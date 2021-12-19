Умер британский архитектор Ричард Роджерс — создатель Центра Помпиду и один из основоположников хай-тека Статьи редакции
Ему было 88 лет.
18 декабря в Лондоне на 89 году жизни скончался архитектор Ричард Роджерс. Точная причина смерти не разглашается, однако факт смерти подтвердил сын Роджерса по имени Ру.
Ричард Роджерс считается одним из основателей архитектурного хай-тека: его ставят в один ряд с Ренцо Пьяно, Норманом Фостером и Николасом Гримшоу. Самый известный проект архитектора — парижский Центр Жоржа Помпиду, созданный в сотрудничестве с Пьяно.
Среди других проектов Роджерса — аэропорт Барахас в Мадриде, лондонский стадион O2 Arena, здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, Всемирный торговый центр 3 на месте крушения башен-близнецов, а также штаб-квартира страховой компании Lloydʼs в Лондоне.
так это уже реставрируют, леса вот возвели
Сколько же создателей было у центра Помпиду, за последний месяц этот уже второй или третий которого так именуют
На первой фотке — макет типичной многоэтажки в торговом центре зажопинска
похуй ващще