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Гость TJ
Сергей Звезда
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Гость TJ: группа «Каста» — Хамиль и Шым Материал редакции

Видеотрансляция начнётся 19 декабря в 14:00 по Москве.

49 комментариев
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Хамиль и Шым

Гостями TJ на этот раз станут Хамиль и Шым — участники группы «Каста», которую заслуженно считают одними из родоначальников русского рэпа. Авторы «Мы берём это на улицах», «Вокруг шум» и многих других знаковых треков ответят на вопросы, заданные в комментариях под этим постом.

В начале декабря «Каста» — Хамиль, Шым, Влади и Змей — выпустила свой четвёртый альбом «Об изъяне понятно». Рэперы называют новые песни «ироничными, тоскливыми и трагичными», но если говорить напрямую — это самый политизированный и злободневный, на наш взгляд, релиз группы.

«Каста» в новом альбоме оставила альтернативную версию гимна России, рассказала о безысходности для молодёжи в «Колоколах над кальянной», погрустила о будущем в «Крайнем сервере», а заодно посоветовала не дружить с «Игорьком-мусором». Название трека «Тырим» вообще говорит само за себя.

Трансляция начнётся 19 декабря в 14:00 по московскому времени. Стрим появится в этом материале ближе к началу.

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На этот раз ожидаем разговора про домашних животных и всё, что с ними связано. Начинаем в 18:00 по Москве.
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49 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. Не забывайте голосовать за самые, по вашему мнению, классные вопросы — на них гости ответят в первую очередь. Правила подсайта в шапке.

Каста здесь!

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Курбангалы Алибердыев

23

Каста здесь?

Ответить

Настя Иванова

14

Как вам эти песни? 

Ответить

Justified Stallion

Настя
4

Нужно обязательно прослушать их на стриме, я хочу видеть лица.

Ответить

Сергей Васильев

15

Не кажется, что вам не всегда удается сделать хорошие припевы? 

Ответить

Никита Горячев

13

Будет ли сольник у Шыма???

Ответить

Алексей Гордеев

10

Ребята, а вы слышали про "Ростовское дело"? Двух парней молоденьких посадили на 6,5 лет в колонию строгого режима за пикет в поддержку ростовских погорельцев, приписали им попытку организовать массовые беспорядки из-за того, что они состояли в чате, в котором были полицейские провокаторы. В итоге в пикете они только вдвоем были, потом нашли ещё какого-то пацана, который якобы пытался поучаствовать в массовых беспорядках. Это три человека-то, нормальная массовость, ничего не скажешь. А вот парни сидят. Просто, когда медийные люди раскачивают ситуацию, иногда помогает. Может, и вы как-то ребят этих поддержите?

Ответить

Павел Мусатов

10

И вот такое. До сих пор считаю «Громче воды, выше травы» лучшим, что происходило с нашим хип-хопом за все время его существования. А есть альбомы, которые гости могут назвать знаковыми для русской сцены?

Ответить

Рома Кунцевич

7

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Сольник Шыма еще не вышел»

Ответить

Mayra Kubekova

7

Не вдавалась в подробности и не читала, но Какая была реакция после Скреп? 

Ответить

Сергей Звезда

5

Всем привет. Не забывайте голосовать за самые, по вашему мнению, классные вопросы — на них гости ответят в первую очередь. Правила подсайта в шапке.

Каста здесь!

Ответить

Roma Dmitriev

5

Шым, где сольник?

Ответить

Павел Мусатов

5

Вопрос к Шыму — сколько раз бывало такое, что на вопрос «А Каста это кто?» отвечали — «Влади, Хамиль, Змей и этот, ну как там его?»

Ответить

Серёжа Смирнов

5

Что думаете об интервью Басты Дудю, где он рассказывал об истории ваших отношений?

Что Влади думает о своем интервью? Получилось ли? Как проходило?

Ответить

Митя Простомолотов

3

Не хотите еще раз попробовать создать русский хип-хоп как на первых двух альбомах? Не скучаете по тем временам, когда творчество из вас текло как божественный нектар?

Ответить

hyposlasher

2

Здравствуйте, ребята, а как вас зовут?

Ответить

Дмитрий Шишкин

2

В песне "Прошёл через" все вроде читаю про личное из реальной жизни, а Хамиль?

Ответить

on the kings

2

Мужики, не хотите ли сделать большой концерт в Ростове со старым материалом ? Такой душевный, для своих. Здесь этого очень ждут!) может даже кто-то из объединённой касты к вам присоединится ? Я вот тут как раз недавно Жару на концерте Дорна встретил 

Upd. написал и осознал, что вряд ли сейчас получится со сцены поорать, что южный округ славится мусорами пидарасами драными (

Ответить

глупость от ума

2

Как вы оцениваете свой уровень популярности сейчас, вы нишевые артисты или мейнстрим? Вас слушают молодые ребята или только ностальгирующих олды по типу меня? Уровень гонораров за концерт снизился? 

Ответить

сироп от щекотки

1

читайте ли комментарии на the Flow? 
есть любимчики? 

Ответить

Grey Fish

сироп
0

Эх, в последнее время там и читать особо некого. Модерация сделала свое дело...

Ответить

Roman Kushnarev

1

В текстах вы часто выступаете в роли гос служащих, быдла и недалеких людей, это для того чтобы обезопаситься, мол «мыж серьезно вещали» или все же другой умысел какой-то? Задумывались ли вы о том что школота выкупает это за чистую монету, и может стоит изменить позицию повествования?

Ответить

Аркадий Иванов

1

Кого из новой школы котируете? Слушали новый альбом АТЛ - а? Как вам?

Ответить

Rinat Bakiev

1

Михаил, приветствую. А вы какое отношение имеете к пермакультуре? )

Ответить

Хан Теодор IV

1

Сколько плюх уходит в среднем для создания одного вашего куплета? 

Ответить

Anton Miroshnichenko

Хан
0

Чётное количество. 

Ответить

Евгений Ерошенко

1

Будет ли альбом ХШ (Хамиль и Шым) ?

Ответить

Паша Красников

1

Как ваши дети относятся к творчеству группы Каста?

Ответить

Человек-человек

0

На пенсию не пора?

Ответить

Илья Кукушкин

0

А Влади где?

Ответить

Сергей Звезда

Илья
1

Как и Змей, с нами лишь духовно и морально (думаю, нет возможности)

Ответить

сироп от щекотки

0

как вам такая шутка, парни. придумал лет семь назад:

Повесть о том, как поспорили на миллион Андрей Леонидович с Антоном Сергеевичем. 

Ответить

Тимур Петров

0

макарэна на repeat
https://www.youtube.com/watch?v=C5CzN3hEE3o

Ответить

Роман Трусов

0

У меня от трека "Молодой с молодой" вьетнамские флешбеки. Это к слову.

Ответить

Озорной Лис

0

"Че ты как чмо" #постирония

Ответить

Денис Ларионов

0

Предлагал ли Дудь интервью Шыму, есть ли желание сказать, что-то если интервью состоится? Мне кажется вам есть о чем поговорить.

Ответить

Smirnov Philipp

0

Ребята, отличный альбом. Хотелось бы знать, если у вас в планах посетить США с концертами? В частности Нью Йорк. И если да, то скорее бы😁

Ответить

Никита Гордеев

0

Привет Хамию и Шыму! Респект за творчество.
Такой вопрос: что у Хамиля с сольным альбомом "Новый уровень" демка которого на Яндекс Музыке висит?

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Вы не забыли свои корни? Помните, что есть вещи на порядок выше?

Ответить

theLastLetters

0

Кто-нибудь из вас играет в видеоигры?

Ответить

Tural M

0

Расскажите, пожалуйста, про ваши политические взгляды и мнения о современной России. Это правда, что ваши последние тексты стали более злободневными? И что вас подтолкнуло к такому?

Ответить

Nikita

0

Кем видите себя через 15 лет?)

Ответить

Nikita

0

Как относитесь к нарастающей политизации русского рэпа (ну или как минимум его ярких представителей) ? 

Ответить

Nikita

0

Куда движется русский рэп?

Ответить

Andrew Kook

0

Все ещё обижаетесь на Бабангиду за строчку "Ебу как Змей Шыма в Касте"?

Не кажется ли вам, что г-н Бакулин сделал для русского репа больше, чем все из вашей группы вместе взятые?
Споткнулись ли вы о порог вхождения, в виде мата и антисемитизма при знакомстве с данным исполнителем?

С уважением, Александр Б.

Ответить

Anton Miroshnichenko

0

Здравствуйте, Андрей и Михаил. Спасибо за ваше творчество.
Не кажется ли вам, что в последние пару лет политически настроенная часть общества считает, что деятели искусства, будь то музыканты, комики или кто-либо ещё, должны и обязаны высказываться в своих работах на политические темы? А если творец не высказался, значит, промолчал, значит, боится, значит, творчество беззубое.  
Если да, то как вы к этому относитесь?
И любите ли вы абрикосы? 

Ответить

Михаил Гичпан

0

Как вам удалось за столько лет сохранить состав? Это феноменально.

Ответить

Times Roman

0

Как вам последний альбом Анакондас? Они недавно были гостями тут на ТЖ. На стриме они показались такими простыми, аполитичными чуваками, но последний альбом насквозь пропитан политотой и недавними событиями.
На ваш взгляд это ради еб его мать хайпа, или искреннее творчество?

Ответить

Times Roman

0

Слышь, Каста, впредь насколько часто вы будете указывать куда надо смотреть?

Ответить

Templa Mentis

0

Как использовать каракатицу в качестве женщины?

Ответить

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