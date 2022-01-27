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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Жилой дом с «вертикальным лесом» в Китае Статьи редакции

По мнению архитекторов, такой дизайн позволит жителям быть рядом с природой, не выезжая за город.

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Фото Dezeen

«Вертикальный лес» по фасаду здания состоит из 404 деревьев, 4,6 тысячи кустарников и несколько видов трав и цветов. Они могут поглощать до 22 тонн углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год, пишет Designboom.

Жилой комплекс из двух зданий высотой 80 метров занимает 4,54 гектара. Дома построили в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.

Мы надеемся, что однажды у каждого будет возможность жить рядом с природой. Модель «вертикального леса» в жилых комплексах кардинально преобразит ландшафт будущих городов и изменит ожидания людей.

Пьетро Чиоди
директор архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti China

Концепцию «вертикального леса» придумал итальянский архитектор Стефано Боэри в начале 2000-х годов. По его проекту в Милане построили два жилых дома с этажами, заставленными деревьями и растениями. Позже подобные здания стали появляться и в других странах.

#архитектура #экология

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Роман Величкин

Где-то же здесь на ТЖ писали, что подобная идея провалилась - растительность привлекала насекомых, и жить в таком доме было невозможно. Или то был единичный случай?

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6
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Путин спас Россию

Сук, а это действительно проблема.....

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Военный меч

Лучше кирпич

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Роман Величкин

Кирпич для пчел тоже меня поразил, но я все же предполагаю, что подобные идеи возникают не с бухты Барахты, и их предварительно тестируют.

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Чмоня

Тоже это вспомнил, когда увидел новость

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Роман Величкин

https://tjournal.ru/art/213362-v-kitae-provalilsya-proekt-kompleksa-s-vertikalnym-lesom-v-nego-pereehali-lish-10-semey-a-les-prevratilsya-v-dzhungli

В Китае провалился проект комплекса с…
Разросшаяся растительность привлекает насекомых.
tjournal.ru
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Путин спас Россию

Интересная тема. Мне кажется, что будущее не за километровыми каменными джунглями, как в фантастических фильмах, а вот за такими вот гибридами городов и природы.

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zwergchelovek.

красивое.

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Военный меч

насекомые:

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