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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

«Газпром» запланировал построить в Петербурге третий небоскрёб «Лахта Центра» высотой 555 метров Статьи редакции

В компании считают, что он и ещё две других башни составят на берегу Финского залива «гармоничный архитектурный ансамбль».

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Проект «Лахта Центр 3»

«Газпром» ведёт с властями Петербурга переговоры о строительстве третьего небоскрёба. Его намерены разместить рядом с башнями «Лахта Центр» и «Лахта Центр 2», говорится в сообщении компании.

В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскрёба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий.

из сообщения «Газпрома»

Предполагается, что высота здания составит 555 метров, а площадь — около 179 тысяч квадратных метров.

Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль.

из сообщения «Газпрома»

У небоскрёба будут два крыла, переплетающиеся между собой вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. На верхнем, последнем из 108 уровней, разместят обзорную галерею.

Первый небоскрёб «Лахта Центра» достроили в 2018 году. В многофункциональном комплексе высотой 462 метра разместилась штаб-квартира «Газпрома». Во время строительства некоторые жители критиковали проект из-за того, что башня видна даже из центра города. Петербуржцы жаловались, что небоскрёб портит исторический вид города и называли его «кукурузиной». Несмотря на критику, в мае 2021 года «Газпром» представил проект второй башни.

Дизайн и архитектура
Саша Кириллова
История скандала вокруг «Лахта Центра» — «газпромовского» небоскрёба, ставшего причиной масштабных протестов Статьи редакции

Как жители Петербурга боролись со зданием, «портящим небесную линию», а власти отвечали массовкой из актёров и ОМОНом на общественных слушаниях.

Фото пресс-служба «Лахта Центра»

#новости #петербург #газпром

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88 комментариев
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Бетонный чайник

гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий

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67
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Бетонный чайник

продаю принт

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10
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Щячло Попячтса

нфт

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2
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Andrew Sychev

Аминь

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0
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Даниил Слесарчук

в России строят небоскрёб

никто:
совершенно никто:
либерахи: рвутся

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7
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Бетонный чайник

в России строят небоскрёб

никто:
совершенно никто:
либерахи:
Даниил Слесарчук: "либерахи: рвутся"

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56
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Владимир Старик

в России строят небоскрёб

никто:
совершенно никто:
либерахи:
Даниил Слесарчук: вы только посмотрите! ха, тупые либерахи порвались! ну и тупые же либерахи! да вы посмотрите только, как порвались-то! рвутся, как китайские гондоны после школьной дискотеки! ха-ха, либерахи тупорылые, ой бляяя...порвались-то как! рвутся, как петарды в новогоднюю ночь! ух и подожгли же им пуканы, показал Вовка либерахам тупым! ооо, либераху порвало!

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10
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Даниил Слесарчук

еще одна упаковка не выдержала

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0
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Romario

всем насрать, выдержала ли твоя упаковка или нет.
но держи в курсе

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1
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Даниил Слесарчук

держи в курсе как тебе насрать

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0
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Владимир Старик

А нахуя она держит-то

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Даниил Слесарчук

MMT2.0: порвался

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Бетонный чайник

порвался со смеху

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7
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Бетонный чайник

А эти либерахи, о которых вы говорите. Они сейчас здесь с нами, в этой стране?

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10
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Даниил Слесарчук

да, ниже в секции комментов, порванные как обычно

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2
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ggg123

Как либераха живущая в СПб, могу сказать что небоскребы в Лахте это очень круто. Это ебеня которые из центра совсем не видны, если там сделают такой футуристический пейзаж я буду очень рад.

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1
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Даниил Слесарчук

я как на половину либераха и также проживающий в СПб с вами полностью согласен

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Dmitry Ryleev

Да кто такие эти ваши никто и совершенно никто

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0
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Сторож

считают, что он и ещё две других башни составят на берегу Финского залива «гармоничный архитектурный ансамбль».
мда, трэш
а реставрация разваливающихся домов 18-19 века по всему центру гармоничным архитектурным ансамблем быть видимо не может

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21
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Бетонный чайник

Ловите либераху

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17
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Coronadoden en een stroopwafel

Держите, пока не порвётся!

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0
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Andrew Sychev

Так весь Питер в эти три небоскреба переедут, Парнас на первых этажах, повыше купчино. А старый Питер для туристов

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4
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Василий Алибабаевич

Почему-то вспомнился рассказ Ильфа и Петрова http://lukianpovorotov.narod.ru/Folder_Ilf/kolokolamsk.html#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8

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0
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Бетонный чайник

Аккаунт забыл переключить??

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1
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Сторож

не

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2
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Бетонный чайник
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4
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Бетонный чайник

тебе это не поможет, однажды просто переключат тебе аккаунт и ищи ветра в поле...

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0
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Александр Кулида

Это будет поделка, не имеющая никакой исторической ценности

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1
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Бетонный чайник

жесть а кто такой сторож?

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Наблюдатель
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George Jejeya

На Сити такие же виды можно найти

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2
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Tauraloke Esteru

Учитывая что Сити внутри третьего кольца и малоэтажность постройки, стоимость квадратного метра у этого домика должна быть потрясающей.

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0
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Бетонный чайник

Это фото ещё при Лужкове сделали, судя по прогрессу стройки.

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0
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Andrew Sychev

Какая красота когда их там будет три стоять

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1
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Владимир Старик

Прям будто с коммунистических плакатов сошла

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1
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jibob87715

Действительно нравится сочетание. Это как, нормально?

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Владимир Старик

Нормаааально!

https://www.youtube.com/watch?v=3QA8SkbetIU

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0
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Известный в узких штанах

Одна кучка говна – кучка говна. Три кучки говна – ансамбль

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8
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Бетонный чайник

война скоро. Надо успеть освоить бюджеты

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7
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испанский смех

рекламные

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1
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Мразь

Война с кем? С рептилойдами?

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0
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jibob87715

Всех со всеми.

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1
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Юрій Білозеров

с войнами из тайланда, которые вооружены андройдом

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1
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Люц Шнайдер

Если сверху поставить лазер, то можно жечь наступающие волны орд

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0
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Владимир Старик

Орд иноагентов и пятоколонников?

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0
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Madegghead

Еще больше лахтоботов! Ураааа!

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6
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Бетонный чайник

Завернем кремлеботов в экспоненциальную логарифмическую спираль

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0
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Андрей Охапкин

В предыдущих двух уже не помещаются

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Mishko Boyansky
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6
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Бетонный чайник

Заебали, отвалите уже от города. Более всратой шляпы чем эти небоскрёбы во всём Петербурге не сыскать. Хуже разве что апражка, но апражка не небоскрёб.

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1
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IO

Лол, но ведь в Питере кроме центра нихуя нет. Одни разъебанные хрущевки и новостройки.

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11
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Бетонный чайник

Эти башни достаточно далеко от центра чтобы хоть как-то отсвечивать

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0
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ggg123

Есть Петергоф

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0
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Sanek Igoshev

Апражка топ за свои деньги. Хуже только думская

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Вася Пражкин

Хуже только думская
 не прошел фейс?

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Sanek Igoshev

Ага, оказывается туда не пускают людей с iq больше 15

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6
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Вася Пражкин

Там шарики для того и продают, чтобы iq сравнять

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0
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Владимир Керенский

Вообще весь район вокруг гостинки треш полный. Ебаные 90-е и таджикистон.

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0
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ggg123

чел.. ты давно из центра выезжал? Любой спальник Питера практически полное депрессивное говно. Особенно современные.
edit: Московский норм район только из спальных.

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0
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Ze Katze
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4
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испанский смех

пиздато

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3
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Sergey Michko

Небоскребы — отстой.

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2
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Александр Белов

Дизайн говно.

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2
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Вася Пражкин
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2
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Руслан Астратов

То есть боты переезжают в новый дом

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2
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Neten

1. Я знаю только об одной башне, где ещё одна?
2. Если башня будет такая же как на фото, то советую сжечь чертежи в ядерном пламени
3. Лахта центр - такая же хуйня как Москва сити (название хуета), но чуть лучше так как в ебенях.

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0
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Бригадир железнодорожного пути

будем работать

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1
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Бетонный чайник

Кросивое, молодцы

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–1
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Андрей Рядькин

оседлай

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Андрей Рядькин

меглин

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Бетонный чайник

что за название у тебя такое дурацкое , лахта

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Алексей Егоров

Дизайн говно. Первая кукурузина вообще смотрится круто, но только там, где она стоит, а не где хотели.

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Андрей Галицкий

в прекрасной россии будущего там будет детский лагерь
или музей Навального (Навальный-центр)

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Денис Игоревич

"Национальное достояние" доступное лишь узкому кругу лиц.

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Бетонный чайник

а там есть другие архитекторы кроме любителей спиралей? Щас похоже что это просто один из непринятых вариантов которые были представлены для проекта первой башни.

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Zee Zao

Да мать их! Даже второй еще не возвели!

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Andrew Sychev

Пятилетку планируют

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Ivar Ragnarsson

Уровень газификации населения поднимите. Строители хуевы

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Владимир Старик

Зачем? — резонно спросили строители новой Лахты

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Alex Jake

Надеюсь в прекрасной России будущего всю эти фаллосы будут разобраны. Причём руками всех этих успешных управленцев, настроивших эти хуи.

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Режу лук как Итачи
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Michael Scott

Памятник саморезу

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Антон Лисин

Лучше бы зарплаты работникам подняли, а не только руководству

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Константин Курасов

Газпром - мечты идиотов исполняются.
(За счёт обнищания всех остальных)

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Сталин спас Россию

Не понял, а второй где

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Михаил Зеленин

А километр не осилить что ли?
555 метров реально скромно. Если уж затевать стройку, то хоть ради каких-то инженерных достижений.
А так к моменту постройки будет как провинциальный китайский небоскреб.

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Эчис Тюлюш

А какой небоскрёб второй? Знаю только лахта центр. А тут уже третий.

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Dmitry R.

если в ансамбле это будет смотреться гармонично, то локально это норм. но все равно жаль, что подобная современная архитектура врывается в виды старого города.

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