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Гость TJ
Глеб Железнов
968

Гость TJ: Землекоп на кладбище Материал редакции

Общение в комментариях начнётся в 18:00 по Москве.

Привет всем! Меня зовут Глеб, сейчас я учусь на третьем курсе на факультете юриспруденции, подрабатываю официантом в караоке-баре, живу один, встречаюсь с девушкой.

Летом 2015 и 2016 годов я устраивался землекопом на кладбище. Поработав там, я накопил богатый жизненный опыт, какие-никакие полезные знания и массу весёлых историй, которые я вам с удовольствием поведаю. А также отвечу на все интересующие вас вопросы по поводу этой профессии.

Задавайте ваши вопросы в комментариях под этим постом. Глеб ответит на них там же. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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90 комментариев
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Сергей Звезда

Жизнерадостно, да? Обращаю внимание, что стрим не планируется: общение пройдёт прямо здесь в комментах. Прошу относиться друг к другу и к гостю с уважением, а также помнить про модерацию. Быстрее всего Глеб ответит на самые залайканные вопросы. 

Погнали!

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Goodsanta

13

Случалось ли при выкапывании свежей могилы натыкаться на старое захоронение?

Ответить

Mikhail Lukup

11

Здравствуйте Глеб. Такой вопрос, существует ли в настоящее время практика нелегальных захоронений под контролем ОПГ, как это было в 90-е годы?

Ответить

Marko

Mikhail
1

Из-за таких кладбищ хотели закрыть Голунова, не?

Ответить

Mikhail Lukup

Marko
1

Там речь была о контроле рынка ритуальных услуг.

Ответить

Georgiy Batalov

Mikhail
1

Она всегда существовала, кек.
Как говорил один мой знакомый сиделец:
"А что тут решать, мойкой по горлу и на 3 метра в землю"

Ответить

Alexander Pestov

9

Расскажи о процессе. Ты один копал целую могилу? Сколько это занимает времени? Какой жизненный опыт даёт эта профессия? Физически тяжело было? Прокачал силу и выносливость?

Ответить

Alexander Pestov

Alexander
4

Сам хочешь, чтобы тебя в конце пути похоронили или предпочтёшь кремацию (или ещё что)? Веришь в загробную жизнь?

Ответить

Илья Ильин

9

Гость которого мы заслужили

Ответить

Какой-то чувак

5

Что думаешь про роман Елизарова «Земля» если читал?

Ответить

Vlad Makarov

Какой-то
6

А про «Котлован» Платонова и «Яму» Куприна?

Ответить

сироп от щекотки

Какой-то
0

А ты что думаешь?
Не совсем понимаю, почему все(ну, в елизаровской группе вконтаче) уверены в продолжении 

Ответить

Изя Слоу

Какой-то
0

Как раз читаю, кайф

Ответить

Владислав Цыплухин

6

Как развлекаешь себя, пока работаешь?

Ответить

Slow Dimon

Владислав
2

Интимные вопросы пошли.

Ответить

Сергей Рязанцев

6

Как попадают в эту профессию? Как попал лично ты? Кем мечтал быть в детстве?

Ответить

Zoibana

4

2 раза сталкивался с копателями, оба раза оставляли негативное впечатление, потому что просто внаглую требовали (не просили, а требовали) "на чай" помимо оговоренной суммы.

Это мне "повезло"?

Ответить

Goodsanta

Zoibana
2

Если и "повезло", то не только тебе. Не так давно был на  похоронах знакомой - на кладбище ждали трое копателей. После процессии просили 2000 сверху. Когда им отказали под предлогом "все и так оплачено", они оставили одного и вдвоем тупо ушли.

Ответить

Zoibana

Goodsanta
0

Гениально

Ответить

Goodsanta

Zoibana
0

Уроды блин. Знаю, что в Воронеже, как и везде, этот бизнес криминальный, но что б настолько класть болт на тех, кто хоронит близкого человека - это выше моего понимания

Ответить

Руслан Шекуров

4

Какой могилой, выкопанной лично тобою, гордишься (или запомнилась) больше всего ?

И почему? Ровные края, знаменитый человек, история, связанная с событием.

Ответить

Alexei Kuksin

4

В Сибири землекопы на кладбище это бывшие маргинальные элементы - наркоманы и алкоголики попавшие в какие-нибудь христианские ребцентры. Как с этим дело состоит в твоем регионе?

Ответить

Митя Простомолотов

4

Находил что-нибудь интересное под землёй.?

Ответить

George Weiller

3

Комитет, где вы его откопали то?)

Ответить

Сергей Звезда

George
3
Ответить

Митя Простомолотов

1

Есть что-то что у тебя неплохо получается? Что угодно. Любой навык или хобби.

Ответить

Zoibana

Митя
7

Докапываться до других

Ответить

Zoibana

Zoibana
1
Ответить

George Weiller

Zoibana
0

обожаю каламбуры

Ответить

Alexander Balan

3

Так вот куда ушел this is хорошо

Ответить

Goodsanta

3

Какой способ "утилизации" тела ты считаешь правильным: кремация или реальное захоронение и почему?

Ответить

Дитковский

3

Как часто вы встречаете DELETED и проекты Комитета на своей смене?

Ответить

Прекрасен, как Иисус

2

Ты ну очень не похож на человека, который копает ямы, а на фото ты как-будто залез в яму просто попозировать.

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Прекрасен,
2

Ну и коль это пост с вопросами то вот:

1) Как тебе удается сохранять такую бледную кожу, копая ямы на кладбище? Опыт говорит, что это невозможно.

2) Укладка отличная, какими средствами пользуешься, чтобы прическа, спустя 15 минут работы, не превращалась в кусок мокрой тряпки из-за льющегося ручьем пота?

3) На фото глина с черноземом, расскажи технику рытья ям, которая позволяет оставаться настолько опрятным, выкинув пару кубиков земли?

Спасибо.

Ответить

Zoibana

Прекрасен,
1

Иисус тему знает

Ответить

Иван Семёныч

2

Есть инсайды по заказчикам в деле Голунова?

Ответить

Митя Простомолотов

2

Какую самую невероятную историю слышал от коллег по работе?

Ответить

Mircurt

2

Находил что-нибудь интересное при раскопке? 

Ответить

Паша Красников

2

Под музыку копал?

Ответить

Комментарий удален

Николай Телков

2

1) Находил ли что-то при раскопке могил? Снаряды, кости, монеты, старые гробы, что-то ещё?
2) Горевал ли первое время, воспринимал ли близко к сердцу весь процесс? Насколько морально это тяжело?
3) Были какие-то случаи «из ряда вон», вроде: дали бонус за то, чтобы глубже закопал; предлагали может съездить «вон туда в лес» и там кое что закопать?
4) Когда лучше/проще копать: летом, зимой, в дождь?..
5) Построил бы на этом бизнес?

Ответить

хруст

1

Как копал зимой?

Ответить

redmadkit

хруст
1

Он же пишет, что летом работал.

Ответить

Сергей Звезда

1

Жизнерадостно, да? Обращаю внимание, что стрим не планируется: общение пройдёт прямо здесь в комментах. Прошу относиться друг к другу и к гостю с уважением, а также помнить про модерацию. Быстрее всего Глеб ответит на самые залайканные вопросы. 

Погнали!

Ответить

Glan

Сергей
0

стрим не планируется

Плиз

Ответить

Митя Простомолотов

1

Я копал ямы под прожектора-это очень непросто. Почему ты не похож на землекопа,? Ты недавно в профессии?0

Ответить

Роман Белоус

1

По долгу службы посетил пару десятков кладбищ прошлой осенью и на окраинах почти всех кладбищ видел горы старых, в основном сваренных из металлических листов, надгробных памятников. Правильно ли я понимаю, что, для экономии места, старые могилы просто напросто используют "повторно"? Как это происходит? Что происходит, если, в процессе раскопки могилы, натыкаются на старое захоронение, на остатки гроба и на неистлевшие останки?

Ответить

RJ

Роман
0

Ну вообще это обычная практика повторного использования. Не знаю как в России это действует, но знаю, что в Финляндии, когда хоронят, то место на кладбище берут в аренду на 25 лет. Если через 25 лет не продлить, то памятник убирается и хоронят нового человека.

Ответить

Изя Слоу

Роман
0

Правильно ли я понимаю, что, для экономии места, старые могилы просто напросто используют "повторно"?

Конечно это так, иначе кладбища бы разрастались неимоверно.

Ответить

Mikhail Lukup

1

Такой вопрос, участвуют ли сотрудники кладбищ в процессе экзгумации тел, с целью проведения сотрудниками охраны правопорядка оперативно-розыскных мероприятий?

Ответить

nobody cares

1

Как платят - помесячно или за каждую могилу отдельно? А платит тебе ритуальное агенство, или тебя можно как-то отдельно найти, если я например кого-то хороню?

Ещё короткий вопрос - твоё окружение нормально относится к твоей профессии или есть какие-то предрассудки?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

1

Официант в караоке-баре

Назови самую ненавистную для тебя песню, услышав которую хочешь бросить на хер эту работу

Ответить

Zoibana

1

Как ты относишься к сказке "В стране невыученных уроков" с задачей про полтора землекопа?

Ответить

Zoibana

1

Атрофируется ли эмпатия, сопереживание, когда каждый день видишь убитых горем людей?

Ответить

Дмитрий Борисов

1

Добрый день, Глеб. Приходилось ли раскапывать могилы (не по своей инициативе, конечно же)? Получалось ли развивать дружеские отношения с «коллегами» (не мертвецами)? Были какие-нибудь интересные системы мотивации и оплаты труда: процент с общего объема заказов + фикс, например? 

Ответить

Владислав Цыплухин

1

Закапывал во время церемонии тоже ты? Расскажи какую-нибудь историю. Было ли хоть раз, как бывает на западе, чтобы с шутками и улыбками?

Ответить

Ded Pihto

1

живу один, встречаюсь с девушкой

Ответить

Роман Трусов

1

Привет.
Про то, что ритуальным агентствам сливают инфу со "скорой" об умерших я уже знаю. А получают ли копатели "долю" от таких навязанных услуг?

Ответить

Владислав Цыплухин

1

В перестрелке на Хованском кладбище ты был за Азию или за Кавказ?

Ответить

Андрей Николаевич

0

Есть ли особые способы копания твердой почвы? (залитие на ночь водой и тд). 

Ответить

Goodsanta

Андрей
1

Хороший вопрос

Ответить

Андрей Николаевич

Goodsanta
1

Спасибо

Ответить

Ноу Нейм

0

Не боишься за такие фотки быть осужденным обществом?

Ответить

Паша Красников

Ноу
1

Что тут такого на фото, за что осуждать?

Ответить

Сергей Звезда

0

Сталкивался ли ты с предложениями взяток или «благодарностей»? Насколько я понимаю, когда часть потерявших кого-либо людей сталкивается с недостаточным вниманием к могиле своего близкого, они зачастую предлагают деньги взамен на что-нибудь типа землю почаще менять, место убирать и тд

Ответить

Zoibana

Сергей
1

У меня наоборот - сами землекопы и работники кладбища постоянно подходят и предлагают услуги по регулярной уборке и уходу за могилой за скромное вознаграждение

Ответить

RJ

0

Используется ли практика перепродажи могил описанная одним из героев фильма 12 Михалкова?

Ответить

Сергей Звезда

RJ
0

а напомни, что там за практика?

Ответить

RJ

Сергей
1

Перед захоронением тела могилу с помощью смекалочки превращали в лужу, а потом продавали рядом стоящую сухую за 500 у.е. После того как участники похорон уходят, их «первая» могила становится сухой и перепродаётся уже другим.

Ответить

Алексей Ермолаев

0

Ееее, дождались 

Ответить

Zoibana

Алексей
0

Очень хочется видеть гостем ТЖ тестировщика сайтов и приложений Комитета

UPD: сук, исходный коммент изменил

Ответить

Владислав Цыплухин

Zoibana
1

(промелькнула лукавая мысль объявить гостя TJ «тестировщика сайтов и приложений Комитета», чтобы все задали вопросы, а потом на них никто не пришёл и не ответил)

Ответить

Zoibana

Владислав
0

Из-за бага

Ответить

Комментарий удален

Алексей Сладков

0

это такой намек что плюс таки надо оплатить,а то пообщаюсь с землекопом на кладбище?

Ответить

Авдеев

0

Привет Глеб!
Расскажи, а тебе приходилось раскапывать могилы, ну например, чтобы освободить место? Правда ли, что владельцы кладбищ специально что-нибудь ломают у захоронения, чтобы проверить приходит кто-то или нет, а в случае, если не приходят больше года, то захоронения раскапывают и продают заново?  

Ответить

Роман Белоус

Авдеев
0

Блен, я то же самое спросил(

Ответить

Авдеев

0

Твой любимый рестлер Гробовщик (Undertaker)? 

Ответить

Какой-то чувак

0

сколько часов нужно потратить, чтобы выкопать обычную могилу?

Ответить

сироп от щекотки

0

Читал? Если нет, то оч рекомендую, прям вот как для тебя книгу писали

Ответить

Митя Простомолотов

0

Кому выкопать могилу посчитал бы за честь?

Ответить

redmadkit

0

Друзья/знакомые были в курсе твоей работы? Как относились к этому?

Ответить

Илюхер XXIX

0

Хуже кладбищенской мафии только работники сферы ноготочков (в широком смысле) и программисты. Это всё, что я хотел сказать.

Ответить

N/a

Илюхер
0

только работники сферы ноготочков

Они-то чем тебе не угодили?

Ответить

Илюхер XXIX

N/a
0

наценками

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
0

слышь, вопрос задай

Ответить

Илья Ильин

0

Добрый день, Глеб! Как вы относитесь к голым землекопам? 

Ответить

Изя Слоу

0

Приходилось ли участвовать в разборках с приезжими копателями?

Ответить

Сергей Звезда

0

Под какую музыку лучше копается?

Ответить

Дмитрий Борисов

Сергей
0

Главное – чтобы не блатняк (

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Правда, что землекопы на кладбищах очень обеспеченные люди?

Ответить

Zoibana

0

Закапывал ли копов? Копишь ли на что-то?

Ответить

Владимир Дыркин

0

 встречаюсь с девушкой

Не пробовал найти себе нормального парня? :) Как относишься к лгбт?

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