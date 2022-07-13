Дизайн и архитектура
DTF

Microsoft выпустила коллекцию одежды «Hardwear» — с футболками, оформленными «Безмятежностью» и логотипами Paint Статьи редакции

По словам дизайнера, он ориентировался на стиль «нормкор».

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В коллекцию Hardwear, созданную дизайнером Гэвином Мэтью, входитдевять вещей, внешний вид которых вдохновлён старыми версиями Windows. К примеру, там есть футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времён Win95, а также джинсовая куртка, на кармане которой вышито «Inbox» («Входящие»).

Вся одежда выполнена в минималистичном стиле, который, по задумке Мэтью, должен обращать внимание окружающих на человека, а не вещи, которые он носит. Слоганом коллекции стала фраза «it's in you, not on you» («оно в тебе, а не на тебе»), которая подразумевает «творческую жилу» и вдохновение, находящееся в каждом человеке.

Предметы поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop, а цены на них — от 60 долларов (за футболки) до 150 долларов (за брюки-шорты).

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Hardwear — первая ограниченная «капсульная» коллекция, которую выпускает Microsoft, однако это не первая подобная продукция для компании. Ранее она начала продавать, к примеру, рождественские «уродливые свитера» в различных дизайнах.

#новости #microsoft

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20 комментариев
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Ленинский коктейль

очередная хуйня

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Taurus Bernadacy

Ты против афро и подипозитива? Может тебе еще и геи не по вкусу.. ууу...

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Синий Макс

очередная хуйня

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Свежий кофе

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Синий Макс

В этом и фишка

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испанский смех

Ни в какой не умеют

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Noname nonamer

MUST NOT MAKE…. THAT ….JOKE

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Приемлемый Русский

сначала думал там ни одного белого человека нормального веса, но потом заметил, один такой на заднем фоне есть

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Ахах чел забыл почту и пароль

мб это транс или гей

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Jabas

Я конечно не расист и никого не угнетаю, но...

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испанский смех

Это слуга

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испанский смех

Говно и дохуя ниггеров совсем уже нбанулись

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испанский смех

Пс винда маздай

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Golden Boy

Чек йоур привилиджес

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Намерен Даниль

йоу нига, что-то имеешь против нигеров?

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Александр Прохоренко

Ариец?

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Санитарный инструмент

А где азиат, я вас спрашиваю?

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Александр Прохоренко

Шьёт

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Намерен Даниль

какая-то хуйня

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Александр Прохоренко

ТЖ бы карусельку для фото сделать, а то слайдшоу какое-то, а футболки классные и вроде даже жирных не обделили

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