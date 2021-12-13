«Эмоциональная одежда», отображающая уровень стресса владельца Статьи редакции
Датчики в топах реагируют на сердцебиение и другие физиологические реакции.
Польский модельер Ига Венглинска создала два топа, которые меняют цвет или мигают лампочками, если человек испытывает стресс или тревожится. О предметах одежды пишет Dezeen.
«Коллекция разработана, чтобы стимулировать наше чувство участия и побудить сосредоточиться на своём теле, например, успокоить дыхание, чтобы снизить уровень стресса», — рассказала Венглинска.
Датчики, встроенные в одежду Węglińska, реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию. Они же контролируют светодиоды в топах и изменяют освещение в зависимости от эмоционального состояния владельца.
Топ с длинными рукавами реагирует на температуру тела и частоту сердечных сокращений, меняя цвет с тёмно-коричневого на полупрозрачный и наоборот. Встроенные в боковые части огни мигают в такт сердцебиению владельца.
В топ с верхней частью, похожей на воздушный шар, встроена цепочка розовых светодиодов под грудью и токопроводящая нить вдоль рук. Освещение меняется с тёплого на холодное, если владельцу нужно замедлить дыхание и успокоиться.
Дизайнер сравнила ношение такой одежды с поведенческой терапией биологической обратной связи — методом медицинской реабилитации, при которой пациенту с помощью приборов показывают, какие физиологические процессы происходят в его организме. Венглинска надеется, что топы помогут людям справиться тревогой и стрессом.
Добро утро Яна Ломакина
Доброе утро, друзья. Хорошего вам денёчка 🧚🏻♂️
Подпишись на меня пожалуйста
👌
Спасибо, теперь оч доброе!
Ну это просто надо датчик дождя в трусы вшить
Дитковский модельером стал?😳