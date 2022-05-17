Дизайн и архитектура
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Google впервые сам построил кампус: сделал крышу из солнечных батарей и систему повторного использования воды Статьи редакции

Компания построила здание за пять лет.

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Google открыл для сотрудников кампус Bay View в Сан-Франциско. Компания впервые полностью сама разработала проект, дизайн пространства и построила здание.

На основе опроса сотрудников о самом удобном рабочем месте, Google совместила на одном уровне пространства для командной и индивидуальной работы.

С каждого рабочего места есть вид на улицу, на окнах — автоматические шторы, которые открываются и закрываются в зависимости от погоды и времени суток. Внутри здания работают две кухни и семь кафе. Там не применяется газ, только электричество.

Солнечные батареи на крыше здания и ветряные станции будут обеспечивать здание электричеством 90% времени. Все потребности в непитьевой воде удовлетворяются за счёт жидкости, генерируемой в кампусе или около него. Пруды собирают дождевую воду круглый год, сточные воды проходят через систему очистки для смыва в туалетах и полива растений.

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Система вентиляции использует 100% наружного воздуха (по данным компании, обычные системы — около 20–30%). Для строительства и отделки использовались материалы без токсичных веществ. Кампус нагревается и охлаждается за счёт геотермальных свай.

#google #архитектура #экология

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8 комментариев
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Лютый кусок ДОБРА

О, так я у них был уже.
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Кальян на грейпфруте норм, если с табаком не наебут.

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Listochium 119

@Дiткiвський найди хотя бы одного мужика

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Автоматический франт

Они все биологические мужчины

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Священная спецоперация Путина

звучит как биологическое оружие

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Я не робот
систему повторного использования воды

из объявления

развивающийся коллектив ищет программиста готового пить свою мочу
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Стальной Гоша

Индусы вот пьют воду из комплексов водоподготовки с сырьем из сортира и не жалуются, очистка воды творит чудеса

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Я не робот
пьют воду из комплексов водоподготовки с сырьем из сортира и не жалуются

а ты их код видел?

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Стальной Гоша

И ничьих кодов не видел, но раз их все нанимают, значит неплохой

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