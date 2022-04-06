Дизайн и архитектура

Штаб-квартира Beeah в форме дюны в пустыне Аль-Саджаа Статьи редакции

Находится в городе Шарджа в ОАЭ.

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Здание площадью девять тысяч квадратных метров служит управленческим и административным центром компании Beeah Group. Штаб-квартира построена, в основном, из местных материалов. Электричество поступает от солнечных батарей.

Beeah Group работает в сферах, связанных с экологией. Компания занимается управлением отходами и переработкой, «чистой» энергетикой, экологическим консалтингом и устойчивым транспортом.

Повторяющая окружающие песчаные дюны форма здания спроектирована таким образом, чтобы выдерживать местные экстремальные погодные условия. Использование стекла свели к минимуму, чтобы снизить воздействие солнечных лучей. Панели на фасаде из армированного стекловолокном бетона помогают регулировать температуру в помещениях.

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#дизайн #архитектура #экология #оаэ

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5 комментариев
Пятая колонка

Лучше бы церковь построили... :/

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гчк

так это и есть церковь

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Тупой бас

Штаб-квартира построена, в основном, из местных материалов. Электричество поступает от солнечных батарей
 Круто

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Пряный Носок

Лучшая постройка которую только можно было спроектировать

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Shy Licious

Интересно что там по канализации?

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Qwezy

4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.

Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.

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