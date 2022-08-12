Дизайн и архитектура
vc.ru

Нейросеть Артемия Лебедева добавили на ProductHunt — из-за мнения автора о ситуации в Украине её оценку снизили до 1,9 Статьи редакции

В отзывах пользователи пишут, что создатель сервиса «поддерживает Путина» и «работает на пропаганду».

  • 8 августа «Студия Артемия Лебедева» опубликовала на ProductHunt программу ironov.ai — на российском рынке это нейросеть «Николай Иронов», которая создаёт логотипы по описанию.
  • За четыре дня оценка сервиса упала до 1,9 из 5. 32 из 41 пользователя поставили оценку от 1 или 2 — они называют основателя студии Артемия Лебедева «пропагандистом», «поддерживающим режим Путина» и «спецоперацию» в Украине.
  • В обсуждении проекта больше 250 комментариев. Многие пользователи критикуют компанию, спрашивают, почему она решила продвигаться на западном рынке, и просят ProductHunt заблокировать сервис. Представители студии не отвечают на отрицательные комментарии. Другие пользователи просят «перестать привносить политику во всё» и оставляют заявки на тестирование ironov.ai.
  • 28 февраля 2022 года Артемий Лебедев опубликовал в своём телеграм-канале пост против боевых действий в Украине. В июле дизайнер ездил в ДНР и ЛНР и опубликовал видеоблог об этом. В нём он называет часть территорий Украины де-факто российскими.
  • Студия использует «Николая Иронова» для логотипов с 2020 года. Первая версия генерировала варианты на основе анализа текста о компании, названия и описания её работы. Второе поколение может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.

#новости #лебедев #сервисы #нейросети

1462 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Макрон потерял телефон

Сама нейросеть рассказала пресс-службе, что мнение её создателя ей безразлично, и она ярая противница войны

Ответить
Развернуть ветку
Евген Коновалец

Справедливости ради нейросеть говно и без политики

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рылеев

Мне Справедливость сказала передать тебе спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рылеев

Я не понял нейросеть это хороший русский или нет

Ответить
Развернуть ветку
ЧичаГад

нуууу, она как минимум не дышит

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156
Ответить
Развернуть ветку
tuorqai
В отзывах пользователи пишут, что создатель сервиса «поддерживает Путина» и «работает на пропаганду».

ну и в чём они не правы???

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

А в чём-то правы? Я просто правда не в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
Всрато

"Ну снизили и снизили"

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Хрен бы с ней, а заодно и с Лебедевым.

Ответить
Развернуть ветку
ЧичаГад
Ответить
Развернуть ветку
Украинский беспилотник

Николай Ироненко

Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

Тупое говно тупого говна

Ответить
Развернуть ветку
Арнольд Пушкин
Николай Иронов

Следующие версии: Николай Постиронов и Николай Метаиронов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
null