Дизайн и архитектура

«Роскосмос» запустил линейку одежды Статьи редакции

Совместно с российским брендом DNK.

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Госкорпорация выпустила спортивные костюмы, свитшоты, футболки, куртки и платья. Основной идеей стало совмещение экипировки космонавта и повседневной одежды, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз «Роскосмоса».

Стоимость вещей в коллекции — от 1,5 тысяч до 35 тысяч рублей. Телеграм-канал ЧТД отмечает, что мужская куртка-скафандр, доступная только для предзаказа, стоит 200 тысяч рублей.

#новости #роскосмос #одежда

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49 комментариев
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Яблан Пердиня

єто максимум что роскосмос может запустить

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Яблан Пердиня

хотя нет, могут еще запустить всю свою космическую отрасль (б-дм тссс!)

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Худой шмель

Сквозь тернии к звёздам

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УкраiнськийРобiт

как же это хуево

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Повесить Путина

Но не так хуёво, как это:

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А я вам сейчас покажу...

сначала показалось, что там колорадка

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Повесить Путина

А вы, кстати, знали, что рабочее название Старкрафта было «Орки в космосе»?

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BigDaddy

Странно что её реально там нет

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Металлургический рак

Хз, я люблю большие пухачи. Как раз единственное, что тут норм, но не за 200к конеш)

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Повесить Путина

ТЕПЛО. ХОЛОД. НОЛЬ-ОДИН-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ. Я У МАМЫ КОСМОНАВТ. ПИУ-ПИУ.

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Ядерный файл

Неплохо выглядит, на мой вкус

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Lee

Напомнило Соловьева, костюм такой же обосранный, как его ватник

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Ха-ха Хи-хи

«Роскосмос» запустил линейку одежды Совместно с российским брендом одежды DNK.
 Ждем футболку "Хромосома № 47"?

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Gotash

Думал, что будет хуже. Классно получилось.

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Pablo

судя по мерчу ты педик

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IvanPidorashkin
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Недоденацифицированный
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ИгорьOK

https://www.youtube.com/watch?v=nCD0LpbNKs4

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Жовто Блакытный Песец
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Sdafs 156

уже нашли аналог на алике, без брендирования?

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Атомный супер_стар

В принципе, неплохо, дизайнерская одежда и должна быть на любителя, заменить только лого Роскосмоса на NASA, потому что наша компания себя дискредитировала по максимуму.

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Личный жар

Правильно, после того как Рогозин окончательно развалит космическое направление, придется искать новые возможности для бизнеса

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Вячеслав

В качестве товарного знака по большому списку категорий товаров госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала фразу «Технологии, проверенные космосом». Её можно будет использовать при продаже товаров, связанных с космической деятельностью. В списке — электроприборы, фармацевтическая продукция, косметика и бытовая химия, нательное бельё, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и т. д. (новость от мая 2021 года).
Юра, прости!

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Spok

Ведь именно с этого надо начинать освоение космоса.
Хотя если тема взлетит, можно забить на космос и просто шмотки продавать

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Священная спецоперация Путина

Ну выглядит хорошо, если бы они не связались с роскосмосом продаж я думаю было бы даже больше

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Священная спецоперация Путина

Отмена, тут очень много обувь делает, а они её не продают. Хуета

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Космополит-глобалист

Ещё твит надо запостить: "Слышь, НАСА, а вы и дальше свои марсоходы запускайте!"

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Александр Шаповалов

выглядит хоть и вызывающе, но вполне прикольно (в этом и смысл подобного мерча). будь роскосмос нормальной компанией, была бы вполне себе крутая тема, но сейчас - нет, спасибо

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Пятая Бензоколонна

Прикольно, конечно, но репутация у компании не очень. Поганая молодёжь выбирает более этичные бренды.

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Раз в три месяца

Нормальный мерч. У NASA не хуже https://nasashop.com/

PS.
По сравнению с мерчем НАСА охуительный.

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nasashop.com
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ans

Так дела плохи, что только мерч продавать остаётся?

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Zzzzzzz

https://shop.spacex.com/

https://www.shopnasa.com/

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ans

SpaceX ещё ладно, частная компания. А наса это зачем ?🤔

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Zzzzzzz

А почему нет-то

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Ночной Мурод

Модно, кстати
UPD: https://tjournal.ru/art/156984-cherv-vernulsya-zachem-nasa-vozrodilo-kultovyy-logotip-80-h-i-kakaya-istoriya-za-nim-stoit

«Червь вернулся»: зачем NASA возродило культовый…
Символ вновь обрёл популярность и теперь должен открыть новую эру полёта человека в космос — на…
tjournal.ru
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Мама Муми-тролля

А где можно все посмотреть? Когда-то в Челябинске купила ребёнку сапоги от одного ВПК. Уже четвёртый ребёнок сносить не может.

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AK

В среду автолавка приедет

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Hfr Olod

Ну можно написать, что есть мерч или нет, на ракеты это не повлияет. Но во времена когда вся отрасль на гране исчезновения, тратить деньги на эту хуйню как минимум странно.

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Zaлупа

хуйня. вот что в тренде нынче

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Aлeкcaндр Блoxин

Кофта-скафандр: https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80

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Случайный поезд

Какая ж это всё хуйня

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Yggdrasil

Щас бы один пухан с Рогозиным поносить. Нет, спс

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BigDaddy

200к рублей за куртку, это где-то 50 баксов?

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fyjybv
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Андерсон

Десигн

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Артемий Джокерович

Оплет? Долох? Что блять? Я сначала подумал что это отзеркалено, но нет.

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Былой утюг

Выглядит норм, ДНК постарались, но Роскосмос при Рогозине днище.

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Быстрый Баклажан

На али лучше есть костюмчики

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Totorimoto

боже, какой стыд
одежду вместо миссии на Луну...

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Бандерiвець на бандеромобiлi
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Alice Stankanich

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Thief
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Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
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