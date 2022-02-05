Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут

Логотип станет более плоским, его адаптируют под разные платформы.

{"id":527126} 3515 просмотров

Google обновит логотип браузера Google Chrome. Об этом в твиттере рассказал дизайнер компании Элвин Ху.

Фирменный круг браузера увеличился и стал более плоским, потому что с него убрали тени. Цвета логотипа стали ярче.

Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google. Элвин Ху Дизайнер Google Chrome

Elvin 🌈 @elvin_not_11 We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression.

Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

Elvin 🌈 @elvin_not_11 Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible.

Google адаптировал логотип под разные платформы, чтобы он лучше сочетался с их эстетикой. В Windows 10 & 11 у иконки более плавный вид. В Chrome OS цвета стали четче. Для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.