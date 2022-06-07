Соцсеть для горнолыжников и аркада про обезьян: Apple объявила победителей Design Awards 2022 Статьи редакции
12 игр и приложений победили в шести категориях.
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Apple Design Awards — ежегодная премия от Apple, куда попадают самые лучшие мобильные приложения и игры. В 2022 году компания выделила шесть категорий: «инклюзивность», «веселье», «взаимодействие», «социальное влияние», «визуальный ряд и графика» и «инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.
Инклюзивность
- Procreate — приложение для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.
- Wylde Flowers — игра для Apple Arcade в жанре «симулятора жизни» с элементами фэнтези. Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ.
Веселье
- (Not Boring) Habits — приложение для отслеживания задач и привычек, которое выполнено в виде простенькой игры с наградами.
- Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой игрок оказывается убийцей.
Взаимодействие
- Slopes — удобное приложение для фанатов зимних видов спорта, которое позволяет отслеживать местоположение и включает в себя социальные функции для взаимодействий с друзьями.
- A Musical Story — интерактивное минималистичное приключение с акцентом на музыке и геймплее с механиками ритм-игры.
Социальное влияние
- Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин. Всё сопровождается музыкой и оригинальным артом.
- Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян, которые живут в джунглях.
Визуальный ряд и графика
- Halide Mark II — приложение для фото и видео с дополнительными функциями и возможностями имитировать кинематографическую камеру.
- LEGO® Star Wars: Castaways — космическая аркада во вселенной «Звёздных войн».
Инновации
- Odio — приложение для создания эмбиент-музыки с объёмным звучанием и отслеживанием поворотов головы.
- MARVEL Future Revolution — мультиплеерная экшен-RPG с героями Marvel от студии Netmarble Games.
Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой *игрок оказывается убийцей*
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