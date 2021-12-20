«Трибуну для поэта» в Екатеринбурге закрыли забором. В парке Маяковского это объяснили мерами безопасности Статьи редакции
Арт-объект посвящён свободе слова. Когда его откроют — неизвестно.
Арт-объект художника Эдуарда Кубенского, который открыли в рамках фестиваля «ЧО», обнесли забором ради безопасности посетителей. «Трибуну для поэта» разрешили использовать только во время мероприятий. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на пресс-службу парка.
Согласно заявлению представителей парка, конструкцию «нужно доработать, чтобы объект был полностью безопасен», но не уточнили сроки. Как отмечает издание, конкретных правил регулирования безопасности малых архитектурных форм в Екатеринбурге нет. Организаторы фестиваля предлагали установить предупреждающую табличку, но им отказали.
Никита Харисов, один из организаторов фестиваля «ЧО», сообщил, что для развития аблик-арт-культуры необходимо чётко сформулировать правила, инструкции и требования, иначе даже после установки объекта будут возникать трудности, как это произошло с «Трибуной для поэта».
По его словам, конструкция получила новый смысл. Харисов рассказал, что организаторы думали обнести объект колючей проволокой, но рэто бы противоречило контексту местонахождения.
Не ну а чего ты ждал? Это фактически незаконная постройка, непонятно по какому проекту, кто рассчитывал техусловия и т.д. Если бы с неё кто-нибудь наебнулся или она наебнулась под чьим-нибудь весом, то архитекторы могли бы запросто отъехать в помещение с двухъярусными кроватями.
то есть правильно ли я понимаю, что ВСЕ арт-объекты должны быть выполнены по проекту и с учетом, что на них может залезть любой еблан или группа ебланов? и есть этот арт объект не выдержит подобной нагрузки, значит пизда создателям?
Правильно понимаешь. Иначе при любом пиздеце можно просто сказать: да блять это арт объект, чё от меня хотите?
Есть серии арт-объектов, например, кинетические ветровые скульптуры. Это достаточно массивная конструкция из металла. Если она упадёт на кого-нибудь, то врачи потом не соберут. Как думаешь, нужны ли технические условия на установку таких или можно прям выкапывать ямку и ставить?
во-первых, это статическая скульптура.
во-вторых, позволю процитировать предыдущую новость, которую ты, конечно, не читал. "Трибуну поэта создал архитектор и руководитель издательства TATLIN Эдуард Кубенский". кажется, архитектором у нас может называться человек, окончивший профессиональное учебное заведение типа вуз или академию
У нас архитектором может называться любой, кто закончит курсы или прочитает книгу. Конкретно про этого товарища я не в курсе. Кинетические ветровые скульптуры тоже создают дизайнеры-художники-архитекторы, но это не отменяет того, что ты должен получить разрешение на её установку. Иначе все будут вводить в эксплуатацию объекты и называть их инсталляциями и т.д.
Странно, что ты не понимаешь очевидную вещь. Ладно бы это была какая-то скульптура, там ещё туда-сюда.
подъебнуть меня решил?
Важен контекст инсталляцией может быть как действие, так и объект.
отсутствие разрешения не отменяет того факта, что данная конструкция построена по снипам
архитектором может называться любой
не может. ты путаешь архитектора с дизайнером
С чего ты взял, что она построена по снипам? Было ли проведено испытание конструкции нагрузкой?
че ты до меня то доебался?
я тебе сказал, что это проект архитектора с опытом как минимум 20 лет, что уже должно вселять хоть какую то уверенность
То, что оно скорее всего не наебнется под весом одного человека.
Нет
Шнайдера ответ
Даже на установку новогодней ёлки в центре города нужны технические условия, чтобы её ветром не сдуло.
@Лига Терпил ,сколько платят за дизлайк одного моего комментария? Этот вообще выгодно?
Придётся
Если бы я заведовал машиной репрессий и целью было бы посадить художников, я бы нашёл какого-нибудь поломанного бомжа и принудил бы его заявить на застройщика.
Я конечно прошу прощения, но если еблан с нее ебнется, не является ли это ответственностью самого еблана? Или ключевой целью стандартизации в нашем обществе стала именно презервация популяции ебланов?
Если конструкция обвалится, как ты думаешь, будет ли суд думать а не долбоеб ли чел? Или если у нее скользкая поверхность и он ебнется в гололёд? Или просто на нее залезет ребенок и не удержится? Стандарты писались кровью, а не вот это ваше ряяяя-свободу-забором-оградили
какие все нежные стали
Короче был старый сериал. Нулевой канал назывался. И в одном из сезонов была такая история - в парке иногда появлялась странная белая лестница с дверью в конце. И если такую увидишь - нужно было съебывать без оглядки на скорости шумахера. Сюжет всего сезона не помню, в начале только двое подростков решили подзадержаться (как всегда парень хотел уйти, а девушке стало интересно). И в итоге появился какой то мелкий монстр в красном и молотком его захуярил. А с ней конечно же все норм было.
Стало даже лучше
Был наивный романтизм, а стал злободневный постмодернизм.
...потом приварят перила, сделают спереди горку и будет метамодерн!
Екб — город заборов
И жопу сожрёшь, я ваши приколы знаю
опять твои влажные фантазии
только на вкус попробуешь?
Сухая и неподкупная правда
В стране заборов
Тому що арт объекты ваши не для горожан, а для отчетов и статистики, а люд только портит все!
Да, когда арт по гостам делают, получается чудо как хорошо :)
Забор часть инсталляции, ну камон
Так этот памятник точнее отражает суть свободы в России
Да вроде стало просто отлично! Свобода слова есть, просто она не для всех. Непроверенных, всяких неблагонадежных отгородили забором.
сук...свобода в ограждении
Была инсталляция, пока администрация не провела перформанс.
Всё в порядке: свобода слова под защитой.
Маяковский даже после смерти поражает своим символизмом
Это же офигенно!
Из «за всё хорошее» сделались-настоящему остроумную метафору нашей действительночти,
Ту чет такой странный срач.
Вопрос, а как онг блять стоит ??? Никого не интересует)
Если ты построишь дом из говна он тоже будет стоять, а если обвалится, то ты первый побежишь кукарекать: А кто принимал? Занесли чтобы проверок не было? Откаты, взятки!
Нет, потому что это элементарная задача