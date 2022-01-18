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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

IKEA начала продавать в России мягкую игрушку по мотивам рисунка школьника из Петербурга Статьи редакции

В конкурсе участвовали 66 тысяч детей. Савва — один из пяти победителей.

23
955 просмотров

18 января в российских магазинах IKEA появилась благотворительная коллекция мягких игрушек «САГОСКАТТ». Их создали на основе детских рисунков. Об этом представители компании расказали TJ.

Один из пяти новых персонажей — собака-русалка, которую придумал мальчик из Петербурга по имени Савва. По его замыслу, персонаж «живёт в море и помогает людям и животным, попавшим в беду». «Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить!», — добавил мальчик.

На конкурс в 2021 году пришло 66 тысяч заявок. Савва рассказывал, что любит рисовать и часто придумывает «разные истории». «Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать её на конкурс», — добавил он.

Средства, вырученные от продажи игрушек в России, пойдут на развитие социальных проектов с местными общественными организациями.

Лимитированная коллекция игрушек САГОСКАТТ — один из многих способов, которыми мы поддерживаем право каждого ребёнка на игры, развитие и веселье.

IKEA

Четыре других победителя — друзья-бутерброды Одри из Канады, птица Ника из США, кошка Лиепы из Литвы и яичница Зоси из Польши.

#новости #ikea

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Трансгендолет

Когда уже швайнокарась...

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Государственный инструмент

Зашёл про него написать.

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Сырно

Когда будет конкурс по мотивам русского народного творчества, тогда и будет

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0
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Антигравитационный торт

Четыре других победителя — друзья-бутерброды Одри из Канады, птица Ника из США, кошка Лиепы из Литвы и шлюха из Польши.

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1
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Владислав Васильев

Вот они слева направо

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3
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Dmitry Ryleev

Душный коммент от Антигравитационного торта

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Dmitry Ryleev

@Антигравитационный торт порвался

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1
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Антигравитационный торт

что же отредачил ссыкло?

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–1
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Dmitry Ryleev

Смысла не меняет, а ты говно

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1
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Антигравитационный торт

@Дитковский репост

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0
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Сергей Сергеич

Спасибо нашим защитникам скреп и антипропагандистам, что не нашли в этой игрушке ничего запрещённого и пропагандирующего. А то уже и до такого могут доэбаться.

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2
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Государственный инструмент

малыш котопес, точнее песорыб

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1
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Государственный инструмент

хорошо хоть пса с лисой не скрестили

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3
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Государственный инструмент

Пса с псом

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1
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Государственный инструмент

лис да пёс
пёс да лис

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1
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Государственный инструмент

это будет новым хитом после акулы

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Государственный инструмент

Лимитированная коллекция игрушек САГОСКАТТ
 Надеюсь следующая коллекция будет САМОСБОР

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1
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Marhal_New _Arleana

Это мило

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0
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Государственный инструмент

Лимитированная коллекция игрушек САГОСКАТТ — один из многих способов, которыми мы поддерживаем право каждого ребёнка на игры, развитие и веселье.
 Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

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Роман Александров

Ему уже завели Твиттер?

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Сергей Сергеич

А почему коллекция благотворительная? Уже была где-то благотворительность или с каждой покупки часть пойдет туда?

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Государственный инструмент

Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить
 Любовь к морю не является доказательством, что такое существо могло бы реально существовать. Хотелось бы увидеть более качественную аргументацию, хотя сомневаюсь, что её увижу - если бы она была, ты бы уже её предоставил.

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Государственный инструмент

Баянъ

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