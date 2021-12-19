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Дизайн и архитектура
Максим Друковский

Умер британский архитектор Ричард Роджерс — создатель Центра Помпиду и один из основоположников хай-тека Статьи редакции

Ему было 88 лет.

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18 декабря в Лондоне на 89 году жизни скончался архитектор Ричард Роджерс. Точная причина смерти не разглашается, однако факт смерти подтвердил сын Роджерса по имени Ру.

Ричард Роджерс считается одним из основателей архитектурного хай-тека: его ставят в один ряд с Ренцо Пьяно, Норманом Фостером и Николасом Гримшоу. Самый известный проект архитектора — парижский Центр Жоржа Помпиду, созданный в сотрудничестве с Пьяно.

Центр Жоржа Помпиду Фото Manjik
Центр Жоржа Помпиду Фото Oty Roasted

Среди других проектов Роджерса — аэропорт Барахас в Мадриде, лондонский стадион O2 Arena, здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, Всемирный торговый центр 3 на месте крушения башен-близнецов, а также штаб-квартира страховой компании Lloydʼs в Лондоне.

Аэропорт Барахас Фото Estudio Lamela
Аэропорт Барахас Фото Estudio Lamela
Стадион O2 Arena Фото Getty Images
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Здание ЕСПЧ Фото Vincent Kessler
Здание ЕСПЧ Фото Алексей Витвицкий / «Спутник»
Всемирный торговый центр 3 Фото Jmex
Штаб-квартира Lloydʼs Фото Ричард Брайан
Штаб-квартира Lloydʼs Фото Ричард Брайан

#фото #некрологи #новости

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Нехороший пёс_анон

Жаль, что не достроили. Выглядело бы красиво.

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5
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Максим Друковский

так это уже реставрируют, леса вот возвели

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6
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Майор Пронин

Сколько же создателей было у центра Помпиду, за последний месяц этот уже второй или третий которого так именуют

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0
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Дизайнер Павленко

На первой фотке — макет типичной многоэтажки в торговом центре зажопинска

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Саша Кикс

похуй ващще

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–1
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