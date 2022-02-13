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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов

На въезде в Териберку установили стелу в форме хвоста только что показавшегося из воды кита Статьи редакции

Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.

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Фотография студии Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева рассказала, что установила в селе Териберка на краю Кольского полуострова арт-объект, напоминающий хвост кита. Среди других ассоциаций — очертания человека, «добравшегося до края земли и широко раскинувшего руки от ощущения свободы», а также букву Т.

Териберка — село на самом краю Кольского полуострова, далеко за линией полярного круга. Дальше на север — только Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Сюда приезжают отдохнуть от городской жизни, насладиться живописными видами Русского Севера и полюбоваться полярным сиянием.

студия Артемия Лебедева
Фотография студии Артемия Лебедева

Студия уточнила, что бревна, которые «красиво стареют со временем, нарочно собраны вместе грубо и небрежно», поэтому арт-объект «не выглядит рукотворным и не нарушает строгую красоту северного ландшафта».

Фотография студии Артемия Лебедева

По словам студии Лебедева, «не смотря на кажущуюся простоту, стела проработана буквально до болта». «Подробный рабочий проект включает расчёты на опрокидывание конструкции, схемы армирования фундамента и детальные чертежи системы электроснабжения», — добавили там.

Фотография студии Артемия Лебедева

#мурманск

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BTopHuk

На въезде в Териберку установили брёвна

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3
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Капитан Сосулька

"Хвост только что показавшегося из воды кита". То есть кит показывается с хвоста, ну ок.

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2
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Джонни Мнемоников

Всемирно известные реверсивные киты.

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3
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Смутный парфюмер

Надо было и остальную часть кита под землёй сделать

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Путин спас Россию

Ето кто там себе дом такой классный построил на фотке справа

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1
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Пространственный кавалер

Твоя мама

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Chikk

Уёбище какое-то, если без реверансов. Простите. :)

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Selfish Ledger

Либеральней некуда очень круто. Тема порадовал как всегда.

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Евгений Миронов

По подзаголовку можно подумать, что Звягинцев - главный герой фильма.

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Already Know

На въезде в Териберку установили деревянный кривой крест без верхушки, за хуиллиард рублей.

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Мистер Дельтоплан
Свойственный ключ
76 76 комментариев
9
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Минобороны РФ заявило об обнаружении в территориальных водах подлодки США. Россия применила «соответствующие средства» Статьи редакции

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Заботливый Майонез
Здешний кран
Тред с казашками
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спасибо Коле Редькину @ot_semi_nedug
краем глаза прочитал спор «Могут ли эльфы быть чернокожими?»

вспомнил, как однажды был на ролёвке, и за полночь её сильно пьяные участники где-то час обсуждали, носила ли Галадриэль трусы

вот там люди РУБИЛИСЬ не на жизнь, а на смерть
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Хлебушек
Стеклянный Гоша
сижу играю
35 35 комментариев
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Twitter
A Z
Russian Memes United @RussianMemesLtd
domestic violence that everyone turns a blind eye to for some reason:
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Кузькин отец
Профессор Талк @SergejTalk
ТАСС. МИД РФ призвал россиян ввиду опасности покинуть Россию. Так уже сделали дочь министра, дети пресс-секретаря и других министров.
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Aslana Balabanova @aslana_eblanova
нашла тут в архивах из платинового фонда (когда снова актуально)
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Leonid Gozman @Leonid_Gozman
Если наше вторжение состоится, то украинцы будут погибать, защищая Родину, а наши - погибать и убивать ради понтов одного человека.
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