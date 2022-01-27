По мнению архитекторов, такой дизайн позволит жителям быть рядом с природой, не выезжая за город.

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Фото Dezeen

«Вертикальный лес» по фасаду здания состоит из 404 деревьев, 4,6 тысячи кустарников и несколько видов трав и цветов. Они могут поглощать до 22 тонн углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год, пишет Designboom.

Жилой комплекс из двух зданий высотой 80 метров занимает 4,54 гектара. Дома построили в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.

Мы надеемся, что однажды у каждого будет возможность жить рядом с природой. Модель «вертикального леса» в жилых комплексах кардинально преобразит ландшафт будущих городов и изменит ожидания людей. Пьетро Чиоди директор архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti China

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