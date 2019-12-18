Прямой эфир
Видеотрансляция начнётся 19 декабря в 14:00 по Москве.
Гостями TJ на этот раз станут Хамиль и Шым — участники группы «Каста», которую заслуженно считают одними из родоначальников русского рэпа. Авторы «Мы берём это на улицах», «Вокруг шум» и многих других знаковых треков ответят на вопросы, заданные в комментариях под этим постом.
В начале декабря «Каста» — Хамиль, Шым, Влади и Змей — выпустила свой четвёртый альбом «Об изъяне понятно». Рэперы называют новые песни «ироничными, тоскливыми и трагичными», но если говорить напрямую — это самый политизированный и злободневный, на наш взгляд, релиз группы.
«Каста» в новом альбоме оставила альтернативную версию гимна России, рассказала о безысходности для молодёжи в «Колоколах над кальянной», погрустила о будущем в «Крайнем сервере», а заодно посоветовала не дружить с «Игорьком-мусором». Название трека «Тырим» вообще говорит само за себя.
Трансляция начнётся 19 декабря в 14:00 по московскому времени. Стрим появится в этом материале ближе к началу.
Как вам эти песни?
Ребята, а вы слышали про "Ростовское дело"? Двух парней молоденьких посадили на 6,5 лет в колонию строгого режима за пикет в поддержку ростовских погорельцев, приписали им попытку организовать массовые беспорядки из-за того, что они состояли в чате, в котором были полицейские провокаторы. В итоге в пикете они только вдвоем были, потом нашли ещё какого-то пацана, который якобы пытался поучаствовать в массовых беспорядках. Это три человека-то, нормальная массовость, ничего не скажешь. А вот парни сидят. Просто, когда медийные люди раскачивают ситуацию, иногда помогает. Может, и вы как-то ребят этих поддержите?
И вот такое. До сих пор считаю «Громче воды, выше травы» лучшим, что происходило с нашим хип-хопом за все время его существования. А есть альбомы, которые гости могут назвать знаковыми для русской сцены?
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Сольник Шыма еще не вышел»
Не вдавалась в подробности и не читала, но Какая была реакция после Скреп?
Вопрос к Шыму — сколько раз бывало такое, что на вопрос «А Каста это кто?» отвечали — «Влади, Хамиль, Змей и этот, ну как там его?»
Что думаете об интервью Басты Дудю, где он рассказывал об истории ваших отношений?
Что Влади думает о своем интервью? Получилось ли? Как проходило?
Не хотите еще раз попробовать создать русский хип-хоп как на первых двух альбомах? Не скучаете по тем временам, когда творчество из вас текло как божественный нектар?
В песне "Прошёл через" все вроде читаю про личное из реальной жизни, а Хамиль?
Мужики, не хотите ли сделать большой концерт в Ростове со старым материалом ? Такой душевный, для своих. Здесь этого очень ждут!) может даже кто-то из объединённой касты к вам присоединится ? Я вот тут как раз недавно Жару на концерте Дорна встретил
Upd. написал и осознал, что вряд ли сейчас получится со сцены поорать, что южный округ славится мусорами пидарасами драными (
Как вы оцениваете свой уровень популярности сейчас, вы нишевые артисты или мейнстрим? Вас слушают молодые ребята или только ностальгирующих олды по типу меня? Уровень гонораров за концерт снизился?
читайте ли комментарии на the Flow?
есть любимчики?
В текстах вы часто выступаете в роли гос служащих, быдла и недалеких людей, это для того чтобы обезопаситься, мол «мыж серьезно вещали» или все же другой умысел какой-то? Задумывались ли вы о том что школота выкупает это за чистую монету, и может стоит изменить позицию повествования?
Сколько плюх уходит в среднем для создания одного вашего куплета?
как вам такая шутка, парни. придумал лет семь назад:
Повесть о том, как поспорили на миллион Андрей Леонидович с Антоном Сергеевичем.
Предлагал ли Дудь интервью Шыму, есть ли желание сказать, что-то если интервью состоится? Мне кажется вам есть о чем поговорить.
Ребята, отличный альбом. Хотелось бы знать, если у вас в планах посетить США с концертами? В частности Нью Йорк. И если да, то скорее бы😁
Привет Хамию и Шыму! Респект за творчество.
Такой вопрос: что у Хамиля с сольным альбомом "Новый уровень" демка которого на Яндекс Музыке висит?
Расскажите, пожалуйста, про ваши политические взгляды и мнения о современной России. Это правда, что ваши последние тексты стали более злободневными? И что вас подтолкнуло к такому?
Как относитесь к нарастающей политизации русского рэпа (ну или как минимум его ярких представителей) ?
Все ещё обижаетесь на Бабангиду за строчку "Ебу как Змей Шыма в Касте"?
Не кажется ли вам, что г-н Бакулин сделал для русского репа больше, чем все из вашей группы вместе взятые?
Споткнулись ли вы о порог вхождения, в виде мата и антисемитизма при знакомстве с данным исполнителем?
С уважением, Александр Б.
Здравствуйте, Андрей и Михаил. Спасибо за ваше творчество.
Не кажется ли вам, что в последние пару лет политически настроенная часть общества считает, что деятели искусства, будь то музыканты, комики или кто-либо ещё, должны и обязаны высказываться в своих работах на политические темы? А если творец не высказался, значит, промолчал, значит, боится, значит, творчество беззубое.
Если да, то как вы к этому относитесь?
И любите ли вы абрикосы?
Как вам последний альбом Анакондас? Они недавно были гостями тут на ТЖ. На стриме они показались такими простыми, аполитичными чуваками, но последний альбом насквозь пропитан политотой и недавними событиями.
На ваш взгляд это ради еб его мать хайпа, или искреннее творчество?
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