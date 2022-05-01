Мэр столицы даже устроил голосование в твиттере.

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Фото Albanian Daily News

29 апреля в Тиране городской автобус столкнулся с автомобилем и съехал с дороги, в итоге застряв между двух берегов реки Лана — основной водной артерии столицы Албании.

В местных СМИ предполагают, что причиной аварии стало превышение скорости водителем автобуса. В момент ДТП он был полон пассажиров. Погибших нет, но пострадали трое ехавших в автобусе людей и двое из автомобиля.

Автобус, застрявший над рекой. Видео, снятое в ночь аварии

Изначально планировалось, что городские службы сразу же достанут автобус, но этого не произошло. А 30 апреля мэр Тираны Эрион Велиай выступил с заявлением в твиттере, назвав аварию «самым странным инцидентом в столице за последний век, к счастью, не имевшим жертв». Мэр подчеркнул, что пока власти готовились убрать автобус, многие люди стали предлагать оставить его над рекой и превратить в инсталляцию. Например, сделать из него альтернативный мост через Лану.

Велиай запустил голосование в твиттере, предложив «Оставить, заботясь и ухаживая за ним» или «Убрать, поскольку он портит вид». Ещё один вариант — для тех, кто хочет посмотреть результат. К моменту публикации заметки первый вариант побеждает с 69%.

Erion Veliaj #EYC2022 🇪🇺🇦🇱 @erionveliaj 🚍❓



Fatmiresisht aksidenti me i çuditshem ne nje shekull kryeqytet qe pa pasoja per jeten! 🙏🏻



Por teksa po pergatiteshim per te hequr autobuzin mbi Lane, shume vete propozuan ta leme si nje instalacion per kujdesin ne timon e ure alternative mbi Lane! 🚧



Si mendon shumica? 🤷🏻‍♂

В реплаях и комментариях вовсю предлагают варианты того, что можно сделать с автобусом.

Например, есть идея с пространством, внутри которого была бы детская выставка о пользе выращивания растений.

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Есть идея того, каким именно можно сделать альтернативный мост.