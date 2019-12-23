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Гость TJ
Anna Begiashvili
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Гость TJ: актриса Татьяна Шитова — голос Алисы, Скарлетт Йоханссон и Йеннифер из «Ведьмака» Материал редакции

Видеотрансляция начнётся в 16:00 по Москве.

57 комментариев
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Фото из фейсбука Татьяны Шитовой

23 декабря гостьей TJ станет актриса Татьяна Шитова, которая озвучила многих известных женских персонажей в русском дубляже иностранных фильмов и видеоигр.

На её счету голоса героинь Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эммы Стоун и Натали Портман. В игре «Ведьмак» Татьяна озвучивает чародейку Йеннифер, а в одноимённом сериале, вышедшем на Netflix 20 декабря, — Тиссаю де Врие.

Голос Шитовой стал прототипом для голосового помощника «Яндекса» — Алисы.

Примеры персонажей, озвученных Татьяной Шитовой

Татьяна станет последним гостем TJ в 2019 году. Задать ей вопрос можно в комментариях. Трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени.

Видео появится здесь ближе к началу эфира.

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57 комментариев
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Anna Begiashvili

Привет, это последний выпуск Гостя TJ в 2019 году! Процитирую традиционное напутствие нашего главреда:

Лайкайте самые интересные, на ваш взгляд, вопросы — на них Татьяна ответит в первую очередь. Не забывайте про правила подсайта (модерация бдит) и относитесь, пожалуйста, уважительно к гостье и друг к другу.

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Сергей Ляхов

24

привет, Алиса!

Ответить

Dim

Сергей
3

сирень и крыжовник 

Ответить

Сергей Ляхов

17

классная у вас профессия, если смотреть со стороны. а изнутри как? стрессы, выгорание, хроническая усталость, конфликты с коллегами - вот это всё есть? или чисто в кайф работаете?)

Ответить

Goodsanta

14

Вы озвучивали двух чародеек во вселенной ведьмака: Йеннифер из Венгерберга и Тиссаю де Врие. Изучали ли вы личности этих персонажей перед озвучкой, и если да -  какая из них ближе лично вам?

Ответить

Человек-человек

Goodsanta
–6

Мне кажется она обычная актриса, которой удалось получить немного славы на поприще озвучки, не стоит от нее ожидать чего-нибудь сверхъестественного

Ответить

Goodsanta

Человек-человек
4

Что сверхъестественного в ответе на вопрос об ассоциации себя с персонажем? я же не прошу ее обмазываться сиренью с крыжовником и порталы создавать.

Ответить

пепси

Goodsanta
1

А мог бы

Ответить

Alex Sallivan

Goodsanta
0

Ненавижу порталы

Ответить

Ruslan Sviridov

14

Что помогает вживаться в роль озвучиваемого персонажа? Вряд ли находится время чтобы прочитать лор по каждому герою. Есть ли актёры и роли, при взгляде на которых сразу понятно, как и с какими интонациями должен звучать его голос? 

Ответить

Святозавр

13

Просит ли Ваш партнёр во время близости, говорить какие-либо реплики любимого им персонажа? Ну или именно с той интонацией. Например Йоханссон.

Ответить

Ruslan Sviridov

7

Интереса ради: если бы вы не работали актрисой озвучки, то какую профессию было бы интересно попробовать освоить? Какие ещё сферы интересны? 

Ответить

Искусный Дворянин

5

У вас классный и запоминающийся голос
Посмотрел видео, но всё равно слышу голос Мии из Ла Ла Лэнд)

Как пришли к тому, что нужно озвучивать?

Какие самые крутые упражнения над голосом можете посоветовать?

Какую актрису больше все нравится озвучивать?

Есть ли какие-то предпочтения в жанре видео в работе и для личного просмотра?

Ответить

Искусный Дворянин

Искусный
1

Был ли у вас момент, когда вы не любили свой голос?
Если был или не был, то как полюбить свой голос?
Каково это ходить в кино и слушать свой голос?

Ответить

Сергей Звезда

3

Как долго вы привыкали к тому, что при поездке в такси ваш голос направляет водителя по маршруту, хотя вы сама при этом молчите?

Ответить

Georgiy Batalov

Сергей
5

А когда-нибудь смеха ради сбивали водителя с маршрута, надо было это спрашивать

Ответить

Сергей Звезда

Georgiy
0

подписываюсь под этим вопросом

Ответить

Иван Иванов

3

Сколько в среднем платят за озвучку одного персонажа?

Ответить

Леонид Федотов

3

Если вам разрешено, расскажите, пожалуйста, о процессе озвучивания Алисы. Как долго вы озвучивали ее самую первую версию? Это ваш первый проект в озвучке голосовых ассистентов? Какова была ваша реакция, когда яндекс связался с вами по поводу озвучки?

Ответить

George Weiller

2

Какого персонажа вам понравилось озвучивать больше всего?

Ответить

Искусный Дворянин

George
0

Я тебя на 5 сек опередил

Ответить

George Weiller

Искусный
1

угум, я увидел как твой коммент появился и мой палец в слоу-мо нажал на "Отправить"

Ответить

Anna Begiashvili

2

Привет, это последний выпуск Гостя TJ в 2019 году! Процитирую традиционное напутствие нашего главреда:

Лайкайте самые интересные, на ваш взгляд, вопросы — на них Татьяна ответит в первую очередь. Не забывайте про правила подсайта (модерация бдит) и относитесь, пожалуйста, уважительно к гостье и друг к другу.

Ответить

Weall FAlldown

2

Какую самую дикую вещь вам приходилось озвучивать в своей жизни ?

Ответить

Anna Begiashvili

2

Вам не становилось не по себе, когда вы озвучивали фильмы ужасов? Или вживаться в роль до такой степени не приходится?

Ответить

Rimus12

2

Были ли предложения озвучки, в которых вы отказывали?

Ответить

Kyler

1

Самую всратую фотографию выбирали?

Ответить

Виктор Ганелес

Kyler
1

Вот блин, точно
Возьмите хоть из профиля на кинопоиске

Ответить

Goodsanta

1

Не звали ли вас еще на озвучку Йеннифер?

Ответить

George Weiller

Goodsanta
0

так прям тебе и сказали)

Ответить

Goodsanta

George
0

тсссс

Ответить

George Weiller

Goodsanta
1

Про киберпанк спроси

Ответить

Goodsanta

George
0

Это когда Кузнецова позовут

Ответить

Искусный Дворянин

1

Алиса, что ты думаешь о Сири?

Ответить

Сергей Морозов

Искусный
–1

И о Сирии.

Ответить

Роман Белоус

1

Насколько прибыльна профессия актера озвучки? Какими качествами должен обладать актер озвучки, и от чего зависит финансовый успех на данном поприще?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

1

Как вам озвучка Алладина?

Ответить

deithwen

1

1. Вы получали какие-нибудь супер-странные сообщения от фанатов или просто людей, знающих вас по озвучке кого-либо?

2. У вас есть какая-нибудь забавная история с процесса озвучки Йен или других игровых персонажей? Как вам вообще нравится «Ведьмак»?

Ответить

Vlad Simonov

1

(Пока сюда не пришли с Д*Ф). Отдельное спасибо вам за озвучку Роковой Вдовы в Overwatch. Сначала голос Алисы ассоциировался с голосом Саманты из фильма "Она", а потом стал ассоциироваться с голосом доброй Роковой Вдовы. Расскажите про озвучку игровых персонажей, сложнее ли процесс по сравнению с озвучиванием фильмов, нравится ли вам озвучивать игровых персонажей? Как вы готовитесь к такой озвучке? Узнаете ли героя получше?

Ответить

Konstantin Shitikov

1

Что делать нам с такими фамилиями в США и прочих Англиях? 

Ответить

Victor Malov

1

Какой озвучкой вы гордитесь больше всего?

Ответить

Jiminy Jillickers

1

Насколько востребована профессия, и существует ли нехватка в актерах дубляжа. С чего нужно начинать такую карьеру?

Ответить

Максим Мудрый

1

В сериале Ведьмак от Нетфликс вы озвучиваете Тиссаю Де Врие.А Йеннифэр дублирует другая актриса.Как же так получилось?Ведь русское комьюнити привыкло к вашей версии Йеннифэр.Спасибо.

Ответить

Жидраб Намор

1

Нужны ли актерам озвучания свои собственные премии (вроде Оскара, БАФТА) и почему?

Ответить

Сергей Звезда

1

Возникают ли у вас неловкие или странные ситуации с людьми, которые знают исключительно ваш голос? Например, в магазине или при разговоре с незнакомым человеком, например, по телефону? 

Ответить

Сергей Звезда

1

Татьяна, я очень уважаю вашу работу. И тем не менее, не считаете ли вы, что такая сильная любовь к дубляжу, как в России, играет с нами плохую шутку? 

На мой взгляд, фильмы и сериалы в переводе, каким бы профессиональным он не был, теряют заметную часть режиссёрской задумки, актёрской мысли и общей атмосферы. А многие ещё и удовлетворяются пиратскими переводами: целая страна посмотрела «Как я встретил вашу маму», «Доктора Хауса» и «Теорию большого взрыва», потеряв значительную долю обаяния этих сериалов. Разделяете ли вы моё мнение? Если нет, почему?

К тому же сейчас есть много стран с культурой просмотра фильмов в кинотеатрах не в дубляже, а в оригинале с субтитрами — как раз в этих странах уже с самого детства хорошо знают английский. У нас сеансы с субтитрами есть в крайне малом количестве, и то только в самых больших городах. 

Ответить

Виктор Ганелес

0

Татьяна, я пересматриваю фильмы из-за вашего голоса
Ну ладно, вру, фильмы - потому, что они хорошие. Но отдельные сцены-из-за вашего голоса!
Например, «Любовь с риском для жизни»

Ответить

Victor Malov

0

У вас есть пункт в контракте - не озвучивать порно вашим голосом?
Какие вообще выставлены запреты?

Ответить

Victor Malov

0

"Внимание. Запись голоса Татьяны в стиле Яндекс-Алисы запрещена правообладателем!"

Что это значит, можно примеры как это - "в стиле Яндекс Алисы"?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Были ли у вас какие-нибудь предубеждения к играм? Типа они для детей, значит, не нужно серьезно относиться к их озвучке.

Ответить

Олег Варенье

0

Фильм с лучшим дубляжом, который вам приходилось смотреть? А с худшим?

Ответить

Илюхер XXIX

0

Почему дубляж в абсолютном большинстве случаев так ужасен?

Ответить

Mak Sim

0

Татьяна, как вы относитесь к неофициальным переводам сериалов и фильмов? Я имею в виду сериалы в озвучке Кубик-в-Кубе, Lostfilm, Alexfilm, Newstudio и прочих. Ощущается ли конкуренция с ними? Сотрудничают ли официальные студии с любительскими переводчиками?

Ответить

Georgiy Batalov

Mak
0

Сотрудничают ли официальные студии с любительскими переводчиками?

На сколько мне известно те же Jaskier нанимают часто офиц. актеров дубляжа

Ответить

Evgeniya

0

Американские актёры озвучки в последнее время стараются не попасть в большое кино, а стать известными благодаря интернету (те же Трой Бейкер и Нолан Норт с Retro Replay на Ютубе, Critical Role на Твиче, актёры из Overwatch в различных соцсетях, и так далее).
У Вас не возникало желания начать снимать какие-нибудь видео для Ютуба, начать записывать свой подкаст или что-то вроде этого?

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

Сколько раз приходится пересматривать фильм перед тем, как перейти к озвучке? 

Ответить

Sergey Michko

–3

Who is Йеннифер?

Ответить

Sergey Michko

Sergey
0

надо было "спойлер" писать?

Ответить
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