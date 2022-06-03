Офтоп
Новости

Михаил Мишустин постучался кулачками с чиновниками из Нижнего Новгорода Статьи редакции

Кринж дня.

Председателя правительства у трапа самолета встретили полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ролик опубликовал телеграм-канал Правительства РФ. RT и Daily Storm отметили, что это «ковидное» приветствие — якобы так здоровались во время пандемии.

#мишустин #правительство

645 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
Наивный Мурод

сразу видно, люди от народа, ниче кринжового не вижу

Ответить
Развернуть ветку
Boris Britva

Такой новомодный! Видно, понимает новые течения! И ИТ поддерживает! Обязательно за него проголосую!

Ответить
Развернуть ветку
shked

Да даже он сойдет

Ответить
Развернуть ветку
Судебный нос

Генерал выграл - у него была бумага. С остальными ничья - камень на камень.

Ответить
Развернуть ветку
TOMYMM

Бумага была, а жепа серавно грязная

Ответить
Развернуть ветку
Невесело и невкусно

Ясно, кто-то из них зашкваренный

Ответить
Развернуть ветку
Just Greg

А были бы негры, то еще бы и поручковались.

Ответить
Развернуть ветку
тРезвый Конь

Дебилы

Ответить
Развернуть ветку
Listochium 119 и Cocainum 120

Привет Даша!!

Ответить
Развернуть ветку
Glory to Ukraine

Ковидное приветствие? А почему не поклон, как в Японии?

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Myagkov

Скоро начнутся брежневские засосы...

Ответить
Развернуть ветку
Медленный клуб

ох уж эта тяга потрогать мужские лапки

Ответить
Развернуть ветку
Противоположный микроскоп

https://youtu.be/D71lB0eDWD4?t=8

надо было так(на 8 секунде момент)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
null