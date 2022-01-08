Где читать и что смотреть об архитектуре и урбанистике

Архитектура и урбанистика — просто моё увлечение. Мне кажется важным понимать, как функционирует город, из чего состоит его ткань и почему её нельзя нарушать из-за желания какого-нибудь застройщика поживиться. Ну и, конечно, мне просто нравится любоваться фотографиями классных проектов.

Собрала всё, что почти ежедневно читаю и смотрю сама (книг в списке нет). Могла что-то упустить, но это не страшно. Новости с сайтов удобнее всего смотреть в сервисе Feedly, а из твиттера — в TweetDeck — просто сядьте и настройте их под себя. Рассказываю обо всём коротко — без лишних рассуждений.