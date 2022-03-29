Дизайн и архитектура

Дома-крепости в форме кольца в китайской провинции Фуцзянь Статьи редакции

Каждое здание функционирует как автономная деревня.

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Фото: Jui-Chi Chan, Getty Images

Крепости называются Тулоу (переводится как «земляное здание»). Их построили представители народности хакка между XV и XX веками. Первые дома-крепости появились ещё в XI веке.

Тулоу, как правило, круглой формы (бывают и квадратные) диаметром от 50 до 90 метров. Материалом для строений служили земля, глина, камни и бамбук. Форма здания, толщина стен до двух с половиной метров и узкие бойницы на верхних этажах позволяли использовать строение как форт в случае нападения.

Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Фото: Ko Hon Chiu Vincent

Каждый Тулоу представляет собой автономную деревню. Внутри крепости есть жилые помещение, разделенные на отдельные участки для семей, кладовки и колодец. Там могут жить до 800 человек.

Фото: Ko Hon Chiu Vincent
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Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Вид на стены со стороны внутреннего двора. Фото: Шэн Ли, Reuters
Фото: Ko Hon Chiu Vincent
Фото: Шэн Ли, Reuters

В 2008 году 43 Тулоу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дома-крепости превратились в туристические места, но там по-прежнему живут люди.

#китай #архитектура

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1 комментарий
Петербургский завод

Здания сделаны из земли и глины
 Ну зачем ты это сделал в начале заметки. Они такие красивые

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