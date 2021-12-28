«Газпром» запланировал построить в Петербурге третий небоскрёб «Лахта Центра» высотой 555 метров Статьи редакции
В компании считают, что он и ещё две других башни составят на берегу Финского залива «гармоничный архитектурный ансамбль».
«Газпром» ведёт с властями Петербурга переговоры о строительстве третьего небоскрёба. Его намерены разместить рядом с башнями «Лахта Центр» и «Лахта Центр 2», говорится в сообщении компании.
Предполагается, что высота здания составит 555 метров, а площадь — около 179 тысяч квадратных метров.
У небоскрёба будут два крыла, переплетающиеся между собой вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. На верхнем, последнем из 108 уровней, разместят обзорную галерею.
Первый небоскрёб «Лахта Центра» достроили в 2018 году. В многофункциональном комплексе высотой 462 метра разместилась штаб-квартира «Газпрома». Во время строительства некоторые жители критиковали проект из-за того, что башня видна даже из центра города. Петербуржцы жаловались, что небоскрёб портит исторический вид города и называли его «кукурузиной». Несмотря на критику, в мае 2021 года «Газпром» представил проект второй башни.
нфт
Аминь
в России строят небоскрёб
никто:
совершенно никто:
либерахи: рвутся
в России строят небоскрёб
никто:
совершенно никто:
либерахи:
Даниил Слесарчук: вы только посмотрите! ха, тупые либерахи порвались! ну и тупые же либерахи! да вы посмотрите только, как порвались-то! рвутся, как китайские гондоны после школьной дискотеки! ха-ха, либерахи тупорылые, ой бляяя...порвались-то как! рвутся, как петарды в новогоднюю ночь! ух и подожгли же им пуканы, показал Вовка либерахам тупым! ооо, либераху порвало!
еще одна упаковка не выдержала
всем насрать, выдержала ли твоя упаковка или нет.
но держи в курсе
держи в курсе как тебе насрать
А нахуя она держит-то
MMT2.0: порвался
да, ниже в секции комментов, порванные как обычно
Как либераха живущая в СПб, могу сказать что небоскребы в Лахте это очень круто. Это ебеня которые из центра совсем не видны, если там сделают такой футуристический пейзаж я буду очень рад.
я как на половину либераха и также проживающий в СПб с вами полностью согласен
Да кто такие эти ваши никто и совершенно никто
считают, что он и ещё две других башни составят на берегу Финского залива «гармоничный архитектурный ансамбль».
мда, трэш
а реставрация разваливающихся домов 18-19 века по всему центру гармоничным архитектурным ансамблем быть видимо не может
Держите, пока не порвётся!
Так весь Питер в эти три небоскреба переедут, Парнас на первых этажах, повыше купчино. А старый Питер для туристов
Почему-то вспомнился рассказ Ильфа и Петрова http://lukianpovorotov.narod.ru/Folder_Ilf/kolokolamsk.html#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
не
Это будет поделка, не имеющая никакой исторической ценности
На Сити такие же виды можно найти
Учитывая что Сити внутри третьего кольца и малоэтажность постройки, стоимость квадратного метра у этого домика должна быть потрясающей.
Какая красота когда их там будет три стоять
Прям будто с коммунистических плакатов сошла
Действительно нравится сочетание. Это как, нормально?
Нормаааально!
Одна кучка говна – кучка говна. Три кучки говна – ансамбль
рекламные
Война с кем? С рептилойдами?
Всех со всеми.
с войнами из тайланда, которые вооружены андройдом
Если сверху поставить лазер, то можно жечь наступающие волны орд
Орд иноагентов и пятоколонников?
Еще больше лахтоботов! Ураааа!
В предыдущих двух уже не помещаются
Лол, но ведь в Питере кроме центра нихуя нет. Одни разъебанные хрущевки и новостройки.
Есть Петергоф
Апражка топ за свои деньги. Хуже только думская
Хуже только думская
не прошел фейс?
Ага, оказывается туда не пускают людей с iq больше 15
Там шарики для того и продают, чтобы iq сравнять
Вообще весь район вокруг гостинки треш полный. Ебаные 90-е и таджикистон.
чел.. ты давно из центра выезжал? Любой спальник Питера практически полное депрессивное говно. Особенно современные.
edit: Московский норм район только из спальных.
пиздато
Небоскребы — отстой.
Дизайн говно.
То есть боты переезжают в новый дом
1. Я знаю только об одной башне, где ещё одна?
2. Если башня будет такая же как на фото, то советую сжечь чертежи в ядерном пламени
3. Лахта центр - такая же хуйня как Москва сити (название хуета), но чуть лучше так как в ебенях.
будем работать
оседлай
меглин
Дизайн говно. Первая кукурузина вообще смотрится круто, но только там, где она стоит, а не где хотели.
в прекрасной россии будущего там будет детский лагерь
или музей Навального (Навальный-центр)
"Национальное достояние" доступное лишь узкому кругу лиц.
Да мать их! Даже второй еще не возвели!
Пятилетку планируют
Уровень газификации населения поднимите. Строители хуевы
Зачем? — резонно спросили строители новой Лахты
Надеюсь в прекрасной России будущего всю эти фаллосы будут разобраны. Причём руками всех этих успешных управленцев, настроивших эти хуи.
Памятник саморезу
Лучше бы зарплаты работникам подняли, а не только руководству
Газпром - мечты идиотов исполняются.
(За счёт обнищания всех остальных)
Не понял, а второй где
А километр не осилить что ли?
555 метров реально скромно. Если уж затевать стройку, то хоть ради каких-то инженерных достижений.
А так к моменту постройки будет как провинциальный китайский небоскреб.
А какой небоскрёб второй? Знаю только лахта центр. А тут уже третий.
если в ансамбле это будет смотреться гармонично, то локально это норм. но все равно жаль, что подобная современная архитектура врывается в виды старого города.