Арт-объект посвящён свободе слова. Когда его откроют — неизвестно.

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Арт-объект художника Эдуарда Кубенского, который открыли в рамках фестиваля «ЧО», обнесли забором ради безопасности посетителей. «Трибуну для поэта» разрешили использовать только во время мероприятий. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на пресс-службу парка.

Согласно заявлению представителей парка, конструкцию «нужно доработать, чтобы объект был полностью безопасен», но не уточнили сроки. Как отмечает издание, конкретных правил регулирования безопасности малых архитектурных форм в Екатеринбурге нет. Организаторы фестиваля предлагали установить предупреждающую табличку, но им отказали.

У нас отсутствует хоть какая-то нормативная база по требованиям к паблик-арт-объектам, нет чёткого процесса согласования таких объектов. Из-за этого мы регулярно сталкиваемся с различными барьерами: кто должен согласовывать объект, кто принимать на баланс, какие требования применять к тем или иным арт-объектам. Никита Харисов организатор фестиваля «ЧО»

Никита Харисов, один из организаторов фестиваля «ЧО», сообщил, что для развития аблик-арт-культуры необходимо чётко сформулировать правила, инструкции и требования, иначе даже после установки объекта будут возникать трудности, как это произошло с «Трибуной для поэта».