Где читать и что смотреть об архитектуре и урбанистике

Мой субъективный список — с изданиями, аккаунтами и каналами.
Архитектура и урбанистика — просто моё увлечение. Мне кажется важным понимать, как функционирует город, из чего состоит его ткань и почему её нельзя нарушать из-за желания какого-нибудь застройщика поживиться. Ну и, конечно, мне просто нравится любоваться фотографиями классных проектов.
Собрала всё, что почти ежедневно читаю и смотрю сама (книг в списке нет). Могла что-то упустить, но это не страшно. Новости с сайтов удобнее всего смотреть в сервисе Feedly, а из твиттера — в TweetDeck — просто сядьте и настройте их под себя. Рассказываю обо всём коротко — без лишних рассуждений.
Издания
- Любимое архитектурное издание — Dezeen. Они собирают яркие значимые проекты, всё подробно расписывают, вплоть до мелочей вроде того, из каких материалов сделали покрытие у «чёрного» входа здания. На Dezeen качественные фотографии и схемы зданий, что не на каждом сайте встречается, и удобный поиск по тегам;
- Второе по важности — Archdaily. Тоже крутой удобный сайт и наполнение;
- На российский сайт Archi.ru, естественно, лучше идти, если нужны наши местные проекты. Иногда моё понимание прекрасного расходится с тем, что размещают в промо, но ничего страшного;
- Ещё одно российское издание — «Стрелка». Тут нечего сказать — они классные. Иногда ещё выходят хорошие визуализированные исследования;
- Если вам нравится рассматривать классные ландшафтные проекты — следите за Landezine. Обожаю их фото деталей и с высоты;
- «Проект Россия» — это прямо настоящий бумажный журнал, но со своим сайтом. Новостей там нет, зато подробно расписаны классные российские архитектурные проекты.
Телеграм
- На канале урбаниста Аркадия Гершмана «Город для людей» его собственные рассуждения о городской среде, новости и просто красивые фоточки из его поездок;
- «Архитектурные излишества» публикуют в основном «русскую» архитектуру — усадьбы, храмы, старинные деревянные домики и прочее;
- «ШЭР» пишет не только об урбанистике, но и о экологичных технологиях в ней. Так что если хотите что-то новое узнать про разумное потребление в городе и переработку мусора, вам сюда;
- Узнать об архитектуре Москвы 20 века (и не только) не от какого-то обывателя, а от научного сотрудника, можно на канале Дениса Ромодина;
- Как правильно организовать движение транспорта в городе узнаём у Александра Шумского и «Пробок.нет»;
- Ещё один отличный канал о транспорте и городских данных ведёт Алексей Радченко. Ещё у него есть проект «Карта ДТП»;
- Об общественном транспорте и его правильной огранизации в городе пишут на канале «Приоритет для ОТ в городах»;
- О том, как технологии и городские данные помогают улучшить жизнь в городе — «Городские данные»;
- На канале «Несобянин» в основном пишут архитектурно-урбанистические новости Москвы. Часто это какой-то эксклюзив;
- Если хотите немного лучше разбираться в рынке недвижимости — «Недвижимость инсайды»;
- Канал с аналитикой, статистикой и визуализацией данных (часто городских) — «Map Analystic»;
- Конечно, мой маленький канал, который я пытаюсь вести;
- Бонус: «Урбанизм как смысл жизни», «Клизма романтизма», «Архитектура и не только», «Советская архитектура», «Urbanshit», «Urban Paradoxes», «Это некрасиво и безвкусно».
Инстаграм
- Слежу за Фондом капитального ремонта Калининградской области — иногда очень классно восстанавливают здания или исторический декор;
- Нравятся работы волонтёров объединения «Гэнг» — они очищают и восстанавливают историческую плитку, витражи, камины и так далее;
- Обожаю аккаунты, где показывают «до» и «после» в городах. Вот мои любимые: past_today, placechanged и nowandthenrussia.
Ютуб
- Прилечь вечерком под одеяло с чайкой чая надо точно под один из выпусков «Архитектурных излишеств». Самые любимые выпуски про жителей московских сталинских высоток;
- Послушать о том, как нельзя и как надо — у Аркадия Гершмана и Ильи Варламова;
- Лекции о городах и технологиях в них у «Стрелки» и Высшей школы урбанистики.
От себя подмечу издательство, которое нередко издаёт книжищи по архитектуре и урбанистике — Taschen. Наверное, известнейшее их издание на данный момент это «CCCP: Cosmic Communist Constructions».
о, классное, да!
В телеграме ещё вот такое: https://t.me/domiki_everyday и https://t.me/lessisbore и https://t.me/MoskvaDetaly
спасибо...
Сморю Варламова, переключаю на Каца, помои редакция и снова Варламов *мой топ