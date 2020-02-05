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Говорим про сексуальное просвещение с Таисией Решетниковой и Татьяной Дмитриевой.
Привет! Нас зовут Татьяна Дмитриева и Таисия Решетникова. Мы основательницы компании Kinky Russia, куда входят такие проекты как вечеринка Kinky Party, занятия по сексуальными практикам с проверенными экспертами Kinky Practice и маркет фетиш-товаров Kinky Market.
Наша компания существует с 2016 года, и за четыре года выросла из экспериментального секс-стартапа в стабильный и прибыльный ивент-бизнес. Таисия закончила ВГИК в 2011 году, мастерскую режиссуры, и долгое время работала в кино, пока судьба не свела её с Татьяной, учительницей иностранных языков по образованию, которая вместе с друзьями запустила секс-просветительский проект Sexprosvet 18+.
Вскоре мы решили сделать вечеринку с теми правилами и атмосферой, которые подсмотрели в кинки-клубах Берлина и Парижа, и которые отвечали нашим ценностям. Так появилась первая в России Kinky Party (старое название Pop Porn Party) и началась история развития кинки-культуры в Москве.
Мы регулярно выступаем с лекциями о равноправии, культуре активного согласия и участвуем в проектах, посвящённых проблемам гендера, дискриминации, насилия и так далее. С 2019 года мы запустили Kinky Day — первый фестиваль кинки-культуры, куда приглашаем с просветительскими лекциями близких нам по духу людей, рассказываем про наши ценности и показываем научно-популярные фильмы о сексе и сексуальности.
Наша цель — сделать возможным разговор о сексе более открытым и менее ханжеским, а также нести секспросвет в массы. Мы занимаемся секс-просветительством в своих проектах, ведём блоги, выступаем на конференциях (TEDx, «Без Цензуры», Пикник Афиши). Будем рады обсудить эти и другие интересные вам темы в эфире TJ.
Ссылки на трансляции появятся ближе к началу.
сегодня поговорим о секс-просвете, табуированности и не только
Создательницы российских Kinky Party — костюмированных секс-вечеринок ... Таисия Решетникова и Татьяна Дмитриева
Где посмотреть ваши фотографии без костюмов?
Какой был самый необычный костюм?
Объясните, что такое "сексуальное просвещение" и зачем оно вообще нужно?
Какие существуют цензы для секс-вечеринок, кроме дресс-кода?
Пускаете только красивых людей?
Не может быть такого, что кроме всех аниматоров, все посетители окажутся, хммм, неприятной внешности? Не было таких инцедентов?
Назовите три самых глупых вопроса, на ваш взгляд, которые вам обычно задают, когда узнают, чем вы занимаетесь?
Существуют ли проблемы с законом при организации подобного рода вечеринок?
Как поступает охрана если кто-то из посетителей не понимает отказ?
Где черпаете вдохновение чтоб придумать тематику для ивентов?