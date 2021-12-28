В компании считают, что он и ещё две других башни составят на берегу Финского залива «гармоничный архитектурный ансамбль».

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Проект «Лахта Центр 3»

«Газпром» ведёт с властями Петербурга переговоры о строительстве третьего небоскрёба. Его намерены разместить рядом с башнями «Лахта Центр» и «Лахта Центр 2», говорится в сообщении компании.

В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскрёба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трёх современных высотных зданий. из сообщения «Газпрома»

Предполагается, что высота здания составит 555 метров, а площадь — около 179 тысяч квадратных метров.

Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. из сообщения «Газпрома»

У небоскрёба будут два крыла, переплетающиеся между собой вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. На верхнем, последнем из 108 уровней, разместят обзорную галерею.