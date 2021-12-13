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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

«Эмоциональная одежда», отображающая уровень стресса владельца Статьи редакции

Датчики в топах реагируют на сердцебиение и другие физиологические реакции.

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Польский модельер Ига Венглинска создала два топа, которые меняют цвет или мигают лампочками, если человек испытывает стресс или тревожится. О предметах одежды пишет Dezeen.

«Коллекция разработана, чтобы стимулировать наше чувство участия и побудить сосредоточиться на своём теле, например, успокоить дыхание, чтобы снизить уровень стресса», — рассказала Венглинска.

Датчики, встроенные в одежду Węglińska, реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию. Они же контролируют светодиоды в топах и изменяют освещение в зависимости от эмоционального состояния владельца.

Топ с длинными рукавами реагирует на температуру тела и частоту сердечных сокращений, меняя цвет с тёмно-коричневого на полупрозрачный и наоборот. Встроенные в боковые части огни мигают в такт сердцебиению владельца.

В топ с верхней частью, похожей на воздушный шар, встроена цепочка розовых светодиодов под грудью и токопроводящая нить вдоль рук. Освещение меняется с тёплого на холодное, если владельцу нужно замедлить дыхание и успокоиться.

Дизайнер сравнила ношение такой одежды с поведенческой терапией биологической обратной связи — методом медицинской реабилитации, при которой пациенту с помощью приборов показывают, какие физиологические процессы происходят в его организме. Венглинска надеется, что топы помогут людям справиться тревогой и стрессом.

#одежда #психология

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Кирилл Вселенский

Добро утро Яна Ломакина

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Провинциальный кавалер

Доброе утро

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Яна Ломакина

Доброе утро, друзья. Хорошего вам денёчка 🧚🏻‍♂️

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7
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Кирилл Вселенский

Подпишись на меня пожалуйста

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Яна Ломакина

👌

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Кирилл Вселенский

Спасибо, теперь оч доброе!

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Провинциальный кавалер

Очередная претенциозная идея, которая ляжет в стол.

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Провинциальный кавалер

Нужна одежда, показывающая уровень доступности самки. Чтобы я шел и видел, сколько и ради чего надо стараться

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infernal freak

Ну это просто надо датчик дождя в трусы вшить

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Провинциальный кавалер

Сексуальненько

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Провинциальный кавалер

Вот бы обязать девушек всегда ходить в таком

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Артур Бернс

Дитковский модельером стал?😳

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Провинциальный кавалер

Я один понимаю, на каком стрессе эти замученные модели?

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