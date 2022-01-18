IKEA начала продавать в России мягкую игрушку по мотивам рисунка школьника из Петербурга Статьи редакции
В конкурсе участвовали 66 тысяч детей. Савва — один из пяти победителей.
18 января в российских магазинах IKEA появилась благотворительная коллекция мягких игрушек «САГОСКАТТ». Их создали на основе детских рисунков. Об этом представители компании расказали TJ.
Один из пяти новых персонажей — собака-русалка, которую придумал мальчик из Петербурга по имени Савва. По его замыслу, персонаж «живёт в море и помогает людям и животным, попавшим в беду». «Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить!», — добавил мальчик.
На конкурс в 2021 году пришло 66 тысяч заявок. Савва рассказывал, что любит рисовать и часто придумывает «разные истории». «Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать её на конкурс», — добавил он.
Средства, вырученные от продажи игрушек в России, пойдут на развитие социальных проектов с местными общественными организациями.
Четыре других победителя — друзья-бутерброды Одри из Канады, птица Ника из США, кошка Лиепы из Литвы и яичница Зоси из Польши.
Когда уже швайнокарась...
Когда будет конкурс по мотивам русского народного творчества, тогда и будет
Четыре других победителя — друзья-бутерброды Одри из Канады, птица Ника из США, кошка Лиепы из Литвы и шлюха из Польши.
Вот они слева направо
Душный коммент от Антигравитационного торта
@Антигравитационный торт порвался
что же отредачил ссыкло?
Смысла не меняет, а ты говно
@Дитковский репост
Спасибо нашим защитникам скреп и антипропагандистам, что не нашли в этой игрушке ничего запрещённого и пропагандирующего. А то уже и до такого могут доэбаться.
Это мило
Лимитированная коллекция игрушек САГОСКАТТ — один из многих способов, которыми мы поддерживаем право каждого ребёнка на игры, развитие и веселье.
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Ему уже завели Твиттер?
А почему коллекция благотворительная? Уже была где-то благотворительность или с каждой покупки часть пойдет туда?
Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить
Любовь к морю не является доказательством, что такое существо могло бы реально существовать. Хотелось бы увидеть более качественную аргументацию, хотя сомневаюсь, что её увижу - если бы она была, ты бы уже её предоставил.