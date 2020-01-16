Гость TJ: Залина Маршенкулова

Прямой эфир
Трансляция стартует после 16:00 по московскому времени.
От редакции:
Первым «Гостем TJ» в 2020 году станет Залина Маршенкулова — создательница феминистского Telegram-канала «Женская власть» и управляющий партнёр издательского дома «Мамихлапинатана» («Батенька, да вы трансформер», Breaking Mad и другие издания). Среди предыдущих мест работы Залины — ИД «Комитет», который издаёт TJ.
В 2019 году Маршенкулова издала книгу «Женскую власть» о феминизме, патриархальных стереотипах, а также восприятии прав женщин в СМИ и рекламе. Книга основана на постах из её Telegram-канала.
В один из главных мемов 2019 года превратился слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» из рекламной кампании Reebok с участием Маршенкуловой. После резонанса бренд отказался от фразы, а его международный офис заявил, что ничего не согласовывал. Но слоган и смысл кампании в общественном сознании закрепились.
18 января Залина поучаствует в дебатах против Михаила Светова. Судьёй выступит главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Общение с Залиной пройдёт в формате видеотрансляции, которая начнётся после 16:00 по московскому времени. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом.
Ссылка на стрим появится в этом посте ближе к началу.
Всем привет. Рубрика возвращается к жизни после небольшого отпуска. И сразу с неплохого такого испытания для всех.
Я искренне надеюсь на интересные вопросы и нормальную дискуссию. Не подведите. Ну и напоминаю, что модерация тут действительно существует: оскорбления и флуд неприемлемы.
Лайкайте действительно любопытные вопросы: на них Залина ответит в первую очередь.
Залина, как часто вы садитесь на мужское лицо?
Почему магазин в который не пускают геев - плохо, а фемкафе, в которое не пускают мужчин - хорошо?
Стрелочка не поворачивается, забыл?
Подскажите, почему в последнее время конструкторы LEGO так подорожали?
А сколько стоит одно МакФлури с посыпкой M&M's?
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Чем будете топить Светова на дебатах?
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У меня в "посмотреть позже" висит уже продолжительное время. Никак не решусь потратить на него время. Стоит того?
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Почему феминизм в РФ является неким карго-культом? У нас проблемы с общегражданскими правами, зачем бежать впереди паровоза и топить исключительно за женщин и меньшинства?
Зачем феминистки красят волосы в кислотные цвета? Что они этим хотят сказать нам, нормальным людям?
Что они лучше вас, нормальных людей, они особенные
Как вы относитесь к мужчинам, которые выступают за равные права и обязанности для всех - женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, белых мужчин среднего возраста?
Считаете ли вы, что какая-то из групп должна получать больше или меньше прав и/или обязанностей?
В самом начале своего пути феминистки бились за право голоса, в принципе здраво, цели были понятны. А чего феминистки требуют теперь? Какой должен быть итог этой борьбы? А главное борьбы с кем?
Какое уже достижение на своем пути феминизма Вы совершили? Что сделали полезного для общества? в общем.. чем больше всего гордитесь на данный момент?
Что предпочтительней - создание сейфспейса для единомышленников с банами и ограничениями неугодных, не вписывающихся в одобряемую повестку, или свобода высказываний и плюрализм мнений, даже если эти мнения в корне отличаются от "одобряемых" в том или ином сообществе, но при этом не несут откровенно деструктивной цели (оскорбления/угроз/троллинга)?
Залина, каково быть очередной посредственностью?
Почему феминистки при каждом удобном случае стараются сверкнуть оголённой грудью? Это какое-то секретное оружие? Вам не кажется, что такими действиями она обесценивается?
Тебе не кажется, что родись ты с другими параметрами (красивое лицо, упругая попка, стройная фигура и тд) ни к какому феминизму себя причислять ты бы не стала?
Всем привет. Рубрика возвращается к жизни после небольшого отпуска. И сразу с неплохого такого испытания для всех.
Я искренне надеюсь на интересные вопросы и нормальную дискуссию. Не подведите. Ну и напоминаю, что модерация тут действительно существует: оскорбления и флуд неприемлемы.
Лайкайте действительно любопытные вопросы: на них Залина ответит в первую очередь.
Согласны ли вы что став феминисткой некоторые в таким методом абстрагируются от комплексов и строят бетонную стену между собой и обществом? И уже речь идет не о равных правах а о «я могу не брить под руками» «я не должна быть стройной» и «я не должна выглядеть привлекательно»
Почему феминистки так рьяно пытаются подчеркнуть свое отношение к какому-то элитарному классу, при этом прикрываясь борьбой за некое равноправие в сообществе, тем самым выпиливая самую идею о том самом равноправии как о идее?
Кто позорит российский феминистический движ?
Интересна ваша реакция на это видео. Вы бы отреагировали одинаково непредвзято, если бы вместо девушек так же вели себя мужчины?