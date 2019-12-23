Прямой эфир
Видеотрансляция начнётся в 16:00 по Москве.
23 декабря гостьей TJ станет актриса Татьяна Шитова, которая озвучила многих известных женских персонажей в русском дубляже иностранных фильмов и видеоигр.
На её счету голоса героинь Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эммы Стоун и Натали Портман. В игре «Ведьмак» Татьяна озвучивает чародейку Йеннифер, а в одноимённом сериале, вышедшем на Netflix 20 декабря, — Тиссаю де Врие.
Голос Шитовой стал прототипом для голосового помощника «Яндекса» — Алисы.
Татьяна станет последним гостем TJ в 2019 году. Задать ей вопрос можно в комментариях. Трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени.
Видео появится здесь ближе к началу эфира.
привет, Алиса!
классная у вас профессия, если смотреть со стороны. а изнутри как? стрессы, выгорание, хроническая усталость, конфликты с коллегами - вот это всё есть? или чисто в кайф работаете?)
Вы озвучивали двух чародеек во вселенной ведьмака: Йеннифер из Венгерберга и Тиссаю де Врие. Изучали ли вы личности этих персонажей перед озвучкой, и если да - какая из них ближе лично вам?
Мне кажется она обычная актриса, которой удалось получить немного славы на поприще озвучки, не стоит от нее ожидать чего-нибудь сверхъестественного
Что сверхъестественного в ответе на вопрос об ассоциации себя с персонажем? я же не прошу ее обмазываться сиренью с крыжовником и порталы создавать.
Что помогает вживаться в роль озвучиваемого персонажа? Вряд ли находится время чтобы прочитать лор по каждому герою. Есть ли актёры и роли, при взгляде на которых сразу понятно, как и с какими интонациями должен звучать его голос?
Просит ли Ваш партнёр во время близости, говорить какие-либо реплики любимого им персонажа? Ну или именно с той интонацией. Например Йоханссон.
Интереса ради: если бы вы не работали актрисой озвучки, то какую профессию было бы интересно попробовать освоить? Какие ещё сферы интересны?
У вас классный и запоминающийся голос
Посмотрел видео, но всё равно слышу голос Мии из Ла Ла Лэнд)
Как пришли к тому, что нужно озвучивать?
Какие самые крутые упражнения над голосом можете посоветовать?
Какую актрису больше все нравится озвучивать?
Есть ли какие-то предпочтения в жанре видео в работе и для личного просмотра?
Был ли у вас момент, когда вы не любили свой голос?
Если был или не был, то как полюбить свой голос?
Каково это ходить в кино и слушать свой голос?
Как долго вы привыкали к тому, что при поездке в такси ваш голос направляет водителя по маршруту, хотя вы сама при этом молчите?
А когда-нибудь смеха ради сбивали водителя с маршрута, надо было это спрашивать
Если вам разрешено, расскажите, пожалуйста, о процессе озвучивания Алисы. Как долго вы озвучивали ее самую первую версию? Это ваш первый проект в озвучке голосовых ассистентов? Какова была ваша реакция, когда яндекс связался с вами по поводу озвучки?
Какого персонажа вам понравилось озвучивать больше всего?
Я тебя на 5 сек опередил
угум, я увидел как твой коммент появился и мой палец в слоу-мо нажал на "Отправить"
Самую всратую фотографию выбирали?
Не звали ли вас еще на озвучку Йеннифер?
так прям тебе и сказали)
Алиса, что ты думаешь о Сири?
Насколько прибыльна профессия актера озвучки? Какими качествами должен обладать актер озвучки, и от чего зависит финансовый успех на данном поприще?
1. Вы получали какие-нибудь супер-странные сообщения от фанатов или просто людей, знающих вас по озвучке кого-либо?
2. У вас есть какая-нибудь забавная история с процесса озвучки Йен или других игровых персонажей? Как вам вообще нравится «Ведьмак»?
(Пока сюда не пришли с Д*Ф). Отдельное спасибо вам за озвучку Роковой Вдовы в Overwatch. Сначала голос Алисы ассоциировался с голосом Саманты из фильма "Она", а потом стал ассоциироваться с голосом доброй Роковой Вдовы. Расскажите про озвучку игровых персонажей, сложнее ли процесс по сравнению с озвучиванием фильмов, нравится ли вам озвучивать игровых персонажей? Как вы готовитесь к такой озвучке? Узнаете ли героя получше?
Насколько востребована профессия, и существует ли нехватка в актерах дубляжа. С чего нужно начинать такую карьеру?
В сериале Ведьмак от Нетфликс вы озвучиваете Тиссаю Де Врие.А Йеннифэр дублирует другая актриса.Как же так получилось?Ведь русское комьюнити привыкло к вашей версии Йеннифэр.Спасибо.
Нужны ли актерам озвучания свои собственные премии (вроде Оскара, БАФТА) и почему?
Возникают ли у вас неловкие или странные ситуации с людьми, которые знают исключительно ваш голос? Например, в магазине или при разговоре с незнакомым человеком, например, по телефону?
Татьяна, я очень уважаю вашу работу. И тем не менее, не считаете ли вы, что такая сильная любовь к дубляжу, как в России, играет с нами плохую шутку?
На мой взгляд, фильмы и сериалы в переводе, каким бы профессиональным он не был, теряют заметную часть режиссёрской задумки, актёрской мысли и общей атмосферы. А многие ещё и удовлетворяются пиратскими переводами: целая страна посмотрела «Как я встретил вашу маму», «Доктора Хауса» и «Теорию большого взрыва», потеряв значительную долю обаяния этих сериалов. Разделяете ли вы моё мнение? Если нет, почему?
К тому же сейчас есть много стран с культурой просмотра фильмов в кинотеатрах не в дубляже, а в оригинале с субтитрами — как раз в этих странах уже с самого детства хорошо знают английский. У нас сеансы с субтитрами есть в крайне малом количестве, и то только в самых больших городах.
Татьяна, я пересматриваю фильмы из-за вашего голоса
Ну ладно, вру, фильмы - потому, что они хорошие. Но отдельные сцены-из-за вашего голоса!
Например, «Любовь с риском для жизни»
У вас есть пункт в контракте - не озвучивать порно вашим голосом?
Какие вообще выставлены запреты?
"Внимание. Запись голоса Татьяны в стиле Яндекс-Алисы запрещена правообладателем!"
Что это значит, можно примеры как это - "в стиле Яндекс Алисы"?
Были ли у вас какие-нибудь предубеждения к играм? Типа они для детей, значит, не нужно серьезно относиться к их озвучке.
Татьяна, как вы относитесь к неофициальным переводам сериалов и фильмов? Я имею в виду сериалы в озвучке Кубик-в-Кубе, Lostfilm, Alexfilm, Newstudio и прочих. Ощущается ли конкуренция с ними? Сотрудничают ли официальные студии с любительскими переводчиками?
Сотрудничают ли официальные студии с любительскими переводчиками?
На сколько мне известно те же Jaskier нанимают часто офиц. актеров дубляжа
Американские актёры озвучки в последнее время стараются не попасть в большое кино, а стать известными благодаря интернету (те же Трой Бейкер и Нолан Норт с Retro Replay на Ютубе, Critical Role на Твиче, актёры из Overwatch в различных соцсетях, и так далее).
У Вас не возникало желания начать снимать какие-нибудь видео для Ютуба, начать записывать свой подкаст или что-то вроде этого?
Сколько раз приходится пересматривать фильм перед тем, как перейти к озвучке?
Who is Йеннифер?