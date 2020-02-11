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Гость TJ
Anna Begiashvili
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«Сексуальное просвещение — это не набор правильных поз»: главное из общения создательниц российских Kinky Party с TJ Материал редакции

Про безопасность на секс-вечеринках, половое воспитание и патриархальные секс-тренинги.

18 комментариев
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Таисия Решетникова и Татьяна Дмитриева​ Фото из фейсбука Таисии Решетниковой

5 февраля в гостях у TJ были Татьяна Дмитриева и Таисия Решетникова — основательницы компании Kinky Russia, которая организует костюмированные секс-вечеринки Kinky Party. В течение часа они отвечали на вопросы в видеотрансляции.

В этой подборке — самое любопытное из общения Татьяны и Таисии с нашими пользователями. Для удобства мы сократили некоторые ответы.

О безопасности на кинки-вечеринках

Таисия Решетникова: Кроме обычной охраны в клубе есть ещё наша внутренняя охрана, которая называется кинки-полиция. Они ходят в фирменных майках с надписью «Полиция без нравов» и следят за тем, чтобы наши правила выполнялись. То есть, чтобы никто не доставал телефон, не фотографировал. При случае они могут подойти к паре и уточнить, всё ли у них происходит по согласию, не нужна ли кому-то помощь.

Когда кому-то нужна помощь или человек сильно пьян, кинки-полиция с помощью официальной охраны клуба выводит его, разговаривает. Если кто-то совсем «не в адеквате», он попадает к нам в чёрный лист и больше никогда не возвращается на мероприятия.

Татьяна Дмитриева: Если говорить про опасность заразиться заболеваниями, передающиеся половым путём, они обычно передаются через пенетративный секс, который на наших вечеринках занимает процентов тридцать в лучшем случае. Наша вечеринка в принципе про то, чтобы потусоваться, познакомится. Если люди решаются на какой-то контакт, который может быть потенциально опасен, конечно, это их ответственность.

При этом мы бесплатно предоставляем все средства безопасности. Презервативы, смазки, латексные салфетки, перчатки, хлоргексидин, листерин — всё это можно получить в клубе. Мы даём возможность позаботиться о своей безопасности и здоровье, а человек уже сам несёт ответственность за то, как ей воспользуется.

Почему на Kinky Party не требуют приносить справки о здоровье

Татьяна: Справка о состоянии здоровья ничего не гарантирует. Человек может вступить в незащищённый контакт уже после того, как получил справку, и прийти с ней заражённым, а ещё справку можно подделать или купить. Поэтому, собирая справки, мы, с одной стороны, ничего вам не гарантируем, а с другой — для вас это создаёт дополнительное чувство безопасности. Вы будете думать: «О, ну раз тут все со справками, значит всё можно».

Понимая, что есть риски, нам совершенно не хочется создавать это дополнительное чувство безопасности. Поэтому мы принципиально не собираем справки, чтобы люди осознавали, как важно заниматься защищённым сексом.

Таисия: Я считаю, что часть секс-просвета — это возможность каждого человека следить за своей сексуальной безопасностью и быть в этом супер-осознанным. Не думать, что какая-то справка его защитит.

Зачем нужно секс-просвещение

Татьяна: Сексуальное просвещение — это объём знаний, возможно, навыков, который позволяет следить за своим сексуальным здоровьем, повышать свой сексуальный интеллект, сознательность и вести сексуальную жизнь, здоровую и для тебя, и для окружающих.

Таисия: Конечно, качество сексуальной жизни повышается в связи с секс-просвещением. Можно провести такую параллель: сейчас много кто следит за своим здоровьем. Ходить на спорт, быть на определённой диете, фильтровать потребление — это нормально и никого не удивляет. То же самое нужно делать в сексе. Нужно знать, что ты любишь и не любишь, кто тебя касается и как тебе нравится, чтобы тебя касались, какие у тебя границы и как о них можно говорить, как заниматься сексом безопасно.

В этом можно очень много и долго образовываться. Сколько я этим занимаюсь, столько открываю для себя что-то новое. Это невероятно огромное и интересное поле для изучения.

Татьяна: И, конечно, сексуальное просвещение — это не только про сексуальные взаимодействия и сексуальную жизнь. Но ещё и про собственное тело и отношения с ним, про обычное взаимодействие с другими людьми.

Культура активного согласия учит активно о своих желаниях, уметь спрашивать и слушать. Это большой пласт знаний, который необходим для того, чтобы люди взаимодействовали друг с другом безопасно.

Когда начинать говорить о сексе с детьми

Таисия: Я считаю, что сексуальным просвещением надо заниматься с трёх лет.

Татьяна: На самом деле, этим нужно заниматься с рождения. Ведь сексуальное просвещение — это не набор правильных поз, или рекомендаций по тому, как один человек пенетрирует другого. Рассказать трёхлетнему ребёнку о частях тела — тоже часть сексуального просвещения. В четыре года уже можно рассказать о том, как мальчики взаимодействуют с девочками, что надо друг друга уважать, не бить.

Таисия: Если ребёнку не говорят о том, что у него есть границы, что ему может что-то нравиться или не нравиться, как об этом сказать, ребёнок может подвергнуться какому-то насилию, потому что не будет понимать — то, что сейчас происходит, нормально или нет. Ему же никто не сказал, что чужой человек не имеет права прикасаться к его телу, так что он не будет подавать родителям сигнал о том, что происходит.

О предохранении и более близком взаимодействии имеет смысл говорить позже, когда у детей появляется интерес к этой теме. До этого достаточно обсуждать тело и собственную безопасность.

Татьяна: И очень важно говорить о том, что любая форма, вид и проявление тела — это нормально, чтобы не взращивать комплексы. Нельзя стигматизировать в семье тему секса, чтобы стыд не мешал ребёнку рассказать, что с ним происходит. Разговор о сексе должен быть адекватен возрасту ребёнка.

Почему на вечеринках, пропагандирующих свободу, есть строгие правила

Татьяна: Когда ты попадаешь в пространство свободы, не ограниченное правилами, на тебя ложится ответственность за то, как ты себя ведёшь, взаимодействуешь с другими людьми, нарушаешь или не нарушаешь их границы. Поэтому быть свободным человеком и оставаться при этом полезным для общества очень сложно. Мы уважаем вашу свободу, для того, чтобы всем было комфортно, безопасно и приятно, надо соблюдать правила.

Это как на дороге: ты свободен ехать, куда угодно, но если ты начнёшь ездить на красный, врезаться в другие машины, перестраиваться не глядя, ты попадёшь в десять аварий, убьёшь людей, порушишь всё и потом ещё убьёшь себя. Ты свободен в передвижениях, но без правил свобода невозможна, потому что вокруг есть другие люди.

Как обсуждать деликатные вопросы в сексе

Татьяна: Чтобы поднять такую тему, важно выбрать правильный момент и контекст. Конечно, я бы не советовала вам заводить этот разговор за едой или при людях. Если тема неловкая, можно попробовать заговорить о ней после секса. Расслабленная атмосфера располагает к тому, чтобы делиться откровенными фантазиями и мыслями, которые требуют особой интимной обстановки. Главное правило — говорить прямо, честно, открыто и деликатно...

Таисия: ... и про себя. Не обвинять, не говорить, что с партнёром что-то не так. Использовать «я»-сообщения, как любят советовать психологи: «Мне неловко, когда это происходит. Мы могли бы это обсудить?»

Сначала надо разобраться со своими чувствами — что действительно смущает и надо ли это обсуждать, а потому уже заводить разговор.

Татьяна: Конечно, нужно оставить человеку свободу не делать всё по вашему приказу, объяснив при этом, что вас что-то волнует и вы были бы благодарны, если бы это можно было изменить.

Тренинги по минету — это нормально?

Татьяна: В самой идее тренинга по минету нет ничего плохого, но в курсах, которые сейчас существуют, очень сильна патриархальная составляющая. Секс в них представлен как товар. Тебя учат делать классный минет, но приправляют это соусом «Заякори мужчину, чтобы он точно никуда не ушёл».

Мы уже второй год не можем найти тренера по минету, свободного от стереотипов, лженауки и патриархального налёта.

Как родственники относятся к работе в кинки-сфере

Татьяна: Никто из моих родственников не думал, что я пошла по наклонной. Специально я никого не водила на вечеринки, но мой троюродный брат приходил, и ему вроде как понравилось. Не думаю, что кому-то за меня стыдно. Возможно, мне просто об этом не говорят.

Таисия: Мои родители — не совсем наша целевая аудитория, так что они нашими вечеринками не интересуются. Но все знают, чем я занимаюсь. Дедушки и бабушки, допустим, без подробностей: просто делаю маскарады. А родители всё знают и поддерживают. Любимая фраза моего папы: «Лишь бы ты была счастлива».

Татьяна: Как сказала моя мама, она бы с удовольствием сходила на мою вечеринку с папой, если бы он был жив, одна она не хочет.

#секс #вечеринки #москва

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18 комментариев
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Александр Демьяненко

17

Вы забили написать как одна назвала комментатора дрочером за вопрос о сексе. 

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Христов украинец

Александр
6

И как они смеялись над своим постоянным гостем фут-фетишистом в костюме коня.

Ответить

Илья Гераськин

Александр
4

Нужна юзерская нарезка видео-интервью

Ответить

Валютный огонь

17

Тупая деревенщина, которая вырвалась в столицу, называет людей дрочерами и пытается пиздеть о сексуальном просвящении. Это не гости, а мусор

Ответить

Народный завод

Валютный
1
Ответить

Ежегодный Петя

9

Вынесите в лид, что @Дитковский дрочер

Ответить

Украинский чайник

Ежегодный
2

Дитковский дрочер!

Ответить

Железный щит

Ежегодный
1

Сразу в Рейтинг TJ в отдельный блок внести.

Ответить

Должностной мангал

6

Зачем нужно секс-просвещение

Чтобы называть людей, задающих вопросы сексуального характера, дрочерами

Ответить

Должностной мангал

5

А вообще повторяют ровно ту же инфу, что и в прошлогоднем интервью The Village. Уебищный пиар, где "сексуальное просвещение" служит лишь прикрытием и пиздежом

Ответить

Иван Гессе

4

плюсанул лишь из уважения к аниному труду

Ответить

Anna Begiashvili

Иван
1

спасибо :( смысл был в том, чтобы как раз полезное в выжимку вытащить. а момент с «дрочером» мне самой очень не понравился.

Ответить

That cat

3

Без вопроса про хикк хуйня, а не интервью

Ответить

Артем Стажаров

That
0

Кто-то спрашивал про то, как решиться на такую вечеринку хикке, они сказали, что не надо решаться. Что таким людям там, грубо говоря, не место. И нужно сначала решить все свои проблемы.

Ответить

Пермский кот

Артем
0

Спасение утопающих в руках самих утопающих

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Пограничный месяц

0

Хвала редакции, что не стали делать такое интервью с Залиной.

Ответить

Самарский завод

Пограничный
0

Так эта мадама ни на один вопрос не ответила, а просто пришла лекцию прочитать и назвать всех двачерами.

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Украинский чайник

0

Забыли самое главное.

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