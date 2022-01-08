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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Где читать и что смотреть об архитектуре и урбанистике

Мой субъективный список — с изданиями, аккаунтами и каналами.

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263 просмотров
Фото Dezeen 

Архитектура и урбанистика — просто моё увлечение. Мне кажется важным понимать, как функционирует город, из чего состоит его ткань и почему её нельзя нарушать из-за желания какого-нибудь застройщика поживиться. Ну и, конечно, мне просто нравится любоваться фотографиями классных проектов.

Собрала всё, что почти ежедневно читаю и смотрю сама (книг в списке нет). Могла что-то упустить, но это не страшно. Новости с сайтов удобнее всего смотреть в сервисе Feedly, а из твиттера — в TweetDeck — просто сядьте и настройте их под себя. Рассказываю обо всём коротко — без лишних рассуждений.

Издания

  • Любимое архитектурное издание — Dezeen. Они собирают яркие значимые проекты, всё подробно расписывают, вплоть до мелочей вроде того, из каких материалов сделали покрытие у «чёрного» входа здания. На Dezeen качественные фотографии и схемы зданий, что не на каждом сайте встречается, и удобный поиск по тегам;
  • Второе по важности — Archdaily. Тоже крутой удобный сайт и наполнение;
  • На российский сайт Archi.ru, естественно, лучше идти, если нужны наши местные проекты. Иногда моё понимание прекрасного расходится с тем, что размещают в промо, но ничего страшного;
  • Ещё одно российское издание — «Стрелка». Тут нечего сказать — они классные. Иногда ещё выходят хорошие визуализированные исследования;
  • Если вам нравится рассматривать классные ландшафтные проекты — следите за Landezine. Обожаю их фото деталей и с высоты;
  • «Проект Россия» — это прямо настоящий бумажный журнал, но со своим сайтом. Новостей там нет, зато подробно расписаны классные российские архитектурные проекты.

Телеграм

Фото «Архитектурных излишеств»

Инстаграм

  • Слежу за Фондом капитального ремонта Калининградской области — иногда очень классно восстанавливают здания или исторический декор;
  • Нравятся работы волонтёров объединения «Гэнг» — они очищают и восстанавливают историческую плитку, витражи, камины и так далее;
  • Обожаю аккаунты, где показывают «до» и «после» в городах. Вот мои любимые: past_today, placechanged и nowandthenrussia.

Ютуб

#архитектура #дизайн #соцсети

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Евгений Кочин
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Кенчанский

От себя подмечу издательство, которое нередко издаёт книжищи по архитектуре и урбанистике — Taschen. Наверное, известнейшее их издание на данный момент это «CCCP: Cosmic Communist Constructions».

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Екатерина Кузнецова

о, классное, да!

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Ленинград Amsterdam

В телеграме ещё вот такое: https://t.me/domiki_everyday и https://t.me/lessisbore и https://t.me/MoskvaDetaly

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Лунный алмаз

Лайкнул, хотя не разбираюсь

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Екатерина Кузнецова

спасибо...

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Лунный алмаз

Мне не жалко

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Виталий Лановой

Сморю Варламова, переключаю на Каца, помои редакция и снова Варламов *мой топ

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