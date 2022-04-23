Дизайн и архитектура

В Нижнем Новгороде появился стрит-арт, посвящённый ушедшей из России IKEA — крошечный музей в коробке Статьи редакции

Внутри выставлены фирменные карандаши, свечки и шоколадный батончик.

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Фото «Типичный Нижний Новгород»

На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде появился «музей IKEA» — только не настоящий, а авторства местного уличного художника Никиты Чехова. На инсталляцию в память о закрывшемся в России магазине обратили внимание местные паблики и телеграм-каналы.

Внутрь небольшой коробки в фирменных жёлто-синих цветах Чехов поместил карандаши, свечи, вешалку, брендированную сумку и шоколадный батончик. При необходимости внутри «музея» можно включить свет — художник добавил небольшую гирлянду для освещения.

Фото Никиты Чехова

3 марта IKEA объявила о временном закрытии торговых точек в России и Белоруссии и стала одним из первых крупных брендов, ушедших на фоне конфликта на Украине. Через несколько часов после анонса в разных городах страны тысячи людей выстроились в очередь, чтобы в последний раз перед бессрочным перерывом купить необходимые товары.

Интернет
Разный химик
Репортаж из соцсетей: Очереди в российской IKEA перед закрытием магазинов по всей стране Статьи редакции

Компания приостановит работу в стране 4 марта.

Фото из твиттера fre_russia 

#арт

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4 комментария
Чуждый единорожек88

Крошечный музей в коробке
У меня вся жизнь в крошечной коробке

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Maxim Rebitsky

Цвета флага Украины, срочно уничтожить и арестовать того кто это сделал!

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А я вам сейчас покажу...

красивое

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Инна Сергеева

Интересно, если бы Икея осталась в России, из бы заставили менять фирменные цвета?

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Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

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22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
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Максим Мирович @MirovichMedia
«Город превращён в большой кладбище — рассказывали мариупольцы. Население когда-то шумного, богатого промышленного центра было обречено на медленное вымирание. Сожжено и взорвано множество общественных и жилых домов».

Сентябрь 1943 года.
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Локимин @Loqiemean
Я обожаю это видео, почему его не повезли на Каннский Фестиваль я не понимаю
angry cat
Сезонные пожары в Брянске

Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

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Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

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