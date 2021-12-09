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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

Институт Pantone представил цвет 2022 года — это «динамичный» синий с красно-фиолетовым оттенком Статьи редакции

Он отражает время слияния физической и цифровой жизни.

19
702 просмотров
Фото Pantone

Впервые Pantone создал цвет специально с помощью цифровых технологий, а не выбрал его из имеющейся палитры. Оттенок 17-3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим». Об этом сообщается на сайте института.

Цвет сочетает в себе «верность и постоянство синего с энергией и волнением красного». Создатели позиционируют его как оттенок про будущее, в котором соединяются цифровая и реальная жизни. «Сложность этого цвета подчёркивает открывающиеся перед нами возможности», — рассказала вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Фото Pantone
PANTONE @pantone
Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://www.pantone.com/color-of-the-year-2022
Представляем цвет Pantone 2022 года — 17-3938 Very Peri, динамичный оттенок синего с живительным фиолетово-красным оттенком, сочетающий верность и постоянство синего с энергией и волнением красного.

Pantone изучает и прогнозирует цвета в дизайне более 20 лет. Для определения цвета будущего года компания весь год ищет новые решения в самых разных индустриях от развлечений до путешествий.

В 2021 году институт выбрал сразу два цвета — «освещающий» жёлтый и «абсолютно серый». Как пояснили в Pantone, вместе цвета подчёркивают, как разные элементы могут объединяться и поддерживать друг друга. Они отражают практичность и твёрдость, но в то же время теплоту и оптимизм.

Цвета года по версии Pantone за 5 лет

Цвета 2021 года — «освещающий» жёлтый и «абсолютно серый» Фото Pantone
Цвет 2020 года — «классический синий» Фото Pantone
Цвет 2019 года — «Живой коралл» Фото Pantone
Цвет 2018 года — «Ультрафиолетовый» Фото Pantone
Цвет 2017 года — «Зелень» Фото Pantone

#новости #дизайн #итоги2021

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Антигравитационный торт

Оттенок 17-3938 Very Peri — это «символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим».
 о, какая же хуйня

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15
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Интимный франт

верность и постоянство синего с энергией и волнением красного
 Сложность этого цвета подчёркивает открывающиеся перед нами возможности
 Сук, кто это сочиняет, а главное нахуя

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3
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Антигравитационный торт

отдел пиара и рекламы, 23 совещания провели, пока утвердили

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0
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Chikk

Ты явно что-то знал...

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1
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Антигравитационный торт

это 2020 мода на все сайты, сейчас мода на сглаженный вектор

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0
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Интимный франт

В институте пантоне упала сосиска

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8
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Плодово-ягодная Трансмиссия
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2
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Интимный франт

Где-то рядом же.

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1
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Sasha Shambilova

потому что красивое

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1
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Интимный франт

Трквожненько-психотно

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0
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Teddy Loaf

«Время слияния физической и цифровой жизни» – параши, которая существует в умах создателей рекламы интернет-бизнесов и фантазиях «визионеров», продающая игрушки из 2000-ых под соусом новой цифровой-bullshit reality.

Либо я миллениал-бумер и отстал

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Интимный франт

«динамичный» синий с красно-фиолетовым оттенком

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aliftin

Цвет медицинских перчаток.

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André

Обожаю фиолетовый цвет, кайф

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Алекс Суханов
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Интимный франт

время слияния физической и цифровой жизни
 которое случилось в 2007-2010, когда все засели в вк

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Интимный франт

Такой вот он, цвет пиздеца, если кто интересовался

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Mikhail Nelyubin

Опять все дизайн-пориджы начнут пихать этот цвет куда нужно и не нужно. Когда настал тот момент, когда какой-то цвет из веера для раскраски бумаги стал диктовать моду?

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Gre Li

А кто-нибудь знает на что влияет этот «цвет года» кроме как рекламы Pantone? Подозреваю, что примерно никак. Я слышал об этих цветах только в новостях о «цвете года». Непонятно, чем интересны тогда эти новости кроме заполнения информационной пустоты в декабре. (Time так и «человека года» придумал.)

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