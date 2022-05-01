Дизайн и архитектура

В Албании автобус застрял над рекой. Его предлагают не убирать, а превратить в мост или парк Статьи редакции

Мэр столицы даже устроил голосование в твиттере.

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Фото Albanian Daily News

29 апреля в Тиране городской автобус столкнулся с автомобилем и съехал с дороги, в итоге застряв между двух берегов реки Лана — основной водной артерии столицы Албании.

В местных СМИ предполагают, что причиной аварии стало превышение скорости водителем автобуса. В момент ДТП он был полон пассажиров. Погибших нет, но пострадали трое ехавших в автобусе людей и двое из автомобиля.

Автобус, застрявший над рекой. Видео, снятое в ночь аварии

Изначально планировалось, что городские службы сразу же достанут автобус, но этого не произошло. А 30 апреля мэр Тираны Эрион Велиай выступил с заявлением в твиттере, назвав аварию «самым странным инцидентом в столице за последний век, к счастью, не имевшим жертв». Мэр подчеркнул, что пока власти готовились убрать автобус, многие люди стали предлагать оставить его над рекой и превратить в инсталляцию. Например, сделать из него альтернативный мост через Лану.

Велиай запустил голосование в твиттере, предложив «Оставить, заботясь и ухаживая за ним» или «Убрать, поскольку он портит вид». Ещё один вариант — для тех, кто хочет посмотреть результат. К моменту публикации заметки первый вариант побеждает с 69%.

Erion Veliaj #EYC2022 🇪🇺🇦🇱 @erionveliaj
🚍❓

Fatmiresisht aksidenti me i çuditshem ne nje shekull kryeqytet qe pa pasoja per jeten! 🙏🏻

Por teksa po pergatiteshim per te hequr autobuzin mbi Lane, shume vete propozuan ta leme si nje instalacion per kujdesin ne timon e ure alternative mbi Lane! 🚧

Si mendon shumica? 🤷🏻‍♂

В реплаях и комментариях вовсю предлагают варианты того, что можно сделать с автобусом.

Например, есть идея с пространством, внутри которого была бы детская выставка о пользе выращивания растений.

Есть идея того, каким именно можно сделать альтернативный мост.

Erindi Bejko @erindibejko
Ide🌝🌝

Голосование завершится 2 мая, но примет ли мэр решение, только учитывая его результаты, пока неизвестно.

#новости #урбанистика

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33 комментария
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Садовый коктейль

Мэр столицы даже устроил голосование в твиттере
 То, чего нам не хватает

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Чеченский спрей

у нас твитер заблокирован, голосовать будет в стограмм

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Ukrainian

Голосовать будешь у пиндосов, а у нас тут такое не пройдёт, что партия скажет — так и будет.

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Савелий

Хотите как в Албании? Шутка.

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IvanPidorashkin

Хотим, там неплохо. Тирана красивая у урбанистичная, Варламову бы понравилось

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Савелий

Видев несколько раз Варламова на ютубе я могу уверенно сказать, что Варламову понравится только если есть трамвай и туалет на каждой улице. Ему то угодить очень легко.

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IvanPidorashkin

А как же велодорожки? МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА? Б Е З Б А Р Ь Е Р Н А Я С Р Е Д А?

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Савелий

Ага, чтобы заполнить эфирное время, он говорит о разных вещах. Но когда Варламов видит трамвай, он сразу даёт +80 лвл городу. А если Варламов найдёт работающий туалет, он просто признаёт городом мечты и оставляет о городе положительный отзыв.

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IvanPidorashkin

На самом деле, идеи у него правильные. Он просто слишком впечатлительный и очень поверхностно разбирается в вопросе проектирования городской среды, поэтому зацепляется за всякую ерунду типа туалетов и трамваев. Ну и ради хайпа на ютубе, естественно.

Например, вот этот человек гораздо глубже разбирается в вопросе: https://youtu.be/uxykI30fS54

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Михаил Кометов

У Варламова были ролики 1 в 1. Случайно тыкнул в момент, где чел доходит до конца пешеходной дорожки, которая просто обрывается - у Варламова был точно такой же момент, с точно такими же комментариями

Ты предвзят и несешь хуйню

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Повышенный Даниль

Будто что-то плохое. Для русских городов это действительно прорыв. В Новосибирске даже просто дороги без дыр уже мечта

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Савелий

А я не писал что это плохо. Как человек у которого есть дети уверяю туалеты очень важно, чтобы были. Они "частично" в РФ в городах есть, хотя понятно, что всё сложно.

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VladKlar

Спасибо, но срачей в твиттере у нас достаточно

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Scrawder Man

А конструкция автобуса предполагает нахождение в таком положении длительное время?

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Случайный ихтиандр

редакция ведёт расследование на предмет соблюдения законов физики в Албании

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Scrawder Man

Будем надеяться что дешевый городской муниципальный транспорт сделан из сплавов титана или карбона.

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Боковой рак

Надеюсь его таки одернут - это же надо все будет рассчитывать и согласовывать - и общую прочность и устойчивость, все эксплуатационные нагрузки, расчет основания, срок и условия эксплуатации, выбрать, на чьем балансе он будет и кто за него возьмет ответственность
-
Вот реально проще и безопаснее его достать, сделать там нормальный мост и пришить к нему внутренности и обшивку автобуса

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Scrawder Man

Он еще по диагонали чуть, то есть скручивание надо учесть.

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Михаил Кометов

В мире не существует способов укрепить конструкцию. Жаль, придётся автобус убрать

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Активный алмаз

Не понимаю, как автобус умудрился не клюнуть носом в реку и лечь на противоположный берег

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Савелий

Тихо летел.

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Активный алмаз

Не. Там видимо сначала машина в реку брюхом к верху упала, а потом уже автобус по этому брюху как по мостику проехался и оказался на другом берегу

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Савелий

У вас какое то другое фото. Нет тролейбус в воде на машину бы так не заехал. Там какое то другое объяснение аварии должно быть.

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Активный алмаз

Что нет, если да. Автобус столкнул машину в реку, машина перевернулась со склона и упала брюхом кверху, затем по ней автобус проехался на другой берег и застрял

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Scrawder Man

Всей правды мы не знаем.

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Michael Konovalov

Там интересно что речка и трава только. А где дорога то?

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Активный алмаз
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Активный алмаз
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Коровка спасла Россию

у бабушки на даче в лесу был троллейбус

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Коровка спасла Россию

его почему-то привезли в лес и оставили

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Савелий

А там никто на лодках не плавает? Низко же "мост" будет.

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VladKlar

Сообщение удалено

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Пластиковое Окно

Vape Nation!

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