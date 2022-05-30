Вслед за Швецией и Данией.

Анникен Хюитфельдт и Светлана Тихановская. Фото МИДа Норвегии

Норвегия более не будет использовать для обозначения Беларуси слово «Hviterussland», которое с норвежского переводится как «Белая Россия». Теперь в официальных документах страна будет называться «Belarus» («Беларусь»).

Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт. Норвегия объявила о решении 29 мая, назвав эту дату Международным днём солидарности с Беларусью.

Хюитфельдт и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре встретились со Светланой Тихановской, которая и призывает международное сообщество не называть её страну «Белоруссией» и аналогичными вариациями этого слова. Хюитфельдт назвала Тихановскую «лидером демократического движения».

Швеция с ноября 2019 года отказалась от названия «Vitryssland» («Белая Россия») в официальных документах. В 2021 году Дания перестала употреблять название «Hviderusland», которое тоже ассоциировалось с Россией.

В общероссийском классификаторе стран мира, который согласован с Международным стандартом, есть «Беларусь» и нет «Белоруссии». Однако в медиа и разговорной речи в России зачастую используются оба варианта.

Тихановская стала кандидатом на президентских выборах в Беларуси в 2020 году после того, как задержали её мужа и других оппозиционеров. ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. За этим последовали массовые демонстрации, участники которых обвинили Лукашенко в фальсификациях. В августе 2020 года Тихановская вынужденно покинула Беларусь.