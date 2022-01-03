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Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Фото: Ночные пейзажи с подсветкой дрона Статьи редакции

Завораживает.

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Фотограф и музыкант Рубен Ву, живущий в Чикаго, уже пять лет делает проект Lux Noctis, для которого снимает по всему миру пейзажи, «не связанные временем и пространством». Он вдохновляется идеями исследования планеты, работой со светотенью в искусстве и научной фантастикой. Он освещает пейзажи с помощью дронов, на которых вешает подсветку.

В интервью Wired Рубен Ву рассказывал, с какими сложностями сталкивается его команда во время подобных съёмок — от длительных переездов (и вместе с этим отсутствия сна) до перепада температур на разных высотах). В основном он старается работать за пределами США, в примечательных местах, где нет толп туристов. Фотограф уточнял, что использует в этом проекте компактную камеру Phase One XT, а уже после возвращения в студию обрабатывает изображения.

#дроны #фото #видео

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Пока что самая спокойная новость которую я видел в понедельник утром. Спасибо

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