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Дизайн и архитектура
Екатерина Шемякинская

Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут Статьи редакции

Логотип станет более плоским, его адаптируют под разные платформы.

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Google обновит логотип браузера Google Chrome. Об этом в твиттере рассказал дизайнер компании Элвин Ху.

Фирменный круг браузера увеличился и стал более плоским, потому что с него убрали тени. Цвета логотипа стали ярче.

Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google.

Элвин Ху
Дизайнер Google Chrome
Elvin 🌈 @elvin_not_11
We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression.

Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

Elvin 🌈 @elvin_not_11
Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible.

Google адаптировал логотип под разные платформы, чтобы он лучше сочетался с их эстетикой. В Windows 10 & 11 у иконки более плавный вид. В Chrome OS цвета стали четче. Для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.

Всего иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. По словам Элвина Ху, значок браузера у пользователей обновится в ближайшее время.

#новости #google #логотип #дизайн #браузер

67 67 комментариев
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Руслан Астратов

"Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию»"

Дааааа. Не зря свой хлеб едят. Такая сложная работа

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42
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Подозрительный пистолет

как они через светофор ходят

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18
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Анатолий Смолов

Все верно. Беларусы подтвердят. Вайб очень неприятный.

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9
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Слава Инженеров

не вибрируй

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8
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Руслан Астратов

Хорошо. Не буду

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0
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New

Тебе просто завидно

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1
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Руслан Астратов

Бля. Не представляешь как

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0
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New

Вот и не выделывайся.
Иди работай за свои копейки, пока ребята в офисе гугла числят и придумывают прикольный дизайн.
У них ещё в офисе много других плюшек кстати!!!!!!!!!!!!!!!

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0
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Олег Веснин
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0
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супрематизм 2.0

Del.

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0
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Верующий химик

Всё правильно сделали, устаревший дизайн должен умереть

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24
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badResistor

Выглядит как последствия употребления

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6
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Верующий химик

Ну вообще у меня такая теория, что нынешние дизайнеры - душевнобольные. Если погуглить рисунки художников, попавших в психушку, то у дизайнеров можно наблюдать такой же результат.

Ну или просто дизайнеры - ленивые уебаны, которые не хотят работать.

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3
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badResistor

просто дизайнеры - ленивые уебаны, которые не хотят работать.
и торчки

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6
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ununnamed

Так много мнений и так мало знаний

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1
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Chikk

Хз, хз...

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0
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Тайный холод

скорее всего будет вот так

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0
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супрематизм 2.0

Del.

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Руслан Астратов
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24
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ununnamed
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3
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Руслан Астратов

О, так вы тот самый дизайнер из Google?

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0
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Chikk

Наконец-то. Ждал этого много лет, теперь можно будет нормально пользоваться. Разработчики - просто великие человеки! :)

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15
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?????? ???????

После айфона с safari не хочется даже вспоминать этот браузер

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4
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Dmitry Ryleev

Обожаю сафарь

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1
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Махарадж

сафарь заебись во многом, но только отсутствуе такого количества расширений выбешивает. Ну вот серьезно, есть чрезвычайно нужные для меня плагины в хроме, и их можно поставить на любой браузер на хроминиуме :( сафарь тут сосед

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0
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Александр Шаповалов

тампепманки и пользовательские скрипты иногда спасают, но в целом да, грустновато. еще и прокси расширение нормальное по типу "обход блокировок рунета" не поставить

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0
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Махарадж

ну для обхода у меня сервак свой поднят на вайргварде, но в целом мы друг друга поняли

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1
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Vadim Zero

Зря иронизируете по поводу «неприятной вибрации» зеленого и красного. Я, например, не могу отличить некоторые оттенки красного зеленого и смотреть на это неприятно. Это конечно не мешает пользоваться хромом, но яндекс картами я пользоваться не могу, когда там обозначают загруженность дорог красным и зелеными цветами.

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5
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Тогдашний шар

Кто-то: меняет логотип
Все остальные:

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3
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Джонни Мнемоников

сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию»
Да ладно?

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3
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Сделаю Россию вновь великой

Хром кал, опера вперёд!

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2
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Волшебный мох

Opera GX ftw

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1
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Щячло Попячтса

Что хром что опера одно и то же. Файрфокс.

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1
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Worst

Файрфокс
 Стал абсолютно неюзабельным

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0
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1337

Proton сосатб. Открываешь окно с powershell'ом, вбиваешь команду из install guid'а, наслаждаешься

GitHub - black7375/Firefox-UI-Fix: 🦊 I respect…
🦊 I respect proton UI and aim to improve it. Contribute to black7375/Firefox-UI-Fix development by…
github.com
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3
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Worst

О, а вот это тема, ещё бы резиновый скролл фиксился(

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0
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1337
Yet Another Smooth Scrolling WE – Загрузите это…
Загрузить Yet Another Smooth Scrolling WE для Firefox. Заменит стандартную прокрутку страниц на…
addons.mozilla.org
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0
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Щячло Попячтса

Что не так?

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Подозрительный пистолет

блять

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1
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badResistor

когда сильно много вибрировал

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1
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Холодный паук например

Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут
 не удивлюсь, если на это выделили больше бабла чем на год разработки

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1
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Andrey Kim

Круглой и плоской, совсем как Земля.

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1
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Evgeny Kovalyov
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Любимый диод

Пользуются ли профессионалы в IT хромом?

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0
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Дальний томагавк_два

Кто такие профессионалы IT?

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1
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Stanley H. Tweedle

Фронтендеры комитета

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4
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badResistor
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3
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Любимый диод

Ну те, кто умеет включать комп

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2
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Обязательный Филипп

Только им и пользуются

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0
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Любимый диод

В чем его преимущества?

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0
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Обязательный Филипп

Стандарт индустрии

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1
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Любимый диод

Это несмотря на недостатки?

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0
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Дмитрий Шубкин

Будто у них выбор есть. По работе приходится.

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FOX

в основном им

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0
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Любимый диод

А почему им? Чем он лучше оперы или мозилы?

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1337

Опера, как и яндекс браузер, vivaldi, brave и вся прочая херота базируется на Chromium'е. Движок один, обёртка разная.

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Пластиковое Окно

Пользуюсь Brave для разработки, лучшее из хромоубогих. Для сёрфинга использую Safari.

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Любимый диод

Хром тебе не нравится?

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1337

Попробуй Cent Browser, Брейву по кастомизируемости до него далеко

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0
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Обязательный Филипп

О, новая редакторка. Ждём в нюдсотредах

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0
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Щячло Попячтса

Которых нет

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Eugene SOBI

Молодцы дизайнеры.
Не зря свой хлеб кушают

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Джонни Мнемоников

Не благодари. В винде по-моему тоже такая херня есть.

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ununnamed
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Timur Muratshin

Лого 2011 самый ламповый

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плюшевый батон

Отработав современного дизайнера я бы горел сильнее чем от программиста.
Понятное доело что они решают задачи, но раньше в перерывах они хоть играли с градиентами и тенями. Сейчас все очень сложно внутри и легко снаружи.

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супрематизм 2.0
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