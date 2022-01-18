В конкурсе участвовали 66 тысяч детей. Савва — один из пяти победителей.

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18 января в российских магазинах IKEA появилась благотворительная коллекция мягких игрушек «САГОСКАТТ». Их создали на основе детских рисунков. Об этом представители компании расказали TJ.

Один из пяти новых персонажей — собака-русалка, которую придумал мальчик из Петербурга по имени Савва. По его замыслу, персонаж «живёт в море и помогает людям и животным, попавшим в беду». «Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить!», — добавил мальчик.

На конкурс в 2021 году пришло 66 тысяч заявок. Савва рассказывал, что любит рисовать и часто придумывает «разные истории». «Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать её на конкурс», — добавил он.

Средства, вырученные от продажи игрушек в России, пойдут на развитие социальных проектов с местными общественными организациями.

Лимитированная коллекция игрушек САГОСКАТТ — один из многих способов, которыми мы поддерживаем право каждого ребёнка на игры, развитие и веселье. IKEA