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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

«Трибуну для поэта» в Екатеринбурге закрыли забором. В парке Маяковского это объяснили мерами безопасности Статьи редакции

Арт-объект посвящён свободе слова. Когда его откроют — неизвестно.

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Арт-объект художника Эдуарда Кубенского, который открыли в рамках фестиваля «ЧО», обнесли забором ради безопасности посетителей. «Трибуну для поэта» разрешили использовать только во время мероприятий. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на пресс-службу парка.

Согласно заявлению представителей парка, конструкцию «нужно доработать, чтобы объект был полностью безопасен», но не уточнили сроки. Как отмечает издание, конкретных правил регулирования безопасности малых архитектурных форм в Екатеринбурге нет. Организаторы фестиваля предлагали установить предупреждающую табличку, но им отказали.

У нас отсутствует хоть какая-то нормативная база по требованиям к паблик-арт-объектам, нет чёткого процесса согласования таких объектов. Из-за этого мы регулярно сталкиваемся с различными барьерами: кто должен согласовывать объект, кто принимать на баланс, какие требования применять к тем или иным арт-объектам.

Никита Харисов
организатор фестиваля «ЧО»

Никита Харисов, один из организаторов фестиваля «ЧО», сообщил, что для развития аблик-арт-культуры необходимо чётко сформулировать правила, инструкции и требования, иначе даже после установки объекта будут возникать трудности, как это произошло с «Трибуной для поэта».

По его словам, конструкция получила новый смысл. Харисов рассказал, что организаторы думали обнести объект колючей проволокой, но рэто бы противоречило контексту местонахождения.

Дизайн и архитектура
Преподобный щит
В Екатеринбурге в парке Маяковского появилась Трибуна поэта

Арт-объект посвящен свободе слова.

#новости #архитетура

Спасибо за наводку Владимир Климов
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53 комментария
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Люц Шнайдер

Не ну а чего ты ждал? Это фактически незаконная постройка, непонятно по какому проекту, кто рассчитывал техусловия и т.д. Если бы с неё кто-нибудь наебнулся или она наебнулась под чьим-нибудь весом, то архитекторы могли бы запросто отъехать в помещение с двухъярусными кроватями.

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14
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Aram Mirzoyants

то есть правильно ли я понимаю, что ВСЕ арт-объекты должны быть выполнены по проекту и с учетом, что на них может залезть любой еблан или группа ебланов? и есть этот арт объект не выдержит подобной нагрузки, значит пизда создателям?

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3
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Люц Шнайдер

Правильно понимаешь. Иначе при любом пиздеце можно просто сказать: да блять это арт объект, чё от меня хотите?

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20
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Люц Шнайдер

Есть серии арт-объектов, например, кинетические ветровые скульптуры. Это достаточно массивная конструкция из металла. Если она упадёт на кого-нибудь, то врачи потом не соберут. Как думаешь, нужны ли технические условия на установку таких или можно прям выкапывать ямку и ставить?

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5
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Aram Mirzoyants

во-первых, это статическая скульптура.
во-вторых, позволю процитировать предыдущую новость, которую ты, конечно, не читал. "Трибуну поэта создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский". кажется, архитектором у нас может называться человек, окончивший профессиональное учебное заведение типа вуз или академию

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0
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Люц Шнайдер

У нас архитектором может называться любой, кто закончит курсы или прочитает книгу. Конкретно про этого товарища я не в курсе. Кинетические ветровые скульптуры тоже создают дизайнеры-художники-архитекторы, но это не отменяет того, что ты должен получить разрешение на её установку. Иначе все будут вводить в эксплуатацию объекты и называть их инсталляциями и т.д.

Странно, что ты не понимаешь очевидную вещь. Ладно бы это была какая-то скульптура, там ещё туда-сюда.

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3
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Линейный магнит

знаешь в чем отличие инсталляции от перформанса?

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3
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Люц Шнайдер

подъебнуть меня решил?

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0
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Линейный магнит

нет.
но на всякий случай напоминаю, что инсталляция - это когда насрал под дверь и нажал кнопку звонка, а перфоманс - позвонил и начал срать.
добавь себе на стену чтобы не забыть!

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7
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Люц Шнайдер

Важен контекст инсталляцией может быть как действие, так и объект.

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0
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Aram Mirzoyants

отсутствие разрешения не отменяет того факта, что данная конструкция построена по снипам

архитектором может называться любой
 не может. ты путаешь архитектора с дизайнером

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1
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Люц Шнайдер

С чего ты взял, что она построена по снипам? Было ли проведено испытание конструкции нагрузкой?

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Aram Mirzoyants

че ты до меня то доебался?
я тебе сказал, что это проект архитектора с опытом как минимум 20 лет, что уже должно вселять хоть какую то уверенность

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0
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andorus

То, что оно скорее всего не наебнется под весом одного человека.

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2
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Люц Шнайдер

Нет

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Aram Mirzoyants

Шнайдера ответ

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Люц Шнайдер

Даже на установку новогодней ёлки в центре города нужны технические условия, чтобы её ветром не сдуло.

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2
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Люц Шнайдер

@Лига Терпил ,сколько платят за дизлайк одного моего комментария? Этот вообще выгодно?

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–2
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Линейный магнит

Терпи

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2
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Люц Шнайдер

Придётся

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Люц Шнайдер

Если бы я заведовал машиной репрессий и целью было бы посадить художников, я бы нашёл какого-нибудь поломанного бомжа и принудил бы его заявить на застройщика.

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3
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Тайлер Лысогон

Я конечно прошу прощения, но если еблан с нее ебнется, не является ли это ответственностью самого еблана? Или ключевой целью стандартизации в нашем обществе стала именно презервация популяции ебланов?

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Крякен Либеряхен

Если конструкция обвалится, как ты думаешь, будет ли суд думать а не долбоеб ли чел? Или если у нее скользкая поверхность и он ебнется в гололёд? Или просто на нее залезет ребенок и не удержится? Стандарты писались кровью, а не вот это ваше ряяяя-свободу-забором-оградили

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–2
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Andrey Valikov

какие все нежные стали

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Anton NS

Короче был старый сериал. Нулевой канал назывался. И в одном из сезонов была такая история - в парке иногда появлялась странная белая лестница с дверью в конце. И если такую увидишь - нужно было съебывать без оглядки на скорости шумахера. Сюжет всего сезона не помню, в начале только двое подростков решили подзадержаться (как всегда парень хотел уйти, а девушке стало интересно). И в итоге появился какой то мелкий монстр в красном и молотком его захуярил. А с ней конечно же все норм было.

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10
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Таблетка Галоперидола

Стало даже лучше

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2
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Konstantin Koremin

Был наивный романтизм, а стал злободневный постмодернизм.

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12
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Konstantin Koremin

...потом приварят перила, сделают спереди горку и будет метамодерн!

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2
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Дизайнер Павленко

Екб — город заборов

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Линейный магнит

приезжай, проведу экскурсию по заборам

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AttentiveMilk

И жопу сожрёшь, я ваши приколы знаю

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Дизайнер Павленко

опять твои влажные фантазии

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Линейный магнит

В общем, жду на экскурсию, без всяких съеданий жоп.

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3
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Zakhar Zakharov

только на вкус попробуешь?

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Линейный магнит

Хватит фантазировать)

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2
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AttentiveMilk

Сухая и неподкупная правда

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Dmitry Karpovich

В стране заборов

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Линейный магнит

Было трибуной, стало арт-объектом

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Трансгендолет

Тому що арт объекты ваши не для горожан, а для отчетов и статистики, а люд только портит все!

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Линейный магнит

Его прост установили без всяких согласований гостов и тд. Доделывать будут.

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1
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Трансгендолет

Да, когда арт по гостам делают, получается чудо как хорошо :)

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Anton Antonov

Забор часть инсталляции, ну камон

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1
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Алексей Семенов

Так этот памятник точнее отражает суть свободы в России

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Зянон

Да вроде стало просто отлично! Свобода слова есть, просто она не для всех. Непроверенных, всяких неблагонадежных отгородили забором.

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Guzel Ayupova

сук...свобода в ограждении

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Линейный магнит

Какова свобода, такова и постройка.

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Друз Фаруэл

Была инсталляция, пока администрация не провела перформанс.

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Голый Землекоп

Всё в порядке: свобода слова под защитой.

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Павел Каташев

Маяковский даже после смерти поражает своим символизмом

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Иван Кондратьев

Это же офигенно!
Из «за всё хорошее» сделались-настоящему остроумную метафору нашей действительночти,

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Иван Дергачёв

Ту чет такой странный срач.
Вопрос, а как онг блять стоит ??? Никого не интересует)

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Люц Шнайдер

Если ты построишь дом из говна он тоже будет стоять, а если обвалится, то ты первый побежишь кукарекать: А кто принимал? Занесли чтобы проверок не было? Откаты, взятки!

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Павел Каташев

Нет, потому что это элементарная задача

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