«Экологически чистый» велосипедный шлем из мицелия и конопли Статьи редакции
Части аксессуара соединяются между собой естественным образом, без клея.
65 просмотров
MyHelmet выпустило голландское дизайнерское бюро Studio MOM. Дизайн разработала Алессандра Систи — это её выпускной проект для магистерской программы по дизайну и инженерии в Миланском политехническом университете.
Основная часть шлема изготовлена из вегетативного тела грибов, а внешняя оболочка и ремешки — из конопляного текстиля. Компоненты соединяются в процессе изготовления: мицелий естественный образом связывается с конопляной тканью, поэтому для скрепления частей не нужен клей.
Аксессуар прослужит владельцу от трёх до пяти лет. Он полностью биоразлагаем, утверждают в компании.
Шлем я ещё не курил
Ведь это велосипедные шлемы производятся в таких количествах, что загрезняют окружающую среду, а не трехкопеечная пластиковая тара)
Шлем для красоты или свои функции выполняет?
конечно же ради хайпа
В дождь дополнительно работает ароматизатором, идентичным запаху осеннего леса
главное чтоб грибы не поперли внутрь расти
Прорасли в конопляную ткань (естественным образом соединили, ага), прорастут и внутрь
Дополнительный бонус: Сокращение популяции Зеленых
Какое убожество, да здравствует пластик!