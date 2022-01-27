Жилой дом с «вертикальным лесом» в Китае Статьи редакции
По мнению архитекторов, такой дизайн позволит жителям быть рядом с природой, не выезжая за город.
«Вертикальный лес» по фасаду здания состоит из 404 деревьев, 4,6 тысячи кустарников и несколько видов трав и цветов. Они могут поглощать до 22 тонн углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год, пишет Designboom.
Жилой комплекс из двух зданий высотой 80 метров занимает 4,54 гектара. Дома построили в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.
Концепцию «вертикального леса» придумал итальянский архитектор Стефано Боэри в начале 2000-х годов. По его проекту в Милане построили два жилых дома с этажами, заставленными деревьями и растениями. Позже подобные здания стали появляться и в других странах.
Где-то же здесь на ТЖ писали, что подобная идея провалилась - растительность привлекала насекомых, и жить в таком доме было невозможно. Или то был единичный случай?
Сук, а это действительно проблема.....
Кирпич для пчел тоже меня поразил, но я все же предполагаю, что подобные идеи возникают не с бухты Барахты, и их предварительно тестируют.
Тоже это вспомнил, когда увидел новость
Интересная тема. Мне кажется, что будущее не за километровыми каменными джунглями, как в фантастических фильмах, а вот за такими вот гибридами городов и природы.
красивое.