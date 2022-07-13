Microsoft выпустила коллекцию одежды «Hardwear» — с футболками, оформленными «Безмятежностью» и логотипами Paint Статьи редакции
По словам дизайнера, он ориентировался на стиль «нормкор».
В коллекцию Hardwear, созданную дизайнером Гэвином Мэтью, входитдевять вещей, внешний вид которых вдохновлён старыми версиями Windows. К примеру, там есть футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времён Win95, а также джинсовая куртка, на кармане которой вышито «Inbox» («Входящие»).
Вся одежда выполнена в минималистичном стиле, который, по задумке Мэтью, должен обращать внимание окружающих на человека, а не вещи, которые он носит. Слоганом коллекции стала фраза «it's in you, not on you» («оно в тебе, а не на тебе»), которая подразумевает «творческую жилу» и вдохновение, находящееся в каждом человеке.
Предметы поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop, а цены на них — от 60 долларов (за футболки) до 150 долларов (за брюки-шорты).
Hardwear — первая ограниченная «капсульная» коллекция, которую выпускает Microsoft, однако это не первая подобная продукция для компании. Ранее она начала продавать, к примеру, рождественские «уродливые свитера» в различных дизайнах.
очередная хуйня
Ты против афро и подипозитива? Может тебе еще и геи не по вкусу.. ууу...
очередная хуйня
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В этом и фишка
Ни в какой не умеют
MUST NOT MAKE…. THAT ….JOKE
сначала думал там ни одного белого человека нормального веса, но потом заметил, один такой на заднем фоне есть
мб это транс или гей
Я конечно не расист и никого не угнетаю, но...
Это слуга
Говно и дохуя ниггеров совсем уже нбанулись
Пс винда маздай
Чек йоур привилиджес
йоу нига, что-то имеешь против нигеров?
Ариец?
А где азиат, я вас спрашиваю?
Шьёт
какая-то хуйня
ТЖ бы карусельку для фото сделать, а то слайдшоу какое-то, а футболки классные и вроде даже жирных не обделили