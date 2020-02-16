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О занятиях вокалом, псевдониме и критике со стороны Земфиры.
6 февраля гостьей TJ стала певица Гречка (Анастасия Иванова). В течение часа она отвечала на вопросы наших пользователей в видеотрансляции.
Мы выбрали самые любопытные моменты из общения Гречки с сообществом TJ. А для удобства мы сократили и объединили некоторые ответы. Полную запись смотрите на YouTube.
Свою самую первую песню я записала на диктофон ноутбука. Мне надо было её выложить, как-то себя назвав. И я решила назваться Гречкой. Просто первое, что пришло в голову. Никаких других вариантов не было.
Позже, когда появилась какая-то известность, я подумала: может, всё-таки стоит поменять псевдоним, потому что Гречка звучит глупо. Но поняла, что всё — меня узнали под этим именем, и менять его я не хочу. Я даже нашла в нём немного смысла. Как-то на студии мы записали кучу всего, и звукоинженер сказал мне: «Вот это гречка». Оказывается, так говорят, когда документов слишком много и выходит каша, путаница.
Потом я узнала и другие значения этого слова, и это меня прикалывает. Я могу использовать эти значения, вставляя их в песни, придумывая что-то с «гречкой», делая к названию отсылки. Пока меня всё устраивает.
Я думала о том, что для выступлений за границей может понадобиться псевдоним на английском. Но я бы всё равно оставила свой. Когда я выступала в Таллинне, на гримёрке написали „Grechka“. И я решила: «Ну, прикольно в принципе смотрится».
Когда твоя самая известная песня — кавер, это стрёмно. Я этим вообще не горжусь, не называю «Люби меня, люби» своим треком. Изначально его вообще не должно было быть на альбоме и я не хотела исполнять его на «Вечернем Урганте», но мне сказали: «Вот эту». Ну а что делать. Да, это стрёмно, но я всё равно нормально это воспринимаю.
У меня есть деньги, потому что я их не особо трачу. Мне хватает средств на то, чтобы помогать семье, снимать квартиру, есть и вкладываться в Гречку: снимать клипы, записывать треки. Не могу точно сказать, сколько я зарабатываю, потому что это зависит от многих факторов — иногда меня три месяца никуда не зовут. По крайней мере сейчас у меня всё в порядке.
В России можно зарабатывать на стриминговых сервисах, но за рубежом они дают гораздо больше денег. Есть ещё мерч, но я его не продаю. Хочу, чтобы он был крутым, а не как все эти футболки.
Если ты не попсовый музыкант, которого все слушают, всё равно можно спокойно зарабатывать на корпоративах. Локальные исполнители могут получать 20-50 тысяч в месяц на концертах, даже если продолжают при этом ходить на работу пять дней в неделю. Есть куча лазеек, чтобы заработать, главное — жить своим делом.
В июле 2018 года Земфира написала пост о Гречке и Монеточке. Она назвала Гречку «очень некрасивой», сказала, что та не умеет петь и её тексты «не убеждают».
Меня это затронуло, потому что я начала смотреть все негативные отзывы и увидела много сообщений о том, что я урод. Я загналась где-то на год-полтора. Мне не хотелось выходить, не хотелось фотографироваться, снимать видео. У меня из-за этого появился какой-то бзик. Но я не держу обиды.
Так вышло, что в тот период у меня не было никакой поддержки от близких и друзей. И пережить это в одиночку было очень трудно. Зато это изменило меня в положительную сторону. Я стала сильнее, начала проще относиться к хейтерским комментариям. Покрасилась в белый цвет, который мне идёт намного больше чёрного. Вообще вышла за рамки, за которые никогда не выходила, и поняла, что не стоит обращать внимания на негатив.
К Земфире я отношусь совершенно нормально. Она — один из самых популярных исполнителей в нашей стране, у неё реально крутые песни. Всё заслуженно. По поводу музыки у меня нет к ней никаких претензий.
Я нигде не занимаюсь вокалом, но очень этого хочу. Однажды я пошла к учителю, и она услышала, что у меня что-то не так с горлом. Врач нашёл проблемы со связками. Пока я их не решу, заниматься вокалом вообще не стоит. Но я с этим ничего не делаю и к учителю тоже не хочу. Короче, очень жёстко туплю.
Я планирую начать заниматься вокалом после тура, который будет весной. Потому что сейчас мне не хватит времени вылечиться. Если бы я прервала лечение из-за тура, это бы очень усугубило ситуацию. Найти учителя по вокалу тоже сложно. Есть люди со старыми, классическими методами обучения, а есть те, кто подстраивается под исполнителя. К кому пойти — сложный вопрос. Но я им во всю интересуюсь, мне советуют разных преподавателей.
Одна преподавательница мне сказала: «Настя, ну, тебе надо перестать петь на год. Мы будем полностью переделывать голос, чтоб ты начала петь правильно». Я самостоятельно пою на улице с 14 лет, и, видимо, мой какой-то там аппарат встал не так, как надо. Я ей сказала: «Ну ладно, окей, до свидания».
Если честно, у меня самой возникают не очень хорошие комментарии при прослушивании первого альбома. Это было самое начало.
Мне кажется, проблема в том, что артистов стало очень много. Из-за того, что люди и так слушают большое количество русской музыки, они могут не заметить неизвестного исполнителя. Но если музыка отличается от всего остального, она по-любому обретёт слушателя. Станет популярной без SMM-щиков и маркетологов.
В обществе всегда ценится неординарность. Необязательно иметься за собой много людей, которые занимаются твоим продвижением. Всё может произойти само по себе даже в Америке, где это как будто бы давным-давно невозможно.
Нас с Монеточкой путают только те, кто не слушал нашу музыку, потому что мы очень сильно друг от друга отличаемся. Наверное, перепутать нас можно только от незнания.
Лиза очень артистичная, у неё интересная подача. Всем приятно с ней общаться. То, что она пошла по пути «реального» артиста, круто. Я не хочу сниматься в клипах, показываться. Мне бы хотелось больше сидеть дома и выпускать треки. Лиза сейчас везде может выступить, что-то представить. Это не мой путь, я бы так не смогла.
Послушал её знаменитый кавер.
Интересная манера исполнения, но не более: если быть откровенными, петь она не умеет, артистизм близок к нулю.
Наверное, её основная аудитория - неформальные подростки.
Не думаю, что она может нравиться людям, которые разбираются в музыке.
Мне надо было её выложить, как-то себя назвав. И я решила назваться Гречкой. Просто первое, что пришло в голову.
Это гречка, Лидия Романовна.
Нам должно быть очень стыдно за Земфиру, которая одиночным всплеском гордыни и агрессии повлияла на год жизни творческого человека.