Дизайн и архитектура
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Соцсеть для горнолыжников и аркада про обезьян: Apple объявила победителей Design Awards 2022 Статьи редакции

12 игр и приложений победили в шести категориях.

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Apple Design Awards — ежегодная премия от Apple, куда попадают самые лучшие мобильные приложения и игры. В 2022 году компания выделила шесть категорий: «инклюзивность», «веселье», «взаимодействие», «социальное влияние», «визуальный ряд и графика» и «инновации». В каждой из них по одному приложению и игре.

Инклюзивность

  • Procreate — приложение для художников и дизайнеров, в котором есть специальные функции для людей с ограниченными возможностями.
  • Wylde Flowers — игра для Apple Arcade в жанре «симулятора жизни» с элементами фэнтези. Отдельное внимание в игре уделили репрезентации ЛГБТКИ+ сообществ.

Веселье

  • (Not Boring) Habits — приложение для отслеживания задач и привычек, которое выполнено в виде простенькой игры с наградами.
  • Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой игрок оказывается убийцей.

Взаимодействие

  • Slopes — удобное приложение для фанатов зимних видов спорта, которое позволяет отслеживать местоположение и включает в себя социальные функции для взаимодействий с друзьями.
  • A Musical Story — интерактивное минималистичное приключение с акцентом на музыке и геймплее с механиками ритм-игры.

Социальное влияние

  • Rebel Girls — приложение, в котором собрали истории влиятельных женщин. Всё сопровождается музыкой и оригинальным артом.
  • Gibbon: Beyond the Trees — другая игра для Apple Arcade, на этот раз минималистичная аркада про обезьян, которые живут в джунглях.

Визуальный ряд и графика

  • Halide Mark II — приложение для фото и видео с дополнительными функциями и возможностями имитировать кинематографическую камеру.

Инновации

  • Odio — приложение для создания эмбиент-музыки с объёмным звучанием и отслеживанием поворотов головы.
  • MARVEL Future Revolution — мультиплеерная экшен-RPG с героями Marvel от студии Netmarble Games.

#новости #apple #designawards

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2 комментария
Точка У

Overboard! — детективная адвенчура от авторов 80 Days, в которой *игрок оказывается убийцей*

Сукк

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ШАБАШ

Белый гетеросексуальный мужчина в возрастном диапазоне от 30 до 40, ты где?

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