Части аксессуара соединяются между собой естественным образом, без клея.

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MyHelmet выпустило голландское дизайнерское бюро Studio MOM. Дизайн разработала Алессандра Систи — это её выпускной проект для магистерской программы по дизайну и инженерии в Миланском политехническом университете.

Основная часть шлема изготовлена из вегетативного тела грибов, а внешняя оболочка и ремешки — из конопляного текстиля. Компоненты соединяются в процессе изготовления: мицелий естественный образом связывается с конопляной тканью, поэтому для скрепления частей не нужен клей.

Материалы, которые тестировались во время разработки шлема