Гость TJ: Оксана Станевич…

Прямой эфир
Общение в комментариях начнётся в 19:30 по Москве. О ВИЧ, коронавирусе и не только.
Привет! Меня зовут Оксана Станевич и я врач. Моя специальность — инфекционные болезни. В том месте, где я работаю — ПСПбГМУ им. И.П. Павлова — я помогаю докторам других специальностей понять, болеет ли их пациент инфекцией, и если всё-таки да, то какой, можно ли с ней оставаться в клинике (и как её тогда лечить) или необходимо ехать в профильное учреждение (инфекционный стационар).
Помогать мне приходится в совсем разных и иногда очень неоднозначных ситуациях, происходящих как в терапевтических (нефрология, кардиология, гастроэнтерология и т.д.), так и в хирургических (торакальная хирургия, кардиохирургия, общая хирургия и пр.) отделениях, и даже в отделениях акушерства и реанимации. Такая интересная должность называется консультирующий инфекционист.
И хотя моя работа наполнена интригой, неизвестностью и сопряжена с рисками и личной ответственностью, у меня есть и другие интересы. В НИИ гриппа, будучи аспирантом, я разрабатываю тему о вероятных предикторах (как признаков-симптомов, так и лабораторных показателей) онкологических заболеваний крови у больных ВИЧ-инфекцией. В рамках этой диссертации я многое поняла о способности этого вируса к индивидуальной эволюции внутри больного в течение инфекции, и что риск развития онкологического заболевания при ВИЧ не всегда связан с фактом подавлением иммунитета.
На онкологические заболевания и инфекции я смотрю и с другой стороны тоже — в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой мы с командой врачей и статистиков оптимизируем ежегодный процесс анализа инфекционных осложнений после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
В общем, дел много, и все они происходят прямо сейчас. А я, тем временем, рада знакомству с вами и заряжена на полилог!
Как и обещали, пригласили специалиста поговорить о коронавирусе и других инфекциях. На фоне фильма Дудя прибавился и повод задать вопросы о ВИЧ/СПИД.
Правила те же: уважаем друг друга и гостью, помним о модерации и лайкаем самые классные вопросы (потому что ответ на них будет дан в первую очередь)
Оксана, что скажете о вирусном распространении видео из ТикТока за его пределами? Собирается ли министерство здравоохранения принимать какие-то меры и что вообще можно сделать?
Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос с терминологией: Летальность и Смертность. Как правильно считать и сравнивать атипичную пневмонию SARS, свиной грипп A/H1N1 и новый коронавирус 2019-nCoV.
Чем короновирус отличается от гриппа, например? От гриппа лекарства нет, но от короновируса делают, а принцип работы у обоих похож - для самого человека вреда кроме ослабления иммунитета нет, вред наносят уже другие запущенные заболевания
Извините за тупой вопрос, я просто прогроммист
Как и обещали, пригласили специалиста поговорить о коронавирусе и других инфекциях. На фоне фильма Дудя прибавился и повод задать вопросы о ВИЧ/СПИД.
Правила те же: уважаем друг друга и гостью, помним о модерации и лайкаем самые классные вопросы (потому что ответ на них будет дан в первую очередь)
Как вы думаете, почему государство упорно не желает признавать проблему ВИЧ в стране и игнорирует половое просвещение и безопасность половых контактов хотя бы с контрацептивами?
Подскажите, как можно заразиться коронавирусом и полежать дома на карантине с месяцок? На столько игр и сериалов ну совершенно не хватает времени.
Будут ли рассказывать, как взломать электронный замок и сбежать из-под карантина?
Понятно что доказательная медицина хрень, но какие таблетки пить при ВИЧ и COVID-19?
В роли консультирующего инфекциониста, приходилось ли вам ощущать себя Доктором Хаусом - человеком, врывающимся в палату с правильным диагнозом?
Передается ли вирус через посылки с AliExpress? А то люди боятся, а доверять государству - такое себе.
Нет, не передается, на тэжэ уже была статья об этом с разъяснениями от прекрасной дамы