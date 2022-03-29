Дома-крепости в форме кольца в китайской провинции Фуцзянь Статьи редакции
Каждое здание функционирует как автономная деревня.
Крепости называются Тулоу (переводится как «земляное здание»). Их построили представители народности хакка между XV и XX веками. Первые дома-крепости появились ещё в XI веке.
Тулоу, как правило, круглой формы (бывают и квадратные) диаметром от 50 до 90 метров. Материалом для строений служили земля, глина, камни и бамбук. Форма здания, толщина стен до двух с половиной метров и узкие бойницы на верхних этажах позволяли использовать строение как форт в случае нападения.
Каждый Тулоу представляет собой автономную деревню. Внутри крепости есть жилые помещение, разделенные на отдельные участки для семей, кладовки и колодец. Там могут жить до 800 человек.
В 2008 году 43 Тулоу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дома-крепости превратились в туристические места, но там по-прежнему живут люди.
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Здания сделаны из земли и глины
Ну зачем ты это сделал в начале заметки. Они такие красивые