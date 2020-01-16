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Гость TJ
Залина Маршенкулова
445

Гость TJ: Залина Маршенкулова Материал редакции

Трансляция стартует после 16:00 по московскому времени.

60 комментариев
В закладки
@mayachok_antihrista

От редакции:

Первым «Гостем TJ» в 2020 году станет Залина Маршенкулова — создательница феминистского Telegram-канала «Женская власть» и управляющий партнёр издательского дома «Мамихлапинатана» («Батенька, да вы трансформер», Breaking Mad и другие издания). Среди предыдущих мест работы Залины — ИД «Комитет», который издаёт TJ.

В 2019 году Маршенкулова издала книгу «Женскую власть» о феминизме, патриархальных стереотипах, а также восприятии прав женщин в СМИ и рекламе. Книга основана на постах из её Telegram-канала.

В один из главных мемов 2019 года превратился слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» из рекламной кампании Reebok с участием Маршенкуловой. После резонанса бренд отказался от фразы, а его международный офис заявил, что ничего не согласовывал. Но слоган и смысл кампании в общественном сознании закрепились.

18 января Залина поучаствует в дебатах против Михаила Светова. Судьёй выступит главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Общение с Залиной пройдёт в формате видеотрансляции, которая начнётся после 16:00 по московскому времени. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом.

Ссылка на стрим появится в этом посте ближе к началу.

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Видеотрансляция завершена.
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60 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. Рубрика возвращается к жизни после небольшого отпуска. И сразу с неплохого такого испытания для всех.

Я искренне надеюсь на интересные вопросы и нормальную дискуссию. Не подведите. Ну и напоминаю, что модерация тут действительно существует: оскорбления и флуд неприемлемы. 

Лайкайте действительно любопытные вопросы: на них Залина ответит в первую очередь. 

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Nuke Iron

16

Залина, как часто вы садитесь на мужское лицо?

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Kyler

Nuke
11

Всё, вопросы можно закрывать

Ответить

tosik

17

Почему магазин в который не пускают геев - плохо, а фемкафе, в которое не пускают мужчин - хорошо?

Ответить

Иван Гессе

tosik
1

феминистарианки

Ответить

Роман Трусов

tosik
1

Стрелочка не поворачивается, забыл?

Ответить

tosik

Роман
0

Пора пересмотреть весь курс, а то чет от рук стал отбиваться 

Ответить

Женя Яночкин

13

Подскажите, почему в последнее время конструкторы LEGO так подорожали?

Ответить

LEGO

Женя
13

А сколько по-вашему должно стоить счастье? 

Ответить

Женя Яночкин

LEGO
5

А сколько стоит одно МакФлури с посыпкой M&M's?

Ответить

пепси

Женя
4

в самое сердце, ты, сука

Ответить

LEGO

Женя
0

Но это пятиминутная интрижка, не более, а мы остаёмся с вами на всю жизнь. 

Ответить

Женя Яночкин

LEGO
1

Согласен. Вошедшая а мою пятку LEGO-деталь - это эмоции на всю жизнь.

Ответить

Алина Федотова

Женя
0

109 рубликов

Ответить

Алина Федотова

LEGO
1

не давите так сильно(

Ответить

tosik

LEGO
0

Когда вернут биониклов?

Ответить

пепси

tosik
1

ХВАТИТ

ЭТО МОЁ ДЕТСТВО!!!!!!!1111111111

Ответить

tosik

пепси
0

мажор

Ответить

пепси

tosik
0

Раз в год мне дарили на ДР

нихуя не мажор(((

Ответить

tosik

пепси
0

эххх, биониклы. вот тема была. не то шо сейчас, хуйдзяго какие-то, ваще не прикольные

Ответить

пепси

tosik
0

у меня мои до сих пор есть

копака
вакама
эх

Ответить

пепси

Женя
1

LEGO-санкции 

Ответить

tosik

пепси
0

в голос

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Роман Трусов

5

Чем будете топить Светова на дебатах?

Ответить

Комментарий удален

Сергей Васильев

5

Удалось хоть денег собрать с такого дроча на феминизм?

Ответить

Сергей Рязанцев

5

Смотрели фильм? Как вам?

«Квадрат» (The Square, 2017)
Квадрат (2017) — The Square — смотреть онлайн на КиноПоиск. Всё о фильме: дата выхода, трейлеры…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Дмитрий Дубовик

Сергей
0

У меня в "посмотреть позже" висит уже продолжительное время. Никак не решусь потратить на него время. Стоит того?

Ответить

Сергей Рязанцев

Дмитрий
0

Надеюсь, Залина подскажет.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

плюшевый батон

4

Как ты думаешь, что будет с феминизмом через 10 лет – в России и в мире? 

Ответить

Satokoi

4

Почему феминизм в РФ является неким карго-культом? У нас проблемы с общегражданскими правами, зачем бежать впереди паровоза и топить исключительно за женщин и меньшинства?

Ответить

Бдительный Бородавочник

1

Зачем феминистки красят волосы в кислотные цвета? Что они этим хотят сказать нам, нормальным людям?

Ответить

Человек-человек

Бдительный
7

Что они лучше вас, нормальных людей, они особенные

Ответить

Сергей Рязанцев

Человек-человек
9

Спасибо за развернутый комментарий, Залина.

Ответить

Yaroslav Shapoval

3

Как вы относитесь к мужчинам, которые выступают за равные права и обязанности для всех - женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, белых мужчин среднего возраста?

Считаете ли вы, что какая-то из групп должна получать больше или меньше прав и/или обязанностей?

Ответить

Авдеев

2

В самом начале своего пути феминистки бились за право голоса, в принципе здраво, цели были понятны. А чего феминистки требуют теперь? Какой должен быть итог этой борьбы? А главное борьбы с кем?

Ответить

Алина Федотова

2

Какое уже достижение на своем пути феминизма Вы совершили? Что сделали полезного для общества? в общем.. чем больше всего гордитесь на данный момент?

Ответить

Gleb Eltsov

2

Что предпочтительней - создание сейфспейса для единомышленников с банами и ограничениями неугодных, не вписывающихся в одобряемую повестку, или свобода высказываний и плюрализм мнений, даже если эти мнения в корне отличаются от "одобряемых" в том или ином сообществе, но при этом не несут откровенно деструктивной цели (оскорбления/угроз/троллинга)?

Ответить

Денис .

2

На какой глубине алмазы копать надо?

Ответить

Vyacheslav Gorin

2

У нас в университете открылось новое кафе. Как вам логотип?

Ответить

Алина Федотова

2

За что Вам было стыдно больше всего?

Ответить

Matthew Kazimirov

0

Залина, каково быть очередной посредственностью?

Ответить

Человек-человек

Matthew
4

Посредственность позвали в «Гость тж», а тебя нет

Ответить

пепси

Matthew
0

АХ ТЫ СУКА РОГОНОСЕЦ-УГНЕТАТЕЛЬ!

Я ЖЕНЩИНА, А НЕ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ!

Ответить

Человек-человек

1

Здарова, Маршенкулова

Ответить

Danil Shch

1

 не знаю  что можно спрашивать у вас, расскажите какую нибудь тру сторри что ли 

Ответить

Авдеев

1

Почему феминистки при каждом удобном случае стараются сверкнуть оголённой грудью? Это какое-то секретное оружие? Вам не кажется, что такими действиями она обесценивается? 

Ответить

Алина Федотова

Авдеев
0

при каждом удобном случае рассказать про феминизм

Ответить

Прекрасен, как Иисус

1

Тебе не кажется, что родись ты с другими параметрами (красивое лицо, упругая попка, стройная фигура и тд) ни к какому феминизму себя причислять ты бы не стала?

Ответить

Сергей Звезда

0

Всем привет. Рубрика возвращается к жизни после небольшого отпуска. И сразу с неплохого такого испытания для всех.

Я искренне надеюсь на интересные вопросы и нормальную дискуссию. Не подведите. Ну и напоминаю, что модерация тут действительно существует: оскорбления и флуд неприемлемы. 

Лайкайте действительно любопытные вопросы: на них Залина ответит в первую очередь. 

Ответить

Хан Теодор V

Сергей
–1

{мем:хто ты?} 

Ответить

Мемопроходил

Хан
1
Ответить

Хан Теодор V

0

Просят ли у вас в баре подержать пиво? 

Ответить

Alexey Khudyakov

0

Прочитал вначале "Лицо TJ"

Ответить

Дитковский

0

Согласны ли вы что став феминисткой некоторые в таким методом абстрагируются от комплексов и строят бетонную стену между собой и обществом? И уже речь идет не о равных правах а о «я могу не брить под руками» «я не должна быть стройной» и «я не должна выглядеть привлекательно»

Ответить

Прекрасен, как Иисус

0

Лол, пошел тереть ветки Звездуля.

Ответить

Viktor Tolkach

0

Почему феминистки так рьяно пытаются подчеркнуть свое отношение к какому-то элитарному классу, при этом прикрываясь борьбой за некое равноправие в сообществе, тем самым выпиливая самую идею о том самом равноправии как о идее? 

Ответить

Gleb Eltsov

0

Кто позорит российский феминистический движ?

Ответить

пепси

Gleb
0

Маршенкулова 

Ответить

Человек-человек

Gleb
0

Мужчины

Ответить

Дитковский

0

Интересна ваша реакция на это видео. Вы бы отреагировали одинаково непредвзято, если бы вместо девушек так же вели себя мужчины?

Ответить

Паша Красников

0

Я веган! (на самом деле нет)

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Прямой эфир

пепси

Гость TJ: Залина Маршенкулова

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Прекрасен, как Иисус

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Женя Яночкин

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Паша Красников

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Дитковский

Гость TJ: Залина Маршенкулова

tosik

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Алина Федотова

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Человек-человек

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Vyacheslav Gorin

Гость TJ: Залина Маршенкулова

пепси

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Gleb Eltsov

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Денис .

Гость TJ: Залина Маршенкулова

пепси

Гость TJ: Залина Маршенкулова

LEGO

Гость TJ: Залина Маршенкулова

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Гость TJ: Залина Маршенкулова

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