Штаб-квартира Beeah в форме дюны в пустыне Аль-Саджаа Статьи редакции
Находится в городе Шарджа в ОАЭ.
Здание площадью девять тысяч квадратных метров служит управленческим и административным центром компании Beeah Group. Штаб-квартира построена, в основном, из местных материалов. Электричество поступает от солнечных батарей.
Beeah Group работает в сферах, связанных с экологией. Компания занимается управлением отходами и переработкой, «чистой» энергетикой, экологическим консалтингом и устойчивым транспортом.
Повторяющая окружающие песчаные дюны форма здания спроектирована таким образом, чтобы выдерживать местные экстремальные погодные условия. Использование стекла свели к минимуму, чтобы снизить воздействие солнечных лучей. Панели на фасаде из армированного стекловолокном бетона помогают регулировать температуру в помещениях.
4 утра по Киеву, я хотел написать много мыслей, но всё быстро превратилось в кашу — стёр. Но посыл там был прост, поэтому напишу только его.
Спасибо, ТЖ, что остаётесь людьми. Я обозлён на зверства на моей земле и на зигистов с «овцами» в сети. Вы сейчас единственные россияне, кто даёт повод не ненавидеть весь российский народ. Ни знакомые, ни родственники живущие в РФ этого дать не смогли.
Магазин принадлежит издательству, поддержавшему «спецоперацию» на Украине.
"...провели в последний путь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, братьев Бутусиных – 24-летнего Романа и 21-летнего Леонида, погибших в бою против российских захватчиков. Примечательно, что сами они – тоже россияне, в 2014 году их семья переехала на Прикарпатье, убегая от репрессий путинского режима. Отец ребят (на фото в центре) с тех…
У меня вчера был схожий к нему вопрос, во время просмотра трансляции ООН https://youtu.be/16r1GV4z5M8
Лучше бы церковь построили... :/
так это и есть церковь
Штаб-квартира построена, в основном, из местных материалов. Электричество поступает от солнечных батарей
Круто
Лучшая постройка которую только можно было спроектировать
Интересно что там по канализации?