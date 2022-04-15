Дизайн и архитектура

Вход в здание Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

Фото: телеграм-канал Hello_Galochka 

#москва #архитектура

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11 комментариев
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Семен Семеныч

На реставрации, видимо

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усталые игрушки

ну вот, все испортил. у меня был отличный говнокоммент

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Семен Семеныч

Сорян) Ну так очевидно, что временное решение. Как постоянное поставили бы что-то основательное

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Bad Mother Fucker

нет ничего более постоянного, чем временное

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Клаус Шульце

Ночной кошмар Варламова.

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Александр Бергамотов

С годами люди измельчали

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Zn-otstc

именно такое ощущение испытывает провинциал в московском метро: пигмеи доюзывают то, что прежде создали атланты

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Андерсон

Это пенопласт?

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Олексій

Это Россия!

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Nick Rosenberg

А чо не смеешься?

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Беспонтовый пирожок

фанера

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