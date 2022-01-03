Фото: Ночные пейзажи с подсветкой от дронов Статьи редакции
Завораживает.
Фотограф и музыкант Рубен Ву, живущий в Чикаго, уже пять лет делает проект Lux Noctis, для которого снимает по всему миру пейзажи, «не связанные временем и пространством». Он вдохновляется идеями исследования планеты, работой со светотенью в искусстве и научной фантастикой. Он освещает пейзажи с помощью дронов, на которых вешает подсветку.
В интервью Wired Рубен Ву рассказывал, с какими сложностями сталкивается его команда во время подобных съёмок — от длительных переездов (и вместе с этим отсутствия сна) до перепада температур на разных высотах). В основном он старается работать за пределами США, в примечательных местах, где нет толп туристов. Фотограф уточнял, что использует в этом проекте компактную камеру Phase One XT, а уже после возвращения в студию обрабатывает изображения.
Фотограф уточнял, что использует в этом проекте компактную камеру Phase One XT
эм, эта камера далеко не компактная,
по ссылке он говорит что использует компактную камеру _среднего формата_
это большая разница с просто компактной камерой)
Вряд ли они там что-то изменили, пользуюсь средним форматом PhaseOne нет-нет по работе. После классических Canon там конечно все через Ж)
Про скорость я вообще молчу.
Чисто студийный вариант, на улицу с ней вообще выходить желания ноль)
ну я и говорю, что средний формат это гроб на колесиках)
а компактные камеры – это мыльницы
Скажи спасибо, что хоть с айфоном не сравнили.
Пока собирался над одним лесным озером сделать подобное, то сменил дрон на другой, который нельзя отвязать от пульта, потому что он коннектится по проводу (снимать же я хотел на телефон). А в этом году лесное озеро и вовсе высохло. Мораль басни такова: прокрастинация это плохо
И ни слова о том, что он сооснователь группы Ladytron. Автор, ну ты ваще.
Прекрасный вайб веет от этих фотографий. Я даже взял одну себе на обои рабочего стола)