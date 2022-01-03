Фотограф и музыкант Рубен Ву , живущий в Чикаго, уже пять лет делает проект Lux Noctis , для которого снимает по всему миру пейзажи, «не связанные временем и пространством». Он вдохновляется идеями исследования планеты, работой со светотенью в искусстве и научной фантастикой. Он освещает пейзажи с помощью дронов, на которых вешает подсветку.

В интервью Wired Рубен Ву рассказывал, с какими сложностями сталкивается его команда во время подобных съёмок — от длительных переездов (и вместе с этим отсутствия сна) до перепада температур на разных высотах). В основном он старается работать за пределами США, в примечательных местах, где нет толп туристов. Фотограф уточнял, что использует в этом проекте компактную камеру Phase One XT, а уже после возвращения в студию обрабатывает изображения.