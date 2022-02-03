Огромная мандала с символами Олимпиады и китайского Нового года на льду реки Миасс в Челябинске Статьи редакции
В центре — тигр, сверху — слоган Игр.
Мандалу нарисовал челябинский граффист Владислав Одегов совместно с боксёрами спортклуба «Урал».
Среди элементов мандалы — символ года, новый олимпийский слоган «Быстрее, выше, сильнее, вместе!» и китайские иероглифы, официальный лозунг Олимпиады.
По словам боксёра Дениса Анохина, снег подкрасили специальными водоэмульсивными колерами, безвредными для воды. На работу над рисунком ушло четыре дня.
Церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.
Мальчик: какая у тебя красивая пусси
Мужчина: ебать, огромная мандала
Это не мандала.
Мандала так Мандала.
Мандала из песка и смысл в том, что её сразу ломают. Это не мандала
Мандала какая-то...
извините, прочитал не так
И нпхуя это?
Для корректировки спутников НАТО
Хоть кого-то боятся
Мандула же, не?