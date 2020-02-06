Гость TJ: Гречка

Прямой эфир
Говорим о музыке с 16:00 по Москве.
В гости к нам придёт певица Гречка (Анастасия Иванова), которая стала одним из самых заметных российских музыкальных открытий за последние годы. СМИ называют её автором «честного и эффектного высказывания о том, легко ли быть молодым», и той, кто «запустила волну откровенного подросткового рока».
Сейчас Гречке 19 лет. Она росла в Кингисеппе (Ленинградская область) и в школе зарабатывала пением каверов на улицах. Затем она переехала в Петербург, где «наобум» поступила в колледж на мастера ЖКХ. А начался весь путь в клубе «Ионотека».
О Гречке многие узнали в крайне короткие сроки. В декабре 2017 года, когда исполнительнице было всего 17, она опубликовала альбом «Звёзды только ночью». Уже через три месяца, в марте 2018, она выступила на «Вечернем Урганте» с кавером на «Люби меня люби» «Отпетых мошенников». В 2018-2019 годах у Гречки вышли альбомы «Недокасаемость» и «Мы будто персонажи», а также «Сборник малолетки» из песен-черновиков.
А 30 января Гречка выпустила новый альбом «Из доброе в злое», где решила перейти «от простой гитарной музыки к более сложной», а заодно поэкспериментировать с темами.
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У Гречки намечен тур по 17 городам: концерт в Петербурге пройдёт 9 апреля, в Москве — 10 апреля. А перед началом гастролей она ответит на вопросы пользователей TJ: оставляйте их в комментариях под этим постом.
Не стыдно?
А должно быть. Один из самых ужасных каверов.
Есть целый альбом каверов, один ужаснее другого
У Гнойного получилось чуть ли не круче говно, чем в оригинале. Музыка прям как будто на лопату струны натянули, а вокал как и надо — с перепоя лютого. Ну и подъеб Гречки качественный. Единственное что зашло.
ну нойз хорошо сделал, но там не кавер
оу, его НБПшные годы)
Видео хорошо тем, что подносит спичку к набитым порохом прогрессивным жопам
прям заиграла "Родина" в голове
из того же периода тема
ему явно всё это напрямую рассказывали в партии)
завафлила всю песню своим воем, а на кульминационных моментах просто проебывала слова
Почему Гречка?
Родители назвали
Сэр гей
Не думаю, что они подразумевали именно это
Кто знает
Схуяли? У меня и документ есть
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"Вот это теперь певица Гречка. Спустя год после того, как Земфира назвала ее «некрасивой». За этой улыбчивой белозубой блондинкой скрывается несчастный затравленный подросток.
Это не смешно. Представьте, что ваш кумир сходит с плаката и называет лично вас некрасивым. Что вы почувствуете?
А что почувствовала 20-летняя девочка? Сколько часов она начала проводить перед зеркалом? Интересно, думала ли об этом певица Земфира хотя бы полминуты?"
Ну, очень субъективно, но в тот момент Земфира свой авторитет уронила ниже плинтуса. Вроде как сама боролась всю жизнь ща то, чтобы к ней относились серьезно, а по факту стала такой же ханжой, как критики, которые в свое время по ней проходились
Земфира подумала? 😬😬😬
Самая переоцененная баба в эстраде всех времён и народов.
Кармунин в треде, все по сандклаудам
Базаришь. Вот было же по человечески: выходит РШ, тыкаешь плей в телеге и слушаешь.
Нет, не хочу по человечески. Хочу жрать ссылки
Мне казалось, они изначально в SC начали
Могу предположить, что это всё из-за кастрированного телехрамовского плеера, да и в клауде можно фапать на количество прослушиваний
Доброго времени суток. Как вообще сейчас в шоу-бизнесе обстоят дела с пагубными привычками, такими как наркотики? Действительно ли современное поколение музыкантов старается больше думать о своем здоровье?
Здравствуй. Как относишься к хиккам?
Звучит как начало.. Сейчас, секундочку..
Здравствуй. Как относишься к хиккам?
Наполняешь душу одиночества криком?
С мамой жить— норм, или дико?
Я просыпаюсь в слезах, и с криком.
Не парься изза Земфиры – она двулика.
Реально: эклер со шпиком.
Талант есть, но людского— толИка.
Лан, давай, на связи, липка
; *
Я бегу апельсин двери
Как тебе живётся в Твери
Лось яблоко дом кукуруза
Пол носки Валера Кутузов
Наконец-то годный гость.
Погнали летом в Б.Куземкино потусим?
Здравствуйте! Почему выбрана такая уебанская манера пения с завыванием мартовского кота и проглатыванием окончаний слов?
в "новой волне новой российской музыки" без дефектов речи не выехать
эпоха скриптонизма она такая
Привет! Не слушал ни одной твоей песни. Как думаешь, у вас схожие стили с Монеточкой? Часто ли тебя вообще сравнивают с ней? Может вообще путают?
Гречке 19 лет. Она росла в Кингисеппе (Ленинградская область)
Смогли бы вы выступать под другим псевдонимом? Например, Греча?
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Видишь ли ты себя большой звездой, собирающей олимпийский или какие идеалы/недостижимые мечты у сегодняшних артистов?
Привет.
Нужна твоя помощь, есть вопрос по твоей теме: сколько времени нужно варить гречку? Я всегда перевариваю.
Спасибо.
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
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