Дизайн и архитектура

Фото: Чемодан из арматуры — новая стрит-арт работа российского художника о беженцах Статьи редакции

Из этого же материала делают тюремные решётки.

Фото Jane Barlow/PA

Это выставленная в шотландском Эдинбурге новая работа стрит-арт художника Константина Беньковича, который покинул Россию в марте. Он вдохновился разговорами с беженцами из Украины, одна из которых как-то сказала: «Чемодан — это всё, что осталось у меня от прежней жизни».

«В моём творчестве повторяются темы ограничения свобод и государственных репрессий. Мне самому пришлось уехать из России, так что в какой-то степени я стал объектом собственного творчества.

Константин Бенькович
Фото The Scotsman

#арт #искусство

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1 комментарий
Зоя

«Чемодан — это всё, что осталось у меня от прежней жизни»

Довлатов про это написал в конце 1980х, а ничего не поменялось(

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