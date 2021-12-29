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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Весь год волонтёры восстанавливали исторические здания и их элементы. Выбираем лучшую работу

Добровольцы реставрировали витражи, меняли серые металлические двери на деревянные и возвращали дореволюционные дома к жизни.

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Сохранением и восстановлением исторических зданий в России как правило занимаются частные фонды и волонтёры. Есть исключения, например, Фонд капитального ремонта Калининградской области, чьи специалисты зачастую бережно относятся к наследию и деталям.

Но в большинстве других российских регионов дела обстоят хуже, так что за облик города берутся неравнодушные люди. Одни организовывают работы, ищут материалы и подрядчиков, беседуют с жителями, другие восстанавливают здания и элементы своими руками, третьи жертвуют деньги. Регулярно восстановлением исторических построек по всей России занимаются Фонд «Внимание» Ильи Варламова и Максима Каца, фестиваль «Том Сойер Фест», объединение «Вспомнить всё» и локальные объединения, например, «Гэнг» из Петербурга.

За год сделали много: часть проектов требовала консервации (пока нет денег и возможности восстановления), часть в процессе сбора средств, а что-то уже ремонтируют. Вот несколько примеров того, что волонтёры успели восстановить в 2021 году — это и целые здания, и исторические элементы.

Мозаика Московского электродного завода. креативный кластер «Графит»

Красочную советскую мозаику 1970 года сильно «помотало» — её украли с электрозавода и продали бару «СЮР», владельцы которого о краже не знали. Посетители бара мозаику узнали, и владельцы согласились бесплатно передать работу волонтёрам «Вспомнить всё». Они договорились с электрозаводом о возвращении панно, восстановили мозаику — и панно вернулось на своё место.

Сколько потратили: 906 тысяч рублей.

Фото «Вспомнить всё»

120-летний деревянный дом в Чите

Волонтёры «Том Сойер Феста» в Чите восстановили дореволюционный деревянный дом с наличниками в Чите. Его покрасили, заменили наличники и забор, восстановили утраченный декор и веранду.

Сколько потратили: мы не знаем точно. Судя по отчёту, около 80 тысяч рублей.

Двери в доходном доме Эрлиха и Эттингера в Петербурге

Фонд «Внимание» на собранные средства восстановил утраченные внешние деревянные двери в стиле модерн — в прошлом их заменили на металлические. Внутреннюю входную группу тоже отреставрировали, но жители сделали это на собственные деньги.

Сколько потратили: 453 тысячи рублей

Фото фонда «Внимание»
Фото фонда «Внимание»

Храм Иоанна Богослова в Вологодской области

Фонд «Внимание» завершил свою часть работ над храмом Иоанна Богослова в Анисимово, длившихся два года. Реставраторы сделали новый бревенчатый накат пола в храме, на который позже уложат доски. Наружные стены обшили новыми специально заказанными досками и покрасили их — большинство старых были непригодны для использования.

Реставраторы вернули необычный декор над входной группой, напоминающий кирпичную рустовку. В церкви сделали лестницу наверх и восстановили звонницу на крыше.Часть работ ещё впереди: нужно добавить доски обшивки, карнизы, сделать наличники на окнах и дверях.

Сколько потратили: 1,3 миллиона рублей.

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Деревянный дом Замяткиных в Вологодской области

Дом Замяткиных, построенный в 1900 году на набережной в Тотьме, ремонтировали волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест». Краску, другие расходники и инструменты предоставили компании-партнёры, строительные леса купила администрация города, а восстанавливали здание добровольцы. Потратились только на колеровку краски, но собрать смогли не всю сумму — не хватило четырёх тысяч.

Сколько потратили: восемь тысяч рублей.

Входная группа доходного дома Шведерского в Петербурге

Дому Шведерского 1900 года постройки в нулевые «досталось». В дверях появились металлические и деревянные вставки, а оригинальное дерево испортилось. Двери одного из подъездов дома удалось спасти местному жителю — он забрал их в свою квартиру при демонтаже, и ожидал их реставрации.

Уличные и тамбурные двери восстановили сотрудники фонда «Внимание», заменив металлические и деревянные вставки на стёкла, а также отреставрировав дерево. Печь в парадной напротив входа очистили от краски. В следующем году отреставрируют и двери другого подъезда дома Шведерского.

Сколько потратили: 450 тысяч рублей

Витражи в парадных Петербурга

Петербургское объединение «Гэнг» ищет, очищает и реставрирует декор исторических зданий: печи, витражи и плитку. В этом году волонтёры за счёт собранных денег сделали много, в том числе очистили от краски и фанеры витраж с тюльпанами, а также при помощи выпускников Академии имени Штиглица отреставрировали витраж с веточками.

Сколько потратили: 10 тысяч рублей на витраж с веточками.

Парадные двери Адмиральского дома в Петербурге

И вновь Петербург и парадные двери. На этот раз их восстановили сами жители Адмиральского дома, собрав нужную сумму краудфандингом. Они обнаружили сохранившиеся исторические двери, которые коммунальщики давно замуровали в металлические листы и несколько слоёв серой краски. Реставратор вернул остекление, очистил дерево от серой краски и вернул цвет, близкий к оригинальному.

Сколько потратили: 80 тысяч рублей.

Фото фонда «Внимание»

Как помочь волонтёрам, восстанавливающим историческую застройку:

— Фонду «Внимание» можно отправить пожертвование;

— Фестиваль «Том Сойер Фест» приглашает волонтёров в разных городах, о пожертвованиях лучше узнавать у организаторов нужного региона;

— Объединению «Вспомнить всё» можно задонатить. А ещё они просят сообщать о найденных интересных деталях Москвы;

— «Гэнг» можно помочь донатом, стать волонтёром или сообщить о красивых найденных в Петербурге деталях.

Какая работа нравится больше? 
Советская мозаика
Деревянный дом в Чите 
Двери в доходном доме Эрлиха
Храм Иоанна Богослова 
Деревянный дом в Вологодской области
Двери дома Шведерского
Витражи в Петербурге
Парадные двери Адмиральского дома
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#архитектура #дизайн #регионы #петербург

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Сталин спас Россию

Отличная пикча на обложке, товарищ Кузнецова

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Екатерина Кузнецова

всё, лишь бы вы не воскресали

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3
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Сталин спас Россию

А поздно

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2
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Daniel Shnaider

В России ублюдков лет на 100 припасено

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–1
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Сталин спас Россию

Блин, всё классное, нельзя ли голосование как-нибудь подкрутить?

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Екатерина Кузнецова

В России все можно

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4
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Русский

Все варианты хороши , но голосую за твою аватарку

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1
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Екатерина Кузнецова

спасибо...

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Русский

Не грусти , просмотры не будут расти

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Рог Кирилл

Реально все молодцы. А вот голосование почему-то не грузится:(

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Ответный чувак

ВНИМАНИЕ - фонд внимание это фонд варламова И КАЦА как и городские проекты

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Екатерина Кузнецова

да да..

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Chikk

Хз, у меня половину картинок uBlock порезал.

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Ответный чувак

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Максим Шпилёв

Конечно мозаика

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Ответный чувак

Совдеповская пропаганда не стоит того, чтобы тратить на нее 900 тысяч. Я бы и копейки на ее реставрацию не дал.

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Екатерина Кузнецова

я это воспринимаю просто как часть нашей истории и искусство

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