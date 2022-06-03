Михаил Мишустин постучался кулачками с чиновниками из Нижнего Новгорода Статьи редакции
Кринж дня.
Председателя правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ролик опубликовал телеграм-канал Правительства РФ. RT и Daily Storm отметили, что это «ковидное» приветствие — якобы так здоровались во время пандемии.
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сразу видно, люди от народа, ниче кринжового не вижу
Такой новомодный! Видно, понимает новые течения! И ИТ поддерживает! Обязательно за него проголосую!
Да даже он сойдет
Генерал выграл - у него была бумага. С остальными ничья - камень на камень.
Бумага была, а жепа серавно грязная
Ясно, кто-то из них зашкваренный
А были бы негры, то еще бы и поручковались.
Дебилы
Привет Даша!!
Ковидное приветствие? А почему не поклон, как в Японии?
Скоро начнутся брежневские засосы...
ох уж эта тяга потрогать мужские лапки
https://youtu.be/D71lB0eDWD4?t=8
надо было так(на 8 секунде момент)