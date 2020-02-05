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Гость TJ
Сергей Звезда
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Гость TJ: Создательницы российских Kinky Party — костюмированных секс-вечеринок Материал редакции

Говорим про сексуальное просвещение с Таисией Решетниковой и Татьяной Дмитриевой.

11 комментариев
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​Таисия Решетникова и Татьяна Дмитриева
От редакции: Стрим начнётся в 17:00 по московскому времени. Задавайте свои вопросы в комментариях.

Привет! Нас зовут Татьяна Дмитриева и Таисия Решетникова. Мы основательницы компании Kinky Russia, куда входят такие проекты как вечеринка Kinky Party, занятия по сексуальными практикам с проверенными экспертами Kinky Practice и маркет фетиш-товаров Kinky Market.

Наша компания существует с 2016 года, и за четыре года выросла из экспериментального секс-стартапа в стабильный и прибыльный ивент-бизнес. Таисия закончила ВГИК в 2011 году, мастерскую режиссуры, и долгое время работала в кино, пока судьба не свела её с Татьяной, учительницей иностранных языков по образованию, которая вместе с друзьями запустила секс-просветительский проект Sexprosvet 18+.

Вскоре мы решили сделать вечеринку с теми правилами и атмосферой, которые подсмотрели в кинки-клубах Берлина и Парижа, и которые отвечали нашим ценностям. Так появилась первая в России Kinky Party (старое название Pop Porn Party) и началась история развития кинки-культуры в Москве.

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Мы регулярно выступаем с лекциями о равноправии, культуре активного согласия и участвуем в проектах, посвящённых проблемам гендера, дискриминации, насилия и так далее. С 2019 года мы запустили Kinky Day — первый фестиваль кинки-культуры, куда приглашаем с просветительскими лекциями близких нам по духу людей, рассказываем про наши ценности и показываем научно-популярные фильмы о сексе и сексуальности.

Наша цель — сделать возможным разговор о сексе более открытым и менее ханжеским, а также нести секспросвет в массы. Мы занимаемся секс-просветительством в своих проектах, ведём блоги, выступаем на конференциях (TEDx, «Без Цензуры», Пикник Афиши). Будем рады обсудить эти и другие интересные вам темы в эфире TJ.

Ссылки на трансляции появятся ближе к началу.

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Общение в комментариях начнётся в 18:00 по Москве.
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11 комментариев
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Сергей Звезда

Эта неделя у нас довольно необычная: будут сразу два выпуска рубрики. Кто придёт завтра — пока оставим в тайне, а сегодня поговорим о секс-просвете, табуированности и не только. 

Что ещё: мы работаем над часто звучавшей и всё ещё актуальной просьбой позвать человека, который сможет объяснить за коронавирус. Надеемся, что такой специалист придёт к нам очень скоро. 

Ну а пока стандартная напоминалка: самые залайканные вопросы получают ответы первыми, поэтому голосуйте сердцем. А также проявляйте уважение к гостям и друг другу.

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Dear Moscow,

5

сегодня поговорим о секс-просвете, табуированности и не только

Создательницы российских Kinky Party — костюмированных секс-вечеринок ... ​Таисия Решетникова и Татьяна Дмитриева

Где посмотреть ваши фотографии без костюмов?

Ответить

Агрессивный месяц

3

Какой был самый необычный костюм?

Ответить

Dear Moscow,

Дитковский
3

Какой был самый необычный костюм?

Ответить

Сергей Звезда

3

Эта неделя у нас довольно необычная: будут сразу два выпуска рубрики. Кто придёт завтра — пока оставим в тайне, а сегодня поговорим о секс-просвете, табуированности и не только. 

Что ещё: мы работаем над часто звучавшей и всё ещё актуальной просьбой позвать человека, который сможет объяснить за коронавирус. Надеемся, что такой специалист придёт к нам очень скоро. 

Ну а пока стандартная напоминалка: самые залайканные вопросы получают ответы первыми, поэтому голосуйте сердцем. А также проявляйте уважение к гостям и друг другу.

Ответить

Tyler Durden

3

Объясните, что такое "сексуальное просвещение" и зачем оно вообще нужно?

Ответить

Марк Варламов

Tyler
0
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Константин Курасов

1

Какие существуют цензы для секс-вечеринок, кроме дресс-кода?
Пускаете только красивых людей?
Не может быть такого, что кроме всех аниматоров, все посетители окажутся, хммм, неприятной внешности? Не было таких инцедентов?

Ответить

Вынужденный утюг

1

Назовите три самых глупых вопроса, на ваш взгляд, которые вам обычно задают, когда узнают, чем вы занимаетесь?

Ответить

Бесплатный бас

0

В Питере неудобно, невыгодно или впадлу?

Ответить

Благополучный яд

0

Сколько в вашем штате парней, а сколько девушек?

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Алена Яровая

0

Существуют ли  проблемы с законом при организации подобного рода вечеринок?
Как поступает охрана если кто-то из посетителей не понимает отказ?
Где черпаете вдохновение чтоб придумать тематику для ивентов?

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