебопекарне в самом ГЭС. Окна в пол как бы продолжают уличное пространство в здании, делая его частью города, а не закрытым музеем старого образца — летом они могут открываться. На втором этаже находятся административные помещения и классы, в которых будут проходить занятия и дискуссии.

Предполагается, что ГЭС-2 станет пространством, где на искусство не только смотрят, но и создают. На первом этаже находится открытая мастерская и игровая площадка «Ателье». В помещении есть несколько зон для занятий с глиной, деревом, бумагой и тканью — заниматься можно бесплатно самостоятельно или с сотрудниками.

На площади у ГЭС-2 находятся «Своды» — отреставрированные помещения, в которых приглашают заниматься творчеством профессиональных мастеров, нуждающихся в оборудовании или помощи. В зданиях много мастерских, где, например, занимаются керамикой, металлом, деревом, 3D-печатью, хлебопечением и другим.

За ГЭС появилась берёзовая роща с «идеальными» — одинаковыми по толщине, высоте и возрасту — деревьями. Сейчас она завалена снегом, так что погулять там не удалось. Роща плавно, изгибаясь, поднимается от земли выше, перетекая в смотровой мост.

Одной из главных задач рощи, по задумке архитектора, было создание буферной зоны между культурным центром и привычной реальностью. Поднимающиеся волной деревья скрывают за собой массивный Храм Христа Спасителя, а под собой — парковку.

Пока не спал ажиотаж и антиковидные ограничения, ГЭС-2 не настолько открыт для свободного посещения, насколько хотелось бы. Незапланированно зайти в культурный центр почитать или выпить кофе во время прогулки не получится. Но ещё до открытия летом было понятно, что ГЭС решил другую важную задачу — наконец открыл для прогулок «стрелку», гулять по которой прежде не очень хотелось из-за кучи устаревших клубов.

Стоит ли сходить в ГЭС тем, кто ничего не понимает в современном искусстве? На мой взгляд, да. Культурных центров такого масштаба в России до сих пор не было. Не обязательно разбираться в том, «что хотел сказать автор», в ГЭС приятно просто прогуляться и оценить переосмысление исторической промышленной архитектуры, с сохранением которой в России большие проблемы.

В соцсетях в основном хвалят ГЭС-2 — за архитектуру, интерьер и решение не сносить историческое здание, а реконструировать. Впрочем, кто-то критиковал место за слишком высокие цены (800 рублей за кофе с круассаном) в местном кафе или жаловался на ленту, забитую надоевшими новостями об общественном пространстве.

bosetsu_view @bosetsu_view
Побывала в модном месте!
(ГЭС-2 красивое)
ждите @zhdite
гэс-2, конечно, впечатляет
ещё и закупились
плакаты, наклейки, карта
а пакетик какой дали..
на обратном пути ещё и тройку сувенирную ухватил

я в полном восторге!
артмашина @vah_arina
Сходила в ГЭС 2!
артмашина @vah_arina
Как оказалось там есть мастерская в которой я благополучно слепила ✨🐯тарелочку🐯✨
леопётр 🐆 @kiri_l
наконец-то открыли гэс-2! как человек, которому не все равно на пром.наследие, очень рада этому :з
Alya @AlWWladimirova
Побывала в новом Доме Культуры ГЭС-2. Очень крутое пространство, осталась в немом восторге от масштабов и от мысли, что тут будет, когда здесь все начнёт полноценно функционировать.

Зачем ходить в ГЭС — говорят архитектор и директор Институра медиа, архитектуры и дизайна

Почему о ГЭС-2 так много говорят и в чём важность открытия пространства TJ рассказали архитектор и генеральный директор Strelka СА Дарья Парамонова и медиадиректор Институра медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Соня Эльтерман.

Дарья Парамонова

генеральный директор Strelka СА

Пространство ГЭС-2 по-своему уникальное и знаковое событие для Москвы и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения концепции, и с точки зрения работы с наследием. Можно сказать, что это пример того, как объект культурного наследия был не только реставрирован, а концептуально переосмыслен.

Задача работы с подобными объектами не сводится к восстановлению их архитектурного облика, их необходимо вписать в жизнь современного города, сделать так, чтобы они стали интересными и нужными для города, не просто его украсили, а стали его частью, частью жизни горожан и туристических маршрутов. И в случае с ГЭС-2 эти задачи были решены на очень высоком уровне.

С одной стороны, тщательно проработанная концепция и высочайшее качество её реализации. С другой стороны, многофункциональное и продуманное пространство, ориентированное на современных людей и их интересы. Интересно то, как производственное помещение в прошлом сохранило свой производственный статус, но его продуктом стали произведения современного искусства.

ГЭС-2 для Москвы – это уникальный пример того, как можно дать вторую жизнь объекту культурного наследия за счет уважения к его истории, качественного исполнения при совершенно новом прочтении его функционального назначения, в соответствии с потребностями современного города.

Соня Эльтерман

медиадиректор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

Как сказал один мой друг архитектор: «Открытие ГЭС-2 и пространство вокруг него – это возможность для российских архитекторов показать в диалоге с заказчиком новый референс на качественную интересную архитектуру, построенную здесь». И мне кажется, что это новый референс в принципе для всех. В том числе, для горожан, которые теперь знают, какой может быть работа с наследием, какой бывает культурная институция и какие могут быть форматы. Как минимум, больше людей узнают и погуглят, кто такой Ренцо Пьяно и почему мы — везунчики, что ему лично довелось приложить руку к этому зданию.

Больше всего мне интересно, как ГЭС-2 выстроит свою программу и коммуникацию дальше. Скоро ажиотаж вокруг открытия самого здания уляжется и в силу вступит программа. Будет ли отклик у широкой аудитории, будут ли стоять очереди через год? Я — точно буду активным участником и наблюдателем. Думаю, для команды дома культуры это самый главный и волнительный вопрос. И я волнуюсь вместе с ними.

#архитектура #дизайн #соцсети #мнения #личныйопыт

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Horny Owl

Был недавно. Круто сделано

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Грядущий ящик

Скоро ажиотаж вокруг открытия самого здания уляжется и в силу вступит программа. Будет ли отклик у широкой аудитории
 Нет, не будет. Потому что за выставки с "откликом" у нас сроки дают. Будет стандартная смузиёбная унылость и московский пафос. Потом откроют кафешки и магазины и заживут счастливо. Если судить по фоткам, то и сейчас уже не особо интересно.

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Грядущий ящик

почему-то подобные движи меня всегда моментально вгоняют в смертную скуку. не выкупаю визуальное искусство, к сожалению. тем более, чтобы куда-то переться и стоять там в очередях
а всякий раз, когда оказывался в подобных местах, ходил как олень, желая скорее уйти

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Екатерина Кузнецова

вот именно там нет такого чувства, потому что вокруг что-то прикольное происходит, а не просто непонятное

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Грядущий ящик

Катя! Когда уже на свиданку?

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Екатерина Кузнецова

ох, да надо!!

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Грядущий ящик

Воооот. На след неделе? На этих выхах?

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Грядущий ящик

"прикольное" - о чем и речь.
мне не прикольно

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Екатерина Кузнецова

не проблема, никто не заставляет

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Грядущий ящик

мне кстати не понравились строчки экспертов в статье про "уникальность", потому что подобных винзаводов уже переделали в артпространства - кучу. в чем уникальность..

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Екатерина Кузнецова

вот таких единых пространств нет. есть промзоны, в которых открылись галереи + концепт магазины + концепт рестораны, но вот такого — нет

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Грядущий ящик

ладно

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Грядущий ящик

я так понимаю, разница в том, что тут не ГЭС?

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Екатерина Кузнецова

нет, разница в масштабе проектов

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Грядущий ящик

ну то есть ГЭС - большой, флакон маленький. уникальность в размерах ГЭС?

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Грядущий ящик

уникальное и знаковое событие для Москвы и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения концепции, и с точки зрения работы с наследием. Можно сказать, что это пример того, как объект культурного наследия был не только реставрирован, а концептуально переосмыслен.
 я к тому, что все вот эти же слова можно применить к любому артпространству москвы, которое расположено на старых заводах и фабриках. доебался ли я? доебался.
но разве несправедливо доебался..

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Екатерина Кузнецова

наверное, надо в обоих побывать, чтобы понять, в чём разница. очень люблю флакон, но ГЭС другого уровня пространство

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Грядущий ящик

ну ты опять упираешь на масштаб, ок

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Екатерина Кузнецова

масштаб — это не про размер

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Грядущий ящик

тогда я не понял, о каком масштабе ты говоришь. в статье и на фотках я вижу ОБЫЧНОЕ арт-пространство, которых открыли уже миллион. и в чём тут уникальность и знаковость, я так и не понял, потому что твой обзор это не передает.

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Екатерина Кузнецова

окей

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Грядущий ящик

уникальное событие с точки зрения работы с наследием - отмыли стены и открыли внутри старого <вставить любой завод> выставки и арт-пространства с кафешками.
очень уникально, никогда такого не было, знаковое событие, глядишь винзавод отмоют и организуют там лекции и выставки

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Horny Owl

Сделали интересное пространство. Один хер недовольство. Ну пусть там будет заброха стоять, да? Так же лучше для горожан

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Екатерина Кузнецова

очень интересно ты воспринимаешь работу одного из известнейших архитекторов современности

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Dmitry Ryleev

Главным российским культурным центром?
Когда успела? Вчера?
Вы желтым потом ещё подчеркните подобные заголовки

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Екатерина Кузнецова

а есть другие?

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Dmitry Ryleev

Ааа так у нас оказывается вообще не было никаких культурных центров и именно поэтому он стал главным

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Ольга Щербинина

красиво, надо будет сходить, когда приеду

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Рог Кирилл

А это разве ГИДРОэлектростанция? Она ж на газе работала.

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Екатерина Кузнецова

ага, государственная, поправила

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Сталин спас Россию

Заебись
А у нас тут свиной хлев в насвайную переделали

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Грядущий ящик

600 берёзок на крыше смотрятся круто.

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