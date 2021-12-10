Зачем приходить и что смотреть в ГЭС-2 — бывшей электростанции, которая стала главным российским культурным центром Статьи редакции
Редактор TJ сходила в недавно открывшееся общественное место года — и делится впечатлениями (и фотографиями).
Словом недели в начале декабря стало, кажется, ГЭС-2 — открывшееся 4 декабря новое культурное пространство в Москве. О нём писали все архитектурные журналы, говорили на федеральных каналах, рассказывали урбанисты на ютубе и писали в твиттере обычные посетители.
Так что же это за ГЭС-2 и почему о нём все говорят? Редактор TJ посетила общественное пространство, а теперь рассказывает и показывает, как изменили электростанцию начала 20 века, для чего туда приходить и что там делать.
ГЭС-2 — вторая старейшая электростанция, пришедшая в запустение в начале нулевых
До 1899 года в Москве работали лишь конно-железные дороги, не справлявшиеся с растущим числом пассажиров. Тогда в городе запустили электрическую трамвайную сеть, а с 1905 по 1907 построили электростанцию, которая обеспечивала электричеством развивающийся новый транспорт и называлась «Трамвайная».
Станцию в псевдорусском стиле спроектировал архитектор Василий Башкиров, разместив огромные окна в производственных помещениях, расположившихся вдоль реки. Здание наполнялось светом также благодаря окнам в виде арки в торцевой части и частично стеклянной крыше. Пол производственных помещений уложили популярной в то время метлахской плиткой.
После революции станция обеспечивала электричеством не только трамвайную сеть, но и направляла его на нужны города. В 1925 году «Трамвайную» переименовали в ГЭС-2. В советское время станцию несколько раз модернизировали, но в 2006 году закрыли из-за общего износа и высокой стоимости производства энергии.
Спустя три года здание получило статус объекта культурного наследия, но ещё пять лет простояло в запустении — с бесконечными пристройками, разбитыми окнами и осыпающимся фасадом.
ГЭС-2 — бесплатное общественное пространство, которое призывают не называть музеем
История практически заброшенной ГЭС-2, которая к 2014 году работала лишь как небольшая тепловая станция, могла бы закончиться печально — как и в случае многих промышленных зданий. Но в 2014 году предприниматель Леонид Михельсон, увлекающийся современным искусством, решил создать в России место, где представляли бы российских художников.
Партнёр бизнесмена искусствовед Тереза Мавика во время поисков и приметила здание ГЭС-2. «Я не ожидала, что это целый город в городе – основное здание, новый корпус, внутренние постройки, гаражи, трубы, всё грязное, старое. Леонид Викторович, как инженер, сразу оценил эту архитектуру [...]. Он сказал: „Тейт“ (британская галерея современного искусства — прим. TJ) отдыхает», — делилась Мавика.
Михельсон приобрёл здание ГЭС-2, а также примыкающие к нему постройки, чтоы их снести, за 2,78 миллиарда рублей. Сколько потратили на реконструкцию станции — неизвестно, но в инвестиционный проект предполагал затраты около восьми миллиардов. Заммэра Москвы Владимир Ефимов отмечал, что финансирование проекта увеличили до 10 миллиардов.
В будущем центр планируют финансировать из эндаумент-фонда: пожертвованные в V-A-C деньги не станут расходовать сразу, а доверят управляющей компании. Доходы с этих средств потратят на нужды ГЭС-2.
Вход в ГЭС-2 для посетителей бесплатный — платить нужно только за закрытые представления и кинопоказы. Мавика рассказала «Ведомостям», что она предлагала разместить в одном из зданий небольшой отель, чтобы проект приносил прибыль, однако Михельсон тогда заявил, что ГЭС-2 «не про бизнес», а для культуры и людей.
В V-A-C утверждают, что ГЭС-2 — не музей в привычном понимании, а часть города и пространство, где сами посетители становятся частью и творят искусство. Реализовать задумку основатели фонда пригласили известного итальянского архитектора, создавшего Центр Помпиду в Париже, Ренцо Пьяно. Мавика в интервью «Ведомостям» отметила, что привлечение такого именитого архитектора стало для фонда большой удачей. Пьяно максимально сохранил исторический экстерьер и интерьер, при этом интегрировал современные элементы и национальный колорит — берёзовую рощу.
Что смотреть и что делать в ГЭС-2 — впечатления редактора TJ
Об открытии ГЭС-2 практически невозможно было не узнать. Об этом писали не только архитектурные медиа и урбанисты, но рассказывали и государственные СМИ, а на открытии побывали Владимир Путин и Сергей Собянин. В первые дни работы попасть в ГЭС-2 было практически невозможно — на ближайшие даты билеты разобрали. Планировать посещение лучше заранее, особенно на выходные. Вход бесплатный, но нужен QR-код о пройденной вакцинации.
Один из существенных плюсов восстановления ГЭС-2 для Москвы — объект культурного наследия наконец стал частью города, а не отделённым забором промышленным историческим зданием. Серая постройка как бы слилась с широкими тротуарами, дорогой и каскадной набережной из таких же серых ступеней, создав большое открытое пространство (почти без заборов — они есть у реки) с ярким акцентом из синих труб.
«Вызывающий», как его часто называют в СМИ, синий цвет труб выбрал Пьяно — это ультрамариновый синий, который в 1960 году получил художник Ив Кляйн. Задумывалось, что цвет труб будет темнее и глубже, но в процессе реализации он чуть изменился. В любом случае он, с одной стороны, перекликается с цветом неба, а с другой — ярко контрастирует с застройкой и выделяется в городском пейзаже даже издалека.
Не все оценили смелый для Москвы выбор архитектора. В сети трубы называли «пластиковыми», «неуместными», «слишком бросающимися в глаза» и считали, что они портят и «захламляют» исторический центр. Но в основном реакция на них положительная. Опрошенные у ГЭС-2 прохожие, в том числе жители Дома на набережной, в чьём дворе фактически находится бывшая станция, считают, что благодаря «вызывающим» трубам общественное пространство привлечёт и задержит внимание горожан.
Урбанист Аркадий Гершман в ролике о ГЭС-2 отметил, что в рендере предполагалось озеленение не только задней части территории здания, но и набережной — но планы в реальность не воплотили. Из-за этого пространство у культурного центра действительно выглядит пустынным и серым. В тёплое время серость разбавляли синие, в цвет труб, кресла. Возможно, зелень, например, кадки с деревьями, появятся весной.
Пока первое, что встречает посетителя ГЭС-2 — очереди. Сперва на вход, затем в гардероб — в общем потратила на это минут 30. Но это вполне ожидаемо, учитывая, насколько популярно у москвичей место. На выходе проверяют QR-код о вакцинации, паспорт и билет. Можно избежать очереди на этом этапе, если приехать на машине и оставить её на подземной парковки — на выходе из неё людей совсем нет.
Знакомство в ГЭС-2 сложно не начать с огромного, наполненного светом, почти белоснежного пространства первого этажа — оно сильно впечатляет. Но экспозиция находится этажом ниже.
От гардероба к экспозиции можно пойти разными путями, например, начав с тёмного пространства за стеклом с двумя большими экранами и ступенями напротив. Слышала, как две пожилые посетительницы пошли именно туда, увидев известную картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». На экране — видеоинсталляция художника Рагнара Кьяртанссона (его работ в центре очень много) «Грозный-прегрозный», в котором автор осмысляет реальное «нападение» на картину.
Инсталляция станет частью фестиваля-конференции «Шок и слава», в котором искусствоведы и социологи будут анализировать экстремальные реакции при столкновении с искусством. При первом просмотре у меня возникли иные ассоциации: вне зависимости от эпохи люди критикуют и не понимают искусство — и от своего непонимания ведут себя агрессивно.
Если вы собираетесь пойти в ГЭС-2, то лучше не смотрите видео ниже, чтобы увидеть происходящее на экранах вживую и получить максимум эмоций.
Следующий зал такой же тёмный — но теперь уже с четырьмя огромными экранами, расположенными в виде ромба посреди помещения. На экранах показывают также снимками антипатриархального перформанса середины 20 века.
Далее темнота сменяется светом — инсталляцией об «археологии будущего», созданной из повседневных вещей, замурованных в стены ГЭС. Интересная работа «Сцены из западной культуры» — ролики на нескольких телевизорах с клишированными изображениями счастливых западных семей и «типичными» картинками их будней.
Впечатляет зал со 144 картинами, написанными во время перформанса — Рагнар Кьяртанссон каждый день по шесть часов рисовал будничные моменты художника Палла Хаукура Бьорнссона. Целая стена работ, которые можно разглядывать очень долго, а затем отправить друзьям фотографию инсталляции со словами «Какой ты сегодня». Вам точно пришлют варианты, ведь в картинах каждый найдёт «себя за работой».
Интересная инсталляция — козёл-вагонетка (это не официальное название). Не стала снимать на видео полный круг, чтобы оставить интригу.
Следующее большое помещение — проект российских художников, в котором они переосмысляют карнавальную культуру. Показывать все инсталляции, конечно, не буду, скажу одно — посмотреть действительно есть на что, даже если вы не большой фанат современного искусства (как и я).
Одна из них вызвала недоумение у посетителей — точнее, её название. Перформанс Кьяртанссона God, Moscow перевели как «Без названия». Заметившей ошибку участнице Pussy Riot Марии Алёхиной пояснили в ГЭС, что писать «бог» им запретили.
Все инсталляции центра не разрозненные работы, а части общей программы. Первый сезон в ГЭС-2, названный «Санта Барбара», исследует зарождение современной России, поиск нового пути некогда советских граждан и их исследование западной культуры. В течение 100 дней на первом этаже посреди культурного центра будут снимать свою версию популярного в девяностые сериала «Санта Барбара».
Но интересны не только инсталляции, но и само обновлённое здание ГЭС-2. Если вы знакомы с центром Помпиду (Париж), то в промышленном интерьере культурного центра со множеством металлических распорок узнаете работу архитектора Пьяно. Бывшая станция теперь — широкое пространство, наполненное воздухом и светом. Несмотря на масштаб, в нём совсем не чувствуешь себя «придавленным» объёмом, как, например, в базиликах.
Бетонные и металлические конструкции, которыми усеян ГЭС-2, кажутся очень лёгкими. Вероятно, ажурные распорки под потолком спроектированы в том числе советским архитектором и инженером Владимиром Шуховым. Использование архитектурного бетона позволило сделать «подвешенные» площадки тонкими, а белый цвет расширил пространство. Обилия света добились в том числе за счёт остекления крыши, часть которой состоит из солнечных панелей, так что, фактически, ГЭС до сих пор производит энергию.
Белоснежное пространство разбавляют яркие акценты — синие трубы и кран-балка под потолком. Трубы оставили не только ради сохранения промышленной эстетики — они забирают более чистый воздух на высоте 74 метра, затем очищают и распределяют его по зданию через системы вентиляции. А вот кран не выполняет никакой задачи, только напоминает о первоначальном предназначении здания.
При реконструкции ГЭС-2 сохранили некоторые промышленные советские элементы — насосы, находящиеся на первом этаже, и пульт управления у входа на парковку.
На первом этаже также располагается библиотека, магазин с книгами и мерчем (я не удержалась и купила блокнот и ручку из переработанных материалов), а также кофейня с выпечкой, которую готовят в хлебопекарне в самом ГЭС. Окна в пол как бы продолжают уличное пространство в здании, делая его частью города, а не закрытым музеем старого образца — летом они могут открываться. На втором этаже находятся административные помещения и классы, в которых будут проходить занятия и дискуссии.
Предполагается, что ГЭС-2 станет пространством, где на искусство не только смотрят, но и создают. На первом этаже находится открытая мастерская и игровая площадка «Ателье». В помещении есть несколько зон для занятий с глиной, деревом, бумагой и тканью — заниматься можно бесплатно самостоятельно или с сотрудниками.
На площади у ГЭС-2 находятся «Своды» — отреставрированные помещения, в которых приглашают заниматься творчеством профессиональных мастеров, нуждающихся в оборудовании или помощи. В зданиях много мастерских, где, например, занимаются керамикой, металлом, деревом, 3D-печатью, хлебопечением и другим.
За ГЭС появилась берёзовая роща с «идеальными» — одинаковыми по толщине, высоте и возрасту — деревьями. Сейчас она завалена снегом, так что погулять там не удалось. Роща плавно, изгибаясь, поднимается от земли выше, перетекая в смотровой мост.
Одной из главных задач рощи, по задумке архитектора, было создание буферной зоны между культурным центром и привычной реальностью. Поднимающиеся волной деревья скрывают за собой массивный Храм Христа Спасителя, а под собой — парковку.
Пока не спал ажиотаж и антиковидные ограничения, ГЭС-2 не настолько открыт для свободного посещения, насколько хотелось бы. Незапланированно зайти в культурный центр почитать или выпить кофе во время прогулки не получится. Но ещё до открытия летом было понятно, что ГЭС решил другую важную задачу — наконец открыл для прогулок «стрелку», гулять по которой прежде не очень хотелось из-за кучи устаревших клубов.
Стоит ли сходить в ГЭС тем, кто ничего не понимает в современном искусстве? На мой взгляд, да. Культурных центров такого масштаба в России до сих пор не было. Не обязательно разбираться в том, «что хотел сказать автор», в ГЭС приятно просто прогуляться и оценить переосмысление исторической промышленной архитектуры, с сохранением которой в России большие проблемы.
В соцсетях в основном хвалят ГЭС-2 — за архитектуру, интерьер и решение не сносить историческое здание, а реконструировать. Впрочем, кто-то критиковал место за слишком высокие цены (800 рублей за кофе с круассаном) в местном кафе или жаловался на ленту, забитую надоевшими новостями об общественном пространстве.
Зачем ходить в ГЭС — говорят архитектор и директор Институра медиа, архитектуры и дизайна
Почему о ГЭС-2 так много говорят и в чём важность открытия пространства TJ рассказали архитектор и генеральный директор Strelka СА Дарья Парамонова и медиадиректор Институра медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Соня Эльтерман.
Пространство ГЭС-2 по-своему уникальное и знаковое событие для Москвы и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения концепции, и с точки зрения работы с наследием. Можно сказать, что это пример того, как объект культурного наследия был не только реставрирован, а концептуально переосмыслен.
Задача работы с подобными объектами не сводится к восстановлению их архитектурного облика, их необходимо вписать в жизнь современного города, сделать так, чтобы они стали интересными и нужными для города, не просто его украсили, а стали его частью, частью жизни горожан и туристических маршрутов. И в случае с ГЭС-2 эти задачи были решены на очень высоком уровне.
С одной стороны, тщательно проработанная концепция и высочайшее качество её реализации. С другой стороны, многофункциональное и продуманное пространство, ориентированное на современных людей и их интересы. Интересно то, как производственное помещение в прошлом сохранило свой производственный статус, но его продуктом стали произведения современного искусства.
ГЭС-2 для Москвы – это уникальный пример того, как можно дать вторую жизнь объекту культурного наследия за счет уважения к его истории, качественного исполнения при совершенно новом прочтении его функционального назначения, в соответствии с потребностями современного города.
Как сказал один мой друг архитектор: «Открытие ГЭС-2 и пространство вокруг него – это возможность для российских архитекторов показать в диалоге с заказчиком новый референс на качественную интересную архитектуру, построенную здесь». И мне кажется, что это новый референс в принципе для всех. В том числе, для горожан, которые теперь знают, какой может быть работа с наследием, какой бывает культурная институция и какие могут быть форматы. Как минимум, больше людей узнают и погуглят, кто такой Ренцо Пьяно и почему мы — везунчики, что ему лично довелось приложить руку к этому зданию.
Больше всего мне интересно, как ГЭС-2 выстроит свою программу и коммуникацию дальше. Скоро ажиотаж вокруг открытия самого здания уляжется и в силу вступит программа. Будет ли отклик у широкой аудитории, будут ли стоять очереди через год? Я — точно буду активным участником и наблюдателем. Думаю, для команды дома культуры это самый главный и волнительный вопрос. И я волнуюсь вместе с ними.
Был недавно. Круто сделано
Скоро ажиотаж вокруг открытия самого здания уляжется и в силу вступит программа. Будет ли отклик у широкой аудитории
Нет, не будет. Потому что за выставки с "откликом" у нас сроки дают. Будет стандартная смузиёбная унылость и московский пафос. Потом откроют кафешки и магазины и заживут счастливо. Если судить по фоткам, то и сейчас уже не особо интересно.
вот именно там нет такого чувства, потому что вокруг что-то прикольное происходит, а не просто непонятное
ох, да надо!!
не проблема, никто не заставляет
вот таких единых пространств нет. есть промзоны, в которых открылись галереи + концепт магазины + концепт рестораны, но вот такого — нет
нет, разница в масштабе проектов
уникальное и знаковое событие для Москвы и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения концепции, и с точки зрения работы с наследием. Можно сказать, что это пример того, как объект культурного наследия был не только реставрирован, а концептуально переосмыслен.
я к тому, что все вот эти же слова можно применить к любому артпространству москвы, которое расположено на старых заводах и фабриках. доебался ли я? доебался.
но разве несправедливо доебался..
наверное, надо в обоих побывать, чтобы понять, в чём разница. очень люблю флакон, но ГЭС другого уровня пространство
масштаб — это не про размер
окей
уникальное событие с точки зрения работы с наследием - отмыли стены и открыли внутри старого <вставить любой завод> выставки и арт-пространства с кафешками.
очень уникально, никогда такого не было, знаковое событие, глядишь винзавод отмоют и организуют там лекции и выставки
Сделали интересное пространство. Один хер недовольство. Ну пусть там будет заброха стоять, да? Так же лучше для горожан
очень интересно ты воспринимаешь работу одного из известнейших архитекторов современности
Главным российским культурным центром?
Когда успела? Вчера?
Вы желтым потом ещё подчеркните подобные заголовки
а есть другие?
Ааа так у нас оказывается вообще не было никаких культурных центров и именно поэтому он стал главным
красиво, надо будет сходить, когда приеду
А это разве ГИДРОэлектростанция? Она ж на газе работала.
ага, государственная, поправила
Заебись
А у нас тут свиной хлев в насвайную переделали