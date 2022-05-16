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Дизайн и архитектура

В родном городе Джонни Кэша очень (не)удачно протекла водонапорная башня с изображением артиста Статьи редакции

Местные власти назвали это вандализмом и намерены наказать виновного.

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Фото Arkansas Online

Небольшой городок Кингслэнд в штате Арканзас известен как родина кантри-исполнителя Джонни Кэша — его имя и образ встречается на многих местных зданиях и объектах инфраструктуры. Один из таких — водонапорная башня, на которой после реставрации в 2021 году появилось изображение артиста.

Утром 10 мая коммунальные службы обнаружили протечку в башне — прямо из области паха Кэша. Местные власти заявили, что это не случайность, а акт вандализма: ночью кто-то выстрелил в сооружение и, вероятно, прицельно.

Шериф Кингслэнда уже начал проверку происшествия и намерен привлечь виновного к ответственности. В 1993 году водонапорная башня города уже подвергалась обстрелу — тогда преступнику пришлось заплатить штраф в 11 тысяч долларов. Однако в этот раз наказание может быть строже, считает местный журналист и активист.

Кто бы это ни сделал, он нарушил федеральный закон и нанёс ущерб коммунальным предприятиям. Первоначально стоимость ремонта оценивается в более чем 100 тысяч долларов. Кроме того, пока ремонт не будет проведён, водяной насос работает почти постоянно, чтобы поддерживать надлежащий уровень воды и давление в баке.

Бритт Талент
журналист газеты Cleveland County Heral

#видео #сша #вандализм

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6 комментариев
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Медицинский огонь

Выстрел в хуй

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Elendiar

А че там ремонтировать за 100 тысяч? Не будут же менять бочку целиком, а приварить заплатку пару сантиметров не может же столько стоить

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norm

Видимо, ремонтом будут заниматься американские врачи.

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псина

Незадолго до вандализма:
- Ля, а давай выстрелим в силуэт водонапорной башни, что бы типа он ссыт?

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Максим Друковский

i hurt myself today

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Бандерiвець на бандеромобiлi

Вполне удачно

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