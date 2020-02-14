Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Гость TJ
Оксана Станевич
128

Гость TJ: Оксана Станевич — специалист по вирусным инфекциям Материал редакции

Общение в комментариях начнётся в 19:30 по Москве. О ВИЧ, коронавирусе и не только.

17 комментариев
В закладки

Привет! Меня зовут Оксана Станевич и я врач. Моя специальность — инфекционные болезни. В том месте, где я работаю — ПСПбГМУ им. И.П. Павлова — я помогаю докторам других специальностей понять, болеет ли их пациент инфекцией, и если всё-таки да, то какой, можно ли с ней оставаться в клинике (и как её тогда лечить) или необходимо ехать в профильное учреждение (инфекционный стационар).

Помогать мне приходится в совсем разных и иногда очень неоднозначных ситуациях, происходящих как в терапевтических (нефрология, кардиология, гастроэнтерология и т.д.), так и в хирургических (торакальная хирургия, кардиохирургия, общая хирургия и пр.) отделениях, и даже в отделениях акушерства и реанимации. Такая интересная должность называется консультирующий инфекционист.

И хотя моя работа наполнена интригой, неизвестностью и сопряжена с рисками и личной ответственностью, у меня есть и другие интересы. В НИИ гриппа, будучи аспирантом, я разрабатываю тему о вероятных предикторах (как признаков-симптомов, так и лабораторных показателей) онкологических заболеваний крови у больных ВИЧ-инфекцией. В рамках этой диссертации я многое поняла о способности этого вируса к индивидуальной эволюции внутри больного в течение инфекции, и что риск развития онкологического заболевания при ВИЧ не всегда связан с фактом подавлением иммунитета.

На онкологические заболевания и инфекции я смотрю и с другой стороны тоже — в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой мы с командой врачей и статистиков оптимизируем ежегодный процесс анализа инфекционных осложнений после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

В общем, дел много, и все они происходят прямо сейчас. А я, тем временем, рада знакомству с вами и заряжена на полилог!

От редакции

Задавайте ваши вопросы в комментариях под этим постом. Оксана ответит на них там же. Поговорим о ВИЧ, коронавирусе и не только.

Начало — в 19:30 по московскому времени.

Гость TJ
Подписан
Отписаться
Гость TJ: Гречка
Говорим о музыке с 16:00 по Москве.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Оксана Станевич", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 17, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "guest", "id": 143409, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 14 Feb 2020 10:48:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143409, "author_id": 297963, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143409\/get","add":"\/comments\/143409\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143409"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245667, "last_count_and_date": null }
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Звезда

Как и обещали, пригласили специалиста поговорить о коронавирусе и других инфекциях. На фоне фильма Дудя прибавился и повод задать вопросы о ВИЧ/СПИД.

Правила те же: уважаем друг друга и гостью, помним о модерации и лайкаем самые классные вопросы (потому что ответ на них будет дан в первую очередь)

Ответить
Перейти к комментарию

Ежегодный Петя

5

Оксана, что скажете о вирусном распространении видео из ТикТока за его пределами? Собирается ли министерство здравоохранения принимать какие-то меры и что вообще можно сделать?

Ответить

Проектный дебаркадер

3

Сбегали ли в вашей практике, пациенты из инфекционного отделения?

Ответить

Павел Мухунов

3

Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос с терминологией: Летальность и Смертность. Как правильно считать и сравнивать атипичную пневмонию SARS, свиной грипп A/H1N1 и новый коронавирус 2019-nCoV.

Ответить

Леонид Федотов

3

Чем короновирус отличается от гриппа, например? От гриппа лекарства нет, но от короновируса делают, а принцип работы у обоих похож - для самого человека вреда кроме ослабления иммунитета нет, вред наносят уже другие запущенные заболевания
Извините за тупой вопрос, я просто прогроммист

Ответить

Митя Простомолотов

2

какой вирус является самым слабым,а какой самым сильным?

Ответить

Митя Простомолотов

2

если бы Вы были вирусом, то каким?

Ответить

Сергей Звезда

1

Как и обещали, пригласили специалиста поговорить о коронавирусе и других инфекциях. На фоне фильма Дудя прибавился и повод задать вопросы о ВИЧ/СПИД.

Правила те же: уважаем друг друга и гостью, помним о модерации и лайкаем самые классные вопросы (потому что ответ на них будет дан в первую очередь)

Ответить

Владимир Земсков

1

Как вы думаете, почему государство упорно не желает признавать проблему ВИЧ в стране и игнорирует половое просвещение и безопасность половых контактов хотя бы с контрацептивами?

Ответить

Dra

0

Подскажите, как можно заразиться коронавирусом и полежать дома на карантине с месяцок? На столько игр и сериалов ну совершенно не хватает времени.

Ответить

Funny Kaplan

0

Будут ли рассказывать, как взломать электронный замок и сбежать из-под карантина?

Ответить

Антон Меглин

–1

Понятно что доказательная медицина хрень, но какие таблетки пить при ВИЧ и COVID-19?

Ответить

Василий Лебедев

Антон
1

Молитва, пост, радио Радонеж и святая вода из Иордана.

Ответить

Билл Гейтс

0

Эффективны ли противовирусные препараты при ОРВИ, гриппе?

Ответить

Проектный дебаркадер

0

В роли консультирующего инфекциониста, приходилось ли вам ощущать себя Доктором Хаусом - человеком, врывающимся в палату с правильным диагнозом?

Ответить

Проектный дебаркадер

–1

Передается ли вирус через посылки с AliExpress? А то люди боятся, а доверять государству - такое себе.

Ответить

Леонид Федотов

Проектный
0

Нет, не передается, на тэжэ уже была статья об этом с разъяснениями от прекрасной дамы

Ответить

Ноу Нейм

–1

Как создать зелье для баффа здоровья? Спасибо

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Белоруссии внесли законопроект о смене герба: глобус хотят подвинуть, чтобы видно было меньше России и больше Европы
Символ планируют сделать менее «воинственным» и более «позитивным».
121
Новости
Путин согласился с предложением провести голосование по Конституции в будний день, который сделают выходным
Он также заявил, что закон о поправках может вступить в силу только после одобрения россиянами.
129
Новости
Елена Исинбаева только сейчас прочитала Конституцию. После включения в рабочую группу по изменению закона
«Теперь понимаю — важная книга».
118
Популярное за три дня
Интернет и мемы
История успеха: казах пытается вызвать такси в Минске
3 белорусских рубля ~ 87.5 рублей
65
Интернет и мемы
«Эпидемия, про которую не говорят»: о чём рассказывается в фильме Дудя про ВИЧ в России
Выпуск, который, вероятнее всего, станет новым поводом для широкого обсуждения проблемы.
193
Новости
Bloomberg: Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко создать «сверхдержаву» из России и Белоруссии
Кремлю пришлось применить «план Б».
234

Прямой эфир

Roman Konchalov

«Держава-победительница» и…

DESAAD LXI

Режиссёр нового «Бэтмена…

Митя Простомолотов

Гость TJ: Оксана Станевич…

Goodsanta

Гость TJ: Оксана Станевич…

Виталий Иванович…

«Держава-победительница» и…

Василий Лебедев

Гость TJ: Оксана Станевич…

Грэм Грэмский

Как оскорбительно ругаться на…

Леонид Федотов

Гость TJ: Оксана Станевич…

Авдеев

Режиссёр нового «Бэтмена…

Митя Простомолотов

Гость TJ: Оксана Станевич…

Владимир Земсков

Гость TJ: Оксана Станевич…

Леонид Федотов

Гость TJ: Оксана Станевич…

Roman Golovin

Гость TJ: Оксана Станевич…

Павел Мухунов

Гость TJ: Оксана Станевич…

Олег Ивахнов

Как приготовить пастрами,если…

Человек-человек

Режиссёр нового «Бэтмена…

Сергей Звезда

Гость TJ: Оксана Станевич…

Авдеев

Экс-ведущий «Разрушителей…

Билл Гейтс

Гость TJ: Оксана Станевич…

Василий Лебедев

Экс-ведущий «Разрушителей…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]