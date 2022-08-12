Нейросеть Артемия Лебедева добавили на ProductHunt — из-за мнения автора о ситуации в Украине её оценку снизили до 1,9 Статьи редакции
В отзывах пользователи пишут, что создатель сервиса «поддерживает Путина» и «работает на пропаганду».
- 8 августа «Студия Артемия Лебедева» опубликовала на ProductHunt программу ironov.ai — на российском рынке это нейросеть «Николай Иронов», которая создаёт логотипы по описанию.
- За четыре дня оценка сервиса упала до 1,9 из 5. 32 из 41 пользователя поставили оценку от 1 или 2 — они называют основателя студии Артемия Лебедева «пропагандистом», «поддерживающим режим Путина» и «спецоперацию» в Украине.
- В обсуждении проекта больше 250 комментариев. Многие пользователи критикуют компанию, спрашивают, почему она решила продвигаться на западном рынке, и просят ProductHunt заблокировать сервис. Представители студии не отвечают на отрицательные комментарии. Другие пользователи просят «перестать привносить политику во всё» и оставляют заявки на тестирование ironov.ai.
- 28 февраля 2022 года Артемий Лебедев опубликовал в своём телеграм-канале пост против боевых действий в Украине. В июле дизайнер ездил в ДНР и ЛНР и опубликовал видеоблог об этом. В нём он называет часть территорий Украины де-факто российскими.
- Студия использует «Николая Иронова» для логотипов с 2020 года. Первая версия генерировала варианты на основе анализа текста о компании, названия и описания её работы. Второе поколение может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.
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Сама нейросеть рассказала пресс-службе, что мнение её создателя ей безразлично, и она ярая противница войны
Справедливости ради нейросеть говно и без политики
Мне Справедливость сказала передать тебе спасибо
Я не понял нейросеть это хороший русский или нет
нуууу, она как минимум не дышит
ну и в чём они не правы???
А в чём-то правы? Я просто правда не в курсе.
"Ну снизили и снизили"
Хрен бы с ней, а заодно и с Лебедевым.
Николай Ироненко
Тупое говно тупого говна
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