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Норвегия сменила официальное название Беларуси, чтобы оно не ассоциировалось с Россией Статьи редакции

Вслед за Швецией и Данией.

Анникен Хюитфельдт и Светлана Тихановская. Фото МИДа Норвегии 

Норвегия более не будет использовать для обозначения Беларуси слово «Hviterussland», которое с норвежского переводится как «Белая Россия». Теперь в официальных документах страна будет называться «Belarus» («Беларусь»).

Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт. Норвегия объявила о решении 29 мая, назвав эту дату Международным днём солидарности с Беларусью.

Хюитфельдт и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре встретились со Светланой Тихановской, которая и призывает международное сообщество не называть её страну «Белоруссией» и аналогичными вариациями этого слова. Хюитфельдт назвала Тихановскую «лидером демократического движения».

  • Швеция с ноября 2019 года отказалась от названия «Vitryssland» («Белая Россия») в официальных документах. В 2021 году Дания перестала употреблять название «Hviderusland», которое тоже ассоциировалось с Россией.
  • В общероссийском классификаторе стран мира, который согласован с Международным стандартом, есть «Беларусь» и нет «Белоруссии». Однако в медиа и разговорной речи в России зачастую используются оба варианта.
  • Тихановская стала кандидатом на президентских выборах в Беларуси в 2020 году после того, как задержали её мужа и других оппозиционеров. ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. За этим последовали массовые демонстрации, участники которых обвинили Лукашенко в фальсификациях. В августе 2020 года Тихановская вынужденно покинула Беларусь.

#новости #беларусь

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88 комментариев
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David Hawk

@русские, почему норвежцы уважают других людей и не кукарекают про ПРАВИЛА ЯЗЫКА????????

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David Hawk

@русские, неужели ваши выдумки про правила языка это всего лишь прикрытие вашей ксенофобской и шовинистической русской натуры?????

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9 комментариев
Нейроорлов

От таких новостей у меня флэшбеки

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Shakal

Пук-среньк, так решил институт узкого языка, так исторически сложилось, не учите нас говорить, и все в таком духе.

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7 комментариев
Мисс Целлофан

Так в России и по ПРАВИЛАМ ЯЗЫКА правильно «Беларусь».

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12 комментариев
Klaymen

Приплел так приплел. И вообще все эти годы они получается не уважали, и пока война не начались пришлось начать уважать. Хуйня все это.

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Порфирьевич

@русские, почему норвежцы уважают других людей и не кукарекают про ПРАВИЛА ЯЗЫКА????????????????????????????? знаем из СВОЕЙ Истории. И правильно делают. Россия выбрала правильную линию поведения. Она не могла иметь страну типа Чечни. Но от этого Россия не стала меньше, не стала более развитой и лучше современной. Да, уровень жизни там выше, чем в других местах. Это факт. И это многое говорит о природе развития России. Но наша задача – не критиковать эту Россию, а развивать ее!

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2 комментария
Alexander Quartz

ты кому звонишь?

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Механический микроскоп

В финском всё ещё Valko-Venäjä. Да, Россия у них - Venäjä, Эстония - Viro, а Швеция - Ruotsi, и им поебать на правила других языков.

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ans

@Нейроорлов

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Святий Фалос

@Порфирьевич

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Сова Злая

Когда Германию или Німеччину начнешь называть Дойчландом, тогда и поговорим.

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3 комментария
Anti-gravity cake

А американцы нет

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Fedor

Я не вкурил

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Соросята спасают Темнова

Уважают с 29 мая?

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Katebir

А беларусь чем-то заслужила не ассоциироваться с россией?

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David Hawk

да, в Беларуси есть народ, в России сами видите что

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16 комментариев
Юрий Иванков

Сколько жд взорвали в Беларуси сколько в РФ?

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5 комментариев
Полный парфюмер

поменяю в духе Панорамы:

Норвегия более не будет использовать для обозначения Беларуси слово «Hviterussland», которое с норвежского переводится как «Белая Россия». Теперь в официальных документах страна будет называться «Litauen» («Литва»).
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Юрий Иванков

Беларусы кстати исторически назывались литвины. Как и украинцы русины. Беларусь это уже пошло из московской риторики

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Формальный месяц

А немцы меняли? У них Вайс Руссланд. Еще у испанцев забавно - Bielorrusia

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Безобидный фрегат

Поменяли еще в 2020-м
https://de.wikipedia.org/wiki/Belarus#„Weißrussland“_und_„Belarus

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Черт из табакеркИ

По логике конечно, название страны переводить в смысл, тоже что и имя,такое себе. Только тогда логичнее Whiterussia, тогда все становится на свои места, потому что сама раша уже давно не white)

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Mr Vuuu

Правильно же Belaruss, они что правила русского языка не учили?

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Юрий Иванков

Проще переименовать Россию в Московию

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Промежуточный франт

подвиги европейского бэтмена которые мы заслужили

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Черт из табакеркИ

Главное пользы очень много украинскому солдату от этого, а в раше об этом не узнают даже)

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Трудный рак

Дмитрий Орлов набрасывает россиянам за щеку, бесплатно и без смс.

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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Dan

Фото конечно неудачное

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Талантливый колос

официальное(

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Деревянный парфюмер

Ну теперь-то заживут!

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Just Whatever

Когда прочитал заголовок в телеге, то сперва подумал, что это Пездуза написала.

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Атомный единорожек88

ФАЛЬСТА́РТ европка

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