Фото: Чемодан из арматуры — новая стрит-арт работа российского художника о беженцах Статьи редакции
Из этого же материала делают тюремные решётки.
Это выставленная в шотландском Эдинбурге новая работа стрит-арт художника Константина Беньковича, который покинул Россию в марте. Он вдохновился разговорами с беженцами из Украины, одна из которых как-то сказала: «Чемодан — это всё, что осталось у меня от прежней жизни».
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«Чемодан — это всё, что осталось у меня от прежней жизни»
Довлатов про это написал в конце 1980х, а ничего не поменялось(