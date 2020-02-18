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Гость TJ
Сергей Звезда
2885

Гость TJ: Роман Романов — директор Музея истории ГУЛАГа Материал редакции

Трансляция в 16:00 по Москве.

Роман Романов Фото Александра Кожохина, «Вечерняя Москва»
От редакции: Трансляция в прямом эфире начнётся в 16:00 по московскому времени. Задавайте вопросы в комментариях. Ссылки на стрим появятся в этом материале ближе к началу.
  • Музей истории ГУЛАГа находится в Москве и рассказывает историю репрессивной системы в СССР в период 1920–1950 годов. «Большой» официальной истории, говорящей на языке документов, статистики и хроники, в экспозиции противопоставлена личная история людей, пострадавших от репрессий.
  • Музей фиксирует все, что связано с эпохой ГУЛАГа: записывает воспоминания очевидцев, ездит в экспедиции по местам бывших лагерей, собирает предметы лагерного быта, личные вещи бывших узников, произведения искусства, созданные в лагере или после него.
  • Музей поддерживает людей, пострадавших от репрессий. Волонтеры и сотрудники Музея помогают им по дому, сопровождают в медицинские учреждения, поздравляют с праздниками и организуют досуг;
  • Музей также помогает искать информацию о репрессированных родственниках. В Центре документации рассказывают, как работать с базами данных репрессированных, в какой архив следует обратиться и как составить запрос, как подать документы на реабилитацию;
  • У Музея есть собственная издательская программа, в которой выходят научные издания, мемуары, документальная проза, стихи репрессированных авторов, рассказы о предметах из музейной коллекции и даже комиксы о ГУЛАГе.
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249 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. Что ж, напоминаю: голосуйте за понравившиеся вам вопросы, чтобы Роман ответил на них в первую очередь. Уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации. 

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Здешний холод

39

Как вы относитесь к Дмитрию Пучкову, Климу Жукову и Борису Юлину? Что думаете об их аудитории? Очень хотелось бы получить развернутый ответ, спасибо.

Ответить

Роман Трусов

Здешний
1

И к Вестнику Бури

Ответить

Егор Дятлов

Роман
1

Бури

Дурки

Ответить

Евгений Абрамовских

Егор
4

ШУЕ ППШ. РУДОЙ НЕ ТУПОЙ. САМОЛЁТ НЕ С ПЕРВОГО РАЗА ПОЛЕТЕЛ. А У МЕНЯ ДЕДУШКУ СВЯЩЕННИКА РАССТРЕЛЯЛИ А Я КОММУНИСТ. ШУЕ ППШ.

Господи, на его фоне даже свиногитлер адекватным кажется. 

Ответить

Роман Трусов

Егор
0

Вестник дурки

Ответить

Егор Дятлов

Здешний
1

Сёмина забыла

Ответить

Здешний холод

Егор
0

Семин и Вестник хотя бы в дебатах участвуют.

Ответить

Евгений Абрамовских

Здешний
3

С полным обосрямсом и массой пиздежа на квадратный метр равной массе типичного русского националиста. 

Ответить

Здешний холод

Евгений
1

Да это не так важно, главное, что они не запираются в манямирке как Пучков, Жуков и прочие Соколовы.

Ответить

Евгений

Здешний
1

Семин вообще ничего из дебатов не вынес и даже снял видео, где нарезал вато и сделал вывод, что капиталисты врут из-за того что в физике есть закон сохранения энергии. 

Ответить

Прошлый самолет

Здешний
1

Какая разница, на дебатах они рот открывают, или в "манямирке", если отвращение это вызывает одинаковое?
Я вон пробовал посмотреть дебаты семина с Ватоадмином и уже на первых минутах у меня стул сгорел от того, насколько омерзительную ересь нес первый.

Ответить

Здешний холод

Прошлый
0

Они дают возможность своей аудитории услышать иную точку зрения, это важно, на мой взгляд

Ответить

Егор Дятлов

Здешний
0

И обсираются

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Здешний
1

И к Борису Юлину.

Ответить

Здешний холод

Lyakusha
0

Дописала, если ты не против

Ответить

Александр Трусков

Здешний
–5

Положительно

Ответить

Серьезный магнит

Александр
0

Кек

Ответить

Должен пистолет

31

Часто ли музей сталкивается с претензиями и нападками людей, отрицающих массовые репрессии? Наносил ли кто-то специально вред экспонатам?

Ответить

Серьезный магнит

20

Вас (музей истории ГУЛАГА) щемят? Судя по тому как наше государство относится к деятельности "Мемориал", вас должны "недолюбливать". И какие вообще перспективы для своей деятельности вы видите лет через 5? Спасибо.

Ответить

Shaun White

Серьезный
1

Так это гос музей - к чему вопрос? Оно его построило, значит оно ему и нужно.

Ответить

undefined

12

Почему в интервью у Дудя вы не предоставили ни одного документа, который бы подтвердил достоверность, предоставленной вами информации?

Ответить

Сергей Звезда

undefined
3

Поясни, о каких именно фактах речь. Во время трансляции не будет времени копаться

Ответить

undefined

Сергей
9

Больше всего интересно про девочку с мороженным.

Ответить

Элементарный рак

Сергей
–3

Пусть покажет документы, исследования настоящий учёных и хотя бы докажет цифру в 20000000 репрессированных. Хотя бы!

Ответить

Здешний холод

Элементарный
1
«Хотелось бы всех поименно назвать...»
Сайт посвященный памяти жертв политического режима с воспоминаниями о лагерях и тюрьмах ГУЛага…
bessmertnybarak.ru
Ответить

Элементарный рак

Здешний
1

Я спрашиваю про научные данные, вы мне ресурс, куда люди, добавляют своих родственников. Естественно они плохого там не напишут, да и правдивость информации как подтвердить?

Где документы?

Ответить

Здешний холод

Элемент…
0

Читай Приказ НКВД № 00447
Причем он был рассекречен только после развала советского союза. Огромное количество подобных документов до сих пор засекречено. Требовать документы, подтверждающие невиновность репрессированных у государства без независимой судебной системы - как минимум странно.

Ответить

Элементарный рак

Здешний
–2

Как минимум странно говорить о 20000000 репрессированных.

Ответить

Shaun White

Здешний
0

Списки на 100% правильные?

Ответить

Здешний холод

Shaun
0

Предположим, что нет и что они правильные на 65%, это что-то поменяет?

Ответить

Shaun White

Здешний
–1

Что кто то неполгавший соврал..

Ответить

Прошлый самолет

Shaun
0

Убирайся вон с данного ресурса

Ответить

Евгений Абрамовских

Элементарный
–1

докажет цифру в 20000000 репрессированных. Хотя бы!

20 миллионов. Хотя бы. Сколько там в Холокосте погибших и пострадавших? 6 миллионов? 
Я просто не говорю о том, что любимые совками Земсков пишут только расстрелянных и посаженных по 58 статье. (100 тысяч польских "шпионов" они туда не включают. Депортированные народы тоже. Ох уж этот корейский народ-предатель. В 37 году. Когда они японцев ненавидели)

Ответить

Shaun White

Сергей
1

За всю трансляцию не было представлено ни одного факта.

Ответить

Прошлый самолет

Shaun
0

@Вахтёр TJ расстрэлят

Ответить

Максим Шпилёв

undefined
1

Что за информация?

Ответить

Alexei Kuksin

Максим
6

Он имеет ввиду историю про девочку с мороженым. 

Ответить

Елисей Мартьянов

Alexei
6

Как минимум историю с мороженщицей.
Тут можно ещё вспомнить про кожаный фартук Блохина, например

Ответить

Солдатский рубин

Елисей
–2

история с мороженщицей - это вообще смех.
историю о недостаче обыграли в ванильных тонах
это реально невероятно, СТОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО, и дудь рассказал именно об этом.

Ответить

Талантливый кофе

Солдатс…
–1

Что за история с мороженым? Можно вкратце?

Ответить

Солдатский рубин

Талантл…
0

можно. в фильме дудя решили рассказать  о зверствах и беспределе того времени. Не смотря на то что тыркни в любую строчку архивов там будет лютый пиздец, они решили рассказать,как одна девочка, работающая в парке продавцом мороженого(кстати, не знал, что школьники работали тогда)якобы
угостила своих друзей мороженым и ЗАБЫЛА за них положить в кассу. Вечером нашли недостачу и посадили там на скока то. 
сейчас конечно в тюрьму за такое не посадят, но уволить легко думаю смогут

Ответить

undefined

Alexei
0

Да

Ответить

Иван Семёныч

Alexei
0

по 50копеек?

Ответить

Региональный блик

undefined
0

Я думал Иванова более объективна, а выходит обычная порванка.

Ответить

Егор Дятлов

15

Сколько всё таки было жертв сталинских репрессий 30-х и 50-х годов?

Ответить

Макс Амел

Егор
–13

3 миллиарда и это только лично Сталиным расстрелянных

Ответить

Егор Дятлов

Макс
3

30 миллиардов, твой рофл не уместен

Ответить

Евгений Абрамовских

Егор
2

Я, конечно не из музея ГУЛАГа, но тут зависит от определения жертвы. Если считать Раскулаченных, погибших от голода, сидевших-умерших в лагерях, депортированных по современным исследованиям от (минимум) 9 миллионов до 26-30 миллионов. (Сложно посчитать, потому что демографов ща неправильные перепеси тоже расстреливали. Дважды.  Не шутка причем) 
Одних только 111 тысяч расстрелянных польских шпионов (на самом деле их было 89 и не один в ходе польского дела не пострадал) о многом говорят. 

Ответить

Егор Дятлов

Евгений
0

Я, наверное, не правильно задал вопрос. Надо было уточнить не про репрессии, а про террор, тогда бы и выходило бы и по кулакам, и по умершим от голодомора, но т.к гость специализирован на ГУЛаге, то и вопрос про пострадавших от ГУЛага, доносов, 5-тиминутных судов

Ответить

Казак Алексей

Евгений
0

а какие проблемы с определением жертвы? государство это всегда(!) репрессивный аппарат, а значит все к кому были применены те или иные санкции являются "жертвами" репрессий... от политического аппонента до банального карманника. так кого и сколько вы там считаете, определяя 9ть миллионов?

Ответить

Сергей Зайкевич

Макс
2
Ответить

Егор Дятлов

Сергей
2

Завезли совкоботов, уже 4ых насчитал

Ответить

Илья Ильин

Макс
1

Кумрад, ты тупичком ошибся

Ответить

Tyler Durden

Егор
0

Это так важно?

Ответить

Егор Дятлов

Tyler
0
Ответить

Plan 🇧&🇨

13

Подскажите, пожалуйста, каков пошаговый порядок получения свидетельства о смерти на репрессированного, умершего в лагере? С какого органа власти начинать, если знаешь конкретный лагерь (что, где и когда он находился) и дату и причину смерти из карточки заключенного?

Меня второй год футболят органы ФСИН, ФСБ и МВД, я немного подустал от этого цирка

Ответить

Shaun White

Plan
0

Перво наперво готовьте взятку, чтоб указали что ваш предок не вор уголовник.

Ответить

Казак Алексей

Shaun
0

а если ваш предок вор уголовник, тем более готовьте взятку... )

Ответить

Shaun White

Казак
0

О чём и речь Алексей, о чём и речь...

Ответить

Егор Дятлов

9

Как относитесь к возведению памятников Сталину коммунистами в современной России?

Ответить

Екатерина Кузнецова

8

Поддерживает ли государство музей финансово и информационно?

Ответить

Shaun White

Екатерина
–1

Екатерина, это гос музей. Ну откуда вы все такие умные? Государство его и построило, ему и выгоден этот музей.

Ответить

Торжественный ключ

7

Как человек, активно вникающий в статистику и историю, для вас ГУЛАГ и репрессии были точечным системным ударом по определенным слоям людей (интеллигенция, буржуазия, евреи, etc.) или же больше были несистемным хаотичным инструментом массового психоза и террора, когда за решеткой мог оказаться любой за любое неправильное слово?

И почему, по вашему мнению, россиянам так больно признавать ГУЛАГ? Германия раскаялась за ВВ2, США — за рабство, а вот Россия упорно продолжает жить в иллюзиях и защищать это людоедское наследие, у вас есть объяснение почему?

Ответить

Органический ящик

7

Как девушки реагируют на ответ на вопрос: "Где ты работаешь?"

Ответить

Александр Трусков

–28

Когда вы прекратите лгать?

Ответить

Кредитный волк

Александр
13

Когда масу наберешь

Ответить

Здешний холод

Кредитный
5

Он отрицает массовые репрессии, за это его надо осуждать, а не за внешность.

Ответить

Кредитный волк

Здешний
8

Не осуждаю за внешность, я сам жирная мразь. Я его мотивирую

Ответить

Здешний холод

Кредитный
2

Не уверена, что мотивировать людоеда набирать массу - хорошая идея.

Ответить

Александр

Здешний
–5

И в чем же заключается людоедство,в не согласии с вашей точкой зрения. А вы забавны.🤣🤣🤣

Ответить

Александр

Алексан…
1

Расстрелять!

Ответить

Александр Трусков

Кредитный
–7

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

NadoPodumat

Кредитный
0

Это же Раф

Ответить

Призванный клуб

6

@Сергей Звезда считаю, в этом случае, самые заминусованные вопросы тоже стоит задать, ради объективности

Ответить

Прошлый самолет

Призванный
2

Не нужна, имхо, такая "объективность", при которой откровенный визг откровенного бессовестного людоеда наделяется равной ценностью с мнением уважающей себя личности.
Да и вообще, не Звезда вопросы же задаёт, гость сам решает, на что отвечать, а на что нет.

Ответить

Призванный клуб

Прошлый
0

Вот так мы и просираем демократию

Ответить

Егор Дятлов

Призванный
0

Её и не было. А вот в РНГ будет!!1!1

Ответить

Прошлый самолет

Призванный
0

А что, комментаторы о которых идет речь - великие демократы, которые, дай им только рычаги, с несогласными непременно либеральничали бы?
Как говорится, каждому по вере его.

Ответить

Сергей Звезда

Призванный
0

Начинаем с самых популярных вопросов. А дальше всё зависит от времени 

Ответить

Призванный клуб

Сергей
1

Тут дело в том, что вопросы около ноля, очевидно мало кому интересны, а заминусованные - с большой долей вероятности позиция, которую большинство не разделяет. Я думаю, нынешнему гостю уже не раз приходилось отвечать на провокационные вопросы.

Ответить

Торжественный ключ

Призванный
2

Увы, большинство заминусованных вопросов не ушли дальше чем "вы все врети" и аргументированной дискуссии там не намечается. 

Ответить

Талантливый кофе

Призванный
0

Не нужно путать провокацию с хлебным мякишем в голове. Люди, которые хоть как-то берутся оправдывать то, что было, не хотят и не готовы слышать, что это не так, потому что "эффективный менеджер страну поднял". 

Ответить

Kenny SP

6

Ютуб блогер tubus show - https://www.youtube.com/user/tubushow/ - снял несколько(!) документальных фильмов с "разоблачениями" история репрессированных, которые вы рассказали Дудю. Смотрели ли Вы их и думаете ли отвечать на подобную критику?

Плохой сигнал
Новости, политика, культура, идеология, патриотизм. Разговоры за жизнь и поиски виноватых. Короче…
www.youtube.com
Ответить

Виталий Валентинович

3

Скажите, что вы будете говорить, если выяснится, что все дела «репрессированных»  являются обоснованными?
см.фото

Ответить

Nikita Zubkov

Виталий
1

 что все дела «репрессированных» являются обоснованными

Особенно тех, которых реабилитировали, в том числе посмертно?

Ответить

Константин Курасов

Nikita
0

в 90х реабилитировали всех подряд, оптом
многих упырей - в том числе

Ответить

Nikita Zubkov

Константин
0

При чем тут 90е если реабилитировать начали сразу после смерти Сталина?

Ответить

Константин Курасов

Nikita
0

начали, но не закончили

Ответить

Торжественный ключ

Виталий
0

Давайте вы откроете гос СМИ о деле Голунова или "Сети" и прочитаете там зверства не хуже описанных.

Но означает ли это, что описание было верным?

Ответить

Здешний холод

4

Что из себя представляет реабилитация и зачем это нужно?

Ответить

Елисей Мартьянов

4

Прокомментируйте критику в ваш адрес от ютуб-канала Плохой сигнал

Ответить

Егор Дятлов

1

Встречались ли вам люди, оправдывающие ГУЛаги?

Ответить

Прошлый самолет

Егор
9

Да вон в комментах уже парочка порвались

Ответить

Солдатский рубин

3

как вы считаете, могло бы произойти то стримительное развитие ссср, если бы эти ученые и проффесора работали не в лагерях под страхом смерти, а добровольно?

Ответить

Региональный блик

Солдатский
1

Работать в лагере добровольно? Новый уровень куколдизма.

Ответить

Региональный блик

Региональный
1

Отредактировал, красавчик.

Ответить

Ramin Adaev

Региональный
0

Ну забыл человек частицу поставить, что ты сразу душишь.

Ответить

Региональный блик

Ramin
0

Ничего он там не забывал, в этом и смехуёвина была:
 работали в лагерях не под страхом смерти, а добровольно

Ответить

Алексей Круглый

1

Будет ли Роман Романов врать так же самозабвенно, игнорируя логику, так как он это делал в фильме Дудя "Колыма-родина нашего страха"? 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Органический ящик

3

Не возникает ли желания перевезти музей заграницу для большей безопасности?

Ответить

Shaun White

Органический
–1

Как можно перевести "Госуда́рственный музе́й исто́рии ГУЛА́Га" за границу? 

Ответить

Солдатский рубин

3
Ответить

Солдатский рубин

3

у вас нет ощущения, будто это всё сейчас смахивает на 37 год?

Ответить

Сергей Звезда

3

Что нужно сделать, чтобы в России уже возник консенсус по поводу Ленина, Сталина и СССР в целом? 

Ответить

Талантливый кофе

3

Почему вы именно этим занимаетесь?
Затронули ли репрессии конкретно вашу семью?

Ответить

Миша Давыдов

2

Барбершоп с мужиками или Салон красоты с женщинами?

Ответить

Сергей Звезда

2

Традиционный вопрос, который тут должен кто-то задать. Какие главные мифы о репрессиях, с которыми вы сталкиваетесь? Есть ли те, которые уже надоело опровергать больше всего? 

Ответить

Элементарный рак

Сергей
3

Все что он говорит не подтверждено документами, у кого вы спрашиваете? Он даже не историк.

Ответить

Элементарный рак

–12

Покажите мне архивные документы, которые подтверждают 20000000 человек прошедших через ГУЛАГ? Зачем вы занимаетесь сознательным искажением исторических фактов?

Ответить

Егор Дятлов

Элементарный
0

Чтобы ты спросил, левак

Ответить

Элементарный рак

Егор
2

Как пиздеть школьникам, так можно просто так? Если мы говорим про историю, ок, покажите документы. Если нет, то он пиздабол.

Ответить

Егор Дятлов

Элементарный
1

Пиздят школьникам, как раз таки, про 700 тыс. репрессированных. Не рвись, пожалуйста. Мы понимаем, что эта тема для тебя особенно острая, ведь вам - левакам - на ней легко обосраться.

Ответить

Элементарный рак

Егор
–4

Давайте, обосрите меня, покажите мне документы. Я признаю свою ошибку. Где научное исследование, например доказывающее причины смерти заключённых. Но для начала где подтверждение 20000000 политических заключённых?
Я жду пока вы меня будете обсирать. Или только дизлайк ваш аргумент?

Ответить

Егор Дятлов

Элемент…
0

У меня нет документов, доволен? Может у тебя за щекой завалялись, но почему-то я уверен, что официальные числа намного преуменьшены. Что же может на это наталкивать. Хм. Может реальность? Я не компетентен в теме этой полемики, ибо контраргументов у меня нет, но ты порвался, признай

Ответить

Элементарный рак

Егор
1

Я не компетентен в теме этой полемики, ибо контраргументов у меня нет

Ты пиздишь больше всех, потом выясняется что ты не компетентен. И все аргументы основаны на том, что ты кому-то не веришь, а дудю ты как ни странно веришь. Я просто призываю верить фактам и подтвержденным фактам. Понимаешь что такое факты?

Тут позвали чувака, с очень странным прошлым. Мне не понятно кто его например финансирует, но то что это чей-то проект, сомнений нет.

Ответить

Егор Дятлов

Элемент…
0

Ты пиздишь больше всех

Лишь задаю интересующие меня вопросы.

дудю ты как ни странно веришь

С чего ты взял? Я его смотрю крайне редко и даже Колыму не смотрел.

то что это чей-то проект, сомнений нет.

Ну ясен прекрасен, что финансирование нужно. Но в данно случае мне, как и, думаю, большинству интересна конкретно тема ГУЛага, а не откуда у них деньги на всё это.

Я просто призываю верить фактам и подтвержденным фактам

Твои призывы больше похожи на советскую агитку, извини уж)

Ответить

Alexei Kuksin

Егор
1

700 тысяч расстреляных.

Ответить

Илья Ильин

Alexei
0

Это только за один год

Ответить

Alexei Kuksin

Илья
0

Нет. Это за 1924 - 1953. Это цифры историка Земскова, самого авторитетного исследователя сталинских репрессий.

Ответить

Илья Ильин

Alexei
0

Как то ты хуево читал Земского

Ответить

Alexei Kuksin

Илья
1

Ну молодец. Возьми с полки пирожок. Умение копипастить текст с википедии это очень ценное умение. 

Ответить

Илья Ильин

Alexei
0

Ты даже в википедию залезть не соизволил, мистер историк

Ответить

Андрей Иванов

Илья
0

Ты даже прочитать не сумел то что копипастишь

Ответить

Илья Ильин

Андрей
0

Что я не сумел прочитать?

Ответить

Илья Ильин

Alexei
0

Большо́й терро́р» (разг. «Ежо́вщина») — термин современной историографии, характеризующий период наиболее массовых политических (сталинских) репрессий в СССР 1937—1938 годов[1][2][3]. В научных кругах до сих пор нет единого мнения, что было причиной террора. Практически все историки сходятся во мнении, что Сталин сыграл ключевую роль в организации и проведении репрессий[4].

Период начался с назначением на пост главы НКВД Н. И. Ежова, и с последующим изданным им же в июле 1937 года Приказом НКВД СССР № 00447[прим. 1]. Он закончился в сентябре—ноябре 1938 года с широкомасштабными арестами в НКВД, милиции и т. д., ставленников Н. И. Ежова и сменой его самого на посту главы НКВД на Л. П. Берию[прим. 2], и с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года с запретом органам НКВД и прокуратуры производства каких-либо массовых операций по арестам и выселению, с ликвидацией судебных «троек» созданных в порядке особых приказов НКВД СССР, и т. д.[5][6]

За этот период было расстреляно 681 692 человека[прим. 4]. Всего по политическим мотивам было арестовано 1 372 382 человека[прим. 5][8]. По версии историка Земскова, расстрелянные по политическим мотивам 681 692 человека[9][⇨], составляют 85 % общей численности расстрелянных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за весь условный «сталинский период» (799 455 человек c 1921 года по 1953 год)[10].

Ответить

Эдуард Гладышев

Элементарный
0

Покажи архивные документы опровергающие это

Ответить

Shaun White

2

Расскажите, откуда взялась информация про девочку с мороженным?

Ответить

Сергей Пахмёлкин

1

Здравствуйте! За сказанную ложь в интервью Дудю, будет ли принесены публичные извинения? 

Ответить

Прошлый самолет

Сергей
1

@Вахтёр TJ прошу репрессировать вот этого гражданина

Ответить

Андрей Коршев

Сергей
0

Ваше начальство же давеча от наследия Совка отказалось. Методичку не обновили?

Ответить

Александр Великий

2

@Вахтёр TJ  ты будешь ботов банить сегодня или нет? 

https://tjournal.ru/u/298812-elisey-martyanov
https://tjournal.ru/u/298821-dmitriy
https://tjournal.ru/u/298822-dmitriy-akulshin
https://tjournal.ru/u/298817-aleksey-kruglyy
https://tjournal.ru/u/247191-aleksey-ignatushin
https://tjournal.ru/u/65609-mikhail-krug
https://tjournal.ru/u/279272-natalya-stasyuk
https://tjournal.ru/u/246781-neurotoxin001
https://tjournal.ru/u/298851-shaun-white
https://tjournal.ru/u/247191-aleksey-ignatushin
https://tjournal.ru/u/298828-sergey-pahmelkin
https://tjournal.ru/u/298853-vyacheslav-sergeev
https://tjournal.ru/u/298856-penkina-kristina
https://tjournal.ru/u/298823-maksim-timofeev
https://tjournal.ru/u/298833-yuriy-miroshnichenko

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Одинокий кот

Александр
1

Это Абу

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Прошлый самолет

Одинокий
0

Обмазов что ли?

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Одинокий кот

Прошлый
0

Ну, он самый

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Алексей Игнатушин

Александр
–1

И с чего ты взял что это боты?

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Александр Великий

Алексей
1

Лайкаете друг друга дурачки палитесь, большая половина аккаунтов новореги. Тебя видимо сегодня только активировали?)

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Алексей Игнатушин

Александр
–1

Как я уже написал другому человеку в этой:
"Администрация опубликовала сбор вопросов к уважаемому товарищу Роману Романову, информация об этом разлетелась по сети. Ничего удивительного, что тема стала интересно более широкому кругу лиц и появилось много новозарегистрированных аккаунтов."
P.S. Кто-то лайкает, а некоторые экземпляры только минусики кидают)

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Александр Великий

0

Как относишься к Сталину?

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Средневековый Илья

Александр
4

Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?

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Александр Великий

Средневековый
4

При созданной им системе, стало возможно писать эти доносы. Так, что это его вина. Я думаю, что разреши сейчас  писать доносы их было бы ещё больше. Но сейчас это делать нельзя. (заявы в полицию от Дыркина я не считаю)

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Александр Креславский-Смирнов

Александр
3

Вы правы и неправы одновременно. Проблема в том, что приход к власти товарища Сталина был бы невозможен в стране, где нет желающих писать доносы. И наоборот, чем больше таких "граждан" тем более вероятно возникновение полицейского государства.

Государство ВСЕГДА отвечает запросам населения страны, если только это не оккупация. Люди могут сколько угодно и за дело ругать Путина, например, но 90% вообще ничего не делает, для того, чтобы власть сменилась, поэтому она и не меняется. И я сейчас не про митинги даже, а про банальный поход на выборы. В подъездах, опять же, ссыт не только не Обама, но и не Путин. Ссут так называемые граждане. Которые даже до сортир дойти не желают, так неужели вы думаете, что попав во власть они не будут воровать? И что пойдут на выборы? И что, придя на выборы, не продадут свой голос за тысячу рублей? В тех же каруселях не члены правительства участвуют, а наши с вами соседи, которым на свою страну плевать, лишь бы лёгкие деньги заработать. В полиции тоже не инфернальное зло служит: все эти люди где-то росли, где-то их научили, что не нравящихся тебе людей правильно и "по понятиям" сажать на бутылки. Не в соседнем ли с вами доме это происходило?

Вот когда о таких вещах думаешь - становится действительно страшно. А что, Сталин? Сталин просто симптом болезни общества, не более.

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Nikita Zubkov

Александр
2

 Проблема в том, что приход к власти товарища Сталина был бы невозможен в стране, где нет желающих писать доносы

Что ты бл..ь такое несешь? Сталина доносами выбирали?

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Александр

Nikita
0

Его вообще не выбирали. И всем было всё равно. В том-то и дело.

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Nikita Zubkov

Алексан…
0

 И всем было похуй

Когда Сталин получил власть в стране еще шел НЭП. И даже у советов была какая-то власть. Эта политика большинство устраивала. Ты вообще о чем?

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Александр

Nikita
0

Сталин тоже "большинство устраивал". В этом и дело. Царь, Ленин, Троцкий, Сталин? Да всем чхать, у нас, вон, корова не доена. Ни один из переворотов, начиная с февральского и заканчивая расстрелом Белого дома не производился большинством. Большая часть страны просто молчала в тряпочку, потому что "а что я могу сделать", "да все они одинаковы" и тому подобные оправдания. И какую демократию вы ждёте, после этого?

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Талантливый кофе

Александр
2

Наивная точка зрения немного. Бытие всегда определяет сознание. И то, что Сталин воспользовался самыми низменными человеческими инстинктами никак его не оправдывает ни на долю процента. 
Он создал условия, в которых это всё расцвело. 

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Александр

Талантл…
0

А я не оправдываю Сталина, я говорю, что только от населения страны зависит, придёт ли такой Сталин к власти.

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Солдатский рубин

Александр
1

чего нельзя?

Ответить

Александр Великий

Солдатский
0

Отправлять людей в ссылку на основании доноса

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Солдатский рубин

Алексан…
0

наверное на основание только доноса и раньше нельзя было.  чем-то  да подкрепляли небось

Ответить

Александр

Солдатс…
1

Давай зададим этот вопрос=)

Ответить

Андрей Громов

2

Правда ли, что музей создан при поддержке мэрии Москвы? Я имею ввиду передачу вам нового помещения, выделение грантов, да и Собянин с вами постоянно взаимодействует.

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Сергей Зайкевич

2

В фильме Дудя Вы рассказываете историю девушки которая попала на калыму за мороженное. По какой статье она туда попала? 

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Вячеслав Сергеев

2

Почему вы не отвечаете на запросы? Отвечаете ВРЕМЕНИ НЕТ, ЗАСЕКРЕЧЕНО. Получается если материалы не обнародованы вы позволяете играть с цифрами и фактами.

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Прошлый самолет

Вячеслав
0

@Вахтёр TJ чисти, чисти

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Комментарий удален

Симпатичный меч

–7

Что делать с внутренними врагами государства? Повторим?

/ Не удаляйте вопрос, пожалуйста. Мне важно услышать ответ этого хипстера. /

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Призванный клуб

Симпатичный
5

Повторил тебе за щеку, для начала

Ответить

Серьезный магнит

Симпатичный
0

 Что делать с внутренними врагами государства?

Объединяться, дружить и всячески помогать?

Ответить

Dmitriy Akulshin

–4

Вы "судите" людей управлявших огромным государством, осуждая их методы. Расскажите  каким количеством людей вам доводилось управлять и чем закончился этот опыт? Как вы боролись с нежелающими выполнять ваши распоряжения ?

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Одинокий кот

Dmitriy
3

Сука, откуда вы такие повылазили

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Dmitriy Akulshin

Одинокий
–2

А что в моем вопросе вам не нравиться? 

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