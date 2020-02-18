Музей истории ГУЛАГа находится в Москве и рассказывает историю репрессивной системы в СССР в период 1920–1950 годов. «Большой» официальной истории, говорящей на языке документов, статистики и хроники, в экспозиции противопоставлена личная история людей, пострадавших от репрессий.
Музей фиксирует все, что связано с эпохой ГУЛАГа: записывает воспоминания очевидцев, ездит в экспедиции по местам бывших лагерей, собирает предметы лагерного быта, личные вещи бывших узников, произведения искусства, созданные в лагере или после него.
Музей поддерживает людей, пострадавших от репрессий. Волонтеры и сотрудники Музея помогают им по дому, сопровождают в медицинские учреждения, поздравляют с праздниками и организуют досуг;
Музей также помогает искать информацию о репрессированных родственниках. В Центре документации рассказывают, как работать с базами данных репрессированных, в какой архив следует обратиться и как составить запрос, как подать документы на реабилитацию;
У Музея есть собственная издательская программа, в которой выходят научные издания, мемуары, документальная проза, стихи репрессированных авторов, рассказы о предметах из музейной коллекции и даже комиксы о ГУЛАГе.
Сергей Звезда
Всем привет. Что ж, напоминаю: голосуйте за понравившиеся вам вопросы, чтобы Роман ответил на них в первую очередь. Уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.
Здешний холод
Как вы относитесь к Дмитрию Пучкову, Климу Жукову и Борису Юлину? Что думаете об их аудитории? Очень хотелось бы получить развернутый ответ, спасибо.
Роман ТрусовЗдешний
И к Вестнику Бури
Егор ДятловРоман
Бури
Дурки
Евгений АбрамовскихЕгор
ШУЕ ППШ. РУДОЙ НЕ ТУПОЙ. САМОЛЁТ НЕ С ПЕРВОГО РАЗА ПОЛЕТЕЛ. А У МЕНЯ ДЕДУШКУ СВЯЩЕННИКА РАССТРЕЛЯЛИ А Я КОММУНИСТ. ШУЕ ППШ.
Господи, на его фоне даже свиногитлер адекватным кажется.
Роман ТрусовЕгор
Вестник дурки
Егор ДятловЗдешний
Сёмина забыла
Здешний холодЕгор
Семин и Вестник хотя бы в дебатах участвуют.
Евгений АбрамовскихЗдешний
С полным обосрямсом и массой пиздежа на квадратный метр равной массе типичного русского националиста.
Здешний холодЕвгений
Да это не так важно, главное, что они не запираются в манямирке как Пучков, Жуков и прочие Соколовы.
ЕвгенийЗдешний
Семин вообще ничего из дебатов не вынес и даже снял видео, где нарезал вато и сделал вывод, что капиталисты врут из-за того что в физике есть закон сохранения энергии.
Прошлый самолетЗдешний
Какая разница, на дебатах они рот открывают, или в "манямирке", если отвращение это вызывает одинаковое?
Я вон пробовал посмотреть дебаты семина с Ватоадмином и уже на первых минутах у меня стул сгорел от того, насколько омерзительную ересь нес первый.
Здешний холодПрошлый
Они дают возможность своей аудитории услышать иную точку зрения, это важно, на мой взгляд
Егор ДятловЗдешний
И обсираются
Lyakusha CepelyakishЗдешний
И к Борису Юлину.
Здешний холодLyakusha
Дописала, если ты не против
Александр ТрусковЗдешний
Положительно
Серьезный магнитАлександр
Кек
Должен пистолет
Часто ли музей сталкивается с претензиями и нападками людей, отрицающих массовые репрессии? Наносил ли кто-то специально вред экспонатам?
Серьезный магнит
Вас (музей истории ГУЛАГА) щемят? Судя по тому как наше государство относится к деятельности "Мемориал", вас должны "недолюбливать". И какие вообще перспективы для своей деятельности вы видите лет через 5? Спасибо.
Shaun WhiteСерьезный
Так это гос музей - к чему вопрос? Оно его построило, значит оно ему и нужно.
undefined
Почему в интервью у Дудя вы не предоставили ни одного документа, который бы подтвердил достоверность, предоставленной вами информации?
Сергей Звездаundefined
Поясни, о каких именно фактах речь. Во время трансляции не будет времени копаться
undefinedСергей
Больше всего интересно про девочку с мороженным.
Элементарный ракСергей
Пусть покажет документы, исследования настоящий учёных и хотя бы докажет цифру в 20000000 репрессированных. Хотя бы!
Здешний холодЭлементарный
Элементарный ракЗдешний
Я спрашиваю про научные данные, вы мне ресурс, куда люди, добавляют своих родственников. Естественно они плохого там не напишут, да и правдивость информации как подтвердить?
Где документы?
Здешний холодЭлемент…
Читай Приказ НКВД № 00447
Причем он был рассекречен только после развала советского союза. Огромное количество подобных документов до сих пор засекречено. Требовать документы, подтверждающие невиновность репрессированных у государства без независимой судебной системы - как минимум странно.
Элементарный ракЗдешний
Как минимум странно говорить о 20000000 репрессированных.
Shaun WhiteЗдешний
Списки на 100% правильные?
Здешний холодShaun
Предположим, что нет и что они правильные на 65%, это что-то поменяет?
Shaun WhiteЗдешний
Что кто то неполгавший соврал..
Прошлый самолетShaun
Убирайся вон с данного ресурса
Евгений АбрамовскихЭлементарный
докажет цифру в 20000000 репрессированных. Хотя бы!
20 миллионов. Хотя бы. Сколько там в Холокосте погибших и пострадавших? 6 миллионов?
Я просто не говорю о том, что любимые совками Земсков пишут только расстрелянных и посаженных по 58 статье. (100 тысяч польских "шпионов" они туда не включают. Депортированные народы тоже. Ох уж этот корейский народ-предатель. В 37 году. Когда они японцев ненавидели)
Shaun WhiteСергей
За всю трансляцию не было представлено ни одного факта.
Прошлый самолетShaun
@Вахтёр TJ расстрэлят
Максим Шпилёвundefined
Что за информация?
Alexei KuksinМаксим
Он имеет ввиду историю про девочку с мороженым.
Елисей МартьяновAlexei
Как минимум историю с мороженщицей.
Тут можно ещё вспомнить про кожаный фартук Блохина, например
Солдатский рубинЕлисей
история с мороженщицей - это вообще смех.
историю о недостаче обыграли в ванильных тонах
это реально невероятно, СТОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО, и дудь рассказал именно об этом.
Талантливый кофеСолдатс…
Что за история с мороженым? Можно вкратце?
Солдатский рубинТалантл…
можно. в фильме дудя решили рассказать о зверствах и беспределе того времени. Не смотря на то что тыркни в любую строчку архивов там будет лютый пиздец, они решили рассказать,как одна девочка, работающая в парке продавцом мороженого(кстати, не знал, что школьники работали тогда)якобы
угостила своих друзей мороженым и ЗАБЫЛА за них положить в кассу. Вечером нашли недостачу и посадили там на скока то.
сейчас конечно в тюрьму за такое не посадят, но уволить легко думаю смогут
undefinedAlexei
Да
Иван СемёнычAlexei
по 50копеек?
Региональный бликundefined
Я думал Иванова более объективна, а выходит обычная порванка.
Егор Дятлов
Сколько всё таки было жертв сталинских репрессий 30-х и 50-х годов?
Макс АмелЕгор
3 миллиарда и это только лично Сталиным расстрелянных
Егор ДятловМакс
30 миллиардов, твой рофл не уместен
Евгений АбрамовскихЕгор
Я, конечно не из музея ГУЛАГа, но тут зависит от определения жертвы. Если считать Раскулаченных, погибших от голода, сидевших-умерших в лагерях, депортированных по современным исследованиям от (минимум) 9 миллионов до 26-30 миллионов. (Сложно посчитать, потому что демографов ща неправильные перепеси тоже расстреливали. Дважды. Не шутка причем)
Одних только 111 тысяч расстрелянных польских шпионов (на самом деле их было 89 и не один в ходе польского дела не пострадал) о многом говорят.
Егор ДятловЕвгений
Я, наверное, не правильно задал вопрос. Надо было уточнить не про репрессии, а про террор, тогда бы и выходило бы и по кулакам, и по умершим от голодомора, но т.к гость специализирован на ГУЛаге, то и вопрос про пострадавших от ГУЛага, доносов, 5-тиминутных судов
Казак АлексейЕвгений
а какие проблемы с определением жертвы? государство это всегда(!) репрессивный аппарат, а значит все к кому были применены те или иные санкции являются "жертвами" репрессий... от политического аппонента до банального карманника. так кого и сколько вы там считаете, определяя 9ть миллионов?
Сергей ЗайкевичМакс
Егор ДятловСергей
Завезли совкоботов, уже 4ых насчитал
Илья ИльинМакс
Кумрад, ты тупичком ошибся
Tyler DurdenЕгор
Это так важно?
Егор ДятловTyler
Plan 🇧&🇨
Подскажите, пожалуйста, каков пошаговый порядок получения свидетельства о смерти на репрессированного, умершего в лагере? С какого органа власти начинать, если знаешь конкретный лагерь (что, где и когда он находился) и дату и причину смерти из карточки заключенного?
Меня второй год футболят органы ФСИН, ФСБ и МВД, я немного подустал от этого цирка
Shaun WhitePlan
Перво наперво готовьте взятку, чтоб указали что ваш предок не вор уголовник.
Казак АлексейShaun
а если ваш предок вор уголовник, тем более готовьте взятку... )
Shaun WhiteКазак
О чём и речь Алексей, о чём и речь...
Егор Дятлов
Как относитесь к возведению памятников Сталину коммунистами в современной России?
Екатерина Кузнецова
Поддерживает ли государство музей финансово и информационно?
Shaun WhiteЕкатерина
Екатерина, это гос музей. Ну откуда вы все такие умные? Государство его и построило, ему и выгоден этот музей.
Торжественный ключ
Как человек, активно вникающий в статистику и историю, для вас ГУЛАГ и репрессии были точечным системным ударом по определенным слоям людей (интеллигенция, буржуазия, евреи, etc.) или же больше были несистемным хаотичным инструментом массового психоза и террора, когда за решеткой мог оказаться любой за любое неправильное слово?
И почему, по вашему мнению, россиянам так больно признавать ГУЛАГ? Германия раскаялась за ВВ2, США — за рабство, а вот Россия упорно продолжает жить в иллюзиях и защищать это людоедское наследие, у вас есть объяснение почему?
Органический ящик
Как девушки реагируют на ответ на вопрос: "Где ты работаешь?"
Александр Трусков
Когда вы прекратите лгать?
Кредитный волкАлександр
Когда масу наберешь
Здешний холодКредитный
Он отрицает массовые репрессии, за это его надо осуждать, а не за внешность.
Кредитный волкЗдешний
Не осуждаю за внешность, я сам жирная мразь. Я его мотивирую
Здешний холодКредитный
Не уверена, что мотивировать людоеда набирать массу - хорошая идея.
АлександрЗдешний
И в чем же заключается людоедство,в не согласии с вашей точкой зрения. А вы забавны.🤣🤣🤣
АлександрАлексан…
Расстрелять!
Александр ТрусковКредитный
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
NadoPodumatКредитный
Это же Раф
Призванный клуб
@Сергей Звезда считаю, в этом случае, самые заминусованные вопросы тоже стоит задать, ради объективности
Прошлый самолетПризванный
Не нужна, имхо, такая "объективность", при которой откровенный визг откровенного бессовестного людоеда наделяется равной ценностью с мнением уважающей себя личности.
Да и вообще, не Звезда вопросы же задаёт, гость сам решает, на что отвечать, а на что нет.
Призванный клубПрошлый
Вот так мы и просираем демократию
Егор ДятловПризванный
Её и не было. А вот в РНГ будет!!1!1
Прошлый самолетПризванный
А что, комментаторы о которых идет речь - великие демократы, которые, дай им только рычаги, с несогласными непременно либеральничали бы?
Как говорится, каждому по вере его.
Сергей ЗвездаПризванный
Начинаем с самых популярных вопросов. А дальше всё зависит от времени
Призванный клубСергей
Тут дело в том, что вопросы около ноля, очевидно мало кому интересны, а заминусованные - с большой долей вероятности позиция, которую большинство не разделяет. Я думаю, нынешнему гостю уже не раз приходилось отвечать на провокационные вопросы.
Торжественный ключПризванный
Увы, большинство заминусованных вопросов не ушли дальше чем "вы все врети" и аргументированной дискуссии там не намечается.
Талантливый кофеПризванный
Не нужно путать провокацию с хлебным мякишем в голове. Люди, которые хоть как-то берутся оправдывать то, что было, не хотят и не готовы слышать, что это не так, потому что "эффективный менеджер страну поднял".
Kenny SP
Ютуб блогер tubus show - https://www.youtube.com/user/tubushow/ - снял несколько(!) документальных фильмов с "разоблачениями" история репрессированных, которые вы рассказали Дудю. Смотрели ли Вы их и думаете ли отвечать на подобную критику?
Виталий Валентинович
Скажите, что вы будете говорить, если выяснится, что все дела «репрессированных» являются обоснованными?
см.фото
Nikita ZubkovВиталий
что все дела «репрессированных» являются обоснованными
Особенно тех, которых реабилитировали, в том числе посмертно?
Константин КурасовNikita
в 90х реабилитировали всех подряд, оптом
многих упырей - в том числе
Nikita ZubkovКонстантин
При чем тут 90е если реабилитировать начали сразу после смерти Сталина?
Константин КурасовNikita
начали, но не закончили
Торжественный ключВиталий
Давайте вы откроете гос СМИ о деле Голунова или "Сети" и прочитаете там зверства не хуже описанных.
Но означает ли это, что описание было верным?
Здешний холод
Что из себя представляет реабилитация и зачем это нужно?
Елисей Мартьянов
Прокомментируйте критику в ваш адрес от ютуб-канала Плохой сигнал
Егор Дятлов
Встречались ли вам люди, оправдывающие ГУЛаги?
Прошлый самолетЕгор
Да вон в комментах уже парочка порвались
Солдатский рубин
как вы считаете, могло бы произойти то стримительное развитие ссср, если бы эти ученые и проффесора работали не в лагерях под страхом смерти, а добровольно?
Региональный бликСолдатский
Работать в лагере добровольно? Новый уровень куколдизма.
Региональный бликРегиональный
Отредактировал, красавчик.
Ramin AdaevРегиональный
Ну забыл человек частицу поставить, что ты сразу душишь.
Региональный бликRamin
Ничего он там не забывал, в этом и смехуёвина была:
работали в лагерях не под страхом смерти, а добровольно
Алексей Круглый
Будет ли Роман Романов врать так же самозабвенно, игнорируя логику, так как он это делал в фильме Дудя "Колыма-родина нашего страха"?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Органический ящик
Не возникает ли желания перевезти музей заграницу для большей безопасности?
Shaun WhiteОрганический
Как можно перевести "Госуда́рственный музе́й исто́рии ГУЛА́Га" за границу?
Солдатский рубин
Солдатский рубин
у вас нет ощущения, будто это всё сейчас смахивает на 37 год?
Сергей Звезда
Что нужно сделать, чтобы в России уже возник консенсус по поводу Ленина, Сталина и СССР в целом?
Талантливый кофе
Почему вы именно этим занимаетесь?
Затронули ли репрессии конкретно вашу семью?
Миша Давыдов
Барбершоп с мужиками или Салон красоты с женщинами?
Сергей Звезда
Традиционный вопрос, который тут должен кто-то задать. Какие главные мифы о репрессиях, с которыми вы сталкиваетесь? Есть ли те, которые уже надоело опровергать больше всего?
Элементарный ракСергей
Все что он говорит не подтверждено документами, у кого вы спрашиваете? Он даже не историк.
Элементарный рак
Покажите мне архивные документы, которые подтверждают 20000000 человек прошедших через ГУЛАГ? Зачем вы занимаетесь сознательным искажением исторических фактов?
Егор ДятловЭлементарный
Чтобы ты спросил, левак
Элементарный ракЕгор
Как пиздеть школьникам, так можно просто так? Если мы говорим про историю, ок, покажите документы. Если нет, то он пиздабол.
Егор ДятловЭлементарный
Пиздят школьникам, как раз таки, про 700 тыс. репрессированных. Не рвись, пожалуйста. Мы понимаем, что эта тема для тебя особенно острая, ведь вам - левакам - на ней легко обосраться.
Элементарный ракЕгор
Давайте, обосрите меня, покажите мне документы. Я признаю свою ошибку. Где научное исследование, например доказывающее причины смерти заключённых. Но для начала где подтверждение 20000000 политических заключённых?
Я жду пока вы меня будете обсирать. Или только дизлайк ваш аргумент?
Егор ДятловЭлемент…
У меня нет документов, доволен? Может у тебя за щекой завалялись, но почему-то я уверен, что официальные числа намного преуменьшены. Что же может на это наталкивать. Хм. Может реальность? Я не компетентен в теме этой полемики, ибо контраргументов у меня нет, но ты порвался, признай
Элементарный ракЕгор
Я не компетентен в теме этой полемики, ибо контраргументов у меня нет
Ты пиздишь больше всех, потом выясняется что ты не компетентен. И все аргументы основаны на том, что ты кому-то не веришь, а дудю ты как ни странно веришь. Я просто призываю верить фактам и подтвержденным фактам. Понимаешь что такое факты?
Тут позвали чувака, с очень странным прошлым. Мне не понятно кто его например финансирует, но то что это чей-то проект, сомнений нет.
Егор ДятловЭлемент…
Ты пиздишь больше всех
Лишь задаю интересующие меня вопросы.
дудю ты как ни странно веришь
С чего ты взял? Я его смотрю крайне редко и даже Колыму не смотрел.
то что это чей-то проект, сомнений нет.
Ну ясен прекрасен, что финансирование нужно. Но в данно случае мне, как и, думаю, большинству интересна конкретно тема ГУЛага, а не откуда у них деньги на всё это.
Я просто призываю верить фактам и подтвержденным фактам
Твои призывы больше похожи на советскую агитку, извини уж)
Alexei KuksinЕгор
700 тысяч расстреляных.
Илья ИльинAlexei
Это только за один год
Alexei KuksinИлья
Нет. Это за 1924 - 1953. Это цифры историка Земскова, самого авторитетного исследователя сталинских репрессий.
Илья ИльинAlexei
Как то ты хуево читал Земского
Alexei KuksinИлья
Ну молодец. Возьми с полки пирожок. Умение копипастить текст с википедии это очень ценное умение.
Илья ИльинAlexei
Ты даже в википедию залезть не соизволил, мистер историк
Андрей ИвановИлья
Ты даже прочитать не сумел то что копипастишь
Илья ИльинАндрей
Что я не сумел прочитать?
Илья ИльинAlexei
Большо́й терро́р» (разг. «Ежо́вщина») — термин современной историографии, характеризующий период наиболее массовых политических (сталинских) репрессий в СССР 1937—1938 годов[1][2][3]. В научных кругах до сих пор нет единого мнения, что было причиной террора. Практически все историки сходятся во мнении, что Сталин сыграл ключевую роль в организации и проведении репрессий[4].
Период начался с назначением на пост главы НКВД Н. И. Ежова, и с последующим изданным им же в июле 1937 года Приказом НКВД СССР № 00447[прим. 1]. Он закончился в сентябре—ноябре 1938 года с широкомасштабными арестами в НКВД, милиции и т. д., ставленников Н. И. Ежова и сменой его самого на посту главы НКВД на Л. П. Берию[прим. 2], и с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года с запретом органам НКВД и прокуратуры производства каких-либо массовых операций по арестам и выселению, с ликвидацией судебных «троек» созданных в порядке особых приказов НКВД СССР, и т. д.[5][6]
За этот период было расстреляно 681 692 человека[прим. 4]. Всего по политическим мотивам было арестовано 1 372 382 человека[прим. 5][8]. По версии историка Земскова, расстрелянные по политическим мотивам 681 692 человека[9][⇨], составляют 85 % общей численности расстрелянных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за весь условный «сталинский период» (799 455 человек c 1921 года по 1953 год)[10].
Эдуард ГладышевЭлементарный
Покажи архивные документы опровергающие это
Shaun White
Расскажите, откуда взялась информация про девочку с мороженным?
Сергей Пахмёлкин
Здравствуйте! За сказанную ложь в интервью Дудю, будет ли принесены публичные извинения?
Прошлый самолетСергей
@Вахтёр TJ прошу репрессировать вот этого гражданина
Андрей КоршевСергей
Ваше начальство же давеча от наследия Совка отказалось. Методичку не обновили?
Александр Великий
@Вахтёр TJ ты будешь ботов банить сегодня или нет?
https://tjournal.ru/u/298812-elisey-martyanov
https://tjournal.ru/u/298821-dmitriy
https://tjournal.ru/u/298822-dmitriy-akulshin
https://tjournal.ru/u/298817-aleksey-kruglyy
https://tjournal.ru/u/247191-aleksey-ignatushin
https://tjournal.ru/u/65609-mikhail-krug
https://tjournal.ru/u/279272-natalya-stasyuk
https://tjournal.ru/u/246781-neurotoxin001
https://tjournal.ru/u/298851-shaun-white
https://tjournal.ru/u/247191-aleksey-ignatushin
https://tjournal.ru/u/298828-sergey-pahmelkin
https://tjournal.ru/u/298853-vyacheslav-sergeev
https://tjournal.ru/u/298856-penkina-kristina
https://tjournal.ru/u/298823-maksim-timofeev
https://tjournal.ru/u/298833-yuriy-miroshnichenko
Одинокий котАлександр
Это Абу
Прошлый самолетОдинокий
Обмазов что ли?
Одинокий котПрошлый
Ну, он самый
Алексей ИгнатушинАлександр
И с чего ты взял что это боты?
Александр ВеликийАлексей
Лайкаете друг друга дурачки палитесь, большая половина аккаунтов новореги. Тебя видимо сегодня только активировали?)
Алексей ИгнатушинАлександр
Как я уже написал другому человеку в этой:
"Администрация опубликовала сбор вопросов к уважаемому товарищу Роману Романову, информация об этом разлетелась по сети. Ничего удивительного, что тема стала интересно более широкому кругу лиц и появилось много новозарегистрированных аккаунтов."
P.S. Кто-то лайкает, а некоторые экземпляры только минусики кидают)
Александр Великий
Как относишься к Сталину?
Средневековый ИльяАлександр
Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?
Александр ВеликийСредневековый
При созданной им системе, стало возможно писать эти доносы. Так, что это его вина. Я думаю, что разреши сейчас писать доносы их было бы ещё больше. Но сейчас это делать нельзя. (заявы в полицию от Дыркина я не считаю)
Александр Креславский-СмирновАлександр
Вы правы и неправы одновременно. Проблема в том, что приход к власти товарища Сталина был бы невозможен в стране, где нет желающих писать доносы. И наоборот, чем больше таких "граждан" тем более вероятно возникновение полицейского государства.
Государство ВСЕГДА отвечает запросам населения страны, если только это не оккупация. Люди могут сколько угодно и за дело ругать Путина, например, но 90% вообще ничего не делает, для того, чтобы власть сменилась, поэтому она и не меняется. И я сейчас не про митинги даже, а про банальный поход на выборы. В подъездах, опять же, ссыт не только не Обама, но и не Путин. Ссут так называемые граждане. Которые даже до сортир дойти не желают, так неужели вы думаете, что попав во власть они не будут воровать? И что пойдут на выборы? И что, придя на выборы, не продадут свой голос за тысячу рублей? В тех же каруселях не члены правительства участвуют, а наши с вами соседи, которым на свою страну плевать, лишь бы лёгкие деньги заработать. В полиции тоже не инфернальное зло служит: все эти люди где-то росли, где-то их научили, что не нравящихся тебе людей правильно и "по понятиям" сажать на бутылки. Не в соседнем ли с вами доме это происходило?
Вот когда о таких вещах думаешь - становится действительно страшно. А что, Сталин? Сталин просто симптом болезни общества, не более.
Nikita ZubkovАлександр
Проблема в том, что приход к власти товарища Сталина был бы невозможен в стране, где нет желающих писать доносы
Что ты бл..ь такое несешь? Сталина доносами выбирали?
АлександрNikita
Его вообще не выбирали. И всем было всё равно. В том-то и дело.
Nikita ZubkovАлексан…
И всем было похуй
Когда Сталин получил власть в стране еще шел НЭП. И даже у советов была какая-то власть. Эта политика большинство устраивала. Ты вообще о чем?
АлександрNikita
Сталин тоже "большинство устраивал". В этом и дело. Царь, Ленин, Троцкий, Сталин? Да всем чхать, у нас, вон, корова не доена. Ни один из переворотов, начиная с февральского и заканчивая расстрелом Белого дома не производился большинством. Большая часть страны просто молчала в тряпочку, потому что "а что я могу сделать", "да все они одинаковы" и тому подобные оправдания. И какую демократию вы ждёте, после этого?
Талантливый кофеАлександр
Наивная точка зрения немного. Бытие всегда определяет сознание. И то, что Сталин воспользовался самыми низменными человеческими инстинктами никак его не оправдывает ни на долю процента.
Он создал условия, в которых это всё расцвело.
АлександрТалантл…
А я не оправдываю Сталина, я говорю, что только от населения страны зависит, придёт ли такой Сталин к власти.
Солдатский рубинАлександр
чего нельзя?
Александр ВеликийСолдатский
Отправлять людей в ссылку на основании доноса
Солдатский рубинАлексан…
наверное на основание только доноса и раньше нельзя было. чем-то да подкрепляли небось
АлександрСолдатс…
Давай зададим этот вопрос=)
Андрей Громов
Правда ли, что музей создан при поддержке мэрии Москвы? Я имею ввиду передачу вам нового помещения, выделение грантов, да и Собянин с вами постоянно взаимодействует.
Сергей Зайкевич
В фильме Дудя Вы рассказываете историю девушки которая попала на калыму за мороженное. По какой статье она туда попала?
Вячеслав Сергеев
Почему вы не отвечаете на запросы? Отвечаете ВРЕМЕНИ НЕТ, ЗАСЕКРЕЧЕНО. Получается если материалы не обнародованы вы позволяете играть с цифрами и фактами.
Прошлый самолетВячеслав
@Вахтёр TJ чисти, чисти
Комментарий удален
Симпатичный меч
Что делать с внутренними врагами государства? Повторим?
/ Не удаляйте вопрос, пожалуйста. Мне важно услышать ответ этого хипстера. /
Призванный клубСимпатичный
Повторил тебе за щеку, для начала
Серьезный магнитСимпатичный
Что делать с внутренними врагами государства?
Объединяться, дружить и всячески помогать?
Dmitriy Akulshin
Вы "судите" людей управлявших огромным государством, осуждая их методы. Расскажите каким количеством людей вам доводилось управлять и чем закончился этот опыт? Как вы боролись с нежелающими выполнять ваши распоряжения ?
Одинокий котDmitriy
Сука, откуда вы такие повылазили
Dmitriy AkulshinОдинокий
А что в моем вопросе вам не нравиться?