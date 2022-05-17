Дизайн и архитектура

«Экологически чистый» велосипедный шлем из мицелия и конопли Статьи редакции

Части аксессуара соединяются между собой естественным образом, без клея.

65 просмотров

MyHelmet выпустило голландское дизайнерское бюро Studio MOM. Дизайн разработала Алессандра Систи — это её выпускной проект для магистерской программы по дизайну и инженерии в Миланском политехническом университете.

Основная часть шлема изготовлена из вегетативного тела грибов, а внешняя оболочка и ремешки — из конопляного текстиля. Компоненты соединяются в процессе изготовления: мицелий естественный образом связывается с конопляной тканью, поэтому для скрепления частей не нужен клей.

Материалы, которые тестировались во время разработки шлема

Аксессуар прослужит владельцу от трёх до пяти лет. Он полностью биоразлагаем, утверждают в компании.

#дизайн #экология

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
Хрюнчик

Шлем я ещё не курил

Ответить
Развернуть ветку
Renox

Ведь это велосипедные шлемы производятся в таких количествах, что загрезняют окружающую среду, а не трехкопеечная пластиковая тара)

Ответить
Развернуть ветку
Автоматический франт

Шлем для красоты или свои функции выполняет?

Ответить
Развернуть ветку
Я не робот
Эксперты рекомендуют заменять шлем каждые три-пять лет, так как прочность, вероятно, будет снижаться из-за износа при регулярном использовании.

конечно же ради хайпа

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

В дождь дополнительно работает ароматизатором, идентичным запаху осеннего леса

Ответить
Развернуть ветку
гчк

главное чтоб грибы не поперли внутрь расти

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Прорасли в конопляную ткань (естественным образом соединили, ага), прорастут и внутрь

Ответить
Развернуть ветку
Волшебный дебаркадер

Дополнительный бонус: Сокращение популяции Зеленых

Ответить
Развернуть ветку
Я не робот

Какое убожество, да здравствует пластик!

Ответить
Развернуть ветку
Россия без путина
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null