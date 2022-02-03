Нидерландские архитекторы призвали не сносить элеватор в Самаре. На его месте хотели построить высотные дома Статьи редакции
Эксперты оценили архитектурную ценность здания как «низкую», однако специалисты из Европы назвали его «выдающимся образцом советского инженерного проектирования».
Сохранить здание элеватора, построенного в 1980 году, призвали партнёры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects. Они написали открытые письма губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. Письма перевело издание Strelka Mag.
Архитекторы Мария Пидодня, Роман Кристесиашвили, Отто Вейерс и специалист по городскому планированию Рюрд Гитема назвали элеватор «уникальным индустриальным объектом». Авторы письма считают, что здание только предстоит признать памятником, из-за чего усложняется задача по его сохранению. Они посоветовали властями провести независимую экспертизу и отремонтировать элеватор в Самаре, приспособив его под новые функции.
По данным Strelka Mag, обращения с просьбой сохранить элеватор направили также Институт модернизма, объединение SAVE Europe's Heritage, итальянский архитектор Стефано Боэри и российское отделение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства современного движения (DoCoMoMo).
В 2020 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просило власти присвоить элеватору в Самаре статус памятника архитектуры. Однако эксперты сочли, что у него «низкая архитектурная и градостроительная ценность», и отказали в просьбе.
На месте элеватора хотят построить жилой комплекс и здание, напоминающее башни. Самарское отделение ВООПИиК намеревалось подать в суд, чтобы сохранить постройку.
Проект жилого комплекса на месте элеватора. Фото ООО «Альфа Л»
какую же убогую хуету строят мама дорогая
Выглядит как две цистерны, слепленные говном
Нет, даже для меня - непрофессионала в области архитектуры - понятно, что элеватор выглядит в десятки раз лучше и интереснее, чем это говно из дешевых материалов, основная цель постройки которого - заработать бабло присосавшимся к бюджету
это рендер. на деле все будет еще хуже.
Нет.
спасибо за мнение
Я гап
хорошо
Я не знаю других имен «Дыня»
@кто это
«Официальная кодировка» еще известен как «Мутенок», «Мутёнок», «1-Up», «Сол Нце Пёк»
Ладно, слишком сложно, я умываю руки
А вот вам, блядь, «высокая архитектурная ценность» у нас в Самаре, во всех смыслах этого слова - стоит почти в центре города, свежепостроенный) На месте завода естественно. И такой шляпой весь город застраивают
Гигахрущ?
Не был в Самаре лет 20, хорошо что я его запомнил каким он был. Москва сейчас тоже застраивается такими человейниками.
Такое ощущение, что этот дом хочет тебя сожрать. Ужасная хуйня!
Чувствуется бюджет и размах
Да, рендеры очень хуевые
Проклятое НАТО хочет сохранить Россию
Украинец опять позорится
Как болгары отреагировали на это?
Поддерживаем и восхищаемся
Сказали, что Байден не пройдет.
А что сами жители Самары?
голландию уже профукали
Терпят
Иностранные агенты сливали
Он охуенный, часто мимо него ездил.
В редорчетсре
Да Google такого слова не знает. Что ты сказал то?
Ред орчестра
там же другой элеватор
Я в такое не играл.
Нидералдцев спросить забыли
Тебя блядь тоже забыли, вот ведь хуйня какая
Норм элеватор. Я бы сохранил
зачем эту помойку оставлять , шизы из европы как обычно
ради сохранения исторического облика города. сохранения обьекта архитектурного наследия. не?
Послушай архитекторов и сделай наоборот. Им вечно лишь бы сохранить любую дичь сомнительной архитектурной ценности, а потом еще реставрируй это говно.
действительно. зачем сохранять историческое лицо города? лучше все распидорасить и построить хуй пойми чего.
Лучше построить что-нибудь полезное, а не халупы аварийные тянуть десятилетиями. В мире не так много городов, в которых достойных сохранения объектов хотя бы больше десятка наберется. Если кому-то реально кажется, что сраный элеватор важнее жилья, то вы больны.
хорошо, что не ты лично решаешь, что достойно сохранения, а что нет. так называемые тобой "аварийные халупы" дадут в рот по качеству материалов и строительства твоему "полезному" и безликому новострою, а при должном обслуживании еще и переживут его.
Каким образом, если никакие современные нормы они не выполняют? Большая часть таких старых халуп, "дающих в рот" - перестроенные с нуля здания с сохранением фасада. И все это за N стоимостей здания, построенного с нуля, да еще и за налоги. Офигенно полезное расходование средств.
Интересно, чеж тогда у нас тут с дома 2010 года постройки, соответствующего всем современным нормам, облицовочный кирпич отваливается и на машины падает?
И никто не заметил фамилию одного из инициаторов - Пидодня
Первый нах
фото из инстаграма Аллы Борисовны
То есть, эти НАТОвские подпевалы будут нам еще диктовать что делать на своей земле? Ну офигеть теперь. Взрывайте к чертовой матери, покажем что на одном месте мы вертели их хотелки.
Судя по статье в Новой Газете, одни хотят переделать этот элеватор в какое-нибудь модное общественное пространство, так как такие пространства почти всегда не оправданы с коммерческой точки зрения, то нужен особый статус культурного наследия, который позволит осваивать бюджетные средства. Другие просят у города только разрешение на снос и застройку. Что для горожан будет лучше, это конечно надо решать самим горожанам. Но вот подобные манипуляции общественным мнением, как эта публикация, выглядят довольно жалко.