Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.
Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.
Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.
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єто максимум что роскосмос может запустить
хотя нет, могут еще запустить всю свою космическую отрасль (б-дм тссс!)
Сквозь тернии к звёздам
как же это хуево
Но не так хуёво, как это:
сначала показалось, что там колорадка
А вы, кстати, знали, что рабочее название Старкрафта было «Орки в космосе»?
Странно что её реально там нет
Хз, я люблю большие пухачи. Как раз единственное, что тут норм, но не за 200к конеш)
ТЕПЛО. ХОЛОД. НОЛЬ-ОДИН-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ. Я У МАМЫ КОСМОНАВТ. ПИУ-ПИУ.
Неплохо выглядит, на мой вкус
Напомнило Соловьева, костюм такой же обосранный, как его ватник
«Роскосмос» запустил линейку одежды Совместно с российским брендом одежды DNK.
Ждем футболку "Хромосома № 47"?
Думал, что будет хуже. Классно получилось.
судя по мерчу ты педик
https://www.youtube.com/watch?v=nCD0LpbNKs4
уже нашли аналог на алике, без брендирования?
В принципе, неплохо, дизайнерская одежда и должна быть на любителя, заменить только лого Роскосмоса на NASA, потому что наша компания себя дискредитировала по максимуму.
Правильно, после того как Рогозин окончательно развалит космическое направление, придется искать новые возможности для бизнеса
В качестве товарного знака по большому списку категорий товаров госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала фразу «Технологии, проверенные космосом». Её можно будет использовать при продаже товаров, связанных с космической деятельностью. В списке — электроприборы, фармацевтическая продукция, косметика и бытовая химия, нательное бельё, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и т. д. (новость от мая 2021 года).
Юра, прости!
Ведь именно с этого надо начинать освоение космоса.
Хотя если тема взлетит, можно забить на космос и просто шмотки продавать
Ну выглядит хорошо, если бы они не связались с роскосмосом продаж я думаю было бы даже больше
Отмена, тут очень много обувь делает, а они её не продают. Хуета
Ещё твит надо запостить: "Слышь, НАСА, а вы и дальше свои марсоходы запускайте!"
выглядит хоть и вызывающе, но вполне прикольно (в этом и смысл подобного мерча). будь роскосмос нормальной компанией, была бы вполне себе крутая тема, но сейчас - нет, спасибо
Прикольно, конечно, но репутация у компании не очень. Поганая молодёжь выбирает более этичные бренды.
Нормальный мерч. У NASA не хуже https://nasashop.com/
PS.
По сравнению с мерчем НАСА охуительный.
Так дела плохи, что только мерч продавать остаётся?
https://shop.spacex.com/
https://www.shopnasa.com/
SpaceX ещё ладно, частная компания. А наса это зачем ?🤔
А почему нет-то
Модно, кстати
UPD: https://tjournal.ru/art/156984-cherv-vernulsya-zachem-nasa-vozrodilo-kultovyy-logotip-80-h-i-kakaya-istoriya-za-nim-stoit
А где можно все посмотреть? Когда-то в Челябинске купила ребёнку сапоги от одного ВПК. Уже четвёртый ребёнок сносить не может.
В среду автолавка приедет
Ну можно написать, что есть мерч или нет, на ракеты это не повлияет. Но во времена когда вся отрасль на гране исчезновения, тратить деньги на эту хуйню как минимум странно.
хуйня. вот что в тренде нынче
Кофта-скафандр: https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
Какая ж это всё хуйня
Щас бы один пухан с Рогозиным поносить. Нет, спс
200к рублей за куртку, это где-то 50 баксов?
Десигн
Оплет? Долох? Что блять? Я сначала подумал что это отзеркалено, но нет.
Выглядит норм, ДНК постарались, но Роскосмос при Рогозине днище.
На али лучше есть костюмчики
боже, какой стыд
одежду вместо миссии на Луну...