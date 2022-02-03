Эксперты оценили архитектурную ценность здания как «низкую», однако специалисты из Европы назвали его «выдающимся образцом советского инженерного проектирования».

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Фото из Инстаграм Аллы Борисовой

Сохранить здание элеватора, построенного в 1980 году, призвали партнёры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects. Они написали открытые письма губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. Письма перевело издание Strelka Mag.

Архитекторы Мария Пидодня, Роман Кристесиашвили, Отто Вейерс и специалист по городскому планированию Рюрд Гитема назвали элеватор «уникальным индустриальным объектом». Авторы письма считают, что здание только предстоит признать памятником, из-за чего усложняется задача по его сохранению. Они посоветовали властями провести независимую экспертизу и отремонтировать элеватор в Самаре, приспособив его под новые функции.

Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведённую с использованием скользящей опалубки. из открытого письма нидерландских архитекторов

По данным Strelka Mag, обращения с просьбой сохранить элеватор направили также Институт модернизма, объединение SAVE Europe's Heritage, итальянский архитектор Стефано Боэри и российское отделение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства современного движения (DoCoMoMo).

В 2020 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просило власти присвоить элеватору в Самаре статус памятника архитектуры. Однако эксперты сочли, что у него «низкая архитектурная и градостроительная ценность», и отказали в просьбе.

На месте элеватора хотят построить жилой комплекс и здание, напоминающее башни. Самарское отделение ВООПИиК намеревалось подать в суд, чтобы сохранить постройку.