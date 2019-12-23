Видеотрансляция начнётся в 16:00 по Москве.

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Фото из фейсбука Татьяны Шитовой

23 декабря гостьей TJ станет актриса Татьяна Шитова, которая озвучила многих известных женских персонажей в русском дубляже иностранных фильмов и видеоигр.

На её счету голоса героинь Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эммы Стоун и Натали Портман. В игре «Ведьмак» Татьяна озвучивает чародейку Йеннифер, а в одноимённом сериале, вышедшем на Netflix 20 декабря, — Тиссаю де Врие.

Голос Шитовой стал прототипом для голосового помощника «Яндекса» — Алисы.

Примеры персонажей, озвученных Татьяной Шитовой

Татьяна станет последним гостем TJ в 2019 году. Задать ей вопрос можно в комментариях. Трансляция начнётся в 16:00 по московскому времени.