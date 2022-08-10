Это выставленная в шотландском Эдинбурге новая работа стрит-арт художника Константина Беньковича, который покинул Россию в марте. Он вдохновился разговорами с беженцами из Украины, одна из которых как-то сказала: «Чемодан — это всё, что осталось у меня от прежней жизни».