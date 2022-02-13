На въезде в Териберку установили стелу в форме хвоста только что показавшегося из воды кита Статьи редакции
Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Студия Артемия Лебедева рассказала, что установила в селе Териберка на краю Кольского полуострова арт-объект, напоминающий хвост кита. Среди других ассоциаций — очертания человека, «добравшегося до края земли и широко раскинувшего руки от ощущения свободы», а также букву Т.
Студия уточнила, что бревна, которые «красиво стареют со временем, нарочно собраны вместе грубо и небрежно», поэтому арт-объект «не выглядит рукотворным и не нарушает строгую красоту северного ландшафта».
По словам студии Лебедева, «не смотря на кажущуюся простоту, стела проработана буквально до болта». «Подробный рабочий проект включает расчёты на опрокидывание конструкции, схемы армирования фундамента и детальные чертежи системы электроснабжения», — добавили там.
На въезде в Териберку установили брёвна
"Хвост только что показавшегося из воды кита". То есть кит показывается с хвоста, ну ок.
Всемирно известные реверсивные киты.
Ето кто там себе дом такой классный построил на фотке справа
Уёбище какое-то, если без реверансов. Простите. :)
Либеральней некуда очень круто. Тема порадовал как всегда.
По подзаголовку можно подумать, что Звягинцев - главный герой фильма.
На въезде в Териберку установили деревянный кривой крест без верхушки, за хуиллиард рублей.
По данным Минобороны, военные США проигнорировали требование всплыть.