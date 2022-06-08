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Трёхлетний мальчик провёл два дня в одиночестве в дикой местности. В сети разошлось его фото после спасения Статьи редакции

Ребёнок пережил грозу, низкие температуры и избежал встречи с дикими животными, а спустя двое суток добрался до людей.

Фото офиса шерифа округа Линкольн

5 мая в небольшом городке Троя, штат Монтана местные жители обнаружили в своём сарае заблудившегося Райкера Уэбба. Мальчик пропал ещё 3 мая и два дня провёл в дикой местности, где обитают медведи и горные львы.

Кроме того, в день исчезновения в регионе была сильная гроза, а температура воздуха опускалась ниже пяти градусов. Тем не менее, мальчика обнаружили без видимых серьёзных повреждений.

После публикации пресс-релиза полиции фото Райкера из машины службы спасения разошлись в сети. Пользователи отметили испуганный взгляд и взъерошенный вид мальчика и сравнили снимок с фотографией из личного архива семьи.

#фото #сша #происшествия

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