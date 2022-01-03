Критика со стороны местных жителей особенно сильна, поскольку в центральной части города не строили мосты целых 125 лет.

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Note Ligali/Wikimedia Commons

Хотя в Венеции более 400 мостов, Гранд-канал пересекает только четыре из них. Последний из построенных — это 94-метровый стеклобетонный мост Конституции по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Его возвели в 2008 году, к 60-й годовщине принятия главного в Италии закона. А связывает он вокзал Санта Лючия и площадь Пьяццале Рома с автовокзалом.

Мост Конституции с самого начала вызывал многочисленную критику от местных жителей, которые называли его «стеклянным языком» и «рыбьим хвостом». Многие сочли, что мост в современном стиле не вписывается в архитектуру Венеции.

Конструкцию, по которой можно пройти только по ступенькам, также критиковали за отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Рядом с мостом построили дополнительные конструкции для перемещения людей, но они периодически переставали работать — иногда с людьми внутри. Затем людей, которые не могут пройти по мосту, стали перевозить с берега на берег на баржах.

Ещё одной актуальной проблемой стало покрытие моста: многие жаловались, что он слишком скользкий — особенно трудно его пройти в дождь и зимой.

giornalisti out of context @giornalistiooc è una scena normale Падение человека на мосту во время репортажа на итальянском ТВ

А в 2019 году итальянский суд оштрафовал за «вопиющую халатность» архитектора Калатраву на 78 тысяч евро и инженера-куратора строительства Сальваторе Венто — на 11 тысяч. Сам мост вместо запланированных семи миллионов евро стоил 11,6 миллионов.

Чиновники пытались справиться с проблемой, обрабатывая скользящую поверхность смолой и устанавливая ограничительные знаки, но в длительной перспективе такие меры признали неэффективными. Теперь же Венеция окончательно решила заменить полупрозрачное стекло на камень трахит. Власти города выделят 500 тысяч евро на замену секции переправы.