Дизайн и архитектура

Логотип к празднованию 319-летия Петербурга Статьи редакции

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Дизайн разработал городской Комитет по культуре.

В основу лёг графический образ фигуры Медного всадника, а также переработанные шрифты петербургской словолитни Лемана, которые исторически использовались на городских вывесках и плакатах.

Цвета логотипов — палитра архитектуры Петербурга: Зимнего дворца, Смольного собора, Ростральных колонн.

#петербург #дизайн

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17 комментариев
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Фундаментальный вентилятор

Где буква Z?

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Интимный кавалер

Так лучше??

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Профессор Лебедев

там над датой ещё "ер" умещается

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Интимный кавалер
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Фундаментальный вентилятор

Да, спасибо

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Рациональный Макс
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Профессор Лебедев
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Октябрьский бокал

Как дела?

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Svargr

Рокке Бол... это что, постер к фильму Рокки?

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Октябрьский бокал

Говнище

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Деловой крюк

Это дизайн говна

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Октябрьский бокал

Тогда неплохо!

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испанский смех

не дурно!

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Нефтяной самолет

Говно, переделывай

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Plex MS

а чего не Ленинград?

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Кобзон Хиггса

Я принес

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Гладкий Абдужаббор

Зачем нужен логотип к празднованию чего бы то ни было?

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