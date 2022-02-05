Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут Статьи редакции
Логотип станет более плоским, его адаптируют под разные платформы.
Google обновит логотип браузера Google Chrome. Об этом в твиттере рассказал дизайнер компании Элвин Ху.
Фирменный круг браузера увеличился и стал более плоским, потому что с него убрали тени. Цвета логотипа стали ярче.
Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.
Google адаптировал логотип под разные платформы, чтобы он лучше сочетался с их эстетикой. В Windows 10 & 11 у иконки более плавный вид. В Chrome OS цвета стали четче. Для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.
Всего иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. По словам Элвина Ху, значок браузера у пользователей обновится в ближайшее время.
"Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию»"
Дааааа. Не зря свой хлеб едят. Такая сложная работа
Все верно. Беларусы подтвердят. Вайб очень неприятный.
не вибрируй
Хорошо. Не буду
Тебе просто завидно
Бля. Не представляешь как
Вот и не выделывайся.
Иди работай за свои копейки, пока ребята в офисе гугла числят и придумывают прикольный дизайн.
У них ещё в офисе много других плюшек кстати!!!!!!!!!!!!!!!
Выглядит как последствия употребления
просто дизайнеры - ленивые уебаны, которые не хотят работать.
и торчки
Так много мнений и так мало знаний
Хз, хз...
О, так вы тот самый дизайнер из Google?
Наконец-то. Ждал этого много лет, теперь можно будет нормально пользоваться. Разработчики - просто великие человеки! :)
После айфона с safari не хочется даже вспоминать этот браузер
Обожаю сафарь
сафарь заебись во многом, но только отсутствуе такого количества расширений выбешивает. Ну вот серьезно, есть чрезвычайно нужные для меня плагины в хроме, и их можно поставить на любой браузер на хроминиуме :( сафарь тут сосед
тампепманки и пользовательские скрипты иногда спасают, но в целом да, грустновато. еще и прокси расширение нормальное по типу "обход блокировок рунета" не поставить
ну для обхода у меня сервак свой поднят на вайргварде, но в целом мы друг друга поняли
Зря иронизируете по поводу «неприятной вибрации» зеленого и красного. Я, например, не могу отличить некоторые оттенки красного зеленого и смотреть на это неприятно. Это конечно не мешает пользоваться хромом, но яндекс картами я пользоваться не могу, когда там обозначают загруженность дорог красным и зелеными цветами.
сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию»
Да ладно?
Хром кал, опера вперёд!
Opera GX ftw
Что хром что опера одно и то же. Файрфокс.
Файрфокс
Стал абсолютно неюзабельным
Proton сосатб. Открываешь окно с powershell'ом, вбиваешь команду из install guid'а, наслаждаешься
О, а вот это тема, ещё бы резиновый скролл фиксился(
Что не так?
когда сильно много вибрировал
Круглой и плоской, совсем как Земля.
Фронтендеры комитета
Будто у них выбор есть. По работе приходится.
в основном им
Опера, как и яндекс браузер, vivaldi, brave и вся прочая херота базируется на Chromium'е. Движок один, обёртка разная.
Пользуюсь Brave для разработки, лучшее из хромоубогих. Для сёрфинга использую Safari.
Попробуй Cent Browser, Брейву по кастомизируемости до него далеко
Которых нет
Молодцы дизайнеры.
Не зря свой хлеб кушают
Не благодари. В винде по-моему тоже такая херня есть.
Лого 2011 самый ламповый
Отработав современного дизайнера я бы горел сильнее чем от программиста.
Понятное доело что они решают задачи, но раньше в перерывах они хоть играли с градиентами и тенями. Сейчас все очень сложно внутри и легко снаружи.