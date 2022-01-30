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Дизайн и архитектура
Саша Кириллова

Фото: Дом в песчаных дюнах и холмах — с панорамными окнами и «скрытым» этажом Статьи редакции

Его создала голландская студия Unknown Architects.

9 9 комментариев
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Фото Dezeen

Cтудия Unknown Architects завершила в Нидерландах строительство дома с панорамными окнами для обзора окружающего ландшафта из дюн и холмов. Здание получило название «Дом в дюнах», сообщает Dezeen.

Студия «утопила» бетонное основание дома в дюнах, создав дополнительный этаж и защищённую террасу. «Используя рельеф дюн, мы смогли сделать более просторный нижний этаж, где расположены две спальни, ванная комната, складские и технические помещения», — говорят архитекторы.

«Большая часть дома — сборно-разборная, что сокращает время строительства на площадке и ограничивает воздействие на окружающую территорию», — отмечают в студии.

#дизайн #архитектура

9 9 комментариев
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Екатерина Кузнецова

Красиво…

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BTopHuk

..е

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Илья Глушков

Вы продаете домы?

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ну и в чем он не прав
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Далекий самолет

А где он находится?

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Далекий самолет

В Тольятти

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Андрей Малинин

Я бы от тоски сдох в таком доме и в таком ландшафте.

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Kotmatroskin Kotmatroskin

толи дело промзона

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Владислав Зайцев

смотришь на фотографии и аж на душе тепло становиться)

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