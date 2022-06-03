Председателя правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ролик опубликовал телеграм-канал Правительства РФ. RT и Daily Storm отметили, что это «ковидное» приветствие — якобы так здоровались во время пандемии.