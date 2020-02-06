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Сергей Звезда
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Гость TJ: Гречка Материал редакции

Говорим о музыке с 16:00 по Москве.

62 комментария
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Фото Дарины Молочковой
От редакции: Прямой эфир начнётся в 16:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся в материале ближе к началу трансляции.

В гости к нам придёт певица Гречка (Анастасия Иванова), которая стала одним из самых заметных российских музыкальных открытий за последние годы. СМИ называют её автором «честного и эффектного высказывания о том, легко ли быть молодым», и той, кто «запустила волну откровенного подросткового рока».

Сейчас Гречке 19 лет. Она росла в Кингисеппе (Ленинградская область) и в школе зарабатывала пением каверов на улицах. Затем она переехала в Петербург, где «наобум» поступила в колледж на мастера ЖКХ. А начался весь путь в клубе «Ионотека».

О Гречке многие узнали в крайне короткие сроки. В декабре 2017 года, когда исполнительнице было всего 17, она опубликовала альбом «Звёзды только ночью». Уже через три месяца, в марте 2018, она выступила на «Вечернем Урганте» с кавером на «Люби меня люби» «Отпетых мошенников». В 2018-2019 годах у Гречки вышли альбомы «Недокасаемость» и «Мы будто персонажи», а также «Сборник малолетки» из песен-черновиков.

А 30 января Гречка выпустила новый альбом «Из доброе в злое», где решила перейти «от простой гитарной музыки к более сложной», а заодно поэкспериментировать с темами.

Если у вас не отображается альбом из «ВКонтакте», обновите страницу.

У Гречки намечен тур по 17 городам: концерт в Петербурге пройдёт 9 апреля, в Москве — 10 апреля. А перед началом гастролей она ответит на вопросы пользователей TJ: оставляйте их в комментариях под этим постом.

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62 комментария
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Сергей Звезда

Как и обещали, неделя для рубрики необычная — но мы послушали новый альбом и подумали, а когда приглашать Анастасию, если не сейчас. И с кем говорить о новой волне российской музыки, если, например, не с ней.

Стандартная напоминалка: лайкайте классные вопросы, потому что ответ на самые популярные появится в первую очередь. И да, не забывайте, пожалуйста, об уважении к друг другу и гостье.

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Стеклянный лолипоп

11

Не стыдно?

Ответить

Буржуазный паркур

Унылый
3

А должно быть. Один из самых ужасных каверов. 

Ответить

сироп от щекотки

Унылый
2

Есть целый альбом каверов, один ужаснее другого

Ответить

Срочный браслет

сироп
5

У Гнойного получилось чуть ли не круче говно, чем в оригинале. Музыка прям как будто на лопату струны натянули, а вокал как и надо — с перепоя лютого. Ну и подъеб Гречки качественный. Единственное что зашло.

Ответить

Иван Гессе

Павел
1

ну нойз хорошо сделал, но там не кавер

Ответить

Любимый

Иван
1

Нойз сделал 100% Нойза, Гнойный сделал 100% Летова. Фео подобрался к Летову процентов на 80, остальное сжечь.

Ответить

Константин Курасов

сироп
3

мало кто сравнился с ней

Ответить

сироп от щекотки

Унылый
0
Ответить

Константин Курасов

сироп
0

оу, его НБПшные годы)

Ответить

сироп от щекотки

Константин
0

Видео хорошо тем, что подносит спичку к набитым порохом прогрессивным жопам 

Ответить

Константин Курасов

сироп
1

прям заиграла "Родина" в голове
из того же периода тема
ему явно всё это напрямую рассказывали в партии)

Ответить

Александр Бондаренко

Унылый
0

завафлила всю песню своим воем, а на кульминационных моментах просто проебывала слова

Ответить

Трудовой утюг

8

Почему Гречка?

Ответить

That cat

Сергей
1

Почему Сергей

Ответить

Тихий танк88

That
2

Родители назвали

Ответить

Священный Даниль

Сергей
1

Сэр гей

Ответить

Арабский корабль

шарлиз
0

Не думаю, что они подразумевали именно это

Ответить

Интеллигентный

Сергей
1

Кто знает

Ответить

Данный Мика

шарлиз
8

Ты заставил меня переосмыслить всю мою жизнь

Ответить

That cat

Сергей
0

Тебе соврали

Ответить

Немалый франт

That
0

Схуяли? У меня и документ есть

Ответить

That cat

Сергей
1

Филькина грамота твои документы

Ответить

Новогодний утюг

That
3
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Желтый томагавк_два

7

Просят ли друзья/родственники на вечеринках/встречах что-то спеть?

Ответить

сироп от щекотки

5

"Вот это теперь певица Гречка. Спустя год после того, как Земфира назвала ее «некрасивой». За этой улыбчивой белозубой блондинкой скрывается несчастный затравленный подросток.

Это не смешно. Представьте, что ваш кумир сходит с плаката и называет лично вас некрасивым. Что вы почувствуете?

А что почувствовала 20-летняя девочка? Сколько часов она начала проводить перед зеркалом? Интересно, думала ли об этом певица Земфира хотя бы полминуты?"

Ответить

Ilya Sidyakin

сироп
4

Ну, очень субъективно, но в тот момент Земфира свой авторитет уронила ниже плинтуса. Вроде как сама боролась всю жизнь ща то, чтобы к ней относились серьезно, а по факту стала такой же ханжой, как критики, которые в свое время по ней проходились

Ответить

Сексуальный щит

сироп
2

Земфира подумала? 😬😬😬
Самая переоцененная баба в эстраде всех времён и народов.

Ответить

Алексей Астафьев

сироп
1

Кармунин в треде, все по сандклаудам

Ответить

сироп от щекотки

Алексей
0

Базаришь. Вот было же по человечески: выходит РШ, тыкаешь плей в телеге и слушаешь.
Нет, не хочу по человечески. Хочу жрать ссылки

Ответить

Алексей Астафьев

сироп
1

Мне казалось, они изначально в SC начали
Могу предположить, что это всё из-за кастрированного телехрамовского плеера, да и в клауде можно фапать на количество прослушиваний

Ответить

Экологический рак

4

Доброго времени суток. Как вообще сейчас в шоу-бизнесе обстоят дела с пагубными привычками, такими как наркотики? Действительно ли современное поколение музыкантов старается больше думать о своем здоровье?

Ответить

That cat

2

Здравствуй. Как относишься к хиккам?

Ответить

Израильский Даниль

That
3

Двачерам-дрочерам.

Ответить

сироп от щекотки

That
0

Звучит как начало.. Сейчас, секундочку..

Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

Здравствуй. Как относишься к хиккам?
Наполняешь душу одиночества криком? 
С мамой жить— норм, или дико? 
Я просыпаюсь в слезах, и с криком. 
 Не парься изза Земфиры – она двулика.
Реально: эклер со шпиком. 
Талант есть, но людского— толИка. 

 Лан, давай, на связи, липка
; *

Ответить

Парадный кубок

сироп
2

Я бегу апельсин двери
Как тебе живётся в Твери
Лось яблоко дом кукуруза
Пол носки Валера Кутузов

Ответить

Гордый вентилятор

2

Наконец-то годный гость.

Ответить

Письменный микроскоп

Goodsanta
0

Масла закинь

Ответить

Шумный хот-дог

Roman
1
Ответить

Дионис Вакх

0

Погнали летом в Б.Куземкино потусим? 

Ответить

George Weiller

Дионис
5

Неожиданно и немного волнительно, но я согласен)

Ответить

Сергей Звезда

1

Как и обещали, неделя для рубрики необычная — но мы послушали новый альбом и подумали, а когда приглашать Анастасию, если не сейчас. И с кем говорить о новой волне российской музыки, если, например, не с ней.

Стандартная напоминалка: лайкайте классные вопросы, потому что ответ на самые популярные появится в первую очередь. И да, не забывайте, пожалуйста, об уважении к друг другу и гостье.

Ответить

Dear Moscow,

1

Гречка

Какой ваш любимый рецепт?

Ответить

Александр Бондаренко

–1

Здравствуйте! Почему выбрана такая уебанская манера пения с завыванием мартовского кота и проглатыванием окончаний слов? 

Ответить

Alex Fielding

Александр
0

в "новой волне новой российской музыки" без дефектов речи не выехать

Ответить

Иван Гессе

Alex
–1

эпоха скриптонизма она такая

Ответить

Alex Fielding

Иван
0

а может это с загнивающего запада пошло, я хз

Ответить

Орзэмэс Мирзов

1

Привет! Не слушал ни одной твоей песни. Как думаешь, у вас схожие стили с Монеточкой? Часто ли тебя вообще сравнивают с ней? Может вообще путают?

Ответить

Иван Гессе

Орзэмэс
0

легче было просто послушать
вообще ничего общего же

Ответить

Атлант поправил плечи

1

Привет, пойдёшь со мной на свидание?

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Топ три русского репа?

Ответить

Dear Moscow,

0

Гречке 19 лет. Она росла в Кингисеппе (Ленинградская область)

Смогли бы вы выступать под другим псевдонимом? Например, Греча?

Ответить

Евгений Мартынов

0

Планируется ли коллаб с курой?

Ответить

Комментарий удален

Критический завод

0

Почему позвали Гречку, а на фото Айлиш?

Ответить

Комментарий удален

Прекрасный кран

0

Гречка с сосиской?

Ответить

Театральный бинокль

0

Видишь ли ты себя большой звездой, собирающей олимпийский или какие идеалы/недостижимые мечты у сегодняшних артистов?

Ответить

Молодежный велосипед

0

Гречка (Анастасия Иванова)

Деанон.

Ответить

Различный Данила

0

Привет.
Нужна твоя помощь, есть вопрос по твоей теме: сколько времени нужно варить гречку? Я всегда перевариваю.
Спасибо.

Ответить

Александр Великий

0

Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?

Ответить

Ilya Sidyakin

Александр
0

Сколько
Ты
Зарабатываешь

Ответить

Ужасный чайник

0

Когда последний раз была в Ионотеке?

Ответить

Истинный пришелец

0

А музыка-то тут при чём? 

Ответить

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