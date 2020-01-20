Прямой эфир
Разговор о кино, сценариях и жизни в США начнётся в 20:00 по Москве.
Привет! Меня зовут Гульжан Токтогул, я сценаристка из Кыргызстана. Сейчас учусь на втором курсе магистратуры сценарного мастерства в одной из ведущих киношкол Голливуда — Американском киноинституте (AFI) в Лос-Анджелесе и веду Telegram-канал о своих буднях @guljantv.
В своё время, не пройдя во ВГИК, я взяла базовые онлайн-курсы. После поработала над сценарием фильма «Салам, Нью-Йорк», который стал кассовым хитом в Кыргызстане, открывал фестиваль «Киношок» в 2013 году, получил кучу призов национальной кинопремии, в том числе за лучший сценарий.
Потом были два года в Москве, где я изучала сценарное мастерство. По возвращении в Бишкек я поработала, например, в качестве редактора сценария фильма «В поисках мамы», который стал рекордсменом проката в Кыргызстане и Казахстане (одна российская кинокомпания даже купила формат для адаптации). После опыта работы в сценарной комнате с американским продюсером я решила, что точно надо поступать в американскую киношколу.
Так я оказалась в Американском киноинституте в Лос-Анджелесе. Буду рада ответить на вопросы об учёбе, о сценарном мастерстве, о киноиндустрии в целом и жизни в Лос-Анджелесе.
Общение с Гульжан пройдёт в комментариях — там же оставляйте, пожалуйста, свои вопросы. Гостья начнёт отвечать в 20:00 по московскому времени.
Не забывайте, пожалуйста, лайкать понравившиеся вопросы — ответы на них прозвучат в первую очередь. Ну и все мы помним про уважение к друг другу и гостье, куда же без этого.
На всякий случай обращаю внимание, что стрима не будет: разговор пройдёт в комментах.
Как Вы оцениваете деятельность Фонда Кино? Есть ли в нём необходимость? Существует ли подобный аналог в Киргизии?
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Сколько фильмов в Киргизии снимают в год? Есть ли известные из них? И что касается начинающих режиссеров, много ли таких самородков в Киргизии?
Как в США в более-менее сведущих кругах воспринимают локальное кино СНГ? Делят на киргизское, казахское, украинское, российское и т.д. или валят всё в кучу какого-нибудь russian/east-european movie?
Она там безгоду неделя. Про кино СНГ местные(кроме студентов) а тем более про Киргизию вообще впервые слышут.
Спасибо, Гульжан.
Я берегу её время. Ну и твоё кстати. Обращайся.
Если бы я дорожил своим временем, сидел бы тут?
Расскажите, как проходит работа над сценарием? Что именно зацепило в работе с американским продюсером и как отличалось от прошлого опыта?
У меня вопросов нет, просто напишу, что я в восторге от вашего телеграм-канала и регулярно читаю сценарии оттуда. Спасибо :)
Есть ли у вас стипедия? И лего ли ее получить? Чем занимались до того как начали писать сценарии? Если вы попали в магистратуру то какой у вас был бакалавриат?
Что бы написать кассовый сценарий нужно всего лишь трудится, стараться и идти по протореным дорогам описанным в базовых онлайн-курсах или нужно что-то ещё?
Что думаете о книге Роберта Макки "история на миллион" ?
Привет. Приходилось ли вам работая над сценарием в Штатах вписывать туда в угоду толерантности геев, трансгендеров и прочие меньшинства? Насколько справедливо утверждение, что сценарии правятся в исходя из общественного мнения?
1) Сколько стоит обучение?
2) Есть ли стипендия за бывшие заслуги?
3) Ценится ли ваш предыдущий опыт?
Почему у фильмов с постсоветского пространства такие проблемы с хорошим проработанным сценарием?
обсуждаются ли на занятиях сценарии к блокбастерам, собирающим миллиарды в прокате? как при этом оцениваются сценарии, например, "Мстителей" или последних "Звездных войн" - их количество сюжетных дыр и откровенной глупости стоит воспринимать как халтуру сценаристов? если да, то как вы относитесь к тому, что в таких дорогих масштабных проектах всегда так много проблем в сценариях.
Вы, наверняка, регулярно читаете много сценариев. Есть ли такие, которые поменяли или, быть может, даже перевернули ваше представление о каких-либо фильмах, заставив посмотреть на картины с другого угла?
Не забывайте, пожалуйста, лайкать понравившиеся вопросы — ответы на них прозвучат в первую очередь. Ну и все мы помним про уважение к друг другу и гостье, куда же без этого.
На всякий случай обращаю внимание, что стрима не будет: разговор пройдёт в комментах.
Вас учат правильно взаимодействовать с продюсерами/редакторами, которые вносят правки в сценарий? У нас в МШК было занятие с опытным сценаристом, и он кажется человеком, которого совершенно сломила эта борьба с телевизионным руководством. Как вести дискуссию конструктивно, как сохранять мотивацию, если твою работу портят (по твоему мнению)?
Гульжан, здравствуйте. Я с огромным удовольствием читаю ваш телеграмм канал! Вы пишите интересно на интересные темы)) вопрос таков: не могли бы вы мне подсказать в какой колледж/институт поступать лучше всего на режиссёра в Канаде? Я понимаю что вы в США, но, возможно, что-то и слышали про Канаду)
2 вопроса, если можно.
1) Если бы вы вам надо было показать Звездные Войны человеку, который еще никогда их не смотрел, то в каком бы порядке вы бы расположили все эпизоды? Отмели бы первый, как многие это советуют?
2) На российском ютубе то и дело взлетают в трендах на первых местах киргизские фильмы. Среди киргизов собственное кино пользуется бОльшим спросом, чем зарубежное?
Какие тенденции, по вашему мнению, будут преобладать в кинопрокате будущего - через 5-10 лет, скажем? Уйдет ли авторское кино в подполье окончательно, уступив блокбастерам уровня Мстителей, какая судьба ожидает (опять же по вашему мнению) сериалы - будут ли развиваться различные виды жанров или все разнообразие сведется к сериал-блокбастер (Игра Престолов) - ситком (Теория большого взрыва)?
Здравствуйте.
1. Хочу написать сценарий, нет опыта, только приходы вдохновений). Вот помаленьку начал записывать в закладки. С таким подходом к делу как у меня сейчас, как скоро я смогу получить готовый материал?
2. Эра фото и фоторедакторов прошла, наступает эра видеоконтента, что мне лично очень нравится. Индустрия развивается, всё чаще вижу людей в возрасте которые начинают вести свои видеоблоги, и это у них получается.
3. Есть ли шансы у COUB(вдруг слышали о таком) не умереть от натиска ТТ и ИнстаTV + Ютуба? Что нужно поменять кубу, ну кроме всего интерфеса, что бы этот проект не загнулся и выстрелил в дальнейшем.
Спасибо.
Так спешил, что вопроса второго не озвучил)
Вы как видеоблогер уже пробовали себя? Или ваши работы с актерами (постанову в инсте, приколы ну и тд тп)
Насколько ценится на рынке сценарист сериалов? Не секрет, что сериалы сами по себе захватили пространство онлайн-кинотеатров, что породило собой повышенный спрос на сценаристов. Так вот - насколько такой специалист ценится, и повлияли ли на нынешнее положение забастовка Гильдии сценаристов?
Какие чувства испытывали вы (или испытывали бы), если бы сценарий, созданный вами и реализованный в виде фильма, выпущенного в широкий прокат, стал бы единственным, что не понравилось широкому зрителю?
Добрый день! На какие ошибки в составлении сценариев наших фильмов можете указать уже на втором курсе обучения в США? Т.е какие моменты там уже преподают на ранних курсах, которые у нас не применяются вовсе? Спасибо!
Насколько высок уровень сценаристов на постсоветском пространстве? И назовите топ 3 лучших сценариста в странах бывших советских республик.
Читаю вопросы и прям душа радуется. Никаких тебе оскорблений и тому подобного. Все-таки звать гостей-радикалов было не лучшей идеей для такой рубрики.
Тяжело ли арендатору английского языка из СНГ работать в сфере креативного писания и конкурировать с носителями родного английского языка?
Если открыть список самых кассовых фильмов, скажем, за 1999 год, то топ будет состоять из кино самых разных жанров - от Матрицы, Зеленой мили и Красоты по-американски до Американского пирога, Ноттинг Хилла и Ведьмы из Блэр. В наше время топ самых кассовых фильмов чуть менее чем полностью состоит из экранизаций комиксов, продолжений франшиз и мультфильмов, преимущественно производства Диснея. Каким образом сложилось нынешнее положение дел? Есть ли предпосылки, что оно изменится в будущем?
Вас домогались "вайнштейны"? Ну хоть раз...
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Какие книги по драматургии вы советуете прочитать? Важен ли при создании сценария его ритмический рисунок? В киношколах, где я училась, о нем не говорили. Но, как оказалось, он существует.
Считаете ли Вы, что среди стран Средней Азии наибольших успехов в кино после развала Советского Союза, добился Узбекистан? Или киргизское кино не хуже?
1. Можете подробнее рассказать про процесс поступления в киноинститут? Какие есть возможности получить стипендию или грант?
2. Какие online курсы вы прошли?
3. Знакомы ли вы с людьми, кто учится на писателя из мира novels и fiction? Знаете ли вы школы или академии, где есть обучение fiction writing?
4. Какой уровень английского требуется для обучения? Какой у вас был уровень английского до поступления? Как вы работали над своим английским, чтобы пройти экзамены?
Можно ли изучать сценарное мастерство самостоятельно? Какие посоветуете книги/учебники? С чего начать?
Ты в каком времени живешь братик? Начни просто с ТикТок, как сейчас многие делают, а там тебе и опыт сценариста и режисера и еще фан база и прочие ништяки.
Давно подписан на ваш канал, Гульжан. Раз есть возможность задать вопрос, - над какими проектами вы сейчас работаете и на какой успех рассчитываете?