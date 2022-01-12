Фото: Гигантский цифровой экран бренда Bottega Veneta на Великой Китайской стене Статьи редакции
Билборд разместили в преддверии Китайского Нового года.
На экране появляется название итальянского бренда одежды и аксессуаров, а также надпись, в переводе означающая «Счастливого Нового года». По лунному календарю Китайский Новый год наступит 1 февраля.
Цифровая инсталляция Bottega Veneta в оттенках зелёного и оранжевого пробудет на Китайской стене до 12 января 2022 года, пишет Designboom. Бренд объявил, что также направит средства на поддержку реконструкции восточной части стены, «Шанхайского перевала».
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Хотеть как в Китай, Удар!! Я хотеть работать на благо компартии Китая!!
Тут же реклама не в банаре, в сми, которые про это пишут..
Так вот из-за чего всё это случилось 10 января...
Поигрались со шрифтами
надеюсь он цифровой в плане что в реальной жизни там нет никакого экрана и это просто на монтаже добавили надпись. в этом случае это просто хуйня. а если они реально экран на чуде света разместили, то это хуйня в квадрате