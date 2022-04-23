В Нижнем Новгороде появился стрит-арт, посвящённый ушедшей из России IKEA — крошечный музей в коробке Статьи редакции
Внутри выставлены фирменные карандаши, свечки и шоколадный батончик.
На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде появился «музей IKEA» — только не настоящий, а авторства местного уличного художника Никиты Чехова. На инсталляцию в память о закрывшемся в России магазине обратили внимание местные паблики и телеграм-каналы.
Внутрь небольшой коробки в фирменных жёлто-синих цветах Чехов поместил карандаши, свечи, вешалку, брендированную сумку и шоколадный батончик. При необходимости внутри «музея» можно включить свет — художник добавил небольшую гирлянду для освещения.
3 марта IKEA объявила о временном закрытии торговых точек в России и Белоруссии и стала одним из первых крупных брендов, ушедших на фоне конфликта на Украине. Через несколько часов после анонса в разных городах страны тысячи людей выстроились в очередь, чтобы в последний раз перед бессрочным перерывом купить необходимые товары.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Крошечный музей в коробке
У меня вся жизнь в крошечной коробке
Цвета флага Украины, срочно уничтожить и арестовать того кто это сделал!
красивое
Интересно, если бы Икея осталась в России, из бы заставили менять фирменные цвета?