Дизайн и архитектура

Instagram обновил дизайн бренда и cоздал шрифт под названием Instagram Sans Статьи редакции

По задумке дизайнеров, он должен «отражать форму логотипа соцсети», подчёркивать её «приверженность простоте и ремеслу» и «особую идентичность».

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Instagram* сообщил о крупном обновлении бренда. Компания изменила фирменные цвета, градиент, логотип и шрифты.

Градиент с основными цветами бренда изменили, чтобы он казался более «освещённым и живым».

Новая система дизайна публикаций «ставит контент в центр всего, уделяя особое внимание простоте и самовыражению». В маркетинговых макетах соцсети будут полноэкранные изображения.

Instagram* также создал новый шрифт и назвал его Instagram Sans. По задумке дизайнеров, он должен «отражать форму логотипа соцсети», подчёркивать её «приверженность простоте и ремеслу» и «особую идентичность». Новый шрифт будут использовать как в маркетинге, так и в самом приложении. Кроме того, Instagram* начал сотрудничество со специалистами по всему миру, чтобы адаптировать шрифт к арабскому, тайскому, японскому и другим языкам.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией

#новости #instagram #дизайн

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19 комментариев
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Советник машиниста

Хуйня

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Vas Tupovets

Ой хоспаде, собрались мамкины эксперты, лузеры. Сами в жизни ничего не добились, зато критикуют)

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Советник машиниста

Критик и не должен ничего добиваться, выучи базу.

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Парижский рубин

Ну критик должен очень хорошо разбираться в области деятельности

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Vas Tupovets

Но мнение такого критика ничего не стоит. Слушать критику надо только от тех, кто добился больше, чем ты

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Arugin

Непонятная субстанция предположительно низкого качества.

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Ненужный чайник

Держат марку!

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Как известно, показатель хорошего шрифта - это когда не напрягаясь не прочитать что написано. 10 дислексий из 10.

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Алексей Приловский

это не касается декоративных шрифтов. у этого шрифта есть стандартный стиль для обычных текстов, а есть декоративный для крупных маркетинговых надписей.

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Ну тогда не так плохо.

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Кадровый единорожек88

ну и пиздец

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Отечественный хот-дог

Охуенно

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Алексей Приловский

да норм же

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Правильный торшер

Кринжометр зашкалил

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Уютный Багажник
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Antonio De

Есть какое-то влияние тайских и индийских букв)

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WED CR.ST.

На тайский или хинди чёт смахивает завитушками

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slowhands

Очень ебано

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Hfr Olod

жду времен когда будут кидать эту хуйню как мем и говорить "смотрите какой раньше блевотный стиль делали, во дебилы"

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