Логотип к празднованию 319-летия Петербурга Статьи редакции
Дизайн разработал городской Комитет по культуре.
В основу лёг графический образ фигуры Медного всадника, а также переработанные шрифты петербургской словолитни Лемана, которые исторически использовались на городских вывесках и плакатах.
Цвета логотипов — палитра архитектуры Петербурга: Зимнего дворца, Смольного собора, Ростральных колонн.
Большинство про-властных людей и официальных лиц, СМИ твердят об "особом" русском пути, об уникальном духовном русском народе, об отдельном высокоморальном русском мире. И многие им верят, все хотят почувствовать себя избранными. А все проблемы от того, что остальной мир хочет нас этой уникальности лишить, кругом враги, мы им всем покажем…
«Z» была наименованием серии складных телефонов Samsung с начала производства в 2020 году.
Военнослужащие Российской Федерации, которые получили ранения во время проведения “специальной военной операции” не могут получить обещанную В. Путином денежную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. В отделе социальных гарантий военнослужащих объяснили, что поскольку нет выписки со строевой части о задействовании конкретного военнослужащего в…
Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
Поводом для заявления, вероятно, стал ролик в соцсетях.
Как известно, у России отказались покупать газ за рубли. Тогда Вячеслав Володин (человек огромного ума) предложил продавать за рубли за одно и нефть, зерно, металлы и т.д. Что ж, чем быстрее у России откажутся покупать вообще всё, тем быстрее эта нелепая и уродливая конструкция под названием путинская Россия наебнётся.
Где буква Z?
Так лучше??
там над датой ещё "ер" умещается
Да, спасибо
Как дела?
Рокке Бол... это что, постер к фильму Рокки?
Говнище
Это дизайн говна
Тогда неплохо!
не дурно!
Говно, переделывай
а чего не Ленинград?
Я принес
Зачем нужен логотип к празднованию чего бы то ни было?