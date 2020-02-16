О занятиях вокалом, псевдониме и критике со стороны Земфиры.

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Фото Дмитрия Вертешина, Worldpics

6 февраля гостьей TJ стала певица Гречка (Анастасия Иванова). В течение часа она отвечала на вопросы наших пользователей в видеотрансляции.

Мы выбрали самые любопытные моменты из общения Гречки с сообществом TJ. А для удобства мы сократили и объединили некоторые ответы. Полную запись смотрите на YouTube.

О выборе псевдонима

Свою самую первую песню я записала на диктофон ноутбука. Мне надо было её выложить, как-то себя назвав. И я решила назваться Гречкой. Просто первое, что пришло в голову. Никаких других вариантов не было.

Позже, когда появилась какая-то известность, я подумала: может, всё-таки стоит поменять псевдоним, потому что Гречка звучит глупо. Но поняла, что всё — меня узнали под этим именем, и менять его я не хочу. Я даже нашла в нём немного смысла. Как-то на студии мы записали кучу всего, и звукоинженер сказал мне: «Вот это гречка». Оказывается, так говорят, когда документов слишком много и выходит каша, путаница.

Потом я узнала и другие значения этого слова, и это меня прикалывает. Я могу использовать эти значения, вставляя их в песни, придумывая что-то с «гречкой», делая к названию отсылки. Пока меня всё устраивает.

Я думала о том, что для выступлений за границей может понадобиться псевдоним на английском. Но я бы всё равно оставила свой. Когда я выступала в Таллинне, на гримёрке написали „Grechka“. И я решила: «Ну, прикольно в принципе смотрится».

Каково это, когда твой главный хит — кавер

Кавер Гречки на песню «Отпетых мошенников»

Когда твоя самая известная песня — кавер, это стрёмно. Я этим вообще не горжусь, не называю «Люби меня, люби» своим треком. Изначально его вообще не должно было быть на альбоме и я не хотела исполнять его на «Вечернем Урганте», но мне сказали: «Вот эту». Ну а что делать. Да, это стрёмно, но я всё равно нормально это воспринимаю.

О заработках

У меня есть деньги, потому что я их не особо трачу. Мне хватает средств на то, чтобы помогать семье, снимать квартиру, есть и вкладываться в Гречку: снимать клипы, записывать треки. Не могу точно сказать, сколько я зарабатываю, потому что это зависит от многих факторов — иногда меня три месяца никуда не зовут. По крайней мере сейчас у меня всё в порядке.

В России можно зарабатывать на стриминговых сервисах, но за рубежом они дают гораздо больше денег. Есть ещё мерч, но я его не продаю. Хочу, чтобы он был крутым, а не как все эти футболки.

Если ты не попсовый музыкант, которого все слушают, всё равно можно спокойно зарабатывать на корпоративах. Локальные исполнители могут получать 20-50 тысяч в месяц на концертах, даже если продолжают при этом ходить на работу пять дней в неделю. Есть куча лазеек, чтобы заработать, главное — жить своим делом.

Как на Гречку повлияла критика Земфиры

В июле 2018 года Земфира написала пост о Гречке и Монеточке. Она назвала Гречку «очень некрасивой», сказала, что та не умеет петь и её тексты «не убеждают».

Меня это затронуло, потому что я начала смотреть все негативные отзывы и увидела много сообщений о том, что я урод. Я загналась где-то на год-полтора. Мне не хотелось выходить, не хотелось фотографироваться, снимать видео. У меня из-за этого появился какой-то бзик. Но я не держу обиды.

Так вышло, что в тот период у меня не было никакой поддержки от близких и друзей. И пережить это в одиночку было очень трудно. Зато это изменило меня в положительную сторону. Я стала сильнее, начала проще относиться к хейтерским комментариям. Покрасилась в белый цвет, который мне идёт намного больше чёрного. Вообще вышла за рамки, за которые никогда не выходила, и поняла, что не стоит обращать внимания на негатив.

К Земфире я отношусь совершенно нормально. Она — один из самых популярных исполнителей в нашей стране, у неё реально крутые песни. Всё заслуженно. По поводу музыки у меня нет к ней никаких претензий.

О манере пения и занятиях вокалом

Я нигде не занимаюсь вокалом, но очень этого хочу. Однажды я пошла к учителю, и она услышала, что у меня что-то не так с горлом. Врач нашёл проблемы со связками. Пока я их не решу, заниматься вокалом вообще не стоит. Но я с этим ничего не делаю и к учителю тоже не хочу. Короче, очень жёстко туплю.

Я планирую начать заниматься вокалом после тура, который будет весной. Потому что сейчас мне не хватит времени вылечиться. Если бы я прервала лечение из-за тура, это бы очень усугубило ситуацию. Найти учителя по вокалу тоже сложно. Есть люди со старыми, классическими методами обучения, а есть те, кто подстраивается под исполнителя. К кому пойти — сложный вопрос. Но я им во всю интересуюсь, мне советуют разных преподавателей.

Одна преподавательница мне сказала: «Настя, ну, тебе надо перестать петь на год. Мы будем полностью переделывать голос, чтоб ты начала петь правильно». Я самостоятельно пою на улице с 14 лет, и, видимо, мой какой-то там аппарат встал не так, как надо. Я ей сказала: «Ну ладно, окей, до свидания».

Я понимаю, что у кого-то к моему голосу блевотное отношение, и это совершенно нормально.

Если честно, у меня самой возникают не очень хорошие комментарии при прослушивании первого альбома. Это было самое начало.

Как пробиться молодому артисту

Мне кажется, проблема в том, что артистов стало очень много. Из-за того, что люди и так слушают большое количество русской музыки, они могут не заметить неизвестного исполнителя. Но если музыка отличается от всего остального, она по-любому обретёт слушателя. Станет популярной без SMM-щиков и маркетологов.

В обществе всегда ценится неординарность. Необязательно иметься за собой много людей, которые занимаются твоим продвижением. Всё может произойти само по себе даже в Америке, где это как будто бы давным-давно невозможно.

О сравнениях с Монеточкой

Нас с Монеточкой путают только те, кто не слушал нашу музыку, потому что мы очень сильно друг от друга отличаемся. Наверное, перепутать нас можно только от незнания.