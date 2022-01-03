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Дизайн и архитектура
Сергей Звезда

Скользкий мост в Венеции вызвал протесты и получил штраф за архитектурную халатность. Теперь его переделают Статьи редакции

Критика со стороны местных жителей особенно сильна, поскольку в центральной части города не строили мосты целых 125 лет.

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Note Ligali/Wikimedia Commons

Хотя в Венеции более 400 мостов, Гранд-канал пересекает только четыре из них. Последний из построенных — это 94-метровый стеклобетонный мост Конституции по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Его возвели в 2008 году, к 60-й годовщине принятия главного в Италии закона. А связывает он вокзал Санта Лючия и площадь Пьяццале Рома с автовокзалом.

Мост Конституции с самого начала вызывал многочисленную критику от местных жителей, которые называли его «стеклянным языком» и «рыбьим хвостом». Многие сочли, что мост в современном стиле не вписывается в архитектуру Венеции.

Конструкцию, по которой можно пройти только по ступенькам, также критиковали за отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями. Рядом с мостом построили дополнительные конструкции для перемещения людей, но они периодически переставали работать — иногда с людьми внутри. Затем людей, которые не могут пройти по мосту, стали перевозить с берега на берег на баржах.

Ещё одной актуальной проблемой стало покрытие моста: многие жаловались, что он слишком скользкий — особенно трудно его пройти в дождь и зимой.

giornalisti out of context @giornalistiooc
è una scena normale
Падение человека на мосту во время репортажа на итальянском ТВ

А в 2019 году итальянский суд оштрафовал за «вопиющую халатность» архитектора Калатраву на 78 тысяч евро и инженера-куратора строительства Сальваторе Венто — на 11 тысяч. Сам мост вместо запланированных семи миллионов евро стоил 11,6 миллионов.

Чиновники пытались справиться с проблемой, обрабатывая скользящую поверхность смолой и устанавливая ограничительные знаки, но в длительной перспективе такие меры признали неэффективными. Теперь же Венеция окончательно решила заменить полупрозрачное стекло на камень трахит. Власти города выделят 500 тысяч евро на замену секции переправы.

#новости #италия #урбанистика

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Трансгендолет

мост в современном стиле не вписывается в архитектуру Венеции.
Тоже на фото это первым в глаза бросилось.

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Банальный ключ

Современные архитекторы опять придумали что-то плохо совместимое с жизнью

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10
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Bulat Akhmetshin

Так если есть потребность в мосту, пусть лучше строят что-то такое относительно нейтральное и не сильно привлекающее внимание, чем цыганят мост «под старину».

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2
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Банальный ключ

А можно и не "цыганить", а просто построить мост в традиционном стиле, как это спокойно делали с 5 века до н. э. до середины 20.

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1
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Банальный ключ

Что ты сейчас вбросил (прошу прощение за то что здесь было я просто чмо)

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0
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Банальный ключ

Современные архитекторы снова придумали что-то плохо совместимое с жизнью
_

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4
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Банальный ключ

Это пиздеж

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0
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Банальный ключ

Всегда делали говно

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Банальный ключ

ну то есть опять...

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0
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Банальный ключ

Без негатива

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Маринеску

Это ж Калатрава. На это надо смотреть и восхищаться, а они ходмть по нему вздумали! Вот убогие!

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3
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Банальный ключ

Пиздец проблемы старого света

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0
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Трансгендолет

Ну так то с лестницы пиздануться приятного мало

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6
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Банальный ключ

Знаю ломался

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1
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Секта свидетелей повесточки

Заодно и порвался после поломки 😏

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Банальный ключ

Что за хуйня

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Банальный ключ

Я пишу чтобы у нас на ЖД мост сделали асфальт уже несколько лет, нихуя блятб

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2
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Трансгендолет

Ты в Венеции живешь? Нет? Ну вот и все

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Банальный ключ

Какой нахуй асфальт на жд мост? А поезда как будут ездить

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Банальный ключ

Мост на путями пешеходный

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Банальный ключ

Сообщение удалено

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Сеня

А денюшки уже попилили

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Zosim Michail

Пусть подводный переход сделают.

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Bohdan Shtepan

Он действительно скользкий в дождливую погоду, а треснувшие стекло-пакеты еще и усиливают страх провалиться и утонуть.

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Банальный ключ

по-мне так норм мост, ходил по нему буквально три месяца назад, в том числе в дождь, мост как мост, да из стиля выбивается, но кто сказал что все нужно фигачить непременно в викторианском стиле?

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