На экране появляется название итальянского бренда одежды и аксессуаров, а также надпись, в переводе означающая «Счастливого Нового года». По лунному календарю Китайский Новый год наступит 1 февраля.

Цифровая инсталляция Bottega Veneta в оттенках зелёного и оранжевого пробудет на Китайской стене до 12 января 2022 года, пишет Designboom. Бренд объявил, что также направит средства на поддержку реконструкции восточной части стены, «Шанхайского перевала».