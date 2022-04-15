Вход в здание Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тысяч долларов за то, что в офисе ему устроили вечеринку в день рождения Статьи редакции
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
На реставрации, видимо
ну вот, все испортил. у меня был отличный говнокоммент
Сорян) Ну так очевидно, что временное решение. Как постоянное поставили бы что-то основательное
нет ничего более постоянного, чем временное
Ночной кошмар Варламова.
С годами люди измельчали
именно такое ощущение испытывает провинциал в московском метро: пигмеи доюзывают то, что прежде создали атланты
Это пенопласт?
Это Россия!
А чо не смеешься?
фанера