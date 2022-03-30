Нет "особого" пути

Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…