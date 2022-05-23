Instagram обновил дизайн бренда и cоздал шрифт под названием Instagram Sans Статьи редакции
По задумке дизайнеров, он должен «отражать форму логотипа соцсети», подчёркивать её «приверженность простоте и ремеслу» и «особую идентичность».
Instagram* сообщил о крупном обновлении бренда. Компания изменила фирменные цвета, градиент, логотип и шрифты.
Градиент с основными цветами бренда изменили, чтобы он казался более «освещённым и живым».
Новая система дизайна публикаций «ставит контент в центр всего, уделяя особое внимание простоте и самовыражению». В маркетинговых макетах соцсети будут полноэкранные изображения.
Instagram* также создал новый шрифт и назвал его Instagram Sans. По задумке дизайнеров, он должен «отражать форму логотипа соцсети», подчёркивать её «приверженность простоте и ремеслу» и «особую идентичность». Новый шрифт будут использовать как в маркетинге, так и в самом приложении. Кроме того, Instagram* начал сотрудничество со специалистами по всему миру, чтобы адаптировать шрифт к арабскому, тайскому, японскому и другим языкам.
*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией
Хуйня
Ой хоспаде, собрались мамкины эксперты, лузеры. Сами в жизни ничего не добились, зато критикуют)
Критик и не должен ничего добиваться, выучи базу.
Ну критик должен очень хорошо разбираться в области деятельности
Но мнение такого критика ничего не стоит. Слушать критику надо только от тех, кто добился больше, чем ты
Непонятная субстанция предположительно низкого качества.
Держат марку!
Как известно, показатель хорошего шрифта - это когда не напрягаясь не прочитать что написано. 10 дислексий из 10.
это не касается декоративных шрифтов. у этого шрифта есть стандартный стиль для обычных текстов, а есть декоративный для крупных маркетинговых надписей.
Ну тогда не так плохо.
ну и пиздец
Охуенно
да норм же
Кринжометр зашкалил
Есть какое-то влияние тайских и индийских букв)
На тайский или хинди чёт смахивает завитушками
Очень ебано
жду времен когда будут кидать эту хуйню как мем и говорить "смотрите какой раньше блевотный стиль делали, во дебилы"