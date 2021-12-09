Он отражает время слияния физической и цифровой жизни.

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Фото Pantone

Впервые Pantone создал цвет специально с помощью цифровых технологий, а не выбрал его из имеющейся палитры. Оттенок 17-3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим». Об этом сообщается на сайте института.

Цвет сочетает в себе «верность и постоянство синего с энергией и волнением красного». Создатели позиционируют его как оттенок про будущее, в котором соединяются цифровая и реальная жизни. «Сложность этого цвета подчёркивает открывающиеся перед нами возможности», — рассказала вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Фото Pantone

PANTONE @pantone Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://www.pantone.com/color-of-the-year-2022 Представляем цвет Pantone 2022 года — 17-3938 Very Peri, динамичный оттенок синего с живительным фиолетово-красным оттенком, сочетающий верность и постоянство синего с энергией и волнением красного.

Pantone изучает и прогнозирует цвета в дизайне более 20 лет. Для определения цвета будущего года компания весь год ищет новые решения в самых разных индустриях от развлечений до путешествий.

В 2021 году институт выбрал сразу два цвета — «освещающий» жёлтый и «абсолютно серый». Как пояснили в Pantone, вместе цвета подчёркивают, как разные элементы могут объединяться и поддерживать друг друга. Они отражают практичность и твёрдость, но в то же время теплоту и оптимизм.

Цвета года по версии Pantone за 5 лет

Цвета 2021 года — «освещающий» жёлтый и «абсолютно серый» Фото Pantone

Цвет 2020 года — «классический синий» Фото Pantone

Цвет 2019 года — «Живой коралл» Фото Pantone

Цвет 2018 года — «Ультрафиолетовый» Фото Pantone