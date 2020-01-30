Гость TJ: Землекоп на кладбище

Прямой эфир
Общение в комментариях начнётся в 18:00 по Москве.
Привет всем! Меня зовут Глеб, сейчас я учусь на третьем курсе на факультете юриспруденции, подрабатываю официантом в караоке-баре, живу один, встречаюсь с девушкой.
Летом 2015 и 2016 годов я устраивался землекопом на кладбище. Поработав там, я накопил богатый жизненный опыт, какие-никакие полезные знания и массу весёлых историй, которые я вам с удовольствием поведаю. А также отвечу на все интересующие вас вопросы по поводу этой профессии.
Задавайте ваши вопросы в комментариях под этим постом. Глеб ответит на них там же. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Сергей Звезда
Жизнерадостно, да? Обращаю внимание, что стрим не планируется: общение пройдёт прямо здесь в комментах. Прошу относиться друг к другу и к гостю с уважением, а также помнить про модерацию. Быстрее всего Глеб ответит на самые залайканные вопросы.
Погнали!
Goodsanta
Случалось ли при выкапывании свежей могилы натыкаться на старое захоронение?
Mikhail Lukup
Здравствуйте Глеб. Такой вопрос, существует ли в настоящее время практика нелегальных захоронений под контролем ОПГ, как это было в 90-е годы?
MarkoMikhail
Из-за таких кладбищ хотели закрыть Голунова, не?
Mikhail LukupMarko
Там речь была о контроле рынка ритуальных услуг.
Georgiy BatalovMikhail
Она всегда существовала, кек.
Как говорил один мой знакомый сиделец:
"А что тут решать, мойкой по горлу и на 3 метра в землю"
Alexander Pestov
Расскажи о процессе. Ты один копал целую могилу? Сколько это занимает времени? Какой жизненный опыт даёт эта профессия? Физически тяжело было? Прокачал силу и выносливость?
Alexander PestovAlexander
Сам хочешь, чтобы тебя в конце пути похоронили или предпочтёшь кремацию (или ещё что)? Веришь в загробную жизнь?
Илья Ильин
Гость которого мы заслужили
Какой-то чувак
Что думаешь про роман Елизарова «Земля» если читал?
Vlad MakarovКакой-то
А про «Котлован» Платонова и «Яму» Куприна?
сироп от щекоткиКакой-то
А ты что думаешь?
Не совсем понимаю, почему все(ну, в елизаровской группе вконтаче) уверены в продолжении
Изя СлоуКакой-то
Как раз читаю, кайф
Владислав Цыплухин
Как развлекаешь себя, пока работаешь?
Slow DimonВладислав
Интимные вопросы пошли.
Сергей Рязанцев
Как попадают в эту профессию? Как попал лично ты? Кем мечтал быть в детстве?
Zoibana
2 раза сталкивался с копателями, оба раза оставляли негативное впечатление, потому что просто внаглую требовали (не просили, а требовали) "на чай" помимо оговоренной суммы.
Это мне "повезло"?
GoodsantaZoibana
Если и "повезло", то не только тебе. Не так давно был на похоронах знакомой - на кладбище ждали трое копателей. После процессии просили 2000 сверху. Когда им отказали под предлогом "все и так оплачено", они оставили одного и вдвоем тупо ушли.
ZoibanaGoodsanta
Гениально
GoodsantaZoibana
Уроды блин. Знаю, что в Воронеже, как и везде, этот бизнес криминальный, но что б настолько класть болт на тех, кто хоронит близкого человека - это выше моего понимания
Руслан Шекуров
Какой могилой, выкопанной лично тобою, гордишься (или запомнилась) больше всего ?
И почему? Ровные края, знаменитый человек, история, связанная с событием.
Alexei Kuksin
В Сибири землекопы на кладбище это бывшие маргинальные элементы - наркоманы и алкоголики попавшие в какие-нибудь христианские ребцентры. Как с этим дело состоит в твоем регионе?
Митя Простомолотов
Находил что-нибудь интересное под землёй.?
George Weiller
Комитет, где вы его откопали то?)
Сергей ЗвездаGeorge
Митя Простомолотов
Есть что-то что у тебя неплохо получается? Что угодно. Любой навык или хобби.
ZoibanaМитя
Докапываться до других
ZoibanaZoibana
George WeillerZoibana
обожаю каламбуры
Alexander Balan
Так вот куда ушел this is хорошо
Goodsanta
Какой способ "утилизации" тела ты считаешь правильным: кремация или реальное захоронение и почему?
Дитковский
Как часто вы встречаете DELETED и проекты Комитета на своей смене?
Прекрасен, как Иисус
Ты ну очень не похож на человека, который копает ямы, а на фото ты как-будто залез в яму просто попозировать.
Прекрасен, как ИисусПрекрасен,
Ну и коль это пост с вопросами то вот:
1) Как тебе удается сохранять такую бледную кожу, копая ямы на кладбище? Опыт говорит, что это невозможно.
2) Укладка отличная, какими средствами пользуешься, чтобы прическа, спустя 15 минут работы, не превращалась в кусок мокрой тряпки из-за льющегося ручьем пота?
3) На фото глина с черноземом, расскажи технику рытья ям, которая позволяет оставаться настолько опрятным, выкинув пару кубиков земли?
Спасибо.
ZoibanaПрекрасен,
Иисус тему знает
Иван Семёныч
Есть инсайды по заказчикам в деле Голунова?
Митя Простомолотов
Какую самую невероятную историю слышал от коллег по работе?
Mircurt
Находил что-нибудь интересное при раскопке?
Паша Красников
Под музыку копал?
Комментарий удален
Николай Телков
1) Находил ли что-то при раскопке могил? Снаряды, кости, монеты, старые гробы, что-то ещё?
2) Горевал ли первое время, воспринимал ли близко к сердцу весь процесс? Насколько морально это тяжело?
3) Были какие-то случаи «из ряда вон», вроде: дали бонус за то, чтобы глубже закопал; предлагали может съездить «вон туда в лес» и там кое что закопать?
4) Когда лучше/проще копать: летом, зимой, в дождь?..
5) Построил бы на этом бизнес?
хруст
Как копал зимой?
redmadkitхруст
Он же пишет, что летом работал.
Сергей Звезда
Жизнерадостно, да? Обращаю внимание, что стрим не планируется: общение пройдёт прямо здесь в комментах. Прошу относиться друг к другу и к гостю с уважением, а также помнить про модерацию. Быстрее всего Глеб ответит на самые залайканные вопросы.
Погнали!
GlanСергей
стрим не планируется
Плиз
Митя Простомолотов
Я копал ямы под прожектора-это очень непросто. Почему ты не похож на землекопа,? Ты недавно в профессии?0
Роман Белоус
По долгу службы посетил пару десятков кладбищ прошлой осенью и на окраинах почти всех кладбищ видел горы старых, в основном сваренных из металлических листов, надгробных памятников. Правильно ли я понимаю, что, для экономии места, старые могилы просто напросто используют "повторно"? Как это происходит? Что происходит, если, в процессе раскопки могилы, натыкаются на старое захоронение, на остатки гроба и на неистлевшие останки?
RJРоман
Ну вообще это обычная практика повторного использования. Не знаю как в России это действует, но знаю, что в Финляндии, когда хоронят, то место на кладбище берут в аренду на 25 лет. Если через 25 лет не продлить, то памятник убирается и хоронят нового человека.
Изя СлоуРоман
Правильно ли я понимаю, что, для экономии места, старые могилы просто напросто используют "повторно"?
Конечно это так, иначе кладбища бы разрастались неимоверно.
Mikhail Lukup
Такой вопрос, участвуют ли сотрудники кладбищ в процессе экзгумации тел, с целью проведения сотрудниками охраны правопорядка оперативно-розыскных мероприятий?
nobody cares
Как платят - помесячно или за каждую могилу отдельно? А платит тебе ритуальное агенство, или тебя можно как-то отдельно найти, если я например кого-то хороню?
Ещё короткий вопрос - твоё окружение нормально относится к твоей профессии или есть какие-то предрассудки?
Курбангалы Алибердыев
Официант в караоке-баре
Назови самую ненавистную для тебя песню, услышав которую хочешь бросить на хер эту работу
Zoibana
Как ты относишься к сказке "В стране невыученных уроков" с задачей про полтора землекопа?
Zoibana
Атрофируется ли эмпатия, сопереживание, когда каждый день видишь убитых горем людей?
Дмитрий Борисов
Добрый день, Глеб. Приходилось ли раскапывать могилы (не по своей инициативе, конечно же)? Получалось ли развивать дружеские отношения с «коллегами» (не мертвецами)? Были какие-нибудь интересные системы мотивации и оплаты труда: процент с общего объема заказов + фикс, например?
Владислав Цыплухин
Закапывал во время церемонии тоже ты? Расскажи какую-нибудь историю. Было ли хоть раз, как бывает на западе, чтобы с шутками и улыбками?
Ded Pihto
живу один, встречаюсь с девушкой
Роман Трусов
Привет.
Про то, что ритуальным агентствам сливают инфу со "скорой" об умерших я уже знаю. А получают ли копатели "долю" от таких навязанных услуг?
Владислав Цыплухин
В перестрелке на Хованском кладбище ты был за Азию или за Кавказ?
Андрей Николаевич
Есть ли особые способы копания твердой почвы? (залитие на ночь водой и тд).
GoodsantaАндрей
Хороший вопрос
Андрей НиколаевичGoodsanta
Спасибо
Ноу Нейм
Не боишься за такие фотки быть осужденным обществом?
Паша КрасниковНоу
Что тут такого на фото, за что осуждать?
Сергей Звезда
Сталкивался ли ты с предложениями взяток или «благодарностей»? Насколько я понимаю, когда часть потерявших кого-либо людей сталкивается с недостаточным вниманием к могиле своего близкого, они зачастую предлагают деньги взамен на что-нибудь типа землю почаще менять, место убирать и тд
ZoibanaСергей
У меня наоборот - сами землекопы и работники кладбища постоянно подходят и предлагают услуги по регулярной уборке и уходу за могилой за скромное вознаграждение
RJ
Используется ли практика перепродажи могил описанная одним из героев фильма 12 Михалкова?
Сергей ЗвездаRJ
а напомни, что там за практика?
RJСергей
Перед захоронением тела могилу с помощью смекалочки превращали в лужу, а потом продавали рядом стоящую сухую за 500 у.е. После того как участники похорон уходят, их «первая» могила становится сухой и перепродаётся уже другим.
Алексей Ермолаев
Ееее, дождались
ZoibanaАлексей
Очень хочется видеть гостем ТЖ тестировщика сайтов и приложений Комитета
UPD: сук, исходный коммент изменил
Владислав ЦыплухинZoibana
(промелькнула лукавая мысль объявить гостя TJ «тестировщика сайтов и приложений Комитета», чтобы все задали вопросы, а потом на них никто не пришёл и не ответил)
ZoibanaВладислав
Из-за бага
Комментарий удален
Алексей Сладков
это такой намек что плюс таки надо оплатить,а то пообщаюсь с землекопом на кладбище?
Авдеев
Привет Глеб!
Расскажи, а тебе приходилось раскапывать могилы, ну например, чтобы освободить место? Правда ли, что владельцы кладбищ специально что-нибудь ломают у захоронения, чтобы проверить приходит кто-то или нет, а в случае, если не приходят больше года, то захоронения раскапывают и продают заново?
Роман БелоусАвдеев
Блен, я то же самое спросил(
Авдеев
Твой любимый рестлер Гробовщик (Undertaker)?
Какой-то чувак
сколько часов нужно потратить, чтобы выкопать обычную могилу?
сироп от щекотки
Читал? Если нет, то оч рекомендую, прям вот как для тебя книгу писали
Митя Простомолотов
Кому выкопать могилу посчитал бы за честь?
redmadkit
Друзья/знакомые были в курсе твоей работы? Как относились к этому?
Илюхер XXIX
Хуже кладбищенской мафии только работники сферы ноготочков (в широком смысле) и программисты. Это всё, что я хотел сказать.
N/aИлюхер
только работники сферы ноготочков
Они-то чем тебе не угодили?
Илюхер XXIXN/a
наценками
Сергей ЗвездаИлюхер
слышь, вопрос задай
Илья Ильин
Добрый день, Глеб! Как вы относитесь к голым землекопам?
Изя Слоу
Приходилось ли участвовать в разборках с приезжими копателями?
Сергей Звезда
Под какую музыку лучше копается?
Дмитрий БорисовСергей
Главное – чтобы не блатняк (
Evgeniy Smirnov
Правда, что землекопы на кладбищах очень обеспеченные люди?
Zoibana
Закапывал ли копов? Копишь ли на что-то?
Владимир Дыркин
встречаюсь с девушкой
Не пробовал найти себе нормального парня? :) Как относишься к лгбт?