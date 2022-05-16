Местные власти назвали это вандализмом и намерены наказать виновного.

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Фото Arkansas Online

Небольшой городок Кингслэнд в штате Арканзас известен как родина кантри-исполнителя Джонни Кэша — его имя и образ встречается на многих местных зданиях и объектах инфраструктуры. Один из таких — водонапорная башня, на которой после реставрации в 2021 году появилось изображение артиста.

Утром 10 мая коммунальные службы обнаружили протечку в башне — прямо из области паха Кэша. Местные власти заявили, что это не случайность, а акт вандализма: ночью кто-то выстрелил в сооружение и, вероятно, прицельно.

Шериф Кингслэнда уже начал проверку происшествия и намерен привлечь виновного к ответственности. В 1993 году водонапорная башня города уже подвергалась обстрелу — тогда преступнику пришлось заплатить штраф в 11 тысяч долларов. Однако в этот раз наказание может быть строже, считает местный журналист и активист.