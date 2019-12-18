Видеотрансляция начнётся 19 декабря в 14:00 по Москве.

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Хамиль и Шым

Гостями TJ на этот раз станут Хамиль и Шым — участники группы «Каста», которую заслуженно считают одними из родоначальников русского рэпа. Авторы «Мы берём это на улицах», «Вокруг шум» и многих других знаковых треков ответят на вопросы, заданные в комментариях под этим постом.

В начале декабря «Каста» — Хамиль, Шым, Влади и Змей — выпустила свой четвёртый альбом «Об изъяне понятно». Рэперы называют новые песни «ироничными, тоскливыми и трагичными», но если говорить напрямую — это самый политизированный и злободневный, на наш взгляд, релиз группы.

«Каста» в новом альбоме оставила альтернативную версию гимна России, рассказала о безысходности для молодёжи в «Колоколах над кальянной», погрустила о будущем в «Крайнем сервере», а заодно посоветовала не дружить с «Игорьком-мусором». Название трека «Тырим» вообще говорит само за себя.