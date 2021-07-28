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Офтоп
Анатолий Чиквин

Как сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» чиновники автоматизировали массовые «отписки»

На тот случай, если вы думали, что всеобщая цифровизация решит проблему бюрократии.

8 8 комментариев
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Весной чиновники объявили запуск нового сервиса — цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Предполагалось, что платформа, созданная по поручению Самого Главы Государства, будет работать с обращениями граждан, отслеживать качество их рассмотрения «для дальнейшего принятия своевременных и грамотных управленческих решений».

Работает платформа на базе отдельного мобильного приложения + как раздел портала Госуслуг. Не будучи от природы человеком чёрствым и недоверчивым, я решил скачать и потестить новую опцию. Возможно, думал я, там и правда реализован какой-то механизм, позволяющий игнорировать бессмысленный бюрократический футбол, так надоевший с подачей обычных обращений.

Для теста выбрал безукоризненную, с моей точки зрения, ситуацию, требующую внимания чиновников. Проездная дорога около дома, по которой я часто хожу, разрушена чуть более, чем полностью. Её не ремонтировали лет 30, но и даже и тогда она уже выглядела убитой. А сейчас её фактически нет: ямы, куски асфальта, куски бордюров, которые выглядывают из-под них откуда из 80-х. Это, если уж совсем честно, не дорога, а направление. Грунтовка, присыпанная щебнем.

Надо сразу отметить, что работает платформа действительно максимально удобно: геолокация позволяет сразу прикрепить к обращению адрес проблемы, тут же можно с камеры сделать и прикрепить пару фоток. Важно, что для отправки обращения не нужно копаться с большой формой, указывая кучу данных. Авторизация через Госуслуги максимально упрощает процесс. Это, пожалуй, единственный плюс платформы.

Всё остальное на деле в этом сервисе организовано вот как: никак. Смотрите: для подачи обычного обращения в привычном порядке я мог зайти на сайт администрации города, заполнить форму и отправить им письмо. Мне, как правило, через месяц в ответ приходила скучная бумажка, в которой на двух страницах бюрократической тарабарщины администрация рассказывала, почему она ничего сделать не может.

«Госуслуги. Решаем вместе» организованы даже ещё хуже. Моё обращение уходит в региональное правительство, оттуда переправляется в городскую администрацию, после чего поступает в районную администрацию. То есть платформа не сокращает для граждан дистанцию общения с чиновниками, а удлиняет её!

Возможно, если бы это помогало в итоге решить саму проблему, то можно было бы закрыть глаза на удлинившуюся цепочку, тем более, что письмо проходит по всем каналам связи автоматически, двигать его не нужно. Однако в реальности ничего не меняется: мне как приходила очередная «отписка» на две страницы, так и приходит.

Что именно отвечает при этом администрация, на самом деле не так важно. У них вечно чего-то нет: денег нет, ответственных нет, ресурса нет, желания нет. Важно вот что (и это главный повод поржать над реализацией платформы): когда вам приходит ответ на обращение, приложение предлагает оценить решение проблемы. По стандартной шкале от 1 до 5.

Конечно же, я ставил 1, писал в комментарии «проблема не решена» и нажимал «отправить оценку». После чего, внезапно, обращение отправляется на новое рассмотрение! Без спроса, собственно, а хочу ли я этого. Итог этого рассмотрения более, чем предсказуем. Ещё через пару недель мне в приложении пришло письмо формата «Как мы вам уже сообщали…» и далее цитата из первой «отписки».

Приложение предлагает поставить оценку и этому ответу, после чего колесо сансары делает новый оборот. Только в приложении для него встроен всё-таки стопор. После то ли четвёртого, то ли пятого раунда бессмыслицы обращение рассмотрел кто-то из модераторов и попросту закрыл его.

В итоге я не понял, чего там чиновники «Решают вместе». Дорога как стояла разбитая, так и стоит. В Госуслугах появился очередной тред длиной в пару месяцев, который закончился ничем. Зато теперь у меня есть богатая коллекция объяснений от администрации, почему они не могут сделать дорогу.

Почему администрация не может сделать дорогу?
Денег нет / бюджетом не предусмотрено
Территория не наша / мы не отвечаем за эту дорогу
В США дороги ещё хуже
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#госуслуги #дороги #приложения

8 8 комментариев
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Аркадий Соколов

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Можно в пяти словах?

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Анатолий Чиквин

Аркадий
2

Госуслуги ничего не решают «вместе»

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Ilya Tazikov

Аркадий
0

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

Аркадий
0

Мёзно в пяти словях?

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Аркадий Соколов

Кхалиси
0

здесь четыре

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Коммунистический Данила

0

ты воспринял все буквально . как будто не знаешь значение слова "решаем" у чиновников .

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Владимир Климов

0

На днях отправил жалобу через госуслуги. Сначала одобрил модератор, далее в администрацию города ушло, администрация перенаправила вчера в дэу.  Жду продолжения.

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Максим Шпилёв

0

Это те в росяму надо)

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