Instagram* также создал новый шрифт и назвал его Instagram Sans. По задумке дизайнеров, он должен «отражать форму логотипа соцсети», подчёркивать её «приверженность простоте и ремеслу» и «особую идентичность». Новый шрифт будут использовать как в маркетинге, так и в самом приложении. Кроме того, Instagram* начал сотрудничество со специалистами по всему миру, чтобы адаптировать шрифт к арабскому, тайскому, японскому и другим языкам.