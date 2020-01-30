Гость TJ: Землекоп на кладбище

Общение в комментариях начнётся в 18:00 по Москве.

Привет всем! Меня зовут Глеб, сейчас я учусь на третьем курсе на факультете юриспруденции, подрабатываю официантом в караоке-баре, живу один, встречаюсь с девушкой.

Летом 2015 и 2016 годов я устраивался землекопом на кладбище. Поработав там, я накопил богатый жизненный опыт, какие-никакие полезные знания и массу весёлых историй, которые я вам с удовольствием поведаю. А также отвечу на все интересующие вас вопросы по поводу этой профессии.