Институт Pantone представил цвет 2022 года — это «динамичный» синий с красно-фиолетовым оттенком Статьи редакции
Он отражает время слияния физической и цифровой жизни.
Впервые Pantone создал цвет специально с помощью цифровых технологий, а не выбрал его из имеющейся палитры. Оттенок 17-3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим». Об этом сообщается на сайте института.
Цвет сочетает в себе «верность и постоянство синего с энергией и волнением красного». Создатели позиционируют его как оттенок про будущее, в котором соединяются цифровая и реальная жизни. «Сложность этого цвета подчёркивает открывающиеся перед нами возможности», — рассказала вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.
Pantone изучает и прогнозирует цвета в дизайне более 20 лет. Для определения цвета будущего года компания весь год ищет новые решения в самых разных индустриях от развлечений до путешествий.
В 2021 году институт выбрал сразу два цвета — «освещающий» жёлтый и «абсолютно серый». Как пояснили в Pantone, вместе цвета подчёркивают, как разные элементы могут объединяться и поддерживать друг друга. Они отражают практичность и твёрдость, но в то же время теплоту и оптимизм.
Цвета года по версии Pantone за 5 лет
Оттенок 17-3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим».
о, какая же хуйня
отдел пиара и рекламы, 23 совещания провели, пока утвердили
Ты явно что-то знал...
это 2020 мода на все сайты, сейчас мода на сглаженный вектор
потому что красивое
«Время слияния физической и цифровой жизни» – параши, которая существует в умах создателей рекламы интернет-бизнесов и фантазиях «визионеров», продающая игрушки из 2000-ых под соусом новой цифровой-bullshit reality.
Либо я миллениал-бумер и отстал
Цвет медицинских перчаток.
Обожаю фиолетовый цвет, кайф
Опять все дизайн-пориджы начнут пихать этот цвет куда нужно и не нужно. Когда настал тот момент, когда какой-то цвет из веера для раскраски бумаги стал диктовать моду?
А кто-нибудь знает на что влияет этот «цвет года» кроме как рекламы Pantone? Подозреваю, что примерно никак. Я слышал об этих цветах только в новостях о «цвете года». Непонятно, чем интересны тогда эти новости кроме заполнения информационной пустоты в декабре. (Time так и «человека года» придумал.)