Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Фото: Гигантский цифровой экран бренда Bottega Veneta на Великой Китайской стене Статьи редакции

Билборд разместили в преддверии Китайского Нового года.

На экране появляется название итальянского бренда одежды и аксессуаров, а также надпись, в переводе означающая «Счастливого Нового года». По лунному календарю Китайский Новый год наступит 1 февраля.

Цифровая инсталляция Bottega Veneta в оттенках зелёного и оранжевого пробудет на Китайской стене до 12 января 2022 года, пишет Designboom. Бренд объявил, что также направит средства на поддержку реконструкции восточной части стены, «Шанхайского перевала».

#новости #реклама

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Николай Бойко

Я простой рабочий Иван город Тверь. Жить Россия устать много налог мало зарплат, порций рис не хватать Читать на досуг идеи Мао из газет Жейминь Жибао 中国心。Узнать про Китай. Стать интерес, как жить в Китай. Симпатизировать Xí - несравненный Китай лидер, поднятий экономика, густой шевелюра. Мой российский плешь Пу проигрывать шахматный партия мир. Хотеть видеть мой лидер Великий Xì
Кормчий давать народ Китай двойной качественный порций рис, голодание отсутствие процветание достаток!
Хотеть как в Китай, Удар!! Я хотеть работать на благо компартии Китая!!

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Stepan Kukharev
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Уютный Багажник
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Последний паук например

с тебя

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Последний паук например
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Максим Шпилёв

Тут же реклама не в банаре, в сми, которые про это пишут..

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Chikk

Так вот из-за чего всё это случилось 10 января...

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Последний паук например

Как необычно и круто и технологично и современно!
Надеюсь китайцы кинулись скупать товары боттеги

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Dmitry Loginov

Поигрались со шрифтами

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Дизайнер Павленко

надеюсь он цифровой в плане что в реальной жизни там нет никакого экрана и это просто на монтаже добавили надпись. в этом случае это просто хуйня. а если они реально экран на чуде света разместили, то это хуйня в квадрате

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