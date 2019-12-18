О стриминговых платформах, праве режиссёра на ошибку и продолжении «Дозоров».

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Фото Антона Белицкого

4 декабря гостем TJ стал продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбетов. В течение часа он отвечал на вопросы в видеотрансляции.

В этой подборке — самое любопытное из общения Тимура с нашими пользователями. Для удобства мы сократили некоторые ответы. Полную запись смотрите на YouTube.

О стриминговых платформах

Я вижу, что перспективы у них очень туманные, потому что, когда есть поисковик, Google или Яндекс, сама платформа не имеет никакого значения. В конце концов будет производитель и будет потребитель. Стриминговые сервисы сыграют свою роль, запустят все эти процессы и исчезнут, как исчезли все поисковики кроме Google, ну и «Яндекса» в России.

Так устроены технологические процессы: сегодня один человек может выложить контент, другой — скачать его и посмотреть. В общем, Google Search достаточно, чтобы найти то, что тебе нужно без всяких платформ.

Какое кино сегодня актуально

Давайте будем любить людей и не будем снобами. Если аудитория что-то выбирает, «голосует ногами» за тот или иной фильм, значит, в нём было что-то важное для людей. Неважно, на каком языке автор общался с аудиторией. Важно, что люди отреагировали, вступили в этот диалог.

Мы живём в цифровом мире: в наших экранах, переписках, чатах, скайпах и сайтах знакомств. Вот меня спрашивали про Тарковского, Сокурова и Шукшина. Бесспорно, это значительные события в истории кино, но они не актуальны сегодня, потому что мы сегодня по-другому живём.



Мне кажется, молодое поколение должно научиться снимать фильмы про себя, про свою жизнь. Про то, как человек предал друга, обманув его в переписке, или кто-то потерял все свои данные за 15 лет, потому что в его компьютер залезли.

Такие истории мне интереснее, чем то, как Сталин измывался над интеллигенцией. Это очень важно, но я думаю, что для молодых людей те же проблемы можно острее и точнее обсуждать на примере сегодняшней жизни. Потому что ту самую несправедливость и несвободу, которые были в 30-е и 40-е годы, можно найти в сегодняшней жизни.

Об ограничении зарубежных фильмов в прокате

Замечательный опыт киноиндустрии Южной Кореи родился в результате очень продуманной и смелой политики, которую проводило государство. Они инициировали инвестиции денег большими корпорациями в кинопроизводство и какое-то время лоббировали свои фильмы.

Спустя 5–7 лет они уже не нуждаются в этом, потому что корейцы смотрят местные фильмы больше, чем американские. Если разумно этим пользоваться, это может быть полезным инструментом. Но, естественно, бывают злоупотребления, так что здесь просто вопрос здравого смысла.

Пока таким фильмам, как «Т-34», «Движение вверх» или франшизам «Ёлки» и «Богатыри», не нужны никакие приоритетные условия. Они сами по себе в состоянии найти дорогу к зрителю. Поэтому я осторожно отношусь к вопросу ограничения показов иностранных картин: с этим нужно обращаться крайне аккуратно .

Кстати, я часто нахожусь в роли того, кого ограничивают, потому что кинокомпания BAZELEVS производит часть фильмов не в России, а в Америке. Когда-то мы оказываемся жертвами этой политики, когда-то бенефициарами.

Какими будут фильмы будущего

Сегодня мы потребляем 80% контента на мобильниках, соответственно, мы живём в вертикальном мире наших телефонов. Логика говорит, что мы будем перебираться вертикальный формат видео, потому что он более гуманный. Горизонтальный формат — landscape — про пейзаж, а вертикальный — портретный — про человека.

Всё, что касается драмы, бесспорно переберётся в вертикальный формат.

Но всё так быстро меняется. Кто сказал, что через пять–десять лет мы будем смотреть информацию на каком-то устройстве? Кто уверен, что она не будет напрямую транслироваться нам в мозг каким-нибудь нейро-модулятором? Тогда экран исчезнет.

О продактплейсменте

Я не ловил на улице людей с автоматом, чтобы отвести в кинотеатр. Они приходили сами, покупали билеты, смотрели, и рекомендовали своим друзьям. Иначе фильмы после первого уикенда исчезали бы из кинотеатров. Реклама работает максимум 1–2 дня [проката].

Я всегда делал то, что мне было интересно. И если для того, чтобы фильм состоялся, чтобы хватило средств платить актёрам, снимать достаточное количество дней, необходимо было привлекать партнёров, различные бренды, я в этом ничего плохого не вижу. Если это сделано так, что люди не пошли в кино, тогда это проблема, и какой-то косяк.

Снимут ли новые части «Дозоров»

Мы вернёмся в эту вселенную, потому что она жива и без нас. Лукьяненко (писатель Сергей Лукьяненко — автор книг «Ночной дозор» и «Дневной дозор» — прим. TJ) продолжает писать, у него много соавторов, по всему миру люди знают про эти фильмы.

Я уверен, что мы рано или поздно вернёмся к «Дозорам», чтобы рассказать историю «Сумеречного дозора».

Об интервью Юрию Дудю

Интервью с Тимуром Бекмамбетовым на канале «вДудь» вышло 31 октября. Вопрос из комментариев звучал так: «В какой момент интервью с Дудём вы думали: „Чё ты до меня до**ался?“»

В процессе интервью я часто об этом думал. Честно говоря, вопросы, которые задавал Юрий, не блистали остроумием. Эти вопросы часто задают какие-то пионеры, блогеры, ответы на них можно было нарыть за 50 минут поиска. Но это его выбор, его профессия, так что я на него особенно не обижаюсь.

Я очень люблю встречаться с умными журналистами, потому что в процессе разговора можно узнать что-то интересное, вместе подумать и найти ответы на важные вопросы. Но в данном случае был троллинг, и ничего полезного я, к сожалению, не узнал.

О российском массовом кино

Кто вам сказал, что в России нет массового кино? В прошлом году вышло достаточное количество фильмов, которые были не менее, а, может быть, более популярны, чем фильмы иностранные. У нас, конечно очень много плохих фильмов, в том числе и мной сделанных. Но они есть везде, кто из режиссёров — Люк Бессон или Вачовски — не снимал фильмов, которые не получились? Это свободный процесс, в котором человек реализует себя. И если он не нашёл своего зрителя, это его проблема. Он будет мучиться наверняка.

Давайте не будем лишать людей права на ошибку или неудачу. У вас есть право читать комментарии, смотреть трейлеры, идти в кино или не идти, скачивать или не скачивать его. А у человека, который занимается творчеством, есть право на ошибку.

Фильм «Взломать блогеров», который, как мне кажется, не получился, породил целое направление в мировом кино (имеется в виду жанр screen-life — прим. TJ). Из этого эксперимента родились фильмы «Поиск» и «Убрать из друзей», которые смотрят по всему миру.