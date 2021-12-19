Ему было 88 лет.

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18 декабря в Лондоне на 89 году жизни скончался архитектор Ричард Роджерс. Точная причина смерти не разглашается, однако факт смерти подтвердил сын Роджерса по имени Ру.

Ричард Роджерс считается одним из основателей архитектурного хай-тека: его ставят в один ряд с Ренцо Пьяно, Норманом Фостером и Николасом Гримшоу. Самый известный проект архитектора — парижский Центр Жоржа Помпиду, созданный в сотрудничестве с Пьяно.

Центр Жоржа Помпиду Фото Manjik

Центр Жоржа Помпиду Фото Oty Roasted

Среди других проектов Роджерса — аэропорт Барахас в Мадриде, лондонский стадион O2 Arena, здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, Всемирный торговый центр 3 на месте крушения башен-близнецов, а также штаб-квартира страховой компании Lloydʼs в Лондоне.

Аэропорт Барахас Фото Estudio Lamela

Аэропорт Барахас Фото Estudio Lamela

Стадион O2 Arena Фото Getty Images

Здание ЕСПЧ Фото Vincent Kessler

Здание ЕСПЧ Фото Алексей Витвицкий / «Спутник»

Всемирный торговый центр 3 Фото Jmex

Штаб-квартира Lloydʼs Фото Ричард Брайан