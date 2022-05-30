Норвегия сменила официальное название Беларуси, чтобы оно не ассоциировалось с Россией Статьи редакции
Вслед за Швецией и Данией.
Норвегия более не будет использовать для обозначения Беларуси слово «Hviterussland», которое с норвежского переводится как «Белая Россия». Теперь в официальных документах страна будет называться «Belarus» («Беларусь»).
Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт. Норвегия объявила о решении 29 мая, назвав эту дату Международным днём солидарности с Беларусью.
Хюитфельдт и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре встретились со Светланой Тихановской, которая и призывает международное сообщество не называть её страну «Белоруссией» и аналогичными вариациями этого слова. Хюитфельдт назвала Тихановскую «лидером демократического движения».
- Швеция с ноября 2019 года отказалась от названия «Vitryssland» («Белая Россия») в официальных документах. В 2021 году Дания перестала употреблять название «Hviderusland», которое тоже ассоциировалось с Россией.
- В общероссийском классификаторе стран мира, который согласован с Международным стандартом, есть «Беларусь» и нет «Белоруссии». Однако в медиа и разговорной речи в России зачастую используются оба варианта.
- Тихановская стала кандидатом на президентских выборах в Беларуси в 2020 году после того, как задержали её мужа и других оппозиционеров. ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. За этим последовали массовые демонстрации, участники которых обвинили Лукашенко в фальсификациях. В августе 2020 года Тихановская вынужденно покинула Беларусь.
3679 просмотров
@русские, почему норвежцы уважают других людей и не кукарекают про ПРАВИЛА ЯЗЫКА????????
@русские, неужели ваши выдумки про правила языка это всего лишь прикрытие вашей ксенофобской и шовинистической русской натуры?????
От таких новостей у меня флэшбеки
Пук-среньк, так решил институт узкого языка, так исторически сложилось, не учите нас говорить, и все в таком духе.
Так в России и по ПРАВИЛАМ ЯЗЫКА правильно «Беларусь».
Приплел так приплел. И вообще все эти годы они получается не уважали, и пока война не начались пришлось начать уважать. Хуйня все это.
@русские, почему норвежцы уважают других людей и не кукарекают про ПРАВИЛА ЯЗЫКА????????????????????????????? знаем из СВОЕЙ Истории. И правильно делают. Россия выбрала правильную линию поведения. Она не могла иметь страну типа Чечни. Но от этого Россия не стала меньше, не стала более развитой и лучше современной. Да, уровень жизни там выше, чем в других местах. Это факт. И это многое говорит о природе развития России. Но наша задача – не критиковать эту Россию, а развивать ее!
ты кому звонишь?
В финском всё ещё Valko-Venäjä. Да, Россия у них - Venäjä, Эстония - Viro, а Швеция - Ruotsi, и им поебать на правила других языков.
@Нейроорлов
@Порфирьевич
Когда Германию или Німеччину начнешь называть Дойчландом, тогда и поговорим.
А американцы нет
Я не вкурил
Уважают с 29 мая?
А беларусь чем-то заслужила не ассоциироваться с россией?
да, в Беларуси есть народ, в России сами видите что
Сколько жд взорвали в Беларуси сколько в РФ?
поменяю в духе Панорамы:Норвегия более не будет использовать для обозначения Беларуси слово «Hviterussland», которое с норвежского переводится как «Белая Россия». Теперь в официальных документах страна будет называться «Litauen» («Литва»).
Беларусы кстати исторически назывались литвины. Как и украинцы русины. Беларусь это уже пошло из московской риторики
А немцы меняли? У них Вайс Руссланд. Еще у испанцев забавно - Bielorrusia
Поменяли еще в 2020-м
https://de.wikipedia.org/wiki/Belarus#„Weißrussland“_und_„Belarus“
По логике конечно, название страны переводить в смысл, тоже что и имя,такое себе. Только тогда логичнее Whiterussia, тогда все становится на свои места, потому что сама раша уже давно не white)
Правильно же Belaruss, они что правила русского языка не учили?
Проще переименовать Россию в Московию
подвиги европейского бэтмена которые мы заслужили
Главное пользы очень много украинскому солдату от этого, а в раше об этом не узнают даже)
Дмитрий Орлов набрасывает россиянам за щеку, бесплатно и без смс.
Давай БЕЗ ЭТОГО
Фото конечно неудачное
официальное(
Ну теперь-то заживут!
Когда прочитал заголовок в телеге, то сперва подумал, что это Пездуза написала.
ФАЛЬСТА́РТ европка