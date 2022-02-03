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Дизайн и архитектура
Sasha Shambilova

Нидерландские архитекторы призвали не сносить элеватор в Самаре. На его месте хотели построить высотные дома Статьи редакции

Эксперты оценили архитектурную ценность здания как «низкую», однако специалисты из Европы назвали его «выдающимся образцом советского инженерного проектирования».

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Фото из Инстаграм Аллы Борисовой

Сохранить здание элеватора, построенного в 1980 году, призвали партнёры нидерландских архитектурных бюро UN Studio, KCAP и schiemann weyers architects. Они написали открытые письма губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и мэру Самары Елене Лапушкиной. Письма перевело издание Strelka Mag.

Архитекторы Мария Пидодня, Роман Кристесиашвили, Отто Вейерс и специалист по городскому планированию Рюрд Гитема назвали элеватор «уникальным индустриальным объектом». Авторы письма считают, что здание только предстоит признать памятником, из-за чего усложняется задача по его сохранению. Они посоветовали властями провести независимую экспертизу и отремонтировать элеватор в Самаре, приспособив его под новые функции.

Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведённую с использованием скользящей опалубки.

из открытого письма нидерландских архитекторов

По данным Strelka Mag, обращения с просьбой сохранить элеватор направили также Институт модернизма, объединение SAVE Europe's Heritage, итальянский архитектор Стефано Боэри и российское отделение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства современного движения (DoCoMoMo).

В 2020 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просило власти присвоить элеватору в Самаре статус памятника архитектуры. Однако эксперты сочли, что у него «низкая архитектурная и градостроительная ценность», и отказали в просьбе.

На месте элеватора хотят построить жилой комплекс и здание, напоминающее башни. Самарское отделение ВООПИиК намеревалось подать в суд, чтобы сохранить постройку.

Проект жилого комплекса на месте элеватора. Фото ООО «Альфа Л»

#новости #архитектура

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68 комментариев
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Официальная кодировка

какую же убогую хуету строят мама дорогая

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47
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André

Выглядит как две цистерны, слепленные говном

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Поверхностный Данила

Элеватор, по сути

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12
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André

Нет, даже для меня - непрофессионала в области архитектуры - понятно, что элеватор выглядит в десятки раз лучше и интереснее, чем это говно из дешевых материалов, основная цель постройки которого - заработать бабло присосавшимся к бюджету

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3
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zwergchelovek.

это рендер. на деле все будет еще хуже.

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9
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листочок

Нет.

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–2
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Официальная кодировка

спасибо за мнение

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0
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листочок

Я гап

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Официальная кодировка

хорошо

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Симпатичный огонь

Подыграй он болезный

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3
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Симпатичный огонь

@Кто это

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Нужен Ответ

Я не знаю других имен «Дыня»

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Симпатичный огонь

Все имена стёрли пидорасы

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–2
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Исходный утюг

Требуй вернуть деньги за плюс

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листочок

@кто это

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Нужен Ответ

«Официальная кодировка» еще известен как «Мутенок», «Мутёнок», «1-Up», «Сол Нце Пёк»

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листочок

Ладно, слишком сложно, я умываю руки

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Исходный утюг

@Кто это

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Исходный утюг

Ошибку показываю
@
Запрос всё равно обрабатываю

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1
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Исходный утюг

@Кто это

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Исходный утюг

@Кто это

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Kirill Klimov

А вот вам, блядь, «высокая архитектурная ценность» у нас в Самаре, во всех смыслах этого слова - стоит почти в центре города, свежепостроенный) На месте завода естественно. И такой шляпой весь город застраивают

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zwergchelovek.
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Роман Александров

Гигахрущ?

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?????? ???????

Не был в Самаре лет 20, хорошо что я его запомнил каким он был. Москва сейчас тоже застраивается такими человейниками.

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Damir ReDevil

Такое ощущение, что этот дом хочет тебя сожрать. Ужасная хуйня!

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0
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Исторический супер_стар

Всю россию.

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Сержант Волков

Чувствуется бюджет и размах

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15
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листочок

Да, рендеры очень хуевые

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10
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VladimirV

Проклятое НАТО хочет сохранить Россию

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13
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Сделаю Россию вновь великой

Украинец опять позорится

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0
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Валенок

Как болгары отреагировали на это?

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4
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МИД Болгарии

Поддерживаем и восхищаемся

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9
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Олег Новиков

Сказали, что Байден не пройдет.

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0
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Deerp Deerp

А что сами жители Самары?

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1
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Ленинский украинец

Просят сохранить Нидерланды наверно

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15
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Саша

голландию уже профукали

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0
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листочок

Терпят

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3
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Поверхностный Данила

Подозреваю нидерладские бюро не сами новости Самары мониторили

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0
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листочок

Иностранные агенты сливали

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2
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Немалый Филипп

Теперь точно снесут. Назло нидерландцам.

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2
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Оранжевый чайник

Элеватор признан нежелательной организацией

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8
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Исходный утюг

Движение "архитекторы" признано нежелательным

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1
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Оранжевый чайник

масоны ж

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1
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aliftin

Он охуенный, часто мимо него ездил.

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2
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листочок

В редорчетсре

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2
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aliftin

Да Google такого слова не знает. Что ты сказал то?

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0
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листочок

Ред орчестра

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0
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Ivan

там же другой элеватор

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1
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aliftin

Я в такое не играл.

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0
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листочок

Нидералдцев спросить забыли

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0
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Елизавета Антон

Тебя блядь тоже забыли, вот ведь хуйня какая

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2
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Дизайнер Павленко

Норм элеватор. Я бы сохранил

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2
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Сделаю Россию вновь великой

зачем эту помойку оставлять , шизы из европы как обычно

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–7
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zwergchelovek.

ради сохранения исторического облика города. сохранения обьекта архитектурного наследия. не?

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–1
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Металлургический кофе

Утилитарное совковое бетонное говно ты называешь архитектурным наследием?

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0
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Противный пёс_анон

У себя они сносить из не стесняться.

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–6
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Rudolf Cunningham

Послушай архитекторов и сделай наоборот. Им вечно лишь бы сохранить любую дичь сомнительной архитектурной ценности, а потом еще реставрируй это говно.

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–15
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zwergchelovek.

действительно. зачем сохранять историческое лицо города? лучше все распидорасить и построить хуй пойми чего.

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4
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Rudolf Cunningham

Лучше построить что-нибудь полезное, а не халупы аварийные тянуть десятилетиями. В мире не так много городов, в которых достойных сохранения объектов хотя бы больше десятка наберется. Если кому-то реально кажется, что сраный элеватор важнее жилья, то вы больны.

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0
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zwergchelovek.

хорошо, что не ты лично решаешь, что достойно сохранения, а что нет. так называемые тобой "аварийные халупы" дадут в рот по качеству материалов и строительства твоему "полезному" и безликому новострою, а при должном обслуживании еще и переживут его.

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1
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Rudolf Cunningham

Каким образом, если никакие современные нормы они не выполняют? Большая часть таких старых халуп, "дающих в рот" - перестроенные с нуля здания с сохранением фасада. И все это за N стоимостей здания, построенного с нуля, да еще и за налоги. Офигенно полезное расходование средств.

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–1
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Максоний

Интересно, чеж тогда у нас тут с дома 2010 года постройки, соответствующего всем современным нормам, облицовочный кирпич отваливается и на машины падает?

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2
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Алексей Астафьев

И никто не заметил фамилию одного из инициаторов - Пидодня

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1
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Оранжевый чайник
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1
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Thomas O'Harriedge

Первый нах

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Срочный Орзэмэс

А они могут про другие города тоже словцо замолвить если их услышат?

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Андрей Галицкий

фото из инстаграма Аллы Борисовны

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Нижний интернет

То есть, эти НАТОвские подпевалы будут нам еще диктовать что делать на своей земле? Ну офигеть теперь. Взрывайте к чертовой матери, покажем что на одном месте мы вертели их хотелки.

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Максим Овчарик

Судя по статье в Новой Газете, одни хотят переделать этот элеватор в какое-нибудь модное общественное пространство, так как такие пространства почти всегда не оправданы с коммерческой точки зрения, то нужен особый статус культурного наследия, который позволит осваивать бюджетные средства. Другие просят у города только разрешение на снос и застройку. Что для горожан будет лучше, это конечно надо решать самим горожанам. Но вот подобные манипуляции общественным мнением, как эта публикация, выглядят довольно жалко.

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Очередной историк

Трудно ожидать от парней, пришедших во власть из 90-х ощущения эстетики.

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