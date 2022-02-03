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Дизайн и архитектура
Яна Ломакина

Огромная мандала с символами Олимпиады и китайского Нового года на льду реки Миасс в Челябинске Статьи редакции

В центре — тигр, сверху — слоган Игр.

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Фото Дениса Анохина

Мандалу нарисовал челябинский граффист Владислав Одегов совместно с боксёрами спортклуба «Урал».

1 февраля был китайский Новый год Тигра, 4 февраля — стартуют Олимпийские игры, плюс исполнилось 30 лет Федерации бокса России. Столько праздников, поэтому мы решили сделать такое поздравление.

Денис Анохин
боксёр

Среди элементов мандалы — символ года, новый олимпийский слоган «Быстрее, выше, сильнее, вместе!» и китайские иероглифы, официальный лозунг Олимпиады.

Фото Дениса Анохина
Фото Дениса Анохина

По словам боксёра Дениса Анохина, снег подкрасили специальными водоэмульсивными колерами, безвредными для воды. На работу над рисунком ушло четыре дня.

Церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

#олимпиада2022

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El Jay

Мальчик: какая у тебя красивая пусси
Мужчина: ебать, огромная мандала

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Дизайнер Павленко

Это не мандала.

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aliftin

Мандала так Мандала.

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4
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BTopHuk

Мандала из песка и смысл в том, что её сразу ломают. Это не мандала

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3
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Оранжевый чайник

Ну вроде как да, но слово ужасно многозначное

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AleXXX

Мандала какая-то...

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1
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Старательный Артем

Красиво, думаю.

Перехожу по ссылке - там видео под рэпчик

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1
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FOX

извините, прочитал не так

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испанский смех

И нпхуя это?

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Alex Blake

Для корректировки спутников НАТО

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2
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Александр Воронин

Хоть кого-то боятся

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Chikk

Мандула же, не?

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