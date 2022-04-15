Вход в здание Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

13 апреля суд в Петербурге отправил в СИЗО художницу и музыкантшу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за то, что 31 марта она заменила ценники в магазине "Перекресток" на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе.