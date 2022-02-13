краем глаза прочитал спор «Могут ли эльфы быть чернокожими?»



вспомнил, как однажды был на ролёвке, и за полночь её сильно пьяные участники где-то час обсуждали, носила ли Галадриэль трусы



вот там люди РУБИЛИСЬ не на жизнь, а на смерть