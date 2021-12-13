Датчики в топах реагируют на сердцебиение и другие физиологические реакции.

{"id":492285} 446 просмотров

Польский модельер Ига Венглинска создала два топа, которые меняют цвет или мигают лампочками, если человек испытывает стресс или тревожится. О предметах одежды пишет Dezeen.

«Коллекция разработана, чтобы стимулировать наше чувство участия и побудить сосредоточиться на своём теле, например, успокоить дыхание, чтобы снизить уровень стресса», — рассказала Венглинска.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"851e5c45-cf84-5272-90b3-8b0214205eb8","width":1704,"height":2556,"size":321107,"type":"jpg","color":"998f91","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"51820949-076a-582f-adf1-718a9ba94717","width":1704,"height":2556,"size":197089,"type":"jpg","color":"978f92","hash":"","external_service":[]}}}]

Датчики, встроенные в одежду Węglińska, реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию. Они же контролируют светодиоды в топах и изменяют освещение в зависимости от эмоционального состояния владельца.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4d2df91c-4281-5bf6-bdb7-3e3e0504000b","width":1704,"height":959,"size":155442,"type":"jpg","color":"d2c9c4","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"eba93d66-4b9a-5b11-9424-182cbb84080a","width":1704,"height":959,"size":119644,"type":"jpg","color":"cdc9c7","hash":"","external_service":[]}}}]

Топ с длинными рукавами реагирует на температуру тела и частоту сердечных сокращений, меняя цвет с тёмно-коричневого на полупрозрачный и наоборот. Встроенные в боковые части огни мигают в такт сердцебиению владельца.

В топ с верхней частью, похожей на воздушный шар, встроена цепочка розовых светодиодов под грудью и токопроводящая нить вдоль рук. Освещение меняется с тёплого на холодное, если владельцу нужно замедлить дыхание и успокоиться.